УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10337 відвідувачів онлайн
Новини
1 861 7

Рада розгляне звільнення голови Фонду держмайна Сенниченка, - порядок денний

сенниченко

Сьогодні нардепи розглянуть проєкт Постанови про звільнення Дмитра Сенниченка з посади Голови Фонду державного майна України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на порядок денний Ради.

Також парламентарі розглянуть Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Під час засідання Рада також планує розглянути законопроєкт про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл, а також проєкт закону про внесення змін до деяких законів України стосовно приватизації вугледобувних підприємств та продажу арештованого майна.

Також очікує розгляду про внесення змін до Закону України "Про нафту і газ" щодо визначення критичних сховищ газу та критичних магістральних трубопроводів транспортування газу.

Нардепи розглянуть президентський законопроєкт про адміністративні послуги, проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про нафту і газ" щодо визначення критичних сховищ газу та критичних магістральних трубопроводів транспортування газу.

В другому читанні нардепи розглянуть Проєкт Закону про хмарні послуги, а також законопроєкт про удосконалення пенсійного законодавства.

Також читайте: Рада ухвалила закон про соцзабезпечення політвʼязнів та військовополонених

Автор: 

ВР (15025) звільнення (2688) Сенниченко Дмитро (127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не знаю. який з Діми був керівник. Однак реально знову отримати на декілька років на цій посаді в.о.
показати весь коментар
27.01.2022 08:52 Відповісти
Всё это, конечно, важно. Особенно пчёлы и их охрана, а так же арестованное майно. Но у нас война как бы. Дополнительное выделение средств на нужды ЗСУ депутаты розглянуть нэ хочуть? Или для них войны нет?
показати весь коментар
27.01.2022 08:59 Відповісти
Бджоли дуже важливі треба дбати про їх здоров'я, а то не буде куди кинути зеДебіла.

показати весь коментар
27.01.2022 10:13 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 10:22 Відповісти
Така регулярна зміна чиновникив свідчить тільки про те,що вони ховають ,,кінці у воду,, а новий скаже-,,це не я а мій папередник,, і із всіх як із гуся вода.
Чому ніхто не відповідає із тих хто таких бездарів рекомендував на посади та ті хто приймав їх на посади.
Поки із посад не буде летіти весь ланцюг до тих пір небуде в країні порядку.Адже тей хто призначив когось на посаду тей і відповідає за його діяльність та компетенцію у ввірених цому справах.
показати весь коментар
27.01.2022 09:22 Відповісти
Обычно они "сами" ходят в другой Мир.
показати весь коментар
27.01.2022 09:54 Відповісти
 
 