Тиск влади й обшуки відлякують інвесторів від української металургії, − експерт

Ціни на газ зросли уп'ятеро, і галузь зазнає витрат без можливості компенсувати їх, інакше може втратити конкурентоспроможність

Українські металургійні компанії, які працюють із дотриманням законів, увійшли у кризовий період і виживають завдяки кредитам від Заходу, пише УНІАН. Та замість допомоги від держави, отримують надмірний тиск та обшуки, які відлякують іноземних інвесторів − наводить видання думку президента асоціації "Укрметалургпром" Олександра Каленкова. Він прокоментував обшуки на підприємствах компанії "Метінвест".

"Ніхто навіть не заїкається про те, щоб якісь дотації попросити у держави у зв'язку з цінами на газ. Бізнес виживає, беручи кредити на заході в такі складні періоди. Але якщо немає дотацій, то навіщо тоді відлякувати інвесторів обшуками на підприємствах? Я маю на увазі обшуки на "Метінвесті", який заплатив до бюджету майже 2 млрд доларів податків у 2021 р. Це майже 5-річний бюджет такого міста, як Одеса. Навіщо кошмарити працюючий "у білу" бізнес?" − наголосив він.

За словами експерта, попри те, що ціни на газ зросли уп'ятеро, − металургія зазнає витрат без можливості підвищити ціни на продукцію, інакше ризикує втратити конкурентоспроможність.

"Вартість газу та інших енергоносіїв у виробництві металу вкрай важлива − це близько 60% витрат українських металургів у вартості продукції. Європейські та британські виробники піднімають ціну на свій метал, але в Україні цього зробити не можна, оскільки ми і так перебуваємо на межі рентабельності. Якщо ми піднімемо вартість, то випадемо з конкурентних перегонів, заводи закриються", - зазначив Олександр Каленков.

Тому, за його словами, критично важливо наразі принаймні не перешкоджати роботі українських підприємств.

Довідка : компанія "Метінвест" з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств у 2021 р. переказала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків та зборів − у 2,4 раза більше, ніж у 2020-му.

Минулий рік побив рекорди за сумою сплачених податків за всю історію "Метінвесту" − завдяки сприятливій ринковій ситуації та підвищенню операційної ефективності компанії.

Відомо також, що 1 лютого правоохоронці почали проводити обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи через нібито податкові порушення. Хоча податківці підтвердили відсутність заборгованості на підприємствах компанії.