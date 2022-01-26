Рада увеличила минимальный размер алиментов

Верховная Рада поддержала законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Украины (об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было поддержано 299 нардепами.

"Принятие проекта Закона позволит повысить правовые гарантии надлежащей реализации права на содержание детей, нуждающихся в материальной помощи со стороны плательщика алиментов, а именно совершеннолетнего трудоспособного лица, имеющего необходимые для алиментирования средства", - говорится в пояснительной записке.

Теперь алименты составят не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

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Для детей до 6 лет на январь 2022 года прожиточный минимум составляет 2618 грн.