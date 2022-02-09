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Новини
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Витрати на телеканал "ДОМ" в грудні перевищили 500 млн грн

Витрати на телеканал

Витрати державного бюджету на утримання телеканалу "ДОМ" і UATV в грудні 2021 року становили 533 млн грн.

 Про це свідчать дані офіційного сайту публічних фінансів spending.gov.ua про всі платежі ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України".

 З 1 по 31 грудня 2021 року держпідприємство здійснило 575 платежів на користь 151 контрагентів на загальну суму 532,5 млн грн. Найбільшу суму отримало ТОВ "Компел" - 140,9 млн грн як оплату за телевізійне обладнання. По 34 млн грн отримали громадська організація "Укркінофест" та ТОВ "Стар Медіа" за виробництво аудіо-візуальної продукції.

23 млн грн було перераховано на рахунки 37 ФОПів, за рекламу, розробку декорацій та інші послуги. За даними видання Forbes, з серпня 2021 року телеканал "Дом" почали рекламувати на білбордах у Києві, Харкові, Одесі та інших містах, а також по радіо в супермаркетах NOVUS.

 За словами керівництва "Дому", реклама потрібна, щоб про канал дізналися переселенці по всій країні, а не лише мешканці окупованих територій. За підрахунками "Детектор Медіа", лише на рекламу з держбюджету виділено 30 млн грн. Загалом на "Дом" та на UATV – обидва входять до "Мультимедійної платформи іномовлення України" – в 2021 році держава витратила 348,7 млн грн ($12,8 млн). Бюджет на 2022-й зріс майже на 14 млн грн. Близько 70% цих грошей іде на "Дом" і лише 30% – на UATV, каже медіаексперт Андрій Соломаха. Судячи з тендерів, найбільше грошей канал витрачає на обладнання, російськомовні серіали та політичні ток-шоу.

Автор: 

бюджет (3036) телебачення (1175)


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Топ коментарі
+18
Курво, ці гроші мають бути відправлені для забезпечення ЗСУ!
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09.02.2022 12:39 Відповісти
+15
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09.02.2022 12:38 Відповісти
+13
та кто вообще смотрит это говно!
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09.02.2022 12:42 Відповісти
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09.02.2022 12:38 Відповісти
Бариги на крові.
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09.02.2022 12:39 Відповісти
оманский стыд
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09.02.2022 12:39 Відповісти
Курво, ці гроші мають бути відправлені для забезпечення ЗСУ!
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09.02.2022 12:39 Відповісти
мало

надо дом2
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09.02.2022 12:41 Відповісти
та кто вообще смотрит это говно!
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09.02.2022 12:42 Відповісти
інфуЗЕрії та русня.
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09.02.2022 12:44 Відповісти
саботаж
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09.02.2022 12:42 Відповісти
Це в тому домові де Мендель манделить!, так і не дивно!
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09.02.2022 12:42 Відповісти
Ватно-сепарський канал "дурДОМ" тепер отримує в місяць стільки, скільки кримськотатарський канал "ATR" отримував за рік, але тепер він вже на межі закриття.
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09.02.2022 12:43 Відповісти
Це ми ще не бачимо черг в лугадонії за "***********" ...
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09.02.2022 12:43 Відповісти
«Вова, ты дурак?» - экс-нардеп о «******* Зеленского»
9 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%ba-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d0%be-%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b5.html#comments Комментарии: 1





«Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон. Кроме того, они получат льготный тариф.»
Об этом https://www.facebook.com/borislav.bereza напомнил в Фейсбуке экс-парламентарий Борислав Береза.

Вова, ты дурак?

На каком основании ты собираешься одним гражданам давать смартфон, а другим не давать?

И почему ты решил, что им смартфон нужнее, чем что-то иное? Ты из каких денег будешь это финансировать?

Из своих? Тогда вперед! Потому что в бюджете этих денег нет. Как нет и 500 гривен за каждую бустерную прививку.

- https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%8b-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%bd.html Зеленский, ты вместо позорного пиара на «*******» лучше бы помог армии!

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Вова, ты можешь сначала думать, а потом ляпать?

Или это новый этап «Великого крадівництва»?

В общем, погоня за рейтингами и за вторым сроком, Вова, приведёт тебя к первому, но заслуженному.

А я вижу, что гречка и 1000 гривен уже в прошлом и борьба за лояльность пенсионеров перешла на новый уровень.

Хотя это заявление из серии 1 миллиарда деревьев и 4000$ зарплаты учителям. Обещать легко.

А может, это такая унылая попытка отвлечь внимание от Трухина? Не получится, https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZV1lJJFPx3_0mhld5LXE3BOr7CRD3x3qwL_yDgUkF134bnmHciOrjp7P5e2ZKdHHdnJmWQrJ-uJLj1C6RE5A3qgF_p9mMZjjibGSqmTk5T0mYy0mA2lVQzlCV5lAc6Iscs&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський .

Ты становишься предсказуемым и скучным и выглядишь действительно нестабильным и неадекватным.

Так что учись меньше ляпать языком, больше думать и лучше работать, Вова.

Учись. Ещё не поздно.

***
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09.02.2022 12:48 Відповісти
Та пізно йому вчитись, пізно... Його ж мама-ріма стоячи родила...
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09.02.2022 12:53 Відповісти
конДОМ
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09.02.2022 12:54 Відповісти
нда.. дорого украинцам обходятся хотелки капризного карапуза е Бени..
73%ные жлобы-мечтатели должны быть довольны материальным положенем избранных элитных медиакрипаков..
все они (на чоли с НайвэлычнишЫм Ледарем **********) чОтко показали этим лохам свой конец их эпохе бедности..(
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09.02.2022 12:54 Відповісти
Дом, який побудував зеля???.
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09.02.2022 13:02 Відповісти
Кто это смотрит? Помойка для отмыва бабла.
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09.02.2022 13:14 Відповісти
кому "дом", кому не "дом",
кому штопаний кондом...
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09.02.2022 13:15 Відповісти
а Зеленский ни в чем себе не отказывает... за наш с вами счет.
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09.02.2022 13:19 Відповісти
зеленські пі@араси крадуть гроші
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09.02.2022 13:29 Відповісти
А зебилье все причитает, что при Порошенко было также. Ага. Было 20, стало 500. А какая разница
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09.02.2022 13:37 Відповісти
Дурное,оболваненное быдло это золотая жила любой власти,поэтому денег жалеть не будут,они потом отобьют на откатах и крадивныцтвах.
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09.02.2022 13:37 Відповісти
500 млн грн викинуті в сраку, а що головне то на межі ЛДНР українські канали не показують.
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09.02.2022 13:39 Відповісти
Хто це гамно дивиться? І ватніки і здорові люди називають це - помийкою.
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09.02.2022 14:02 Відповісти
За эти деньги можно было построить дивизион нептунов и закрыть азовское море от кацапских кораблей. Но когда кацапский клоун - презедент, все бабло страны идет на его шоу. Не до обороны ему сейчас.
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09.02.2022 14:09 Відповісти
"Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней" - Йозеф Геббельс

Здесь 73% стадо уже готово, остаётся просто кормить его гов*ом...
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09.02.2022 14:27 Відповісти
Не дивися такий канал. Але якщо його просуває зелений, значить якесь лайно.
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09.02.2022 16:07 Відповісти
Кремль на своих украинских холуев деньги не жалеет.
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09.02.2022 16:42 Відповісти
 
 