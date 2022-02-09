Депутат в парламенте Словакии вылил воду на флаг Украины. ВИДЕО

На внеочередном заседании парламента во время утверждения оборонного соглашения с США депутат Андрей Медвецкий облил водой государственный флаг Украины

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Гордон".

Соглашение должно позволить американским военным в течение 10 лет использовать без арендной платы военные аэропорты Словакии. Оппозиция называет это возможной утратой суверенитета, ее представители блокировали трибуну, срывали выступление министра обороны Словакии Ярослава Надя и не давали выступать представителям провластных партий.



Депутаты от ультраправой партии "Народная партия – Наша Словакия" Петер Крупа и Андрей Медвецкий заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии, а представители партии "Свобода и солидарность" Яна Цыганикова и Мирослав Жиак растянули перед трибуной флаг Украины. После этого Медвецкий взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины, а затем – депутатов, державших его.

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На инцидент отреагировало в Фейсбуке посольство Украины в Словакии.



"Сегодня в Киеве [глава МИД Словакии] Иван Корчок подтвердил твердую, неизменную позицию Словакии в поддержке Украины... Недостойное обращение с флагом Украины... не может ее поколебать. Осуждаем и требуем извинений!" – говорится в заявлении.