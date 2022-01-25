Введение электронного документооборота в Раде отложили на год

Верховная Рада продлила на год начало использования Единой автоматизированной системы работы с документами в украинском парламенте как единственного способа проработки всех документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За соответствующий законопроект №6528 "О внесении изменений в п. 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в регламент Верховной Рады по усовершенствованию электронной формы документооборота в Верховной Раде" в целом на заседании во вторник проголосовали 233 народных депутата.

Законопроект предусматривает, что к первому дню 9-й сессии Верховной Рады IX созыва документы, предусмотренные регламентом Верховной Рады, создаются в бумажной или электронной форме.

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