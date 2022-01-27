У ВР повторно зареєстровано заяву про звільнення Сенниченка, - Мельничук

Рада сьогодні не змогла звільнити Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду держмайна. Голосів могло не вистачити через те, що у частини депутатів не спрацювали кнопки.

Про це повідомив у телеграм-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"У Апараті ВРУ зареєстрована заява про звільнення за власним бажанням Сенниченка Д.В. з посади голови Фонду державного майна України", - написав він.

Як повідомлялось, 27 січня ВР не вистачило голосів для звільнення Сенниченка з посади голови Фонду держмайна. Втім, під час голосовання у деяких народних обранців не спрацювали кнопки.

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