Кулеба про перемовини Зеленського та Макрона: Жодних зрад не відбулося

Під час офіційного візиту до України президента Франції Емманюеля Макрона питання відмови України від євроінтеграційних прагнень не порушувалося.

Про це заявив сьогодні на брифінгу глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання відмови України від євроінтеграційних прагнень вчора (під час візиту Макрона. - Ред.) не порушувалося", - зазначив Кулеба.

"Розмова вчора була між президентами дуже конкретна, але запевняю вас, що жодних зрад не відбулося, та й не могло відбутися", - додав міністр.

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Крім того, Кулеба зазначив, що його особисто вчора вразила обізнаність Макрона у питаннях і нюансах функціонування Тристоронньої контактної групи і того, що треба зробити для розблокування її роботи.

"Макрон приїхав з думками, а не із пропозиціями. Сторони, спілкуючись один з одним, намагаються максимально зрозуміти межі допустимих компромісів, щоб вивести ситуацію з глухого кута. Вчора було обговорення ідей, але не пропозицій", - сказав Кулеба.