У ВР повторно зареєстровано заяву про звільнення Сенниченка, - Мельничук
Рада сьогодні не змогла звільнити Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду держмайна. Голосів могло не вистачити через те, що у частини депутатів не спрацювали кнопки.
Про це повідомив у телеграм-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
"У Апараті ВРУ зареєстрована заява про звільнення за власним бажанням Сенниченка Д.В. з посади голови Фонду державного майна України", - написав він.
Як повідомлялось, 27 січня ВР не вистачило голосів для звільнення Сенниченка з посади голови Фонду держмайна. Втім, під час голосовання у деяких народних обранців не спрацювали кнопки.
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А тепер, щоб провести таке пустякове кадрове питання - доведеться доплатити замайбаху та зедвірі
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Чтобы обеспечить лучшие стартовые позиции, в партии Зеленского хотят провести кардинальную перезагрузку своей команды, с которой пойдут в Раду, и поменять избирательное законодательство.
Сейчас во власти оценивают возможность, чтобы вернуть в законодательство избирательные блоки. Они разрешают нескольким партиям объединяться для совместного похода в парламент. Такой шаг мог бы прибавить 1,5-2% голосов
"Объединение в блок можно сделать с нашими партнерами по коалиции - группами "Довира" и "За майбутнє". Если будут открытые списки, вряд ли они самостоятельно попадут в парламент.
Еще один вариант, который уже не один раз поднимался в правящей команде - это создание партии-сателлита, с которой можно будет скоординировано пойти на выборы.
В окружении Зеленского продолжают присматривать претендента на эту роль - условного "русскоязычного патриота".
Для правящей команды технологически более выигрышный вариант, если парламентская кампания пройдет после президентской, а не наоборот.
Чтобы запустить этот сценарий, правящей команде необходимо сперва обеспечить лояльное к себе большинство в Конституционном суде.