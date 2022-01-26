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Рада збільшила мінімальний розмір аліментів

Рада збільшила мінімальний розмір аліментів

Верховна Рада підтримала законопроєкт про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

ВІдповідне рішення підтримали 299 нардепів.

"Прийняття проєкту Закону дозволить підвищити правові гарантії належної реалізації права на утримання дітей, які потребують матеріальної допомоги зі сторони платника аліментів, а саме повнолітньої працездатної особи, яка має необхідні для аліментування кошти", - йдеться в пояснювальній записці.

Тепер аліменти становитимуть не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Для дітей до 6 років станом на січень 2022 року прожитковий мінімум становить 2618 грн.

Також читайте: Рада зобов'язала щорічно індексувати розмір аліментів

Автор: 

аліменти (127) ВР (15022)


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Топ коментарі
+6
Олександр Бригинець
@bryhynets
Парламент несподівано закрили до 15 лютого(
І вам здається, що Зеленській вже боїться і ВР загалом і горе-монобільшості зокрема

А може евакуйовуються ???
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26.01.2022 13:53
+5
раньше билі врємєна - а тєпєрь момєнти
даже кошка у кота просіт алімєнти
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26.01.2022 13:48
+3
прежде чем рожать, нужно думать за какие средства ты ребенка вырастишь.
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26.01.2022 13:52
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раньше билі врємєна - а тєпєрь момєнти
даже кошка у кота просіт алімєнти
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26.01.2022 13:48 Відповісти
- найголовніше під час війни...(
..а Зеля Ностра нічого не загрожує - у них мощнобольшинство та дорогі адвокати і "пусть докажут"..
понавибирали лайна копійчаного..(
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26.01.2022 13:49 Відповісти
єто о чем біло такое вумное..
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26.01.2022 14:54 Відповісти
..не відволікайтеся.. "свати-квартал" незабаром (чи коли вони там?) покажуть....
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26.01.2022 14:56 Відповісти
кому шо а курці-просо.. ви просто без діючого Президента Украіни прожити і дня не можете. прочитайте те шо ви коментуєте- в статті йдеться про матеріальну забезпеченність дитини ії батьками !!! цей законопроект готувався ще з часів пороха.. а ви про шо ???
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26.01.2022 15:08 Відповісти
..в Україні НЕМА ПРЕЗИДЕНТА!, нешановний зелебот.. у вас все перекосойоблене з незрозумілими пріорітетами.. чи вам байдуже? - чи аліменти платитимуть українці чи малороси кривонародженої зЄлі.. - бо тоді всЬОму - тринда, як у моєму рідному, частково окупованому, Донбасі тепер..
Зеля Неймовірна - це підкинуте лохам лайно, якщо не зрозуміло пристойним текстом..
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26.01.2022 15:18 Відповісти
ти парень (если парень) пиши на своем родном- на росийском.. ми-украінці-поймем.. а теперь по суті.. за действующего Президента Украині проголосовало 73% виборців народа Украіни! за предідущего президента Украині проголосовало на виборах до ВРУ - 8% виборців Украіни !! 8% !!!поєтому ваши фсбєєшние заморочки типа - нет власти. нет украинцев как нации. нет Украині как государства- будете петь своему ******- вашему хазяину !!!! пшл вон.. ракоцапище..
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26.01.2022 15:22 Відповісти
"украінці"(с) - українці пишуть - українці.. для Шнирліців - це палєво, так вас з йЄфрейтора ніколи не переведуть на прапорщика, потЄрпєвший ви мой..
невже за Зєлю Неймовірну вже явно "топлять" зі Сколково (чи шо там у них)?..
тоді: Зєля - явна ссссссссссссссссссссссР.ка.. - прівЄт одноклітинним зелефанам-дебілам..(
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26.01.2022 15:31 Відповісти
уважаемий успогойтесь..не волнуйтесь так.. будете у вас в ольгино проходить мимо психиатрической лечебниці- не премините зайти и остаться навсегда..ви -их пациєнт..
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26.01.2022 15:36 Відповісти
..вибачайте, поліцай, я - нє ваш, мєстний: нє Сколково, а всЬо-таки - Ольгіно.. - село донецьке..)
ЗЫ "премините" - это же палево, минус ефрейторская лычка для твоего куратора.. понавыбирали дерьма, прямо как у нас в прездоболы.. ну не говорят в Украине так..
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26.01.2022 15:45 Відповісти
зрозуміло.. давай досвіданья фсбєєшний провокатор..
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26.01.2022 15:47 Відповісти
..а шо тебе остаётся делать?.. - штраф и понижение до рядового.. держись там, потерпевший.. лежачих, к сожалению (пока что), не бью..(
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26.01.2022 15:52 Відповісти
Маладець..от ти й перейшов на рідний язік..провокаторчик.а то так переживав за украінську владу.як і твій хазяін ******.
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26.01.2022 16:30 Відповісти
путін - ******?
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26.01.2022 16:34 Відповісти
Так.
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26.01.2022 21:32 Відповісти
зрада зрадная.. фсьо пропало !!! зрозуміло- ольгінский тролляка..
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26.01.2022 15:23 Відповісти
Та даааа! Аж 1310 грн😂😂😂. На дитину до 6 років
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26.01.2022 13:51 Відповісти
прежде чем рожать, нужно думать за какие средства ты ребенка вырастишь.
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26.01.2022 13:52 Відповісти
Прежде чем пісаТь то прі ражденіі нада спрашівать как планіруют назвать ребенка, і если Іваном то сразу атправлять на МРТ галави
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26.01.2022 13:56 Відповісти
Олександр Бригинець
@bryhynets
Парламент несподівано закрили до 15 лютого(
І вам здається, що Зеленській вже боїться і ВР загалом і горе-монобільшості зокрема

