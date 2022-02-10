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"Слуга народа" хочет повысить налог на добычу газа в три раза

Последнее повышение ренты на газ в 2014 году привело к падению добычи газа и росту импорта.

Депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект по повышению налога на добычу украинского природного газа (ренты) в три раза - с 14-29% до 54-69% в зависимости от скважины.

Об этом говорится в проекте закона №7038, зарегистрированном в парламенте 9 февраля.

Повышение ренты мотивировано введением "диверсифицированных ставок ренты в зависимости от цены на газ".

Предлагается ввести 5 разных режима ставок ренты в зависимости от цены на газ – до $200/тыс. м3, до $400, до $600, до $800 и более $800. Максимальную ставку планируется установить на уровне 69% со скважины глубиной до 5 км и 54% со скважин глубиной более 5 км.

Такие ставки ренты 54-69% предлагается установить к текущей цене на газ (более $800 за тыс. м3).

Напомним, что на данный момент ставки ренты вне зависимости от цены составляют 29% (на скважины до 5 км) и 14% (глубиной более 5 км). Их предлагается сохранить только для цены ниже $200 за тыс. м3.

Ниже $200 цена в Украине за последние 7 лет опускалась лишь несколько раз, в 2019 году.

Также Гетманцев предложил кратно повысит ставки ренты и на новый скважины, за счет которых ранее планировалось наращивать добычу газа.

Напомним, последнее повышение ренты на газ в 2014 году привело к падению добычи газа и росту импорта.

Автор: 

Газ (10239) добыча (272) рента (45)


