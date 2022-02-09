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Новини
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Зеленський призначив юриста Коломойського членом АМКУ

Зеленський призначив юриста Коломойського членом АМКУ

Президент Володимир Зеленський призначив державним уповноваженим Антимонопольного комітету України Сергія Шершуна, який нещодавно захищав компанії олігарха Ігоря Коломойського в судах проти АМКУ.

Про це повідомляє видання "Наші Гроші" з посиланням на указ президента Володимира Зеленського від 8 лютого.  

Шершун у 2021 році захищав інтереси компанії "Укртатнафта" Ігоря Коломойського у судовому спорі проти Антимонопольного комітету (наприклад, засідання у серпні 2021 року). В цьому процесі представники групи компаній, пов’язаних з групою "Приват" ("Укртатнафта", "Укрнафта" та інші), добиваються відміни штрафу АМКУ 4,7 млрд грн за паливний картель автозаправок. Зараз Шершун є партнером юридичної компанії "Integrites", повідомляється на сайті фірми.

Сергій Шершун є сином Миколи Шершуна, колишнього народного депутата від "Народного блоку Литвина" та "За єдину Україну", екскерівника "Рівнелісу" та Держкомітету лісового господарства.

Автор: 

Коломойський Ігор (3127) Антимонопольний комітет (1782) Шершун Сергій (1)


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Топ коментарі
+51
зебилы, это уже борьба с кумовством и олигархами или еще нет?!
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09.02.2022 14:04 Відповісти
+45
Юрист Коломойського буде боротись з монополіями Коломойського - зебіли ви лохі.
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09.02.2022 14:09 Відповісти
+22
"Президент Володимир Зеленський призначив державним уповноваженим Антимонопольного комітету України Сергія Шершуна, який нещодавно захищав компанії олігарха Ігоря Коломойського в судах проти АМКУ."

Бджоли проти меду
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09.02.2022 14:10 Відповісти
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зебилы, это уже борьба с кумовством и олигархами или еще нет?!
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09.02.2022 14:04 Відповісти
а ето чтобі там не оказалісь солдати НАТО юрісти Порошенка...
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09.02.2022 14:09 Відповісти
Шах і мат - вам, порохоботи.)))))
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09.02.2022 14:26 Відповісти
похоже, это уже победа олигархов и кумовства.
А дальше мы сами должны понять, кто кого победил.
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09.02.2022 14:29 Відповісти
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10.02.2022 09:47 Відповісти
300%
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10.02.2022 12:16 Відповісти
👏
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09.02.2022 14:04 Відповісти
Зебилье, по-моему у зеленского на вас диарея.
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09.02.2022 14:07 Відповісти
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09.02.2022 14:07 Відповісти
От , от теперь заживьом .....🤡🐍🐸
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09.02.2022 14:09 Відповісти
Юрист Коломойського буде боротись з монополіями Коломойського - зебіли ви лохі.
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09.02.2022 14:09 Відповісти
Фокус-покус.
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09.02.2022 14:14 Відповісти
Блін подумав, а чого такі напівміри. Гуляти так гуляти давайте зразу Беню головою АМКУ.
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09.02.2022 14:20 Відповісти
Навіщо? Там криворогульна подруга зеЛенки керує. Піщанська. Сестра якої керує бізнесом ВАЗеленських в Італії. На неї хотіли і вазелінську хібарку з бсасейном переписати, італійці не дозволили.
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09.02.2022 14:29 Відповісти
Ні це все якось буденно, не той драматизм, пафос. Уявіть Ігор Валерійович Коломойський викликає Рината Леонідовича Ахметова до себе "на ковер", і під камерами і світлом софітів пояснює що бути олігархом монополістом це дуже погано.
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09.02.2022 14:38 Відповісти
Це вже кнець епохі бедності чи ні?

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10.02.2022 10:08 Відповісти
Намазуйте ЗЕфілітики !
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09.02.2022 14:10 Відповісти
"Президент Володимир Зеленський призначив державним уповноваженим Антимонопольного комітету України Сергія Шершуна, який нещодавно захищав компанії олігарха Ігоря Коломойського в судах проти АМКУ."

Бджоли проти меду
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09.02.2022 14:10 Відповісти
це, людина, яка дослухалась до вимог народу та опозиції.
мабудь йому мало тих зашкварів що вже є...
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09.02.2022 14:10 Відповісти
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09.02.2022 14:11 Відповісти
Ні хрєна не палєво...😁
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09.02.2022 14:12 Відповісти
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10.02.2022 10:10 Відповісти
САП бабломойского призначення без комісії , як у випадку із САП для держави Україна ,де 15 місяців "слуги бабломойского" розтягують резину, і терпіння західних друзів України.
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09.02.2022 14:15 Відповісти
і щуку в річку кинули
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09.02.2022 14:16 Відповісти
Каломойша за сприяння міністра зеленої культури Ткаченка прихватизував частину державного комплексу Батьківщина-мати.

https://twitter.com/SarganLarysa @SarganLarysa

Коли не встигаєш перепочити від того, що щодня ох..фігіваєш від новин.

Частина меморіального комплексу Батьківщина-мати вже приватизована.

