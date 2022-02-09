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Новини Війна
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Кулеба про перемовини Зеленського та Макрона: Жодних зрад не відбулося

Кулеба про перемовини Зеленського та Макрона: Жодних зрад не відбулося

Під час офіційного візиту до України президента Франції Емманюеля Макрона питання відмови України від євроінтеграційних прагнень не порушувалося.

Про це заявив сьогодні на брифінгу глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання відмови України від євроінтеграційних прагнень вчора (під час візиту Макрона. - Ред.) не порушувалося", - зазначив Кулеба.

"Розмова вчора була між президентами дуже конкретна, але запевняю вас, що жодних зрад не відбулося, та й не могло відбутися", - додав міністр.

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Крім того, Кулеба зазначив, що його особисто вчора вразила обізнаність Макрона у питаннях і нюансах функціонування Тристоронньої контактної групи і того, що треба зробити для розблокування її роботи.

"Макрон приїхав з думками, а не із пропозиціями. Сторони, спілкуючись один з одним, намагаються максимально зрозуміти межі допустимих компромісів, щоб вивести ситуацію з глухого кута. Вчора було обговорення ідей, але не пропозицій", - сказав Кулеба.

Автор: 

Зеленський Володимир (24584) Кулеба Дмитро (3604) Макрон Емманюель (1535) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+13
А перемог ? А досягнень ?
ЧИ то вже не на часі..
Головне не просрати.
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09.02.2022 17:15 Відповісти
+9
И после каждой встречи Зебабуина с кем либо надо целому министру объяснять, что зрады нет.позорище
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09.02.2022 17:20 Відповісти
+7
Зрад не было, потому что для зеленых капитулянтов зрада уже не считается зрадой.
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09.02.2022 17:41 Відповісти
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А перемог ? А досягнень ?
ЧИ то вже не на часі..
Головне не просрати.
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09.02.2022 17:15 Відповісти
МАКРОН СОВЕРШИЛ ПРЕДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ В МОСКВЕ БОЛЕЕ ТОГО ПЛЮНУВ В ОЧИ НАТО ЕВРОСОЮЗУ И США......
КОРОЧЕ ПРОСТИТУТ....

https://uc.od.ua/columns/ssteblinenko/1240704
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09.02.2022 17:34 Відповісти
да! шо, Украина вступила в НАТО? шо, террорист намбо ван, он же, погоняло *****, по сбитию боинга в Гааге на суде? шо, т.н. "скифское золото" возвращено Украине?
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09.02.2022 17:56 Відповісти
Зрада відбулась до того-в мацквє...
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09.02.2022 17:17 Відповісти
Зюзя не всрався?
Так це вже перемога!!!
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09.02.2022 17:18 Відповісти
Чтобы не было зрад , нужен смотрящий ? Где доверие к президенту ?
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09.02.2022 17:19 Відповісти
Ну не скажи...

Кремль доверяет Ермаку
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09.02.2022 17:39 Відповісти
если кулеба что-то пытается опровергнуть, значит таки что-то было.. И на что-то гнусное зебил дал согласие. Жди либо выполнение минских в трактовке мацквы, либо отказ от НАТО.
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09.02.2022 17:19 Відповісти
И после каждой встречи Зебабуина с кем либо надо целому министру объяснять, что зрады нет.позорище
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09.02.2022 17:20 Відповісти
Путін визнав себе ґвалтівником - але Зеленський злякався скористатися цим.
https://www.youtube.com/watch?v=iNsIbC_iwDo
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09.02.2022 17:21 Відповісти
"Питання відмови України від євроінтеграційних прагнень вчора (під час візиту Макрона. - Ред.) не порушувалося", - зазначив Кулеба. Джерело:

!!! как это не произошло отказа?

