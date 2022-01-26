Рада увеличила минимальный размер алиментов
Верховная Рада поддержала законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Украины (об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение было поддержано 299 нардепами.
"Принятие проекта Закона позволит повысить правовые гарантии надлежащей реализации права на содержание детей, нуждающихся в материальной помощи со стороны плательщика алиментов, а именно совершеннолетнего трудоспособного лица, имеющего необходимые для алиментирования средства", - говорится в пояснительной записке.
Теперь алименты составят не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Для детей до 6 лет на январь 2022 года прожиточный минимум составляет 2618 грн.
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даже кошка у кота просіт алімєнти
..а Зеля Ностра нічого не загрожує - у них мощнобольшинство та дорогі адвокати і "пусть докажут"..
понавибирали лайна копійчаного..(
Зеля Неймовірна - це підкинуте лохам лайно, якщо не зрозуміло пристойним текстом..
невже за Зєлю Неймовірну вже явно "топлять" зі Сколково (чи шо там у них)?..
тоді: Зєля - явна ссссссссссссссссссссссР.ка.. - прівЄт одноклітинним зелефанам-дебілам..(
ЗЫ "премините" - это же палево, минус ефрейторская лычка для твоего куратора.. понавыбирали дерьма, прямо как у нас в прездоболы.. ну не говорят в Украине так..
@bryhynets
Парламент несподівано закрили до 15 лютого(
І вам здається, що Зеленській вже боїться і ВР загалом і горе-монобільшості зокрема
А може евакуйовуються ???
2. Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.
Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
ЩО ЗМІНИЛОСЯ ?????
думайТЕ
2. Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.
u2:st182" id="n1560" name="n1560">Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Що ж змінилося? Може автор статті помилився (помилилась)?