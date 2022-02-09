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Депутат в парламенте Словакии вылил воду на флаг Украины. ВИДЕО

На внеочередном заседании парламента во время утверждения оборонного соглашения с США депутат Андрей Медвецкий облил водой государственный флаг Украины

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Гордон".

Соглашение должно позволить американским военным в течение 10 лет использовать без арендной платы военные аэропорты Словакии. Оппозиция называет это возможной утратой суверенитета, ее представители блокировали трибуну, срывали выступление министра обороны Словакии Ярослава Надя и не давали выступать представителям провластных партий.

Депутаты от ультраправой партии "Народная партия – Наша Словакия" Петер Крупа и Андрей Медвецкий заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии, а представители партии "Свобода и солидарность" Яна Цыганикова и Мирослав Жиак растянули перед трибуной флаг Украины. После этого Медвецкий взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины, а затем – депутатов, державших его.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Днепропетровского облсовета Хоришко добавил на аватарку русский флаг

На инцидент отреагировало в Фейсбуке посольство Украины в Словакии.

"Сегодня в Киеве [глава МИД Словакии] Иван Корчок подтвердил твердую, неизменную позицию Словакии в поддержке Украины... Недостойное обращение с флагом Украины... не может ее поколебать. Осуждаем и требуем извинений!" – говорится в заявлении.

Автор: 

Словакия (1008) флаг (939)


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Топ комментарии
+39
О! Ще одне ультраправе! Це як французський ультраправий трамп - Земур!