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Топ комментарии
+22
сцк это поц решил похоронить экономику Украины
когда оно уже остановится со своими налогами?
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10.02.2022 11:46 Ответить
+17
идиот! ну возьми ренты 100% от стоиомсти газа и получи рост цен еще на в 10 раз. ты с гетманцевым в одном рогатнике экономику изучал? "большевик" сраный
весь мир стремится чтобы небыло бедных и только вы зеленые уроды стремитесь к тому чтобы небыло богатых
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10.02.2022 12:10 Ответить
+16
Коли повісять Гетманцева, це буде національне свято в Україні.
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10.02.2022 11:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
сцк это поц решил похоронить экономику Украины
когда оно уже остановится со своими налогами?
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10.02.2022 11:46 Ответить
На налоги существует государство..тебя, мента, кормили на на них..и меня, в армии, тоже кормят за налоги, прикинь..пусть платят..цена на газ писец выросла, а рента государству не должна рости?
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10.02.2022 11:55 Ответить
54-69% це податки? Який дурний буде щось робити за такі податки?
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10.02.2022 12:01 Ответить
Это рентная плата за недра, которые принадлежат нам всем..может пусть бесплатно наш газ качают и продают, кстати, нам же по рыночным ценам(а цены выросли, и намного)))
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10.02.2022 12:09 Ответить
идиот! ну возьми ренты 100% от стоиомсти газа и получи рост цен еще на в 10 раз. ты с гетманцевым в одном рогатнике экономику изучал? "большевик" сраный
весь мир стремится чтобы небыло бедных и только вы зеленые уроды стремитесь к тому чтобы небыло богатых
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10.02.2022 12:10 Ответить
Мусор, тебя же учили экспертизы проводить, а не демагогии.. не получается у тебя)) где написано 100 процентов? Пусть платят 60..рассказать тебе кто владеет газовыми скважинами в Украине, или сам нагуглишь?))
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10.02.2022 12:17 Ответить
тебя вообще ничему не учили говномес.
ровно на тот процент на какой им поднимут ренты у тебя дебила поднимется газ.
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10.02.2022 12:19 Ответить
Так давай отменим ренту и газ станет бесплатным)). Да ты тупее, чем я думал..мусор- экономист)) забавное ты существо..
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10.02.2022 12:40 Ответить
а где я писал про отмену налога? найдешь или сам придумал - сам удивился?
налог должен быть оправдан. он не должен быть слишком большим - это уводит бизнес в тень
во всем мире стараются налоги привести к балансу.
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10.02.2022 12:44 Ответить
А кто написал, что повышение процента ренты равно повышению процента цены на газ?.. ты хоть сам читаешь, что пишешь..бабу Юлю напоминаешь- всем газ и дешево...ну она хоть политик, им брехать по работе положено, ты то зачем задницу рвешь за миллиардеров?
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10.02.2022 13:09 Ответить
а как ты связал мое "повышение процента ренты равно повышению процента цены на газ" со своим "давай отменим ренту и газ станет бесплатным"?
на пальцах для дебила. есть себестоимость продукта. и есть акциз (рента) на этот продукт. изменение налога вызывает изменение цены для потребителя вне зависимости от того изменилась себестоимость продукта или нет. т.е. увеличение налога вызывает увеличение цены без изменения себестоимости.
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10.02.2022 13:17 Ответить
Ти дол6 о *** хоч розумієш що платити ці всі ренти доведеться кінцевому користувачу?
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10.02.2022 13:37 Ответить
Так так, надра належать всім, а найбільше з б'юджету користаж Коломойський. Якщо підвищена у три рази рента піде у б' юджет, то є три варіанти, куди з б'юджету підуть ці гроші: а) "на дороги" і "університет прєЗЄдєнта" ( тобто безпосередньо "слугам"),
б) безпосередньо хазяїну слуг Коломойському через різноманітні судові рішення, в тому числі і по Приватбанку. в) пенсіонерам, сірим, убогим, військовим і б'юджетникам.(уе я фантазую). На думку читачів, який варіант найбільш реалістичний?
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10.02.2022 12:22 Ответить
пасть закрой дебил
налоги нужны но они нужны с умом а не по принципу "чтобы корова больше давала молока и меньше ела надо ее больше доить и меньше кормить"
чем тебе зеленожопому барану будут платить "в армии" если бизнес закроется или уйдет в тень? говном как в 90-ых?
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10.02.2022 12:09 Ответить
Понимаешь, мусор, я в армии с15 года..а ты комменты патриотические на форуме пишешь года с 15..вот и вся разница между нами..а
"нищии" газодобытчики пусть платят..меньше майбахов купят..ПыСы..а зеленую обезьяну я ненавижу больше, чем шоколадного упыря)) надеюсь это тебя утешит)))
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10.02.2022 12:13 Ответить
в каком армии дебил? тыт туу шкрябал свои говнопосты за что тебя забанили и ты сегодня с новым ником вылез. ты и есть мусор. и судя по всему я тебя знаю. естьь несколько персонажей форума которым не дает покоя то что я 20 лет назад уволился из ментовки.
газодобытчики купят себе три новых майбаха а ты говно будешь платить за газ не 40000 а 100000
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10.02.2022 12:16 Ответить
Платить я буду не больше, чем на рынке.. ты настолько тупой, что не понимаешь, что разницы откуда газ-НЕТ..цену диктует рынок..цена поднялась- у газовиков сверхдоходы..пусть платят..что ты так распереживался за газовиков то?
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10.02.2022 12:26 Ответить
ты выучил слово "рынок"? если поставщики на рынке поднимут цены в качестве компенсации дополнительных налогов то вырастет цена предложения и в отличии от них ты будешь покупать по любой цене газ. таки точно вместе с зеленым поцем в одном пту экономику изучал
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10.02.2022 12:30 Ответить
Это называется монополия, придурок..и это плохо..когда тебе диктуют цену..только вот к вопросам ренты- отношения не имеет
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10.02.2022 12:38 Ответить
так ренту всем добывающим компаниям поднимут одинаково. или нет?
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10.02.2022 12:44 Ответить
Да откуда я знаю, поднимут ренту газовикам США или нет..может там вообще ренты нет..только вот газ они продают по цене на бирже))) или ты думаешь танкеры с газом в Европу поперли по команде Байдена, а не потому, что цена на европейских площадках выше чем на азиатских?
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10.02.2022 13:21 Ответить
идиот
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10.02.2022 13:23 Ответить
Да это я понял..а ты умеешь в самоиронию..поэтому думаю, что ты не идиот, а просто тупой..такое бывает..ну моменты прозрения у тебя есть)) тебя поэтому с мусарни поперли? У Швейка была справка, что он официальный идиот..и я наконец то понял, почему ты не в армии)))
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10.02.2022 13:30 Ответить
даун ты где рынок в Украине увидел?
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10.02.2022 13:39 Ответить
это если спрос останется прежним... а с увеличением цены предложения всегда падает спрос....)))
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10.02.2022 12:38 Ответить
да? точно? цена на хлеб при гринпоце поднялась в два раза. спрос упал? а чо так?
есть товары без которых ты не обойдешься. и давить производителей товаров - стрелять себе в голову. газовики закачают газ в хранилища и не будут его продавать. а что будешь делать ты? на костре готовить?
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10.02.2022 12:46 Ответить
и еще - я тут с декабря 2013 года.
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10.02.2022 12:17 Ответить
Ой, ну не следил я за тобой с 13 года..так вот, мусор( да и это я знаю по твоим высерам) я в 54..это номер бригады..ну для тупого мусора поясняю)) пятая ротация в сектор сейчас..еще вопросы будут мусор из Кременчуга?( прикиня, я даже это знаю)))
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10.02.2022 12:20 Ответить
ты в говне а не в бригаде
"пятая ротация" расскажешь своим тупым друзякам под пиво
у тебя на морде написано образование 3 класса и общая дебилизация.
ты думаешь я срефлексирую? ха ха ха. в отличии от тебя я не звезжу на форуме... и мне абсолютно пох, но приятно что ты конспектируешь мои сообщения.
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10.02.2022 12:22 Ответить
Я помню только редкостных мудаков..вот и тебя запомнил..а это значит, что ..ну ты понял))
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10.02.2022 12:28 Ответить
это значит только одно - ты пытаешься всех по себе судить. ты мелкое злобное закомплексованное чмо. нах кусок дебила
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10.02.2022 12:29 Ответить
Это значит, что ты редкостное мудило))). " нищих" газовиков оно решило позащищать
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10.02.2022 12:35 Ответить
та может он не газовиков защищает, а здравый смысл и реальность экономических законов,