«Символ України таємно вкрав Коломойський? - https://www.youtube.com/channel/UCPF4E3orkTq3VZG31a6CiUA @ШВЕЦЬ »

Відео на 9 хвилин. Дивіться.

https://www.youtube.com/watch?v=kqSS_nXmQPE
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09.02.2022 14:17 Відповісти
ЖриТЕ ЗЕбуины, не обляпайтесь.
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09.02.2022 14:20 Відповісти
это все равно что поставить козла охранять огород с капустой.
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09.02.2022 14:22 Відповісти
шмаркля вже втратила останній страх в обслуговуванні Бєні.цей шакал схоже вирішив розорити Україну повністю.
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09.02.2022 14:23 Відповісти
Ну а чё, ниякого кумовства, учитель будет жить как президент а президент как учитель, ну и что там оно ещё лохам обещало...
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09.02.2022 14:25 Відповісти
еще пообещало зеленое чмо дедушкам и бабушкам смартфоны с пильговым тарифом . это людям которые не знают что такое акаунт или имейл и в селах где нет интернета . и где шимпан-зе возьмет 12 000 000 000 млрд грн тоже непонятно . уже переплюнул и жюльку и ляшка и даже товарища остапа бендера ---- отправим дороги друзи все кнопочные телефоны ..нокия.. на свалку --- каждой бабушке по дедушке и каждому дедушке по бабушке --- дуже всим дякую . щыро ваш зелемойский
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10.02.2022 07:32 Відповісти
Чому ніяка зелебоба не коментує цю новину? Неначе в ріт урини набрали.))))
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09.02.2022 14:29 Відповісти
Вже був один юрист Коломойсьного.
Як кажуть: "Ніколи такого не було і ось знову".
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09.02.2022 14:29 Відповісти
Лису запустили в курник. Зебіли, вам досі смішно? Коломойша з своїм ручним зє іпе всіх в хвіст і гриву, замилюючи очі ********* та іншою хренотін'ю.
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09.02.2022 14:29 Відповісти
Мда, зЕздець. Повний. Відвертий.
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09.02.2022 14:34 Відповісти
Им надо поменяться местами. Так будет соответствовать истинному положению дел.
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10.02.2022 01:16 Відповісти
повторюсь !!!

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09.02.2022 14:35 Відповісти
Это просто какой-то звиздец... До сих пор продолжаете обсуждать как, где и почему Вова обосрался. Когда на сегодняшний день главный вопрос должен бить: Почему этот никчемный обдолбанный утырок еще на Банковой?
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09.02.2022 14:42 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1491383578596638721 34 мин



Деолiгархiзацiя ЗЕ таки призначив захисника Коломойського Держуповноваж\АМКУ Шершун у 2021 захищав інтереси компанії «Укртатнафта» Коломойського у судовому спорі проти АМК Де добивалися відміни штрафу АМКУ 4,7 млрд грн за паливний картель Суд виграли

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09.02.2022 14:46 Відповісти
Жлобская еврейская мафия Коломойского расплачивается с обслугой должностями.
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09.02.2022 14:52 Відповісти
Скільки ще Україна терпітиме знущання над собою, знахабнілого від безкарності і вседозволеності, криворізького опариша та його кошерної братії?
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09.02.2022 14:54 Відповісти
зекарлик, скільки ти вже порушив законів???????? Ми вже теж збилися з рахунку!!!!!!!!
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09.02.2022 14:57 Відповісти
это не кумовство, это другое, не путайте ))
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09.02.2022 15:10 Відповісти
Беня може спати спокійно ,клоун добре відробляє вкладені олігархом в його розкрутку кошти.
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09.02.2022 15:17 Відповісти
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09.02.2022 15:22 Відповісти
…… а потом Остапу карта пошла…..
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09.02.2022 15:22 Відповісти
Сметуны! Ау-у-у! Где вы? Каких "реформ" вам еще надо?!!!
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09.02.2022 15:52 Відповісти
верхОвне говнокомандувач и головне тріпломат щодня сцить в очі своєму лохторату - особоупороті залишки вмиваються "божою росою" і готові й надалі приймати від Зеля Ностра з будь-якого боку і у будь-якій кількості - здійснилася мрія ідіотів..
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09.02.2022 16:07 Відповісти
Очередные новые лица.... ну каких еще реформ вам не хватает ?
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09.02.2022 16:25 Відповісти
внезапно))
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09.02.2022 16:32 Відповісти
Та призначив би вже самого Коломойського на всі посади відразу!
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09.02.2022 16:33 Відповісти
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10.02.2022 00:13 Відповісти
Это коррупция чистой воды. Зеленский сплошное разочарование, ничего не поменялось, кумовство, ставить людей с плохой репутацией, которые замешены в схемах и коррупции. Дно.
марионетка коломойского.
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10.02.2022 00:31 Відповісти
Героїчна боротьба проти олігархів нєлоха *********** продовжується... А якщо нарід почне бухтіти - підкине їм халявних смартфонів на шию
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10.02.2022 07:37 Відповісти
Боюсь, Коломойского Украине не переиграть!
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10.02.2022 09:27 Відповісти
 
 