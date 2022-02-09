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Новости Война
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Кулеба о переговорах Зеленского и Макрона: Никаких "зрад" не было

Кулеба о переговорах Зеленского и Макрона: Никаких

Во время официального визита в Украину президента Франции Эмманюэля Макрона вопрос отказа Украины от евроинтеграционных устремлений не поднимался.

Об этом заявил сегодня на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос отказа Украины от евроинтеграционных стремлений вчера (во время визита Макрона. - Ред.) не поднимался", - отметил Кулеба.

"Разговор вчера был между президентами очень конкретный, но уверяю вас, что никаких "зрад" не было, да и не могло быть", - добавил министр.

Читайте: Есть шансы на урегулирование кризиса между РФ и Украиной по дипломатическому пути, - Кулеба

Кроме того, Кулеба отметил, что его лично вчера поразила осведомленность Макрона в вопросах и нюансах функционирования Трехсторонней контактной группы и того, что нужно сделать для разблокирования ее работы.

"Макрон приехал с мыслями, а не с предложениями. Стороны, общаясь друг с другом, пытаются максимально понять пределы допустимых компромиссов, чтобы вывести ситуацию из тупика. Вчера было обсуждение идей, но не предложений", - сказал Кулеба.

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Кулеба Дмитрий (2880) Макрон Эмманюэль (1381) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+13
А перемог ? А досягнень ?
ЧИ то вже не на часі..
Головне не просрати.
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09.02.2022 17:15 Ответить
+9
И после каждой встречи Зебабуина с кем либо надо целому министру объяснять, что зрады нет.позорище
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09.02.2022 17:20 Ответить
+7
Зрад не было, потому что для зеленых капитулянтов зрада уже не считается зрадой.
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09.02.2022 17:41 Ответить
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А перемог ? А досягнень ?
ЧИ то вже не на часі..
Головне не просрати.
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09.02.2022 17:15 Ответить
МАКРОН СОВЕРШИЛ ПРЕДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ В МОСКВЕ БОЛЕЕ ТОГО ПЛЮНУВ В ОЧИ НАТО ЕВРОСОЮЗУ И США......
КОРОЧЕ ПРОСТИТУТ....

https://uc.od.ua/columns/ssteblinenko/1240704
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09.02.2022 17:34 Ответить
да! шо, Украина вступила в НАТО? шо, террорист намбо ван, он же, погоняло *****, по сбитию боинга в Гааге на суде? шо, т.н. "скифское золото" возвращено Украине?
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09.02.2022 17:56 Ответить
Зрада відбулась до того-в мацквє...
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09.02.2022 17:17 Ответить
Зюзя не всрався?
Так це вже перемога!!!
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09.02.2022 17:18 Ответить
Чтобы не было зрад , нужен смотрящий ? Где доверие к президенту ?
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09.02.2022 17:19 Ответить
Ну не скажи...

Кремль доверяет Ермаку
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09.02.2022 17:39 Ответить
если кулеба что-то пытается опровергнуть, значит таки что-то было.. И на что-то гнусное зебил дал согласие. Жди либо выполнение минских в трактовке мацквы, либо отказ от НАТО.
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09.02.2022 17:19 Ответить
И после каждой встречи Зебабуина с кем либо надо целому министру объяснять, что зрады нет.позорище
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09.02.2022 17:20 Ответить
Путін визнав себе ґвалтівником - але Зеленський злякався скористатися цим.
https://www.youtube.com/watch?v=iNsIbC_iwDo
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09.02.2022 17:21 Ответить
"Питання відмови України від євроінтеграційних прагнень вчора (під час візиту Макрона. - Ред.) не порушувалося", - зазначив Кулеба. Джерело:

!!! как это не произошло отказа?

