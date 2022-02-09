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Новости Агрессия России против Украины Война
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Базовый сценарий РФ – нагнетание без применения вооруженной силы, - Кулеба. ВИДЕО

Базовый сценарий РФ – нагнетание без применения вооруженной силы, - Кулеба. ВИДЕО

Россия пытается дестабилизировать ситуацию, не прибегая к вооруженной силе, а лишь угрожая ее применению против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

По его словам, партнеры Украины готовы к более решительным действиям в отношении РФ. В то же время он подчеркнул, что ситуация напряженная, но контролируемая.

"Базовый сценарий наших действий сейчас – заставить Россию снизить напряжение, отвести войска к границам и с временно оккупированных территорий. Разблокировать работу ТКГ. … Базовый сценарий России сейчас – наоборот, нагнетание ситуации с целью дестабилизации Украины. То есть для них идеально это дестабилизировать ситуацию в Украине, не прибегая к вооруженной силе снова, а только угрожая ее применением против Украины", - подчеркнул глава МИД.

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Автор: 

россия (96446) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+3
Тримати півроку армію в 150 000 чол в бойовій готовності також коштує чималих грошей.
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09.02.2022 17:46 Ответить
+3
А ініціативи Гєтманцева не давлять?
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09.02.2022 17:52 Ответить
+2
зекоманда не все нам говорят.
если арахамия через ОАЕ моет деньги за импорт электрики из беларуси, то он боится, что резкие слова дадут лукашенке повод вырубить поток.
а ведь лукашенко знает через кого моются деньги

это как пример их мотивов, и в них ноль интересов Украины, я так вижу
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09.02.2022 18:11 Ответить
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Российские войска которые окружили Украину действительно давят нашу экономику.
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09.02.2022 17:35 Ответить
Але і россійську. І якщо українську можна підкачати трохи всим світом бо вона не надто розвита, то от россійській вже нічого не допоможе коли закінчиться бабло і рупь чергове дно пробʼє.
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09.02.2022 17:41 Ответить
Тримати півроку армію в 150 000 чол в бойовій готовності також коштує чималих грошей.
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09.02.2022 17:46 Ответить
панти дароже дєнєг. а гроші в них останнім часом завелись з такими-то цінами на жижу і газ...
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09.02.2022 18:05 Ответить
Ну да, а в догонку скинуть углеводород ниже 40юсд.
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09.02.2022 18:08 Ответить
А ініціативи Гєтманцева не давлять?
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09.02.2022 17:52 Ответить
карочє - "притула"...
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09.02.2022 17:36 Ответить
Они не знают Украину . До жоппы их нагнетания .
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09.02.2022 17:36 Ответить
Зеленський-кремль: договірний матч?
https://www.youtube.com/watch?v=ofQQAOfsIoE
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09.02.2022 17:37 Ответить
І нікакіх абстрєлов наших військових на даунбасє-звичайно нєт...
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09.02.2022 17:37 Ответить
Понты для приезжих только в ущерб обнуленному кремлёвскому гному...
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09.02.2022 17:39 Ответить
ясно
войны не будет
кулеба сказал.

а если кулеба ошибается, то с кулебы спросу 0 целых ноль десятых
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09.02.2022 17:40 Ответить
Є ще варіант, що Кулєба ТОЧНО знає, що то лише імітація. Цікаво, як таке можливо? Карпатські мольфари? 🤔
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09.02.2022 17:54 Ответить
нихрена он не знает

а если что-то и знает, то точно меньше чем западные спутники, беспилотники (почти каждый день летают вдоль восточных границ наших) и западной агентуры в московии
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09.02.2022 18:06 Ответить
зекоманда не все нам говорят.
если арахамия через ОАЕ моет деньги за импорт электрики из беларуси, то он боится, что резкие слова дадут лукашенке повод вырубить поток.
а ведь лукашенко знает через кого моются деньги

это как пример их мотивов, и в них ноль интересов Украины, я так вижу
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09.02.2022 18:11 Ответить
но и если войны не будет, никто из оскорблявших не извинится

