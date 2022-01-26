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Рада увеличила минимальный размер алиментов

Рада увеличила минимальный размер алиментов

Верховная Рада поддержала законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Украины (об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было поддержано 299 нардепами.

"Принятие проекта Закона позволит повысить правовые гарантии надлежащей реализации права на содержание детей, нуждающихся в материальной помощи со стороны плательщика алиментов, а именно совершеннолетнего трудоспособного лица, имеющего необходимые для алиментирования средства", - говорится в пояснительной записке.

Теперь алименты составят не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада обязала ежегодно индексировать размер алиментов

Для детей до 6 лет на январь 2022 года прожиточный минимум составляет 2618 грн.

Автор: 

алименты (85) ВР (29271)


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Топ комментарии
+6
Олександр Бригинець
@bryhynets
Парламент несподівано закрили до 15 лютого(
І вам здається, що Зеленській вже боїться і ВР загалом і горе-монобільшості зокрема

А може евакуйовуються ???
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26.01.2022 13:53
+5
раньше билі врємєна - а тєпєрь момєнти
даже кошка у кота просіт алімєнти
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26.01.2022 13:48
+3
прежде чем рожать, нужно думать за какие средства ты ребенка вырастишь.
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26.01.2022 13:52
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раньше билі врємєна - а тєпєрь момєнти
даже кошка у кота просіт алімєнти
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26.01.2022 13:48 Ответить
- найголовніше під час війни...(
..а Зеля Ностра нічого не загрожує - у них мощнобольшинство та дорогі адвокати і "пусть докажут"..
понавибирали лайна копійчаного..(
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26.01.2022 13:49 Ответить
єто о чем біло такое вумное..
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26.01.2022 14:54 Ответить
..не відволікайтеся.. "свати-квартал" незабаром (чи коли вони там?) покажуть....
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26.01.2022 14:56 Ответить
кому шо а курці-просо.. ви просто без діючого Президента Украіни прожити і дня не можете. прочитайте те шо ви коментуєте- в статті йдеться про матеріальну забезпеченність дитини ії батьками !!! цей законопроект готувався ще з часів пороха.. а ви про шо ???
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26.01.2022 15:08 Ответить
..в Україні НЕМА ПРЕЗИДЕНТА!, нешановний зелебот.. у вас все перекосойоблене з незрозумілими пріорітетами.. чи вам байдуже? - чи аліменти платитимуть українці чи малороси кривонародженої зЄлі.. - бо тоді всЬОму - тринда, як у моєму рідному, частково окупованому, Донбасі тепер..
Зеля Неймовірна - це підкинуте лохам лайно, якщо не зрозуміло пристойним текстом..
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26.01.2022 15:18 Ответить
ти парень (если парень) пиши на своем родном- на росийском.. ми-украінці-поймем.. а теперь по суті.. за действующего Президента Украині проголосовало 73% виборців народа Украіни! за предідущего президента Украині проголосовало на виборах до ВРУ - 8% виборців Украіни !! 8% !!!поєтому ваши фсбєєшние заморочки типа - нет власти. нет украинцев как нации. нет Украині как государства- будете петь своему ******- вашему хазяину !!!! пшл вон.. ракоцапище..
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26.01.2022 15:22 Ответить
"украінці"(с) - українці пишуть - українці.. для Шнирліців - це палєво, так вас з йЄфрейтора ніколи не переведуть на прапорщика, потЄрпєвший ви мой..
невже за Зєлю Неймовірну вже явно "топлять" зі Сколково (чи шо там у них)?..
тоді: Зєля - явна ссссссссссссссссссссссР.ка.. - прівЄт одноклітинним зелефанам-дебілам..(
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26.01.2022 15:31 Ответить
уважаемий успогойтесь..не волнуйтесь так.. будете у вас в ольгино проходить мимо психиатрической лечебниці- не премините зайти и остаться навсегда..ви -их пациєнт..
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26.01.2022 15:36 Ответить
..вибачайте, поліцай, я - нє ваш, мєстний: нє Сколково, а всЬо-таки - Ольгіно.. - село донецьке..)
ЗЫ "премините" - это же палево, минус ефрейторская лычка для твоего куратора.. понавыбирали дерьма, прямо как у нас в прездоболы.. ну не говорят в Украине так..
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26.01.2022 15:45 Ответить
зрозуміло.. давай досвіданья фсбєєшний провокатор..
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26.01.2022 15:47 Ответить
..а шо тебе остаётся делать?.. - штраф и понижение до рядового.. держись там, потерпевший.. лежачих, к сожалению (пока что), не бью..(
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26.01.2022 15:52 Ответить
Маладець..от ти й перейшов на рідний язік..провокаторчик.а то так переживав за украінську владу.як і твій хазяін ******.
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26.01.2022 16:30 Ответить
путін - ******?
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26.01.2022 16:34 Ответить
Так.
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26.01.2022 21:32 Ответить
зрада зрадная.. фсьо пропало !!! зрозуміло- ольгінский тролляка..
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26.01.2022 15:23 Ответить
Та даааа! Аж 1310 грн😂😂😂. На дитину до 6 років
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26.01.2022 13:51 Ответить
прежде чем рожать, нужно думать за какие средства ты ребенка вырастишь.
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26.01.2022 13:52 Ответить
Прежде чем пісаТь то прі ражденіі нада спрашівать как планіруют назвать ребенка, і если Іваном то сразу атправлять на МРТ галави
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26.01.2022 13:56 Ответить
Олександр Бригинець
@bryhynets
Парламент несподівано закрили до 15 лютого(
І вам здається, що Зеленській вже боїться і ВР загалом і горе-монобільшості зокрема

