Базовый сценарий РФ – нагнетание без применения вооруженной силы, - Кулеба. ВИДЕО
Россия пытается дестабилизировать ситуацию, не прибегая к вооруженной силе, а лишь угрожая ее применению против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.
По его словам, партнеры Украины готовы к более решительным действиям в отношении РФ. В то же время он подчеркнул, что ситуация напряженная, но контролируемая.
"Базовый сценарий наших действий сейчас – заставить Россию снизить напряжение, отвести войска к границам и с временно оккупированных территорий. Разблокировать работу ТКГ. … Базовый сценарий России сейчас – наоборот, нагнетание ситуации с целью дестабилизации Украины. То есть для них идеально это дестабилизировать ситуацию в Украине, не прибегая к вооруженной силе снова, а только угрожая ее применением против Украины", - подчеркнул глава МИД.
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войны не будет
кулеба сказал.
а если кулеба ошибается, то с кулебы спросу 0 целых ноль десятых
а если что-то и знает, то точно меньше чем западные спутники, беспилотники (почти каждый день летают вдоль восточных границ наших) и западной агентуры в московии
если арахамия через ОАЕ моет деньги за импорт электрики из беларуси, то он боится, что резкие слова дадут лукашенке повод вырубить поток.
а ведь лукашенко знает через кого моются деньги
это как пример их мотивов, и в них ноль интересов Украины, я так вижу
как никто сейчас не говорит, что доллар вернулся к 28 после 29.5
это там-то какое-то одно из когнитивных искажений человека - имеющийся позитив воспринимать как должное
(не спроста ж оно свою яхту спасает
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Роскошная яхта Graceful, которая принадлежит российскому диктатору Владимиру Путину, экстренно покинула порт Гамбурга. Там она находилась на протяжении нескольких месяцев.
Об этом пишет Bild.
«Это действительно было бегство в страхе перед конфискацией» - отмечает издание.
Уточняется, что Яхта вышла из порта Гамбурга в понедельник на рассвете. 82-метровая яхта была построена в 2014 году почти за 87 миллионов евро. Она находилась в Гамбурге несколько месяцев. За это время на ней установили два новых балкона.
Подчеркивается, что роскошная яхта отправилась по Кильскому каналу, направляясь к Балтийскому морю и России. В Кремле скорее всего опасаются, что имущество их лидера могут конфисковать.
Тю, голодранец. Вон, навскидку, у Косюка, кума сывочолого, который сидел чисто случайно на дотациях от государства и то....
https://biz.censor.net/news/3258477/kosyuk_vystavil_na_prodaju_dve_elitnye_yahty_za_140_millionov_evro_forbes_video
А это важнее чем временный упадок экономики тем более что ее у нас и так небыло а только поборы из того что еще неуспели развалить.
был момент, когда казалось что путин выигрывает ситуацию одним финансированием всей движухи войск.
сейчас, благодаря реакции партнеров, со временем может оказаться, что он сделал себе только хуже.
Сейчас нам надо спокойно и выдержанно пройти этот период. Паника уляжется, а новое финансирование и полученное вооружение останется.