а неназначение главы САП
а неподсудность наружения бюджетной дисциплины
а увольнение разведчиков
а всепризнанная корупция
а неподсудность отмывателей денег, признанная в штатах
а постоянная ложь верховной власти и невыполнение обещаний

или у кулебы другие критерии евроинтеграции??
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09.02.2022 17:26 Ответить
Ага, сейчас, когда почти весь цивилизованные мир нас поддерживает. Этот криптоватник маланский уже давно бы все сдал и свалили в исраэлью А сейчас, пока Запад на нашей стороне, оно из себя корчит патриота...
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09.02.2022 17:30 Ответить
Если будет зрада , в отличии от обогащения, или скажем прямо коррупции и воровства, к чему общество за 30 лет уже привыкло, если не сказать смирилось, тогда уж Зеленскому лучше сразу застрелиться.
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09.02.2022 17:33 Ответить
"Вопрос отказа Украины от евроинтеграционных стремлений вчера (во время визита Макрона. - Ред.) не поднимался" Источник: https://censor.net/ru/n3315131
Значить ц питання між ними обговорювалося, але не вчора...
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09.02.2022 17:34 Ответить
Це дивлячись, кому Зєлєнскій служить. Якщо пуцину, то я теж погоджуся, що ніяких зрад не було.
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09.02.2022 17:34 Ответить
Зрад не было, потому что для зеленых капитулянтов зрада уже не считается зрадой.
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09.02.2022 17:41 Ответить
Стосовно євроінтеграції - не піднімався, а стосовно жвро-атлантичної інтеграції? Стосовно вступу у НАТО?
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09.02.2022 17:43 Ответить
Одно это заявление ЗЕленого нацюцюрныка из МИД означает, что зрада точно была.
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09.02.2022 17:51 Ответить
Ну, другого ми вже два з половиною роки не чуємо. А потів раптом випливають підписана формула Штайнмаєра, Вагнергейт з купою зданих операцій, відкликаний законопроект на вимогу пуйла, відвід військ з наших територій, і аргумент, "Ну я же нє лох!"
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09.02.2022 17:52 Ответить
А Макрон, я так розумію, "финляндізацію" придумав виключно для Франції, а то ми ще не знищили 100 тисяч загарбників, та і Карелії для них більше нема. А то наш "всцальник без голови" ще примарить, що це для України придумали, та кинеться з радощів танцювати з Путіним ламбаду.
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09.02.2022 18:02 Ответить
зрозуміло.
зеленський не зраджує тільки тоді коли веде перемовини з серйозними людьми.
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09.02.2022 18:12 Ответить
Да кто же вам поверит, твари зеленые? Значит все сдал
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09.02.2022 18:24 Ответить
Взять в кредит французских локомотивов на 1 млрд евро, когда завтра наши города могут бомбить кацапы, а у нас пво как такового нету и у соладта зп 10 тыс. Это совсем не зрада. Это епаный песец от зе-твари.
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09.02.2022 18:37 Ответить
Та пофіг той макарон, зрадив-не зрадив. Зрада відбулась як тільки оце зелене стало презом. І ворогів не потрібно...
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09.02.2022 19:12 Ответить
Вроде нормальный человек. Но его заставляют врать. Так мне кажется
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09.02.2022 20:01 Ответить
Щось ти не доказуєш. Українська правда пише інше.

Приїзд Макрона ще раз висвітлив іншу, дуже болючу для України проблему - те, що українське керівництво приховує від суспільства домовленості щодо Донбасу.

Річ у тім, що Макрон на своїй пресконференції в Москві публічно визнав, що проєкт закону "про перехідний період", який регулює юридичний порядок деокупації Донбасу та Криму, був знятий за вказівкою Зеленського, бо Банкова пообіцяла це зробити у рамках нормандських переговорів (де таку вимогу висунули росіяни. - ЄП). Про цю вимогу та про її виконання українські ЗМІ повідомляли і раніше, натомість Банкова це офіційно заперечувала. І тим самим зашкодила передусім собі.

Адже те, що в ОПУ кажуть неправду про перебіг "нормандських" переговорів, викликає у багатьох запитання: на які ще домовленості з агресором могла піти українська влада, приховуючи це від суспільства?

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/02/9/7133743/
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09.02.2022 20:13 Ответить
Своєю поведінкою президент змусив сприймати і говорити про себе в ключі "Жодної зради не відбулося" ((
Йбтвмт!
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09.02.2022 20:52 Ответить
Так і з лукою зеля доказував, що просто подзвонив про спецоперацію Української розвідки (Вагнерівці), а зради, нє, вроді не було..
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09.02.2022 21:38 Ответить
Не дурно мокрон впарив свою продукцію в Україну за кредит Франції ….
Лоха таки надибав, партньора чотириразового Омансього…
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09.02.2022 21:41 Ответить
... кроме "финляндизации Украины"
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10.02.2022 16:18 Ответить
 
 