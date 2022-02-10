УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4323 відвідувача онлайн
Новини
804 19

Тиск влади й обшуки відлякують інвесторів від української металургії, − експерт

Тиск влади й обшуки відлякують інвесторів від української металургії, − експерт

Ціни на газ зросли уп'ятеро, і галузь зазнає витрат без можливості компенсувати їх, інакше може втратити конкурентоспроможність

Українські металургійні компанії, які працюють із дотриманням законів, увійшли у кризовий період і виживають завдяки кредитам від Заходу, пише УНІАН. Та замість допомоги від держави, отримують надмірний тиск та обшуки, які відлякують іноземних інвесторів − наводить видання думку президента асоціації "Укрметалургпром" Олександра Каленкова. Він прокоментував обшуки на підприємствах компанії "Метінвест".

"Ніхто навіть не заїкається про те, щоб якісь дотації попросити у держави у зв'язку з цінами на газ. Бізнес виживає, беручи кредити на заході в такі складні періоди. Але якщо немає дотацій, то навіщо тоді відлякувати інвесторів обшуками на підприємствах? Я маю на увазі обшуки на "Метінвесті", який заплатив до бюджету майже 2 млрд доларів податків у 2021 р. Це майже 5-річний бюджет такого міста, як Одеса. Навіщо кошмарити працюючий "у білу" бізнес?" − наголосив він.

За словами експерта, попри те, що ціни на газ зросли уп'ятеро, − металургія зазнає витрат без можливості підвищити ціни на продукцію, інакше ризикує втратити конкурентоспроможність.

"Вартість газу та інших енергоносіїв у виробництві металу вкрай важлива − це близько 60% витрат українських металургів у вартості продукції. Європейські та британські виробники піднімають ціну на свій метал, але в Україні цього зробити не можна, оскільки ми і так перебуваємо на межі рентабельності. Якщо ми піднімемо вартість, то випадемо з конкурентних перегонів, заводи закриються", - зазначив Олександр Каленков.

Тому, за його словами, критично важливо наразі принаймні не перешкоджати роботі українських підприємств.

Довідка : компанія "Метінвест" з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств у 2021 р. переказала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків та зборів − у 2,4 раза більше, ніж у 2020-му.

Минулий рік побив рекорди за сумою сплачених податків за всю історію "Метінвесту" − завдяки сприятливій ринковій ситуації та підвищенню операційної ефективності компанії.

Відомо також, що 1 лютого правоохоронці почали проводити обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи через нібито податкові порушення. Хоча податківці підтвердили відсутність заборгованості на підприємствах компанії.

Автор: 

металургія (1243) Метінвест (969)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
В Україні немає влади, є мародери.
показати весь коментар
10.02.2022 10:40 Відповісти
+7
показати весь коментар
10.02.2022 10:47 Відповісти
+6
показати весь коментар
10.02.2022 10:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Україні немає влади, є мародери.
показати весь коментар
10.02.2022 10:40 Відповісти
Сначала нужно, чтобы бизнес г-на Ахметова перестал «минимизировать» налоги, а тогда станет ясно, сколько выводится из под контроля и уплаты а бюджет.
показати весь коментар
10.02.2022 10:40 Відповісти
ага) шоб ахметка хотя бы так платил налоги как 95 квартал
показати весь коментар
10.02.2022 11:04 Відповісти
Не надо демонизировать наших капиталистов, президент Зеленский раздевает вас куда как проворнее и оперативнее.
показати весь коментар
10.02.2022 23:19 Відповісти
А кто у нас в стране не минимизирует находы? Вот клоуны начали щимить третью группу фопов, а что это как не минимизация налогов? Но из-за чего? Из-за того, что на зарплату налог лошадиный, а у фопа налог меньше
показати весь коментар
10.02.2022 23:30 Відповісти
Дякую за підтримку. Без вашої допомоги вони мене зовсім роздягнуть.

показати весь коментар
10.02.2022 10:45 Відповісти
Так он-то бедным не останется, но кто из рабочих выиграет, м? Или вы реально думаете, что щимят самого Ахметова? Ну-ну...
показати весь коментар
10.02.2022 23:34 Відповісти
Ви чули таке слово - "сарказм", м?
показати весь коментар
11.02.2022 10:29 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2022 10:47 Відповісти
Да, цели правильно указаны, акценты расставлены.
показати весь коментар
10.02.2022 10:59 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2022 10:49 Відповісти
Да и хер с ними.
показати весь коментар
10.02.2022 10:52 Відповісти
"якісь дотації попросити у держави" - не вижу проблем. Кипрская компания пусть просит дотации у Кипра)))))
показати весь коментар
10.02.2022 10:59 Відповісти
Зелений бардак відлякує навіть українців жити в Україні....
показати весь коментар
10.02.2022 11:11 Відповісти
Ну прямо плач Ярославни. Навіть сам від такої безнадії майже не розплакався.
А тепер серйозно:
-Ніяких іноземних інвесторів у вітчизняній металургії немає, все у руках кількох олігархів. Таким чином теза що інвестори розбіжаться не відповідає дійсності.
- Щодо цін на продукцію. Ці суки звикли заключати договори через фірми-прокладки по суттєво заниженим цінам, а ті потім перепродають по світовим. Різниця самі розумієте куди, ну а бюджету хер собачий. Таким чином продається вся, абсолютно вся продукція за кордон. Якщо убрати прокладки то з'явиться суттєвий ціновий ресурс. Але хто ж це зробить?
показати весь коментар
10.02.2022 11:21 Відповісти
Вот было бы круто сначала разобраться в вопросе, а потом уже умничать, да?) А Миттал уже местный, давно Индия стала нашей колонией? Причём Миттала вот недавно шмонали. И в чём проблема в продукции за границу? Экспорт это развитие экономики
показати весь коментар
10.02.2022 23:27 Відповісти
Повішений ахмєтов,порошенко,коломойський та інші олігархи краща реклама для інвесторів, це означає,що корупції кінець.
показати весь коментар
10.02.2022 12:13 Відповісти
повесят коломойского - будет маломойский. Сама власть в Украине продажна снизу доверху. Так что надо что-то с президентом сначала делать.
показати весь коментар
10.02.2022 23:29 Відповісти
Так а от какой отрасли действия зебилов не отпугивают инвесторов? 12 ярдов оттока инвестиций. Ай молодцы.
показати весь коментар
10.02.2022 23:26 Відповісти
 
 