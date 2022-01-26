Рада збільшила мінімальний розмір аліментів

Верховна Рада підтримала законопроєкт про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

ВІдповідне рішення підтримали 299 нардепів.

"Прийняття проєкту Закону дозволить підвищити правові гарантії належної реалізації права на утримання дітей, які потребують матеріальної допомоги зі сторони платника аліментів, а саме повнолітньої працездатної особи, яка має необхідні для аліментування кошти", - йдеться в пояснювальній записці.

Тепер аліменти становитимуть не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Для дітей до 6 років станом на січень 2022 року прожитковий мінімум становить 2618 грн.

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