а неназначение главы САП
а неподсудность наружения бюджетной дисциплины
а увольнение разведчиков
а всепризнанная корупция
а неподсудность отмывателей денег, признанная в штатах
а постоянная ложь верховной власти и невыполнение обещаний

или у кулебы другие критерии евроинтеграции??
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09.02.2022 17:26 Відповісти
Ага, сейчас, когда почти весь цивилизованные мир нас поддерживает. Этот криптоватник маланский уже давно бы все сдал и свалили в исраэлью А сейчас, пока Запад на нашей стороне, оно из себя корчит патриота...
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09.02.2022 17:30 Відповісти
Если будет зрада , в отличии от обогащения, или скажем прямо коррупции и воровства, к чему общество за 30 лет уже привыкло, если не сказать смирилось, тогда уж Зеленскому лучше сразу застрелиться.
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09.02.2022 17:33 Відповісти
"Вопрос отказа Украины от евроинтеграционных стремлений вчера (во время визита Макрона. - Ред.) не поднимался" Источник: https://censor.net/ru/n3315131
Значить ц питання між ними обговорювалося, але не вчора...
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09.02.2022 17:34 Відповісти
Це дивлячись, кому Зєлєнскій служить. Якщо пуцину, то я теж погоджуся, що ніяких зрад не було.
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09.02.2022 17:34 Відповісти
Зрад не было, потому что для зеленых капитулянтов зрада уже не считается зрадой.
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09.02.2022 17:41 Відповісти
Стосовно євроінтеграції - не піднімався, а стосовно жвро-атлантичної інтеграції? Стосовно вступу у НАТО?
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09.02.2022 17:43 Відповісти
Одно это заявление ЗЕленого нацюцюрныка из МИД означает, что зрада точно была.
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09.02.2022 17:51 Відповісти
Ну, другого ми вже два з половиною роки не чуємо. А потів раптом випливають підписана формула Штайнмаєра, Вагнергейт з купою зданих операцій, відкликаний законопроект на вимогу пуйла, відвід військ з наших територій, і аргумент, "Ну я же нє лох!"
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09.02.2022 17:52 Відповісти
А Макрон, я так розумію, "финляндізацію" придумав виключно для Франції, а то ми ще не знищили 100 тисяч загарбників, та і Карелії для них більше нема. А то наш "всцальник без голови" ще примарить, що це для України придумали, та кинеться з радощів танцювати з Путіним ламбаду.
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09.02.2022 18:02 Відповісти
зрозуміло.
зеленський не зраджує тільки тоді коли веде перемовини з серйозними людьми.
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09.02.2022 18:12 Відповісти
Да кто же вам поверит, твари зеленые? Значит все сдал
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09.02.2022 18:24 Відповісти
Взять в кредит французских локомотивов на 1 млрд евро, когда завтра наши города могут бомбить кацапы, а у нас пво как такового нету и у соладта зп 10 тыс. Это совсем не зрада. Это епаный песец от зе-твари.
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09.02.2022 18:37 Відповісти
Та пофіг той макарон, зрадив-не зрадив. Зрада відбулась як тільки оце зелене стало презом. І ворогів не потрібно...
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09.02.2022 19:12 Відповісти
Вроде нормальный человек. Но его заставляют врать. Так мне кажется
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09.02.2022 20:01 Відповісти
Щось ти не доказуєш. Українська правда пише інше.

Приїзд Макрона ще раз висвітлив іншу, дуже болючу для України проблему - те, що українське керівництво приховує від суспільства домовленості щодо Донбасу.

Річ у тім, що Макрон на своїй пресконференції в Москві публічно визнав, що проєкт закону "про перехідний період", який регулює юридичний порядок деокупації Донбасу та Криму, був знятий за вказівкою Зеленського, бо Банкова пообіцяла це зробити у рамках нормандських переговорів (де таку вимогу висунули росіяни. - ЄП). Про цю вимогу та про її виконання українські ЗМІ повідомляли і раніше, натомість Банкова це офіційно заперечувала. І тим самим зашкодила передусім собі.

Адже те, що в ОПУ кажуть неправду про перебіг "нормандських" переговорів, викликає у багатьох запитання: на які ще домовленості з агресором могла піти українська влада, приховуючи це від суспільства?

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/02/9/7133743/
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09.02.2022 20:13 Відповісти
Своєю поведінкою президент змусив сприймати і говорити про себе в ключі "Жодної зради не відбулося" ((
Йбтвмт!
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09.02.2022 20:52 Відповісти
Так і з лукою зеля доказував, що просто подзвонив про спецоперацію Української розвідки (Вагнерівці), а зради, нє, вроді не було..
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09.02.2022 21:38 Відповісти
Не дурно мокрон впарив свою продукцію в Україну за кредит Франції ….
Лоха таки надибав, партньора чотириразового Омансього…
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09.02.2022 21:41 Відповісти
... кроме "финляндизации Украины"
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10.02.2022 16:18 Відповісти
 
 