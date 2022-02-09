Зеленський призначив юриста Коломойського членом АМКУ

Президент Володимир Зеленський призначив державним уповноваженим Антимонопольного комітету України Сергія Шершуна, який нещодавно захищав компанії олігарха Ігоря Коломойського в судах проти АМКУ.

Про це повідомляє видання "Наші Гроші" з посиланням на указ президента Володимира Зеленського від 8 лютого.

Шершун у 2021 році захищав інтереси компанії "Укртатнафта" Ігоря Коломойського у судовому спорі проти Антимонопольного комітету (наприклад, засідання у серпні 2021 року). В цьому процесі представники групи компаній, пов’язаних з групою "Приват" ("Укртатнафта", "Укрнафта" та інші), добиваються відміни штрафу АМКУ 4,7 млрд грн за паливний картель автозаправок. Зараз Шершун є партнером юридичної компанії "Integrites", повідомляється на сайті фірми.

Сергій Шершун є сином Миколи Шершуна, колишнього народного депутата від "Народного блоку Литвина" та "За єдину Україну", екскерівника "Рівнелісу" та Держкомітету лісового господарства.