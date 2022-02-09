Базовый сценарий РФ – нагнетание без применения вооруженной силы, - Кулеба. ВИДЕО

Россия пытается дестабилизировать ситуацию, не прибегая к вооруженной силе, а лишь угрожая ее применению против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

По его словам, партнеры Украины готовы к более решительным действиям в отношении РФ. В то же время он подчеркнул, что ситуация напряженная, но контролируемая.

"Базовый сценарий наших действий сейчас – заставить Россию снизить напряжение, отвести войска к границам и с временно оккупированных территорий. Разблокировать работу ТКГ. … Базовый сценарий России сейчас – наоборот, нагнетание ситуации с целью дестабилизации Украины. То есть для них идеально это дестабилизировать ситуацию в Украине, не прибегая к вооруженной силе снова, а только угрожая ее применением против Украины", - подчеркнул глава МИД.

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