а ты со своей пролетарской ненавистью готов камня на камне от экономики не оставить, лишь бы не было богатых.

ты знаешь, что рента платится в момент добычи, а не в момент реализации добытого газа ?

Будь ты собственником газовой вышки, стал бы ты летом закачивать газ в хранилища ?
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10.02.2022 13:31 Ответить
Да, и бригада у нас " бомжацкая".. выходим с сектора на полигон..нет места в ППД..но уж не тебе, "диванному патриоту", хаять нашу бригаду
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10.02.2022 12:32 Ответить
а при чем тут 54 бригада? ты к ней не имеешь никакого отнощения.
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10.02.2022 12:45 Ответить
Ну как бы 7 годик пошел, как я в бригаде. А так да..к созданию бригады отношения не имею..)) ну зато не устал от войны( устал, конечно, заи.ало, серьезно) в отличии от тебя, "мужественного патриота".
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10.02.2022 13:14 Ответить
Чудо, ты собираешься увеличивать добычу газа? Или думаешь, что ***** тебе его вечно продавать будет? Как думаешь, увеличение ренты способствует росту добычи?
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10.02.2022 17:47 Ответить
любой ценой набить бюджет до внеочередных выборов, раздать бабки, смартфоны, пенсии, зарплаты, что бы не получить пожизненное
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10.02.2022 12:28 Ответить
Що, заважає дешевий український газ колаборантам країну зливати?
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10.02.2022 11:47 Ответить
Коли повісять Гетманцева, це буде національне свято в Україні.
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10.02.2022 11:47 Ответить
Агент ФСБ сприяє знищенню видобутку газу в країні, накористь імпорту з рашки
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10.02.2022 11:49 Ответить
Ти Петра назвав агентом ФСБ ?
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10.02.2022 11:58 Ответить
Вы не понимаете, это другое" (с) Коли Петро підвищував ренту - це був мудрий і виважений економічний кроу, а коли зелені підіймають ренту - це зрада.
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10.02.2022 12:18 Ответить
Петро не підвищував ренту.

Для чого ти лізеш на політичний форум, якщо не здатен навіть взнати повноваження президента ?
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10.02.2022 13:25 Ответить
Закони України хто підписує або ветує?
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10.02.2022 13:30 Ответить
Закон України підписує або ветує президент України.

В залежності від того, відповідає цей закон нормам Конституції чи не відповідає,

І тільки на цій підставі, а аж ніяк від розміру ставки ренти.

Це називається "Гарант Конституції".
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10.02.2022 13:35 Ответить
так на часі,потрібно припинити видобуток газу в Україні ,що б поставити на коліна перед ******
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10.02.2022 11:50 Ответить
Та що ж ви робите, ви ж своїми дєбільними ноу хау знищуєте економіку, яка ще ледь дихає.
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10.02.2022 11:53 Ответить
Цивилизованные страны снижают налоги, освобождают от аренды....А Гетьманцев повышаеет и ГРОБИТ страну! Разорвут падлы Украину! Венгрия...Румыния...Польша.....
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10.02.2022 12:15 Ответить
Не неси херню. Страны нато не могут присоединять себе чужие земли
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10.02.2022 12:21 Ответить
В этом и состоит их задача. Задавить налогами экономику, набить свои карманы и свалить, а страну ***** оставить.
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10.02.2022 13:21 Ответить
есть хоть какие-нибудь идеи у економического министра как увеличить доходы граждан, увеличить привлекательность Украины для ведения бизнеса и роста производства во всех сферах?