***** підгодовує цю худобу, от вони й серуть.
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09.02.2022 02:31 Ответить
+36
Будучи членом НАТО і маючи від нього захист (від США фактично), тявкати про втрату суверенітету через амер. військових... Це рос. агент, відпрацьовує зар. платню.
Їхню революцію російські танки давили.
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09.02.2022 04:19 Ответить
+31
Кацапы вовсю мутят воду против ввода войск НАТО В СЛОВАКИЮ
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09.02.2022 02:31 Ответить
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В Словакии, самих словаков половина, вторая половина это мадьяры и цыгане.
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09.02.2022 08:16 Ответить
Полегше! Мадяр - 10% Це жителі Словаччини предки яких поселилися там вже кілька століть тому А "циган" -700 тис Їх Словаччині нав"язав Євросоюз ще при проросійській владі (зібравши цей непотріб" з усієї Західної Європи) Це точно не "половина" населення Бо можна ж написать що половина чехів - "онімечена" і чеська мова - це "слов"янсько-німецький суржик"! І що ви заявите у відповідь?
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09.02.2022 09:04 Ответить
То офіційно 700 тис. циган, а мадярів більше ніж 10%, тому що приписують себе до словаків. Це самі словаки розповідають. Воно достатньо подивитися на гетто в словацьких містах, скільки там циганви. В Празі переважна більшість циган з Словаччини.
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09.02.2022 09:16 Ответить
Ну а в Чехії багато німців поприписували себе до чехів щоб уникнуть депортації після 1945 року! Моя бабця покійна що у бауера батрачила в Баварії розказувала про це
Її колишній господар сказав що вже готувався прийнять невістку з її дітьми (чоловіка - його брата вбили на війні) але вона переробила документи на чеські і залишилася в Чехословаччині
Навіть якщо Вам не подобаються словаки - не ваша справа критикувать їх за це Залиште цю справу чехам Бо Ви самі там - лише "квартирантка"
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09.02.2022 09:30 Ответить
Та я не на що не претендую, я живу в чужій країні, але поважаю її. А що до того, що чехі гнобили словаків, то неправда. Чехословаччина перед війною була демократичною країною, дуже розвинутою, та багато робила для того, щоб підняти рівень життя словаків, та народів Закарпаття. Мій батько народився в Закарпатті, коли воно було під чехами і всі люди, хто жив в той час казали, що при чехах було найкраще. Потім там були мадьяри, потім совєти, але то вже не то.
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09.02.2022 09:47 Ответить
Не треба мені розказувать "Казок Карпат" Якби це було так то словаки-б після падіння комуністичного режиму не добивалися-б незалежності (Я сміюся з молдован що рвуться на воз"єднання з Румунією - румуни жителів Бесарабії (молдован) ще з ХІХ століття вважають "людьми другого сорту" і насміхаються з їх діалекту і звичаїв Те саме було і у чехів зі словаками Я говорив з людьми що побували і в Словаччині і в Чехії І вони мені казали що на словаків до цих пір багато чехів дивляться як росіяни дивляться на українців вважаючи їх "тупуватими недалекими селюками"
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09.02.2022 10:09 Ответить
Чехі на мораваків дивіться як на унтерменшей, моравакі пражаків не вважають за людей, словаки вважають що чехи їм винні, що все в Чехії побудовали словаки, що ж смішно. Студетські німці жалілися Гітлеру, що чехі їх утискають, це все на побутовому рівні, між всіма народами. Але фактом є, що влада Чехословаччини багато робила для розвитку народів, які її населяли. А підтвердження того, є ,,оксамитова революція", вони розійшлися без крові.
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09.02.2022 10:22 Ответить
Ви хоч пам"ятаєте з чого саме у нас зав"язалася полеміка? З вашого зневажливого коментаря стосовно Словаччини взагалі а не стосовно одного придурка який зневажливо висловився стосовно України Я спробував Вам пояснить що весь народ не відповідає за одного божевільного (Як не можу й я відповідать за дії "Блазня" бо за нього не голосував) Для цього я і привів купу аргументів А Вас "понесло"! Я не гірше Вас розбираюся у стосунках між народами (а може - у краще бо вивчав у свій час політологію) Тому й пояснив Вам що не варто "шаблею махать" А Ви все "ломитеся у відкриті двері" доводячи мені які чехи "цяці" Будь я "Юрком Янголом"(якого я сьогодні "загнав на слизьке" з приводу "німецького карателя Яна Налєпки") я-б вам написав про колабораціоналізм" чехів які до 9 травня 1945 року робили і ремонтували зброю для німців а на другий день - для СРСР А словаки повстали проти німців уже в 1944-му І згадав-би що саме чехи винні у втраті державності в результаті гуситських війн І ще багато чого-б "накопав" Так що заспокойтеся
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09.02.2022 10:39 Ответить
Добре, хай буде по вашому, мені лінь вже відповідати, та й не бачу сенсу.
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09.02.2022 10:45 Ответить
І я не бачив сенсу в тій полеміці що Ви розвели Але ж треба було "розширить Ваш кругозір"
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09.02.2022 10:54 Ответить
Мій кругозір можуть розширити тільки розумні люди, але це не той припад.
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09.02.2022 11:04 Ответить
Вам видніше! "Розум , який не допускає того, що існують речі , йому невідомі , ризикує назавжди завмерти у невігластві ...."
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09.02.2022 11:12 Ответить
Почему стосовно одного придурка ?
там их много, наследие союза с фашистами.
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09.02.2022 12:40 Ответить
Так ці ж - не "публічні особи"! За них прем"єр-міністр з міністром закордонних справ вибачаться не будуть - просто дадуть команду службі безпеки "розібраться" Та й не треба стосовно цих людей "махать шаблею" категорично - не розібравшись
Що мене більше всього "добиває" на форумі - це "вішання ярликів" Особливо чорно-білих! Реально "тісовці" тих часів нічим не відрізнялися від ОУН (а сьогодні нічим не відрізняються від естонських "легіонерів" чи "лісових братів) - просто вони зробили ставку на диктатора і залишались йому вірними як і наші "мельниківці" а ОУН (б) вчасно визначилася - тому стала "геройським рухом Опору" А по суті "тісовці" повинні буть раді - вони живуть у незалежній Словаччині - чого і бажав Тісо!
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09.02.2022 13:01 Ответить
Po https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlamentn%C3%AD_volby_na_Slovensku_2016 parlamentních volbách v roce 2016 získala 14 poslanců v Národní radě Slovenské republiky,https://cs.wikipedia.org/wiki/Kotlebovci_%E2%80%93_%C4%BDudov%C3%A1_strana_Na%C5%A1e_Slovensko#cite_note-3 [3] https://cs.wikipedia.org/wiki/Kotlebovci_%E2%80%93_%C4%BDudov%C3%A1_strana_Na%C5%A1e_Slovensko#cite_note-4 [4] což představovalo zisk 8,0 %.https://cs.wikipedia.org/wiki/Kotlebovci_%E2%80%93_%C4%BDudov%C3%A1_strana_Na%C5%A1e_Slovensko#cite_note-5 [5] V https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlamentn%C3%AD_volby_na_Slovensku_2020 parlamentních volbách v roce 2020 obdržela 7,97 % a získala tak 17 mandátů.https://cs.wikipedia.org/wiki/Kotlebovci_%E2%80%93_%C4%BDudov%C3%A1_strana_Na%C5%A1e_Slovensko#cite_note-6 [6] Volebním lídrem byl v obou případech https://cs.wikipedia.org/wiki/Marian_Kotleba Marian Kotleba .
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09.02.2022 13:11 Ответить
Мені цікаво - а чого це ти мені написав не російською чи українською? Тому що це стосується Словаччини? Так я тобі тоді почну писать казахською! От тоді посміємося! Бо я словацьку розумію а от ти в казахській - "йок бельме"!
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09.02.2022 13:22 Ответить
Мариан Котлеба (род. https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 7 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1977 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0 Банска-Бистрица ) - словацкий политик. Председатель партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%E2%80%93_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F Котлеба - Народная партия Наша Словакия »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD#cite_note-1 [1] . С 24 ноября 2013 года по 4 декабря 2017 года занимал должность главы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Банска-Бистрицкого края .
В марте 2019 года принял участие в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8_(2019) президентских выборах . Среди многих кандидатов он пришёл к финишу четвёртым.
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09.02.2022 13:19 Ответить
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09.02.2022 13:20 Ответить
Ну і що? У чехів он - цілий президент на Росію працює! А щодо "тісовців" - так я тобі все детально пояснив! У нас он Білецького і Корчинську теж вибирали депутатами - а вони теж "войовничі націоналісти" - "азовці" ! Як і "тісовці"
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09.02.2022 13:28 Ответить
А вот в Чехии с националистами проблема.
Главный националист Чехии.
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09.02.2022 13:30 Ответить
Це що - з "Партії любителів пива? Судячи з пики - ******** випить і уже з нирками проблема (мішки під очима)
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09.02.2022 13:33 Ответить
Это японец-Томио Окамура-шеф Партии Прямой Демократии. Програма таже как у всех националистов-выйти из НАТО, выйти из ЕС и вечно дружить с Россией за дешёвый газ.
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09.02.2022 13:37 Ответить
Який з нього "японець" не знаю Але що він сильно ******** "Боровичку" і "Пльзенське" - це точно!
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09.02.2022 13:39 Ответить
опаньки 😲
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10.02.2022 07:41 Ответить
Националисты везде как обезьяны.
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09.02.2022 08:24 Ответить
Дааа
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09.02.2022 08:30 Ответить
Наруга над державними символами краіни хіба не караються законом?!
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09.02.2022 08:33 Ответить
************* корежит. Это хорошо. Это избавляет от иллюзий и показывает куда ********* сделала денежный взнос.
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09.02.2022 09:13 Ответить
Депутати які обливали наш прапор, мабуть хочуть окупації з боку росії і російського рівня життя як десь в Кастромі чи ростові...
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09.02.2022 09:26 Ответить
Виходячи з вашої логіки - депутати московії дуже хочуть розбомбити західну цивілізацію ядерними боєголовками, при тому що там купа купленого ними нерухомого майна і у "рабстві" їхні потомки. Чи не створення видимості для простаків?
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09.02.2022 10:33 Ответить
Забыл, щенок, как в 1968 его родителей имперскими танками на траки наматывали! Короткая, однако память.
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09.02.2022 09:56 Ответить
Які питання до бовдурів у словацькому парламенті, якщо в нашому є ще більші парашні бовдури?
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09.02.2022 10:04 Ответить
Увы, ОПЗЖ-описты есть во многих парламентах. Так быстро московитских шестёрок не выведеш. Но работать в этом направлении надо.
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09.02.2022 15:12 Ответить
но вы обратите внимание что с флагом Украины твориться вообще:пьяные болельщики обвязавшись НАЦИОнальным знаменем бухают в ганделиках….. какие то непонятные люди во время демонстраций используют флаг в качестве защиты от дождя опять же укутавшись в него как в дождевик … вместо флагшотков люди массово начали использовать флаг как верхнюю одежду.. Предназначение флага -ГОРДОСТЬ за свою страну, а когда видишь пьяного фаната в грязном измазанном блевотине ФЛАГЕ ГОСУДАРСТВА ничего кроме брезгливости не испытываешь.. Миллиарды вы тратите на воспитание патриотизма у населения так начните со своих граждан наказывая за нецелевое использование СИМВОЛА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
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10.02.2022 11:27 Ответить
во всех парламентах, где присутствуют прокацапские гниды, спонсируемые кремлядью, всегда в наличии быдло-выходки. это фирменный стиль русского мира.
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09.02.2022 10:18 Ответить
Правильно и по сути писать "руSSкий Рейх». Какой к черту мир? Они не мир строят а войну. Да и рашу пора именовать московией. Начнём хотя бы внутри Украины. А там глядишь и весь мир подтянется. Как с Путиным. Международно призванный бренд можно сказать. Муйло одним словом
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09.02.2022 15:17 Ответить
Забыли гниды операцию "Дунай"? Думаете за спиной НАТО отсидеться? С такими депутатами вы на раз в ОДКБ окажитесь и здравствуй "Дунай 2.0". По рашистким танкам соскучились?
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09.02.2022 10:42 Ответить
Зеленський вже дав якусь відповідь на цей дуже некрасивий поступок?
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09.02.2022 11:07 Ответить
Це дуже негарний поступок в першу чергу що до 40 млн українців.
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09.02.2022 11:08 Ответить
Ми з Словаччиною ніколи не мали проблем, це завжди була дружня країна що до України, а тут таке.
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09.02.2022 11:11 Ответить
Это словацкие националисты. Тут хорошо можно пронаблюдать "эволюцию" любого нац. движения внутри стран-участниц. Т.е. в 2004 году, когда Словакия вступила, они были первыми кто за это вступление в НАТО. Сейчас когда раздобрели, осмелели и почувствовали себя обалдеть какими важными, уже вовсю гнут своё "Я" и поливают чужой для них гос. символ. Такая же история будет и с укр. националистами лет через 20 в случае вступления. Потому что есть патриотизм- это благо и нужные люди для страны, а есть "национализм" - это глупые, пр ну ок... скажем так- это другое...
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09.02.2022 11:28 Ответить
Цікаво, по твоєму, в Ізраелі при владі хто по суті - націоналісти? А в Японії? а Китай, а Германія, а Польша?.... а прибалти, а фіни, а італійці, а Норвегія.....вони націоналісти.?
Не "націоналісти" при владі, так це точно у нас в Україні вже 30 років. І результат бачимо. А от в рашкостані точно не націоналісти.
Успішні країни, де можна вважати успішно владарюють не націоналісти -це Штати і Канада. Так вони по природі "понаєхавші", і ставку зробили на верховенство Конституції і Закона.
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09.02.2022 18:07 Ответить
Кожен день, кацапські боти-провокатори на Цензорі, обливають брудом якийсь європейський народ. Так вони (москальня) натравлювали народи в своїй вонючій імперії. Всі крайні праві партії фінансуються ФСБ, згадайте з'їзд в Петербурзі.
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09.02.2022 11:31 Ответить
Все верно нацистский шабаш в Питере спалил московию с потрохами
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09.02.2022 15:20 Ответить
Ниче, визитки Яроша уже в пути
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09.02.2022 12:24 Ответить
Усі з приставкою "ультра" їх об"єдную одне -- вони ультро потребують в фінансуванні . Не варто чекати в підтримці ********** ціми "ультрас" якоїсь ідеалогії . Бо є друга особливість "ультра" -- в цих "ультро" низкий інтелект як самих "ультро" , так й тих хто їх умовні виборці .

