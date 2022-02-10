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Давление власти и обыски отпугивают инвесторов от украинской металлургии, – эксперт

Давление власти и обыски отпугивают инвесторов от украинской металлургии, – эксперт

Цены на газ выросли в пять раз, и отрасль несет расходы без возможности компенсировать их, иначе может потерять конкурентоспособность.

Украинские металлургические компании, работающие "в белую", переживают кризисный период и выживают благодаря кредитам, взятым у запада, пишет УНИАН. Однако вместо благодарности и помощи от государства получают чрезмерное давление и обыски, отпугивающие иностранных инвесторов. Такое мнение высказал президент ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя недавние обыски на предприятиях группы "Метинвест".

"Никто даже не заикается о том, чтобы какие-то дотации попросить у государства в связи с ценами на газ. Бизнес выживает, беря кредиты у запада в такие сложные периоды. Но если нет дотаций, то зачем тогда отпугивать инвесторов обысками на предприятиях? Я имею в виду обыски на "Метинвесте", который заплатил в бюджет почти 2 миллиарда долларов налогов в 2021 году. Это почти пятилетний бюджет такого города как Одесса. Зачем кошмарить работающий "в белую" бизнес", - сказал он.

По словам эксперта, несмотря на то, что цены на газ выросли впятеро, промышленные металлургические предприятия несут эти расходы, не имея возможности повысить цены на свою продукцию, иначе станут неконкурентоспособными.

"Стоимость газа и других энергоносителей в производстве металла крайне важна - это около 60% расходов украинских металлургов в стоимости продукции. Европейские и британские производители поднимают цену на свой металл, но в Украине этого сделать нельзя, так как мы и так находимся на грани рентабельности. Если мы поднимем стоимость, то выпадем из конкурентной гонки, заводы закроются", - отметил Каленков.

Потому, по словам эксперта, в настоящее время критически важно хотя бы не мешать работе украинских предприятий.

Справка: группа компаний "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

Прошлый год стал рекордным по сумме выплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста". Этому поспособствовали благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании.

В то же время, 1 февраля, правоохранители начали проводить обыски на горно-обогатительных предприятиях группы из-за якобы имеющих место налоговых нарушений. При этом, налоговые органы подтвердили отсутствие задолженности на предприятиях группы.

Автор: 

металлургия (449) Метинвест (186)


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Топ комментарии
+7
В Україні немає влади, є мародери.
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10.02.2022 10:40 Ответить
+7
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10.02.2022 10:47 Ответить
+6
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10.02.2022 10:49 Ответить
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В Україні немає влади, є мародери.
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10.02.2022 10:40 Ответить
Сначала нужно, чтобы бизнес г-на Ахметова перестал «минимизировать» налоги, а тогда станет ясно, сколько выводится из под контроля и уплаты а бюджет.
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10.02.2022 10:40 Ответить
ага) шоб ахметка хотя бы так платил налоги как 95 квартал
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10.02.2022 11:04 Ответить
Не надо демонизировать наших капиталистов, президент Зеленский раздевает вас куда как проворнее и оперативнее.
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10.02.2022 23:19 Ответить
А кто у нас в стране не минимизирует находы? Вот клоуны начали щимить третью группу фопов, а что это как не минимизация налогов? Но из-за чего? Из-за того, что на зарплату налог лошадиный, а у фопа налог меньше
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10.02.2022 23:30 Ответить
Дякую за підтримку. Без вашої допомоги вони мене зовсім роздягнуть.

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10.02.2022 10:45 Ответить
Так он-то бедным не останется, но кто из рабочих выиграет, м? Или вы реально думаете, что щимят самого Ахметова? Ну-ну...
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10.02.2022 23:34 Ответить
Ви чули таке слово - "сарказм", м?
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11.02.2022 10:29 Ответить
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10.02.2022 10:47 Ответить
Да, цели правильно указаны, акценты расставлены.
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10.02.2022 10:59 Ответить
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10.02.2022 10:49 Ответить
Да и хер с ними.
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10.02.2022 10:52 Ответить
"якісь дотації попросити у держави" - не вижу проблем. Кипрская компания пусть просит дотации у Кипра)))))
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10.02.2022 10:59 Ответить
Зелений бардак відлякує навіть українців жити в Україні....
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10.02.2022 11:11 Ответить
Ну прямо плач Ярославни. Навіть сам від такої безнадії майже не розплакався.
А тепер серйозно:
-Ніяких іноземних інвесторів у вітчизняній металургії немає, все у руках кількох олігархів. Таким чином теза що інвестори розбіжаться не відповідає дійсності.
- Щодо цін на продукцію. Ці суки звикли заключати договори через фірми-прокладки по суттєво заниженим цінам, а ті потім перепродають по світовим. Різниця самі розумієте куди, ну а бюджету хер собачий. Таким чином продається вся, абсолютно вся продукція за кордон. Якщо убрати прокладки то з'явиться суттєвий ціновий ресурс. Але хто ж це зробить?
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10.02.2022 11:21 Ответить
Вот было бы круто сначала разобраться в вопросе, а потом уже умничать, да?) А Миттал уже местный, давно Индия стала нашей колонией? Причём Миттала вот недавно шмонали. И в чём проблема в продукции за границу? Экспорт это развитие экономики
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10.02.2022 23:27 Ответить
Повішений ахмєтов,порошенко,коломойський та інші олігархи краща реклама для інвесторів, це означає,що корупції кінець.
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10.02.2022 12:13 Ответить
повесят коломойского - будет маломойский. Сама власть в Украине продажна снизу доверху. Так что надо что-то с президентом сначала делать.
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10.02.2022 23:29 Ответить
Так а от какой отрасли действия зебилов не отпугивают инвесторов? 12 ярдов оттока инвестиций. Ай молодцы.
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10.02.2022 23:26 Ответить
 
 