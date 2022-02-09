Депутат у парламенті Словаччини вилив воду на прапор України. ВIДЕО
На позачерговому засіданні парламенту під час затвердження оборонної угоди зі США депутат Андрей Медвецьки облив водою державний прапор України
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Гордон".
Угода має дозволити американським військовим протягом 10 років використовувати без орендної плати військові аеропорти Словаччини. Опозиція називає це ймовірною втратою суверенітету, її представники блокували трибуну, зривали виступ міністра оборони Словаччини Ярослава Надя та не давали виступати представникам провладних партій.
Депутати від ультраправої партії "Народна партія – Наша Словаччина" Петер Крупа та Андрей Медвецьки заблокували трибуну і розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини, а представники партії "Свобода і солідарність" Яна Циганікова та Мирослав Жіак розтягнули перед трибуною прапор України. Після цього Медвецьки узяв пляшку води та почав обливати прапор України, а потім – депутатів, які тримали його.
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На інцидент відреагувало у фейсбуці посольство України у Словаччині.
"Сьогодні в Києві [глава МЗС Словаччини] Іван Корчок підтвердив тверду незмінну позицію Словаччини у підтримці України... Негідне поводження з прапором України... не може її похитнути. Засуджуємо й вимагаємо вибачень!" – ідеться у заяві.
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Її колишній господар сказав що вже готувався прийнять невістку з її дітьми (чоловіка - його брата вбили на війні) але вона переробила документи на чеські і залишилася в Чехословаччині
Навіть якщо Вам не подобаються словаки - не ваша справа критикувать їх за це Залиште цю справу чехам Бо Ви самі там - лише "квартирантка"
там их много, наследие союза с фашистами.
Що мене більше всього "добиває" на форумі - це "вішання ярликів" Особливо чорно-білих! Реально "тісовці" тих часів нічим не відрізнялися від ОУН (а сьогодні нічим не відрізняються від естонських "легіонерів" чи "лісових братів) - просто вони зробили ставку на диктатора і залишались йому вірними як і наші "мельниківці" а ОУН (б) вчасно визначилася - тому стала "геройським рухом Опору" А по суті "тісовці" повинні буть раді - вони живуть у незалежній Словаччині - чого і бажав Тісо!
В марте 2019 года принял участие в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8_(2019) президентских выборах . Среди многих кандидатов он пришёл к финишу четвёртым.
Главный националист Чехии.
глупые, прну ок... скажем так- это другое...
Не "націоналісти" при владі, так це точно у нас в Україні вже 30 років. І результат бачимо. А от в рашкостані точно не націоналісти.
Успішні країни, де можна вважати успішно владарюють не націоналісти -це Штати і Канада. Так вони по природі "понаєхавші", і ставку зробили на верховенство Конституції і Закона.
Ось чому марно взивавати "націоналістів" типо навіть Орбана до світлої пам"яті Імри Надя . Може й цинічний Орбан знає хто це такий й навіть квітки кладе на уйму монументів на часть Імри , але за його голосуть тупі хумгарські барани , яких легко переконати , що патріоти Хумгарії вмирали не від куль й танків московитів , а то усе українці зробили !
"Гетьман" Скоропацький захопив владу в Київі за рахунок німців й привів в своєму генештабі московитів типа братів Турбіних й усю цю гопкомпанію , яка й над мової надсміхалася .
Й максимум його бажання було - автономія в складі царської імперії . Крім того , він був захистником права на землю України ось таких як Турбіни , тобто панів з Московії ... Й тому селяні пітримували кого завгодно , крім Скоропацького . Й Петлюру особливо , але ж й Батьку Махно й атамана Григор"єва .
У Петлюри був прапор саме жовто-блакитний . А не "блакитно-жовтий" .
все равно ******* у нас терпеливая - недарос столько корпоративов в московских банях прошла.
К чему там вообще было в словацком парламенте играться с флагом другого государства, если это не было согласовано со спикером или кто у них там ведет заседание
Потенциальная провокация. Этим что растягивали флаг в принципе даже пофиг как его правильно держать. политики, ****
Американцы будут использовать десять лет аэропорты , а плюнули на украинский флаг.
А в сторону Путина и глаз боятся поднять))
Вважаю Україну не просто братською для нас країною. Я вивчав історію і можу стверджувати, що фактично словаки походять з України. Плюс - моя дружина має педагогічну освіту, вона дуже розумна жінка. Ми з нею часто спілкуємося про її Батьківщину. Щодо можливої атаки Росії - не вірю в це. Навіть, якщо аналізувати економічні показники та можливі наслідки для агресора. Та й підтримка України у світі відчутна, вони не насміляться.
За винятком олігархів та Росії, ви маєте все для успішної держави. Я тут у Словаччині усім кажу, що ви попереду нас. Нехай і зі своїми нюансами. Наприклад, дороги у вас вже будуються, IT розвивається, освіта краща, засоби масової інформації та телебачення на високому рівні.