Ось чому марно взивавати "націоналістів" типо навіть Орбана до світлої пам"яті Імри Надя . Може й цинічний Орбан знає хто це такий й навіть квітки кладе на уйму монументів на часть Імри , але за його голосуть тупі хумгарські барани , яких легко переконати , що патріоти Хумгарії вмирали не від куль й танків московитів , а то усе українці зробили !
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09.02.2022 12:47 Ответить
Хочу запропонувати усім людям з інтелтом побачити навіть різницю в повединці . Ось ці куплені "ультра" вони навіть поводять себе не як homo sapiens , ак тваринки -- це тваринки (макаки) кидаються властним лайном , двугорбий плює рефлекторно на об"єкт його умовного рефлексу . А козли бодаються рогами й копитами . Ась маленька деталька як Яна себе повела в такий ситуація , як вона полюдьски витерла сліди життєдіяльності "ультра" яким він кидався в її колегу . Її вираз обличча подивимся уважнійше .
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09.02.2022 12:57 Ответить
Флаг Украины - совершенно другой!
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09.02.2022 12:54 Ответить
Йой починаєтся !!!
"Гетьман" Скоропацький захопив владу в Київі за рахунок німців й привів в своєму генештабі московитів типа братів Турбіних й усю цю гопкомпанію , яка й над мової надсміхалася .
Й максимум його бажання було - автономія в складі царської імперії . Крім того , він був захистником права на землю України ось таких як Турбіни , тобто панів з Московії ... Й тому селяні пітримували кого завгодно , крім Скоропацького . Й Петлюру особливо , але ж й Батьку Махно й атамана Григор"єва .
У Петлюри був прапор саме жовто-блакитний . А не "блакитно-жовтий" .
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09.02.2022 13:08 Ответить
Флаг развёрнут на 180 градусов. Горе от ума, батенька..
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09.02.2022 14:45 Ответить
лучше б поссал на портрет *******.

