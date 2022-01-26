Рада збільшила мінімальний розмір аліментів
Верховна Рада підтримала законопроєкт про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
ВІдповідне рішення підтримали 299 нардепів.
"Прийняття проєкту Закону дозволить підвищити правові гарантії належної реалізації права на утримання дітей, які потребують матеріальної допомоги зі сторони платника аліментів, а саме повнолітньої працездатної особи, яка має необхідні для аліментування кошти", - йдеться в пояснювальній записці.
Тепер аліменти становитимуть не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Для дітей до 6 років станом на січень 2022 року прожитковий мінімум становить 2618 грн.
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даже кошка у кота просіт алімєнти
..а Зеля Ностра нічого не загрожує - у них мощнобольшинство та дорогі адвокати і "пусть докажут"..
понавибирали лайна копійчаного..(
Зеля Неймовірна - це підкинуте лохам лайно, якщо не зрозуміло пристойним текстом..
невже за Зєлю Неймовірну вже явно "топлять" зі Сколково (чи шо там у них)?..
тоді: Зєля - явна ссссссссссссссссссссссР.ка.. - прівЄт одноклітинним зелефанам-дебілам..(
ЗЫ "премините" - это же палево, минус ефрейторская лычка для твоего куратора.. понавыбирали дерьма, прямо как у нас в прездоболы.. ну не говорят в Украине так..
@bryhynets
Парламент несподівано закрили до 15 лютого(
І вам здається, що Зеленській вже боїться і ВР загалом і горе-монобільшості зокрема
А може евакуйовуються ???
2. Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.
Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
ЩО ЗМІНИЛОСЯ ?????
думайТЕ
2. Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.
u2:st182" id="n1560" name="n1560">Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Що ж змінилося? Може автор статті помилився (помилилась)?