А може евакуйовуються ???
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26.01.2022 13:53 Ответить
Мають чого боятися. Зрада, корупція, некомпетентність, вседозволеність - саме цим ця влада прославилася. Впевнений, що, якщо орда нападе, ця влада зникне, як роса на сонці. Втечуть по заздалегідь приготованих норах.
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26.01.2022 15:01 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#top ст 182. Сімейного кодексу України

2. Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.
Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

ЩО ЗМІНИЛОСЯ ?????
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26.01.2022 14:12 Ответить
Имитация бурной деятельности - суть зелёной политики.
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26.01.2022 14:17 Ответить
Цей законопроєкт стосується статті 272 Сімейного Кодексу, а не ст. 182.
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26.01.2022 14:51 Ответить
Моника разведется с Ленкой и будет грести бабло лопатой?
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26.01.2022 14:21 Ответить
Собрался жениться? Когда твоя жена подаст на развод, и ты не сможеш платить алименты, На зоне, сидя на параше помни - сейчас в твоем доме мы п@***** твою жену, и жрем колбасу которую она купила твоему ребенку.
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26.01.2022 14:48 Ответить
имеющего необходимые для алиментирования средства - И как и где это отражается в решении суда, если человек не может и не по своей вине найти работу? Как тут не перефразировать слова, что все красиво на бумаге.
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26.01.2022 15:02 Ответить
више сказано- что если алиментщик не платит- платит сумму - ГОСУДАРСТВО.. нету зраді думаю..
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26.01.2022 15:27 Ответить
вчера путлер предварительно утвердил 18 февраля как начало агрессии против Украины
думайТЕ
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26.01.2022 15:09 Ответить
Он тебе лично об этом доложил?
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26.01.2022 18:04 Ответить
Стаття 182 Сімейного кодексу України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text):
2. Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.
u2:st182" id="n1560" name="n1560">Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Що ж змінилося? Може автор статті помилився (помилилась)?
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26.01.2022 15:11 Ответить
Автор статьи отстал от жизни на пару тройку лет. Такой размер, какой он описует, уже давно введен в практику.
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26.01.2022 15:16 Ответить
1300 грн. и ни в чём ребенку не отказывай!
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26.01.2022 16:41 Ответить
Низкая рождаемость в Украине станет ещё ниже.
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26.01.2022 18:49 Ответить
Елементи збільшила а виплати дикретних, залишила, це 800 з копійками, а з не платників елементів стягуть більше з їхнього майна, але не накористь дітей, а на користь третіх осіб(колектори і т. П.)
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27.01.2022 02:30 Ответить
 
 