все равно ******* у нас терпеливая - недарос столько корпоративов в московских банях прошла.
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09.02.2022 13:04 Ответить
Ну такое, это ******* двух ультраправых.
К чему там вообще было в словацком парламенте играться с флагом другого государства, если это не было согласовано со спикером или кто у них там ведет заседание
Потенциальная провокация. Этим что растягивали флаг в принципе даже пофиг как его правильно держать. политики, ****
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09.02.2022 13:08 Ответить
Молодцы хоть женщину не трогают. Настоящие европейцы.
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09.02.2022 13:26 Ответить
Очнитесь, уже давно равноправие, должны получать равноправно.
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09.02.2022 14:18 Ответить
На пенсію в газпромі заробив.
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09.02.2022 13:55 Ответить
Хто всрав..ся , так и словаки. На американский флаг слабо воду вылить?
Американцы будут использовать десять лет аэропорты , а плюнули на украинский флаг.
А в сторону Путина и глаз боятся поднять))
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09.02.2022 14:47 Ответить
плюнули потому что Американцы будут использовать десять лет аэропорты из-за Украины
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09.02.2022 16:54 Ответить
Великобритании, напомним, что сейчас около 130 тысяч российских солдат готовы нанести удар по Украине.
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09.02.2022 15:30 Ответить
І що головне прапор не тим боком тримають.
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09.02.2022 15:31 Ответить
У нас такі ж опзж та за майбах є, вони хоч завтра готові топтати Український прапор та на колінах російський цілувати, повинна бути справжня люстрація, а не імітація пороха.
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09.02.2022 16:38 Ответить
и эти страны являются членами НАТО?? несут чушь против амриканцев??? да.....
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09.02.2022 17:01 Ответить
эх узнать бы адрес этого му...ка медвецки...я б пришел в образе Чикатило и весь мир бы узнал медвецки..по частичкам..
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09.02.2022 20:44 Ответить
ВСІ ХТО ПОВ ЯЗАНИЙ З МАЦКВОЮ ФІНАНСАМИ ПРИРЕЧИНІ НА НЕАДЕКВАТНЕ ПОВОДЖЕННЯ І ТАКЕ Ж НЕАДЕКВАТНЕ ЖИТТЯ
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09.02.2022 22:12 Ответить
- Українські проблеми за своєю суттю такі ж, як і в Словаччині. У вас я провів 4 роки, бачив різних людей: бідних, багатих… Скажімо так, знайомий з українським менталітетом, знаю ситуацію зсередини. У Словаччині частка російської пропаганди становить 50%. Країну хочуть розвалити, ми йдемо схожим шляхом. Різниця тільки в одному - у нас немає війни.
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09.02.2022 23:35 Ответить
Я непогано нею володію українською мовою. У мене дружина із Запоріжжя. До того ж моя рідна словацька дуже схожа на українську мову - 70% пов'язаності.

