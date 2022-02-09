Зеленский назначил юриста Коломойского членом АМКУ

Президент Владимир Зеленский назначил государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины Сергея Шершуна, недавно защищавшего компании олигарха Игоря Коломойского в судах против АМКУ.

Об этом сообщает издание "Наші Гроші" со ссылкой на указ президента Владимира Зеленского от 8 февраля.

Шершун в 2021 году защищал интересы компании "Укртатнафта" Игоря Коломойского в споре против Антимонопольного комитета (например, заседание в августе 2021 года). В этом процессе представители группы компаний, связанных с группой "Приват" ("Укртатнафта", "Укрнафта" и другие), добиваются отмены штрафа АМКУ в 4,7 млрд грн за топливный картель автозаправок. Сейчас Шершун является партнером юридической компании Integrites, сообщается на сайте фирмы.

Сергей Шершун - сын Николая Шершуна, бывшего народного депутата от "Народного блока Литвина" и "За единую Украину", экс-руководителя "Ривнелеса" и Госкомитета лесного хозяйства.