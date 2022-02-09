РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8201 посетитель онлайн
Новости
7 243 56

Зеленский назначил юриста Коломойского членом АМКУ

Зеленский назначил юриста Коломойского членом АМКУ

Президент Владимир Зеленский назначил государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины Сергея Шершуна, недавно защищавшего компании олигарха Игоря Коломойского в судах против АМКУ.

Об этом сообщает издание "Наші Гроші" со ссылкой на указ президента Владимира Зеленского от 8 февраля.

Шершун в 2021 году защищал интересы компании "Укртатнафта" Игоря Коломойского в споре против Антимонопольного комитета (например, заседание в августе 2021 года). В этом процессе представители группы компаний, связанных с группой "Приват" ("Укртатнафта", "Укрнафта" и другие), добиваются отмены штрафа АМКУ в 4,7 млрд грн за топливный картель автозаправок. Сейчас Шершун является партнером юридической компании Integrites, сообщается на сайте фирмы.

Сергей Шершун - сын Николая Шершуна, бывшего народного депутата от "Народного блока Литвина" и "За единую Украину", экс-руководителя "Ривнелеса" и Госкомитета лесного хозяйства.

Автор: 

Коломойский Игорь (1793) Антимонопольный комитет (483) Шершун Сергей (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+51
зебилы, это уже борьба с кумовством и олигархами или еще нет?!
показать весь комментарий
09.02.2022 14:04 Ответить
+45
Юрист Коломойського буде боротись з монополіями Коломойського - зебіли ви лохі.
показать весь комментарий
09.02.2022 14:09 Ответить
+22
"Президент Володимир Зеленський призначив державним уповноваженим Антимонопольного комітету України Сергія Шершуна, який нещодавно захищав компанії олігарха Ігоря Коломойського в судах проти АМКУ."

Бджоли проти меду
показать весь комментарий
09.02.2022 14:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зебилы, это уже борьба с кумовством и олигархами или еще нет?!
показать весь комментарий
09.02.2022 14:04 Ответить
а ето чтобі там не оказалісь солдати НАТО юрісти Порошенка...
показать весь комментарий
09.02.2022 14:09 Ответить
Шах і мат - вам, порохоботи.)))))
показать весь комментарий
09.02.2022 14:26 Ответить
похоже, это уже победа олигархов и кумовства.
А дальше мы сами должны понять, кто кого победил.
показать весь комментарий
09.02.2022 14:29 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 09:47 Ответить
300%
показать весь комментарий
10.02.2022 12:16 Ответить
👏
показать весь комментарий
09.02.2022 14:04 Ответить
Зебилье, по-моему у зеленского на вас диарея.
показать весь комментарий
09.02.2022 14:07 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2022 14:07 Ответить
От , от теперь заживьом .....🤡🐍🐸
показать весь комментарий
09.02.2022 14:09 Ответить
Юрист Коломойського буде боротись з монополіями Коломойського - зебіли ви лохі.
показать весь комментарий
09.02.2022 14:09 Ответить
Фокус-покус.
показать весь комментарий
09.02.2022 14:14 Ответить
Блін подумав, а чого такі напівміри. Гуляти так гуляти давайте зразу Беню головою АМКУ.
показать весь комментарий
09.02.2022 14:20 Ответить
Навіщо? Там криворогульна подруга зеЛенки керує. Піщанська. Сестра якої керує бізнесом ВАЗеленських в Італії. На неї хотіли і вазелінську хібарку з бсасейном переписати, італійці не дозволили.
показать весь комментарий
09.02.2022 14:29 Ответить
Ні це все якось буденно, не той драматизм, пафос. Уявіть Ігор Валерійович Коломойський викликає Рината Леонідовича Ахметова до себе "на ковер", і під камерами і світлом софітів пояснює що бути олігархом монополістом це дуже погано.
показать весь комментарий
09.02.2022 14:38 Ответить
Це вже кнець епохі бедності чи ні?

показать весь комментарий
10.02.2022 10:08 Ответить
Намазуйте ЗЕфілітики !
показать весь комментарий
09.02.2022 14:10 Ответить
"Президент Володимир Зеленський призначив державним уповноваженим Антимонопольного комітету України Сергія Шершуна, який нещодавно захищав компанії олігарха Ігоря Коломойського в судах проти АМКУ."

Бджоли проти меду
показать весь комментарий
09.02.2022 14:10 Ответить
це, людина, яка дослухалась до вимог народу та опозиції.
мабудь йому мало тих зашкварів що вже є...
показать весь комментарий
09.02.2022 14:10 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2022 14:11 Ответить
Ні хрєна не палєво...😁
показать весь комментарий
09.02.2022 14:12 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 10:10 Ответить
САП бабломойского призначення без комісії , як у випадку із САП для держави Україна ,де 15 місяців "слуги бабломойского" розтягують резину, і терпіння західних друзів України.
показать весь комментарий
09.02.2022 14:15 Ответить
і щуку в річку кинули
показать весь комментарий
09.02.2022 14:16 Ответить
Каломойша за сприяння міністра зеленої культури Ткаченка прихватизував частину державного комплексу Батьківщина-мати.

https://twitter.com/SarganLarysa @SarganLarysa

Коли не встигаєш перепочити від того, що щодня ох..фігіваєш від новин.

Частина меморіального комплексу Батьківщина-мати вже приватизована.

