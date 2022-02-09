Кулеба про перемовини Зеленського та Макрона: Жодних зрад не відбулося
Під час офіційного візиту до України президента Франції Емманюеля Макрона питання відмови України від євроінтеграційних прагнень не порушувалося.
Про це заявив сьогодні на брифінгу глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Питання відмови України від євроінтеграційних прагнень вчора (під час візиту Макрона. - Ред.) не порушувалося", - зазначив Кулеба.
"Розмова вчора була між президентами дуже конкретна, але запевняю вас, що жодних зрад не відбулося, та й не могло відбутися", - додав міністр.
Крім того, Кулеба зазначив, що його особисто вчора вразила обізнаність Макрона у питаннях і нюансах функціонування Тристоронньої контактної групи і того, що треба зробити для розблокування її роботи.
"Макрон приїхав з думками, а не із пропозиціями. Сторони, спілкуючись один з одним, намагаються максимально зрозуміти межі допустимих компромісів, щоб вивести ситуацію з глухого кута. Вчора було обговорення ідей, але не пропозицій", - сказав Кулеба.
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ЧИ то вже не на часі..
Головне не просрати.
КОРОЧЕ ПРОСТИТУТ....
https://uc.od.ua/columns/ssteblinenko/1240704
Так це вже перемога!!!
Кремль доверяет Ермаку
https://www.youtube.com/watch?v=iNsIbC_iwDo
!!! как это не произошло отказа?
а неназначение главы САП
а неподсудность наружения бюджетной дисциплины
а увольнение разведчиков
а всепризнанная корупция
а неподсудность отмывателей денег, признанная в штатах
а постоянная ложь верховной власти и невыполнение обещаний
или у кулебы другие критерии евроинтеграции??
Значить ц питання між ними обговорювалося, але не вчора...
зеленський не зраджує тільки тоді коли веде перемовини з серйозними людьми.
Приїзд Макрона ще раз висвітлив іншу, дуже болючу для України проблему - те, що українське керівництво приховує від суспільства домовленості щодо Донбасу.
Річ у тім, що Макрон на своїй пресконференції в Москві публічно визнав, що проєкт закону "про перехідний період", який регулює юридичний порядок деокупації Донбасу та Криму, був знятий за вказівкою Зеленського, бо Банкова пообіцяла це зробити у рамках нормандських переговорів (де таку вимогу висунули росіяни. - ЄП). Про цю вимогу та про її виконання українські ЗМІ повідомляли і раніше, натомість Банкова це офіційно заперечувала. І тим самим зашкодила передусім собі.
Адже те, що в ОПУ кажуть неправду про перебіг "нормандських" переговорів, викликає у багатьох запитання: на які ще домовленості з агресором могла піти українська влада, приховуючи це від суспільства?
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/02/9/7133743/
Йбтвмт!
Лоха таки надибав, партньора чотириразового Омансього…