как никто сейчас не говорит, что доллар вернулся к 28 после 29.5

это там-то какое-то одно из когнитивных искажений человека - имеющийся позитив воспринимать как должное
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10.02.2022 11:36 Ответить
каких оскорблявших?
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10.02.2022 11:55 Ответить
как и положено тру гопнику. Угрозы и понты - главное оружие.
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09.02.2022 17:41 Ответить
так зеля уже забегал минск выполнять, значит действует сценарий
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09.02.2022 17:50 Ответить
для начала нужно ввести визовый режим с совком
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09.02.2022 17:51 Ответить
Та блин. По сравнению с новостью про избрание дебила в презеденты, новость про какие-то там войска на границе не так уж и страшна.. Нашли чем раскачивать. Три года страна живёт под куполом цирка.
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09.02.2022 17:54 Ответить
Ну в этом случае все прекрасно. Если только нагнетают. А нам наконец начали поставлять оружие, оказывать существенную финансовую помощь, Украина в топе новостей, самолеты не успевают садиться- принимаем высоких гостей. Ну конечно если только "нагнетают".
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09.02.2022 17:54 Ответить
ну так у него и получилось... понагнетать ))) скоро санкциями по окружению ***** стукнут...
(не спроста ж оно свою яхту спасает
///
Роскошная яхта Graceful, которая принадлежит российскому диктатору Владимиру Путину, экстренно покинула порт Гамбурга. Там она находилась на протяжении нескольких месяцев.
Об этом пишет Bild.
«Это действительно было бегство в страхе перед конфискацией» - отмечает издание.
Уточняется, что Яхта вышла из порта Гамбурга в понедельник на рассвете. 82-метровая яхта была построена в 2014 году почти за 87 миллионов евро. Она находилась в Гамбурге несколько месяцев. За это время на ней установили два новых балкона.
Подчеркивается, что роскошная яхта отправилась по Кильскому каналу, направляясь к Балтийскому морю и России. В Кремле скорее всего опасаются, что имущество их лидера могут конфисковать.
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09.02.2022 17:55 Ответить
82-метровая яхта была построена в 2014 году почти за 87 миллионов евро.

Тю, голодранец. Вон, навскидку, у Косюка, кума сывочолого, который сидел чисто случайно на дотациях от государства и то....

https://biz.censor.net/news/3258477/kosyuk_vystavil_na_prodaju_dve_elitnye_yahty_za_140_millionov_evro_forbes_video
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09.02.2022 18:48 Ответить
Вышеуказанная яхта принадлежит Путину но рассчитана на обслуживание личной собаки Кони. Поэтому всего 87 миллионов долларов стоит.
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09.02.2022 18:58 Ответить
Уверен все будет Ок!!! Готовимся , работаем- и пошли они на хер!!!! Быдло кацап...ское!!
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09.02.2022 18:07 Ответить
Та да, бо по программе , еще и першинги завезти.
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09.02.2022 18:09 Ответить
С начала совка добрые вожди ни на кого не нападали, все преступления совершались без огласки и скрыто, с доктриной якобы защиты и справедливости, поэтому в армии не было наступательных единиц, таких как авианосцы, а были авианесущие корабли. А подводный флот, который можно было скрыть, был самым большим. Это позволяло создать вокруг вождей ореол Бога, а так как сам Бог в этом деле мешал, то его просто упразднили при помощи атеизма.
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09.02.2022 19:14 Ответить
Возможно и действительно только стращают Украину.Но Украине на это надо посмотреть и из другой стороны,нас вооружили и вооружают без каких-либо условий применения оружия а также мы узнали кто есть кто,что у нас есть настоящие друзья о которых мы и незнали и есть подонки на которых найбольше надеялись.
А это важнее чем временный упадок экономики тем более что ее у нас и так небыло а только поборы из того что еще неуспели развалить.
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09.02.2022 19:37 Ответить
вот именно.
был момент, когда казалось что путин выигрывает ситуацию одним финансированием всей движухи войск.
сейчас, благодаря реакции партнеров, со временем может оказаться, что он сделал себе только хуже.
Сейчас нам надо спокойно и выдержанно пройти этот период. Паника уляжется, а новое финансирование и полученное вооружение останется.
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10.02.2022 11:41 Ответить
 
 