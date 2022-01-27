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У ВР повторно зареєстровано заяву про звільнення Сенниченка, - Мельничук

сенниченко

Рада сьогодні не змогла звільнити Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду держмайна. Голосів могло не вистачити через те, що у частини депутатів не спрацювали кнопки.

Про це повідомив у телеграм-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"У Апараті ВРУ зареєстрована заява про звільнення за власним бажанням Сенниченка Д.В. з посади голови Фонду державного майна України", - написав він.

Як повідомлялось, 27 січня ВР не вистачило голосів для звільнення Сенниченка з посади голови Фонду держмайна. Втім, під час голосовання у деяких народних обранців не спрацювали кнопки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я свою роботу зробив, Фонд держмайна працює, - голова ФДМ Сенниченко. ВIДЕО

У ВР повторно зареєстровано заяву про звільнення Сенниченка, - Мельничук 01

Автор: 

ВР (15025) звільнення (2688) ФДМУ (1610) Сенниченко Дмитро (127) Мельничук Тарас (56)


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там не кнопки заклинило,там заклинило монобільшість. Бо ті, хто вважає себе непричетним до неї - за кадрові питання не голосують.
А тепер, щоб провести таке пустякове кадрове питання - доведеться доплатити замайбаху та зедвірі
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27.01.2022 11:58 Відповісти
кнопки виноваты! Ржунимагу!!!
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27.01.2022 12:38 Відповісти
Крысы бегут с корабля
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27.01.2022 12:40 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/sozdanie-bloka-partiy-perezagruzka-kadrov-1643269134.html СОЗДАНИЕ БЛОКА ПАРТИЙ И ПЕРЕЗАГРУЗКА КАДРОВ: КАК СН ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ В РАДУ

"Слуга народа" начинает понемногу готовиться к следующим парламентским выборам, которые пройдут либо в 2023-м, либо даже в 2024 году

Чтобы обеспечить лучшие стартовые позиции, в партии Зеленского хотят провести кардинальную перезагрузку своей команды, с которой пойдут в Раду, и поменять избирательное законодательство.

Сейчас во власти оценивают возможность, чтобы вернуть в законодательство избирательные блоки. Они разрешают нескольким партиям объединяться для совместного похода в парламент. Такой шаг мог бы прибавить 1,5-2% голосов

"Объединение в блок можно сделать с нашими партнерами по коалиции - группами "Довира" и "За майбутнє". Если будут открытые списки, вряд ли они самостоятельно попадут в парламент.

Еще один вариант, который уже не один раз поднимался в правящей команде - это создание партии-сателлита, с которой можно будет скоординировано пойти на выборы.

В окружении Зеленского продолжают присматривать претендента на эту роль - условного "русскоязычного патриота".

Для правящей команды технологически более выигрышный вариант, если парламентская кампания пройдет после президентской, а не наоборот.

Чтобы запустить этот сценарий, правящей команде необходимо сперва обеспечить лояльное к себе большинство в Конституционном суде.
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27.01.2022 12:41 Відповісти
Наколядовал себе, крысёныш ЗЕлёного окраса и сдрыстнуть собрался.
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27.01.2022 13:37 Відповісти
 
 