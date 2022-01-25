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Запровадження електронного документообігу в Раді відклали на рік

Запровадження електронного документообігу в Раді відклали на рік

Верховна Рада продовжила на рік початок використання Єдиної автоматизованої системи роботи з документами в українському парламенті як єдиного способу опрацювання всіх документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За відповідний законопроєкт №6528 "Про внесення змін до п. 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про внесення змін до регламенту Верховної Ради щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді" загалом на засіданні у вівторок проголосували 233 народні депутати.

Законопроєкт передбачає, що до першого дня 9-ї сесії Верховної Ради IX скликання документи, передбачені регламентом Верховної Ради, створюються у паперовій чи електронній формі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку реформи українці оформили вже понад 4,5 млн електронних лікарняних, - МОЗ

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ВР (15022) документ (417) електронні документи (454)


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А как же диджитализация?
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25.01.2022 14:29 Відповісти
так то для нарида
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25.01.2022 14:32 Відповісти
Мо' узгоджують документи з росією? Щоб були однакові.
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25.01.2022 14:33 Відповісти
Ну конечно. А взятки как брать?
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25.01.2022 14:40 Відповісти
наоборот, будет экономия на чернилах им на бумаге.
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25.01.2022 16:23 Відповісти
Скоріш за все, зліпили замість автоматизованої системи якесь одоробло, що тільки висить, глючить і не працює. І грошики, звісно, тю-тю. Дуже в тренді
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26.01.2022 12:42 Відповісти
 
 