Рада розгляне звільнення голови Фонду держмайна Сенниченка, - порядок денний

Сьогодні нардепи розглянуть проєкт Постанови про звільнення Дмитра Сенниченка з посади Голови Фонду державного майна України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на порядок денний Ради.

Також парламентарі розглянуть Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Під час засідання Рада також планує розглянути законопроєкт про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл, а також проєкт закону про внесення змін до деяких законів України стосовно приватизації вугледобувних підприємств та продажу арештованого майна.

Також очікує розгляду про внесення змін до Закону України "Про нафту і газ" щодо визначення критичних сховищ газу та критичних магістральних трубопроводів транспортування газу.

Нардепи розглянуть президентський законопроєкт про адміністративні послуги, проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про нафту і газ" щодо визначення критичних сховищ газу та критичних магістральних трубопроводів транспортування газу.

В другому читанні нардепи розглянуть Проєкт Закону про хмарні послуги, а також законопроєкт про удосконалення пенсійного законодавства.

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