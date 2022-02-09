Расходы на телеканал "ДОМ" в декабре превысили 500 млн грн
Расходы государственного бюджета на содержание телеканала "ДОМ" и UATV в декабре 2021 года составили 533 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные официального сайта публичных финансов spending.gov.ua обо всех платежах ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины".
С 1 по 31 декабря 2021 года госпредприятие осуществило 575 платежей в пользу 151 контрагента на общую сумму 532,5 млн грн. Наибольшую сумму получило ООО "Компел" – 140,9 млн грн в качестве оплаты за телевизионное оборудование. По 34 млн грн получили общественная организация "Укркинофест" и ООО "Стар Медиа" за производство аудиовизуальной продукции.
23 млн грн были перечислены на счета 37 ФЛП, за рекламу, разработку декораций и другие услуги. По данным издания Forbes, с августа 2021 года телеканал "Дом" начали рекламировать на билбордах в Киеве, Харькове, Одессе и других городах, а также по радио в супермаркетах NOVUS.
По словам руководства "Дома", реклама нужна, чтобы канал узнали переселенцы по всей стране, а не только жители оккупированных территорий. По подсчетам "Детектор Медиа", только на рекламу из госбюджета выделено 30 млн грн. В целом на "Дом" и на UATV – оба входят в "Мультимедийную платформу иновещания Украины" – в 2021 году государство потратило 348,7 млн грн ($12,8 млн). Бюджет на 2022 год вырос почти на 14 млн грн. Около 70% этих денег идет на "Дом" и только 30% - на UATV, говорит медиа-эксперт Андрей Соломаха. Судя по тендерам, больше денег канал тратит на оборудование, русскоязычные сериалы и политические ток-шоу.
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надо дом2
9 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%ba-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d0%be-%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b5.html#comments Комментарии: 1
«Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон. Кроме того, они получат льготный тариф.»
Об этом https://www.facebook.com/borislav.bereza напомнил в Фейсбуке экс-парламентарий Борислав Береза.
Вова, ты дурак?
На каком основании ты собираешься одним гражданам давать смартфон, а другим не давать?
И почему ты решил, что им смартфон нужнее, чем что-то иное? Ты из каких денег будешь это финансировать?
Из своих? Тогда вперед! Потому что в бюджете этих денег нет. Как нет и 500 гривен за каждую бустерную прививку.
- https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%8b-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%bd.html Зеленский, ты вместо позорного пиара на «*******» лучше бы помог армии!
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.
Вова, ты можешь сначала думать, а потом ляпать?
Или это новый этап «Великого крадівництва»?
В общем, погоня за рейтингами и за вторым сроком, Вова, приведёт тебя к первому, но заслуженному.
А я вижу, что гречка и 1000 гривен уже в прошлом и борьба за лояльность пенсионеров перешла на новый уровень.
Хотя это заявление из серии 1 миллиарда деревьев и 4000$ зарплаты учителям. Обещать легко.
А может, это такая унылая попытка отвлечь внимание от Трухина? Не получится, https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZV1lJJFPx3_0mhld5LXE3BOr7CRD3x3qwL_yDgUkF134bnmHciOrjp7P5e2ZKdHHdnJmWQrJ-uJLj1C6RE5A3qgF_p9mMZjjibGSqmTk5T0mYy0mA2lVQzlCV5lAc6Iscs&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський .
Ты становишься предсказуемым и скучным и выглядишь действительно нестабильным и неадекватным.
Так что учись меньше ляпать языком, больше думать и лучше работать, Вова.
Учись. Ещё не поздно.
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73%ные жлобы-мечтатели должны быть довольны материальным положенем избранных элитных медиакрипаков..
все они (на чоли с НайвэлычнишЫм Ледарем **********) чОтко показали этим лохам свой конец их эпохе бедности..(
кому штопаний кондом...
Здесь 73% стадо уже готово, остаётся просто кормить его гов*ом...