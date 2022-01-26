Рада ухвалила закон про соцзабезпечення політвʼязнів та військовополонених

Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує соціальний захист політичних вʼязнів та військовополонених внаслідок агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Верховну Раду України.

Закон передбачає створення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, яка визначатиме статус особи як політвʼязня або полоненого. Комісія створюватиметься при органі, який відповідає за державну політику з питань тимчасово окупованих територій (зараз це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій).

Також документ надає підтримку у вигляді щорічної державної грошової допомоги, що надаватиметься політвʼязню, полоненому чи членам його сімʼї під час перебування людини в місцях несвободи та одноразової державної грошової допомоги, що надаватиметься полоненому після його звільнення;

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Також передбачається одноразова грошова допомога у разі загибелі політвʼязня чи військовополоненого, якщо він помер під час перебування в місцях несвободи, або протягом року після звільнення, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, повʼязаних з перебуванням такої особи. Допомога виплачуватиметься родині померлого.

Окрім цього, закон регулює питання санаторно-курортного відпочинку таких осіб, забезпечення їх житлом, роботою, правом на здобуття освіти й т.д. За його прийняття проголосували 288 нардепів.

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