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Введение электронного документооборота в Раде отложили на год

Введение электронного документооборота в Раде отложили на год

Верховная Рада продлила на год начало использования Единой автоматизированной системы работы с документами в украинском парламенте как единственного способа проработки всех документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За соответствующий законопроект №6528 "О внесении изменений в п. 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в регламент Верховной Рады по усовершенствованию электронной формы документооборота в Верховной Раде" в целом на заседании во вторник проголосовали 233 народных депутата.

Законопроект предусматривает, что к первому дню 9-й сессии Верховной Рады IX созыва документы, предусмотренные регламентом Верховной Рады, создаются в бумажной или электронной форме.

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ВР (29272) документ (400) электронные документы (123)


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А как же диджитализация?
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25.01.2022 14:29 Ответить
так то для нарида
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25.01.2022 14:32 Ответить
Мо' узгоджують документи з росією? Щоб були однакові.
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25.01.2022 14:33 Ответить
Ну конечно. А взятки как брать?
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25.01.2022 14:40 Ответить
наоборот, будет экономия на чернилах им на бумаге.
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25.01.2022 16:23 Ответить
Скоріш за все, зліпили замість автоматизованої системи якесь одоробло, що тільки висить, глючить і не працює. І грошики, звісно, тю-тю. Дуже в тренді
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26.01.2022 12:42 Ответить
 
 