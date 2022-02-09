Кулеба о переговорах Зеленского и Макрона: Никаких "зрад" не было

Во время официального визита в Украину президента Франции Эмманюэля Макрона вопрос отказа Украины от евроинтеграционных устремлений не поднимался.

Об этом заявил сегодня на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос отказа Украины от евроинтеграционных стремлений вчера (во время визита Макрона. - Ред.) не поднимался", - отметил Кулеба.

"Разговор вчера был между президентами очень конкретный, но уверяю вас, что никаких "зрад" не было, да и не могло быть", - добавил министр.

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Кроме того, Кулеба отметил, что его лично вчера поразила осведомленность Макрона в вопросах и нюансах функционирования Трехсторонней контактной группы и того, что нужно сделать для разблокирования ее работы.

"Макрон приехал с мыслями, а не с предложениями. Стороны, общаясь друг с другом, пытаются максимально понять пределы допустимых компромиссов, чтобы вывести ситуацию из тупика. Вчера было обсуждение идей, но не предложений", - сказал Кулеба.