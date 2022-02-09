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Расходы на телеканал "ДОМ" в декабре превысили 500 млн грн

Расходы на телеканал

Расходы государственного бюджета на содержание телеканала "ДОМ" и UATV в декабре 2021 года составили 533 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные официального сайта публичных финансов spending.gov.ua обо всех платежах ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

С 1 по 31 декабря 2021 года госпредприятие осуществило 575 платежей в пользу 151 контрагента на общую сумму 532,5 млн грн. Наибольшую сумму получило ООО "Компел" – 140,9 млн грн в качестве оплаты за телевизионное оборудование. По 34 млн грн получили общественная организация "Укркинофест" и ООО "Стар Медиа" за производство аудиовизуальной продукции.

23 млн грн были перечислены на счета 37 ФЛП, за рекламу, разработку декораций и другие услуги. По данным издания Forbes, с августа 2021 года телеканал "Дом" начали рекламировать на билбордах в Киеве, Харькове, Одессе и других городах, а также по радио в супермаркетах NOVUS.

По словам руководства "Дома", реклама нужна, чтобы канал узнали переселенцы по всей стране, а не только жители оккупированных территорий. По подсчетам "Детектор Медиа", только на рекламу из госбюджета выделено 30 млн грн. В целом на "Дом" и на UATV – оба входят в "Мультимедийную платформу иновещания Украины" – в 2021 году государство потратило 348,7 млн ​​грн ($12,8 млн). Бюджет на 2022 год вырос почти на 14 млн грн. Около 70% этих денег идет на "Дом" и только 30% - на UATV, говорит медиа-эксперт Андрей Соломаха. Судя по тендерам, больше денег канал тратит на оборудование, русскоязычные сериалы и политические ток-шоу.

Автор: 

бюджет (4841) телевидение (900)


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Топ комментарии
+18
Курво, ці гроші мають бути відправлені для забезпечення ЗСУ!
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09.02.2022 12:39 Ответить
+15
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09.02.2022 12:38 Ответить
+13
та кто вообще смотрит это говно!
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09.02.2022 12:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
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09.02.2022 12:38 Ответить
Бариги на крові.
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09.02.2022 12:39 Ответить
оманский стыд
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09.02.2022 12:39 Ответить
Курво, ці гроші мають бути відправлені для забезпечення ЗСУ!
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09.02.2022 12:39 Ответить
мало

надо дом2
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09.02.2022 12:41 Ответить
та кто вообще смотрит это говно!
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09.02.2022 12:42 Ответить
інфуЗЕрії та русня.
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09.02.2022 12:44 Ответить
саботаж
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09.02.2022 12:42 Ответить
Це в тому домові де Мендель манделить!, так і не дивно!
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09.02.2022 12:42 Ответить
Ватно-сепарський канал "дурДОМ" тепер отримує в місяць стільки, скільки кримськотатарський канал "ATR" отримував за рік, але тепер він вже на межі закриття.
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09.02.2022 12:43 Ответить
Це ми ще не бачимо черг в лугадонії за "***********" ...
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09.02.2022 12:43 Ответить
«Вова, ты дурак?» - экс-нардеп о «******* Зеленского»
9 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%ba-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d0%be-%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b5.html#comments Комментарии: 1





«Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон. Кроме того, они получат льготный тариф.»
Об этом https://www.facebook.com/borislav.bereza напомнил в Фейсбуке экс-парламентарий Борислав Береза.

Вова, ты дурак?

На каком основании ты собираешься одним гражданам давать смартфон, а другим не давать?

И почему ты решил, что им смартфон нужнее, чем что-то иное? Ты из каких денег будешь это финансировать?

Из своих? Тогда вперед! Потому что в бюджете этих денег нет. Как нет и 500 гривен за каждую бустерную прививку.

- https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%8b-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%bd.html Зеленский, ты вместо позорного пиара на «*******» лучше бы помог армии!

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Вова, ты можешь сначала думать, а потом ляпать?

Или это новый этап «Великого крадівництва»?

В общем, погоня за рейтингами и за вторым сроком, Вова, приведёт тебя к первому, но заслуженному.

А я вижу, что гречка и 1000 гривен уже в прошлом и борьба за лояльность пенсионеров перешла на новый уровень.

Хотя это заявление из серии 1 миллиарда деревьев и 4000$ зарплаты учителям. Обещать легко.

А может, это такая унылая попытка отвлечь внимание от Трухина? Не получится, https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZV1lJJFPx3_0mhld5LXE3BOr7CRD3x3qwL_yDgUkF134bnmHciOrjp7P5e2ZKdHHdnJmWQrJ-uJLj1C6RE5A3qgF_p9mMZjjibGSqmTk5T0mYy0mA2lVQzlCV5lAc6Iscs&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський .

Ты становишься предсказуемым и скучным и выглядишь действительно нестабильным и неадекватным.

Так что учись меньше ляпать языком, больше думать и лучше работать, Вова.

Учись. Ещё не поздно.

***
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09.02.2022 12:48 Ответить
Та пізно йому вчитись, пізно... Його ж мама-ріма стоячи родила...
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09.02.2022 12:53 Ответить
конДОМ
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09.02.2022 12:54 Ответить
нда.. дорого украинцам обходятся хотелки капризного карапуза е Бени..
73%ные жлобы-мечтатели должны быть довольны материальным положенем избранных элитных медиакрипаков..
все они (на чоли с НайвэлычнишЫм Ледарем **********) чОтко показали этим лохам свой конец их эпохе бедности..(
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09.02.2022 12:54 Ответить
Дом, який побудував зеля???.
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09.02.2022 13:02 Ответить
Кто это смотрит? Помойка для отмыва бабла.
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09.02.2022 13:14 Ответить
кому "дом", кому не "дом",
кому штопаний кондом...
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09.02.2022 13:15 Ответить
а Зеленский ни в чем себе не отказывает... за наш с вами счет.
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09.02.2022 13:19 Ответить
зеленські пі@араси крадуть гроші
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09.02.2022 13:29 Ответить
А зебилье все причитает, что при Порошенко было также. Ага. Было 20, стало 500. А какая разница
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09.02.2022 13:37 Ответить
Дурное,оболваненное быдло это золотая жила любой власти,поэтому денег жалеть не будут,они потом отобьют на откатах и крадивныцтвах.
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09.02.2022 13:37 Ответить
500 млн грн викинуті в сраку, а що головне то на межі ЛДНР українські канали не показують.
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09.02.2022 13:39 Ответить
Хто це гамно дивиться? І ватніки і здорові люди називають це - помийкою.
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09.02.2022 14:02 Ответить
За эти деньги можно было построить дивизион нептунов и закрыть азовское море от кацапских кораблей. Но когда кацапский клоун - презедент, все бабло страны идет на его шоу. Не до обороны ему сейчас.
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09.02.2022 14:09 Ответить
"Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней" - Йозеф Геббельс

Здесь 73% стадо уже готово, остаётся просто кормить его гов*ом...
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09.02.2022 14:27 Ответить
Не дивися такий канал. Але якщо його просуває зелений, значить якесь лайно.
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09.02.2022 16:07 Ответить
Кремль на своих украинских холуев деньги не жалеет.
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09.02.2022 16:42 Ответить
 
 