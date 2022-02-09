Кулеба о переговорах Зеленского и Макрона: Никаких "зрад" не было
Во время официального визита в Украину президента Франции Эмманюэля Макрона вопрос отказа Украины от евроинтеграционных устремлений не поднимался.
Об этом заявил сегодня на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Вопрос отказа Украины от евроинтеграционных стремлений вчера (во время визита Макрона. - Ред.) не поднимался", - отметил Кулеба.
"Разговор вчера был между президентами очень конкретный, но уверяю вас, что никаких "зрад" не было, да и не могло быть", - добавил министр.
Кроме того, Кулеба отметил, что его лично вчера поразила осведомленность Макрона в вопросах и нюансах функционирования Трехсторонней контактной группы и того, что нужно сделать для разблокирования ее работы.
"Макрон приехал с мыслями, а не с предложениями. Стороны, общаясь друг с другом, пытаются максимально понять пределы допустимых компромиссов, чтобы вывести ситуацию из тупика. Вчера было обсуждение идей, но не предложений", - сказал Кулеба.
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ЧИ то вже не на часі..
Головне не просрати.
КОРОЧЕ ПРОСТИТУТ....
https://uc.od.ua/columns/ssteblinenko/1240704
Так це вже перемога!!!
Кремль доверяет Ермаку
https://www.youtube.com/watch?v=iNsIbC_iwDo
!!! как это не произошло отказа?
а неназначение главы САП
а неподсудность наружения бюджетной дисциплины
а увольнение разведчиков
а всепризнанная корупция
а неподсудность отмывателей денег, признанная в штатах
а постоянная ложь верховной власти и невыполнение обещаний
или у кулебы другие критерии евроинтеграции??
Значить ц питання між ними обговорювалося, але не вчора...
зеленський не зраджує тільки тоді коли веде перемовини з серйозними людьми.
Приїзд Макрона ще раз висвітлив іншу, дуже болючу для України проблему - те, що українське керівництво приховує від суспільства домовленості щодо Донбасу.
Річ у тім, що Макрон на своїй пресконференції в Москві публічно визнав, що проєкт закону "про перехідний період", який регулює юридичний порядок деокупації Донбасу та Криму, був знятий за вказівкою Зеленського, бо Банкова пообіцяла це зробити у рамках нормандських переговорів (де таку вимогу висунули росіяни. - ЄП). Про цю вимогу та про її виконання українські ЗМІ повідомляли і раніше, натомість Банкова це офіційно заперечувала. І тим самим зашкодила передусім собі.
Адже те, що в ОПУ кажуть неправду про перебіг "нормандських" переговорів, викликає у багатьох запитання: на які ще домовленості з агресором могла піти українська влада, приховуючи це від суспільства?
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/02/9/7133743/
Йбтвмт!
Лоха таки надибав, партньора чотириразового Омансього…