А може евакуйовуються ???
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26.01.2022 13:53 Відповісти
Мають чого боятися. Зрада, корупція, некомпетентність, вседозволеність - саме цим ця влада прославилася. Впевнений, що, якщо орда нападе, ця влада зникне, як роса на сонці. Втечуть по заздалегідь приготованих норах.
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26.01.2022 15:01 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#top ст 182. Сімейного кодексу України

2. Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.
Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

ЩО ЗМІНИЛОСЯ ?????
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26.01.2022 14:12 Відповісти
Имитация бурной деятельности - суть зелёной политики.
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26.01.2022 14:17 Відповісти
Цей законопроєкт стосується статті 272 Сімейного Кодексу, а не ст. 182.
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26.01.2022 14:51 Відповісти
Моника разведется с Ленкой и будет грести бабло лопатой?
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26.01.2022 14:21 Відповісти
Собрался жениться? Когда твоя жена подаст на развод, и ты не сможеш платить алименты, На зоне, сидя на параше помни - сейчас в твоем доме мы п@***** твою жену, и жрем колбасу которую она купила твоему ребенку.
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26.01.2022 14:48 Відповісти
имеющего необходимые для алиментирования средства - И как и где это отражается в решении суда, если человек не может и не по своей вине найти работу? Как тут не перефразировать слова, что все красиво на бумаге.
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26.01.2022 15:02 Відповісти
више сказано- что если алиментщик не платит- платит сумму - ГОСУДАРСТВО.. нету зраді думаю..
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26.01.2022 15:27 Відповісти
вчера путлер предварительно утвердил 18 февраля как начало агрессии против Украины
думайТЕ
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26.01.2022 15:09 Відповісти
Он тебе лично об этом доложил?
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26.01.2022 18:04 Відповісти
Стаття 182 Сімейного кодексу України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text):
2. Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.
u2:st182" id="n1560" name="n1560">Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Що ж змінилося? Може автор статті помилився (помилилась)?
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26.01.2022 15:11 Відповісти
Автор статьи отстал от жизни на пару тройку лет. Такой размер, какой он описует, уже давно введен в практику.
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26.01.2022 15:16 Відповісти
1300 грн. и ни в чём ребенку не отказывай!
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26.01.2022 16:41 Відповісти
Низкая рождаемость в Украине станет ещё ниже.
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26.01.2022 18:49 Відповісти
Елементи збільшила а виплати дикретних, залишила, це 800 з копійками, а з не платників елементів стягуть більше з їхнього майна, але не накористь дітей, а на користь третіх осіб(колектори і т. П.)
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27.01.2022 02:30 Відповісти
 
 