«Символ України таємно вкрав Коломойський? - https://www.youtube.com/channel/UCPF4E3orkTq3VZG31a6CiUA @ШВЕЦЬ »

Відео на 9 хвилин. Дивіться.

https://www.youtube.com/watch?v=kqSS_nXmQPE
показать весь комментарий
09.02.2022 14:17 Ответить
ЖриТЕ ЗЕбуины, не обляпайтесь.
показать весь комментарий
09.02.2022 14:20 Ответить
это все равно что поставить козла охранять огород с капустой.
показать весь комментарий
09.02.2022 14:22 Ответить
шмаркля вже втратила останній страх в обслуговуванні Бєні.цей шакал схоже вирішив розорити Україну повністю.
показать весь комментарий
09.02.2022 14:23 Ответить
Ну а чё, ниякого кумовства, учитель будет жить как президент а президент как учитель, ну и что там оно ещё лохам обещало...
показать весь комментарий
09.02.2022 14:25 Ответить
еще пообещало зеленое чмо дедушкам и бабушкам смартфоны с пильговым тарифом . это людям которые не знают что такое акаунт или имейл и в селах где нет интернета . и где шимпан-зе возьмет 12 000 000 000 млрд грн тоже непонятно . уже переплюнул и жюльку и ляшка и даже товарища остапа бендера ---- отправим дороги друзи все кнопочные телефоны ..нокия.. на свалку --- каждой бабушке по дедушке и каждому дедушке по бабушке --- дуже всим дякую . щыро ваш зелемойский
показать весь комментарий
10.02.2022 07:32 Ответить
Чому ніяка зелебоба не коментує цю новину? Неначе в ріт урини набрали.))))
показать весь комментарий
09.02.2022 14:29 Ответить
Вже був один юрист Коломойсьного.
Як кажуть: "Ніколи такого не було і ось знову".
показать весь комментарий
09.02.2022 14:29 Ответить
Лису запустили в курник. Зебіли, вам досі смішно? Коломойша з своїм ручним зє іпе всіх в хвіст і гриву, замилюючи очі ********* та іншою хренотін'ю.
показать весь комментарий
09.02.2022 14:29 Ответить
Мда, зЕздець. Повний. Відвертий.
показать весь комментарий
09.02.2022 14:34 Ответить
Им надо поменяться местами. Так будет соответствовать истинному положению дел.
показать весь комментарий
10.02.2022 01:16 Ответить
повторюсь !!!

показать весь комментарий
09.02.2022 14:35 Ответить
Это просто какой-то звиздец... До сих пор продолжаете обсуждать как, где и почему Вова обосрался. Когда на сегодняшний день главный вопрос должен бить: Почему этот никчемный обдолбанный утырок еще на Банковой?
показать весь комментарий
09.02.2022 14:42 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1491383578596638721 34 мин



Деолiгархiзацiя ЗЕ таки призначив захисника Коломойського Держуповноваж\АМКУ Шершун у 2021 захищав інтереси компанії «Укртатнафта» Коломойського у судовому спорі проти АМК Де добивалися відміни штрафу АМКУ 4,7 млрд грн за паливний картель Суд виграли

показать весь комментарий
09.02.2022 14:46 Ответить
Жлобская еврейская мафия Коломойского расплачивается с обслугой должностями.
показать весь комментарий
09.02.2022 14:52 Ответить
Скільки ще Україна терпітиме знущання над собою, знахабнілого від безкарності і вседозволеності, криворізького опариша та його кошерної братії?
показать весь комментарий
09.02.2022 14:54 Ответить
зекарлик, скільки ти вже порушив законів???????? Ми вже теж збилися з рахунку!!!!!!!!
показать весь комментарий
09.02.2022 14:57 Ответить
это не кумовство, это другое, не путайте ))
показать весь комментарий
09.02.2022 15:10 Ответить
Беня може спати спокійно ,клоун добре відробляє вкладені олігархом в його розкрутку кошти.
показать весь комментарий
09.02.2022 15:17 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2022 15:22 Ответить
…… а потом Остапу карта пошла…..
показать весь комментарий
09.02.2022 15:22 Ответить
Сметуны! Ау-у-у! Где вы? Каких "реформ" вам еще надо?!!!
показать весь комментарий
09.02.2022 15:52 Ответить
верхОвне говнокомандувач и головне тріпломат щодня сцить в очі своєму лохторату - особоупороті залишки вмиваються "божою росою" і готові й надалі приймати від Зеля Ностра з будь-якого боку і у будь-якій кількості - здійснилася мрія ідіотів..
показать весь комментарий
09.02.2022 16:07 Ответить
Очередные новые лица.... ну каких еще реформ вам не хватает ?
показать весь комментарий
09.02.2022 16:25 Ответить
внезапно))
показать весь комментарий
09.02.2022 16:32 Ответить
Та призначив би вже самого Коломойського на всі посади відразу!
показать весь комментарий
09.02.2022 16:33 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 00:13 Ответить
Это коррупция чистой воды. Зеленский сплошное разочарование, ничего не поменялось, кумовство, ставить людей с плохой репутацией, которые замешены в схемах и коррупции. Дно.
марионетка коломойского.
показать весь комментарий
10.02.2022 00:31 Ответить
Героїчна боротьба проти олігархів нєлоха *********** продовжується... А якщо нарід почне бухтіти - підкине їм халявних смартфонів на шию
показать весь комментарий
10.02.2022 07:37 Ответить
Боюсь, Коломойского Украине не переиграть!
показать весь комментарий
10.02.2022 09:27 Ответить
 
 