Вважаю Україну не просто братською для нас країною. Я вивчав історію і можу стверджувати, що фактично словаки походять з України. Плюс - моя дружина має педагогічну освіту, вона дуже розумна жінка. Ми з нею часто спілкуємося про її Батьківщину. Щодо можливої атаки Росії - не вірю в це. Навіть, якщо аналізувати економічні показники та можливі наслідки для агресора. Та й підтримка України у світі відчутна, вони не насміляться.
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09.02.2022 23:38 Ответить
Ви не сильно відрізняєтеся від словаків. Так, Словаччина у ЄС, та 5 олігархів тягнуть країну на дно. Ваша біда аналогічна - олігархічні схеми однакові. Протягом 30 років вони витягували усі соки з бюджету. А до цього суспільство знищував комунізм. Ми теж це пройшли. Проте в України є ще друга біда - злий сусід за дверима. А тепер ще й з півночі Білорусь додалася.

За винятком олігархів та Росії, ви маєте все для успішної держави. Я тут у Словаччині усім кажу, що ви попереду нас. Нехай і зі своїми нюансами. Наприклад, дороги у вас вже будуються, IT розвивається, освіта краща, засоби масової інформації та телебачення на високому рівні.
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09.02.2022 23:41 Ответить
Они так все любят Украину, что даже не знают какой стороной правильно держать флаг, то есть им вообще пох , что сказали то и делают.
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10.02.2022 09:11 Ответить
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