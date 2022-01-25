Запровадження електронного документообігу в Раді відклали на рік

Верховна Рада продовжила на рік початок використання Єдиної автоматизованої системи роботи з документами в українському парламенті як єдиного способу опрацювання всіх документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За відповідний законопроєкт №6528 "Про внесення змін до п. 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про внесення змін до регламенту Верховної Ради щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді" загалом на засіданні у вівторок проголосували 233 народні депутати.

Законопроєкт передбачає, що до першого дня 9-ї сесії Верховної Ради IX скликання документи, передбачені регламентом Верховної Ради, створюються у паперовій чи електронній формі.

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