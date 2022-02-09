Зеленский назначил юриста Коломойского членом АМКУ
Президент Владимир Зеленский назначил государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины Сергея Шершуна, недавно защищавшего компании олигарха Игоря Коломойского в судах против АМКУ.
Об этом сообщает издание "Наші Гроші" со ссылкой на указ президента Владимира Зеленского от 8 февраля.
Шершун в 2021 году защищал интересы компании "Укртатнафта" Игоря Коломойского в споре против Антимонопольного комитета (например, заседание в августе 2021 года). В этом процессе представители группы компаний, связанных с группой "Приват" ("Укртатнафта", "Укрнафта" и другие), добиваются отмены штрафа АМКУ в 4,7 млрд грн за топливный картель автозаправок. Сейчас Шершун является партнером юридической компании Integrites, сообщается на сайте фирмы.
Сергей Шершун - сын Николая Шершуна, бывшего народного депутата от "Народного блока Литвина" и "За единую Украину", экс-руководителя "Ривнелеса" и Госкомитета лесного хозяйства.
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Бджоли проти меду
мабудь йому мало тих зашкварів що вже є...
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Коли не встигаєш перепочити від того, що щодня ох..фігіваєш від новин.
Частина меморіального комплексу Батьківщина-мати вже приватизована.
«Символ України таємно вкрав Коломойський? - https://www.youtube.com/channel/UCPF4E3orkTq3VZG31a6CiUA @ШВЕЦЬ »
Відео на 9 хвилин. Дивіться.
https://www.youtube.com/watch?v=kqSS_nXmQPE
Як кажуть: "Ніколи такого не було і ось знову".
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1491383578596638721 34 мин
Деолiгархiзацiя ЗЕ таки призначив захисника Коломойського Держуповноваж\АМКУ Шершун у 2021 захищав інтереси компанії «Укртатнафта» Коломойського у судовому спорі проти АМК Де добивалися відміни штрафу АМКУ 4,7 млрд грн за паливний картель Суд виграли
марионетка коломойского.