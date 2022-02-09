Депутат в парламенте Словакии вылил воду на флаг Украины. ВИДЕО
На внеочередном заседании парламента во время утверждения оборонного соглашения с США депутат Андрей Медвецкий облил водой государственный флаг Украины
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Гордон".
Соглашение должно позволить американским военным в течение 10 лет использовать без арендной платы военные аэропорты Словакии. Оппозиция называет это возможной утратой суверенитета, ее представители блокировали трибуну, срывали выступление министра обороны Словакии Ярослава Надя и не давали выступать представителям провластных партий.
Депутаты от ультраправой партии "Народная партия – Наша Словакия" Петер Крупа и Андрей Медвецкий заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии, а представители партии "Свобода и солидарность" Яна Цыганикова и Мирослав Жиак растянули перед трибуной флаг Украины. После этого Медвецкий взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины, а затем – депутатов, державших его.
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На инцидент отреагировало в Фейсбуке посольство Украины в Словакии.
"Сегодня в Киеве [глава МИД Словакии] Иван Корчок подтвердил твердую, неизменную позицию Словакии в поддержке Украины... Недостойное обращение с флагом Украины... не может ее поколебать. Осуждаем и требуем извинений!" – говорится в заявлении.
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Її колишній господар сказав що вже готувався прийнять невістку з її дітьми (чоловіка - його брата вбили на війні) але вона переробила документи на чеські і залишилася в Чехословаччині
Навіть якщо Вам не подобаються словаки - не ваша справа критикувать їх за це Залиште цю справу чехам Бо Ви самі там - лише "квартирантка"
там их много, наследие союза с фашистами.
Що мене більше всього "добиває" на форумі - це "вішання ярликів" Особливо чорно-білих! Реально "тісовці" тих часів нічим не відрізнялися від ОУН (а сьогодні нічим не відрізняються від естонських "легіонерів" чи "лісових братів) - просто вони зробили ставку на диктатора і залишались йому вірними як і наші "мельниківці" а ОУН (б) вчасно визначилася - тому стала "геройським рухом Опору" А по суті "тісовці" повинні буть раді - вони живуть у незалежній Словаччині - чого і бажав Тісо!
В марте 2019 года принял участие в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8_(2019) президентских выборах . Среди многих кандидатов он пришёл к финишу четвёртым.
Главный националист Чехии.
глупые, прну ок... скажем так- это другое...
Не "націоналісти" при владі, так це точно у нас в Україні вже 30 років. І результат бачимо. А от в рашкостані точно не націоналісти.
Успішні країни, де можна вважати успішно владарюють не націоналісти -це Штати і Канада. Так вони по природі "понаєхавші", і ставку зробили на верховенство Конституції і Закона.
Ось чому марно взивавати "націоналістів" типо навіть Орбана до світлої пам"яті Імри Надя . Може й цинічний Орбан знає хто це такий й навіть квітки кладе на уйму монументів на часть Імри , але за його голосуть тупі хумгарські барани , яких легко переконати , що патріоти Хумгарії вмирали не від куль й танків московитів , а то усе українці зробили !
"Гетьман" Скоропацький захопив владу в Київі за рахунок німців й привів в своєму генештабі московитів типа братів Турбіних й усю цю гопкомпанію , яка й над мової надсміхалася .
Й максимум його бажання було - автономія в складі царської імперії . Крім того , він був захистником права на землю України ось таких як Турбіни , тобто панів з Московії ... Й тому селяні пітримували кого завгодно , крім Скоропацького . Й Петлюру особливо , але ж й Батьку Махно й атамана Григор"єва .
У Петлюри був прапор саме жовто-блакитний . А не "блакитно-жовтий" .
все равно ******* у нас терпеливая - недарос столько корпоративов в московских банях прошла.
К чему там вообще было в словацком парламенте играться с флагом другого государства, если это не было согласовано со спикером или кто у них там ведет заседание
Потенциальная провокация. Этим что растягивали флаг в принципе даже пофиг как его правильно держать. политики, ****
Американцы будут использовать десять лет аэропорты , а плюнули на украинский флаг.
А в сторону Путина и глаз боятся поднять))
Вважаю Україну не просто братською для нас країною. Я вивчав історію і можу стверджувати, що фактично словаки походять з України. Плюс - моя дружина має педагогічну освіту, вона дуже розумна жінка. Ми з нею часто спілкуємося про її Батьківщину. Щодо можливої атаки Росії - не вірю в це. Навіть, якщо аналізувати економічні показники та можливі наслідки для агресора. Та й підтримка України у світі відчутна, вони не насміляться.
За винятком олігархів та Росії, ви маєте все для успішної держави. Я тут у Словаччині усім кажу, що ви попереду нас. Нехай і зі своїми нюансами. Наприклад, дороги у вас вже будуються, IT розвивається, освіта краща, засоби масової інформації та телебачення на високому рівні.