или только взять и все поделить среди закоманды?
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10.02.2022 12:00 Ответить
Что надо делать чтоб корова больше Молока Давала и меньше жрала??? Больше доить и меньше кормить!!! Формула Упыря вампира Гетьманцева!!!
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10.02.2022 12:14 Ответить
Ну это формула Мыкілы Яновича, возглавившего налоговую в 90-х
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10.02.2022 13:27 Ответить
правильно, неча свою добычу развивать, у нас вон одни "братья" кругом..., у них и будем покупать..., осталось выяснить, какого народа этот слуга...
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10.02.2022 12:15 Ответить
ШвейцарГаз! Его НИКТО не видел но Он есть! В прокладках по краже бабла.
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10.02.2022 12:17 Ответить
За три года своего бездарного правления зе-тварь и его шобла мародеров сделала для уничтожения Украины, ее экономики и армии больше чем куйло за все 20 лет.
**********%, вам все еще смешно?
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10.02.2022 12:20 Ответить
Прочитал заголовок и сразу подумал - предатель гетьманчик наверное "работает". Так и есть!!! О где кротяра кровосися.
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10.02.2022 12:20 Ответить
идийоты зелёные, вместо того что бы на каждый куст поставить счётчики и поставить под полный контроль левый газ, они увеличивают налоги, а эти налоги кто будет платить??? гетьманцевы с шапито 95? нет, мы с вами заплатим с каждого потреблённого куба.
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10.02.2022 12:28 Ответить
Ні з ким не згоден! Треба встановити ПОДАТОК на скважини, а не "добичу", згідно з дебетом скважини. Добуваєшь ти газ, чи не добуваєшь- плати ПОДАТОК!!! Тоді усі володарі скважин повернуться до видобування ТА ЗАПРАЦЮЄ РИНОК!
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10.02.2022 12:29 Ответить
добыча газа должна быть только государственная, а не разная падаль олигархная карманы набивать за наш счет!
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10.02.2022 12:32 Ответить
Мы и так, сами у себя его покупать не можем. Себе стоимость добычи не выгодная. Потому и продают. Но, если кто то согласен идти добывать его за гроши, что бы была возможность продавать нам же, дешевле чем где либо.
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10.02.2022 12:31 Ответить
не выгодная))))))) это тебе беня сказал чи фирташ тогда нах присосались к тем дыркам? не выгодная димагог херов.
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10.02.2022 12:34 Ответить
Слушай болтливый валенок, ты хто министр? или буй на палочке? Иди свое мнение в туалете оставь, а просто лепить порожняк не надо, не смешно и не интересно.
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10.02.2022 12:41 Ответить
так не пиши херню, а министр мне нравица
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10.02.2022 12:55 Ответить
Херню пишешь ты, живешь в Украине, и баран бараном, не понимаешь как все в стране устроено. Иди хоть школу закончи, что ли.
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10.02.2022 12:58 Ответить
я легко обучаемый, можешь начинать прямо сейчас.
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10.02.2022 13:08 Ответить
Я даже начинать не буду, бессмысленно.
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10.02.2022 13:15 Ответить
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10.02.2022 13:17 Ответить
Почему безсмысленно? основные команды сидеть, лежать, голос я думаю можно научить, только действительно зачем?
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10.02.2022 21:09 Ответить
Ок. Себестоимость не выгодная. Огласи цифры.
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10.02.2022 13:07 Ответить
А тебя кто звал? Тебе никто эти цифры не назовет, разве что на закрытом заседании.
А вообще, если очень хочется, сядь да посчитай:
Амортизацию предприятия
Налоги.
Стоимость рабочей силы.
Химические реагенты (Метанол, который к стати закупают у кацапов)
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10.02.2022 13:36 Ответить
То есть, если всё подытожить . То информацию про "Себе стоимость добычи не выгодная" ты просто выдумал. Как всегда.
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10.02.2022 13:39 Ответить
Что вам зебилам пояснять? Вы тупы и не образованы. Я хоть расшибусь, а вам хоть кол на голове чеши. Иди своим кентам свое мнение высказывай, может им будет интересно. Ты за все диалоги вообще ничего умного не сказал. Ведешь себя как затычка.
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10.02.2022 13:56 Ответить
Слушай порохобот, обьясняю один раз.
Ты, как и все на свете, можешь иметь своё мнение, и даже отлично что имеешь. Твоё мнение может быть верным, ошибочным и всяким разным. И ты его можешь высказать, в этом нет ничего плохого, даже хорошо, ибо истина часто рождается в обсуждении. Когда, к примеру я вижу что ты ли ктото другой пишет, что (я так думаю, я так гадаю, предполагаю, ну или как-то иначе в фоме которая указывает на мнение) могу подискутировать, спросить почему такае мнение, или же сказать что оно ошибочное и привести свои аргументы. Это нормально и очень хорошо. Но когда ты или же кто-то делает утверждение, то я вправе спросить о "документах" , на которых это утверждение базируется. Но в ответ таких баранов-врунов как ты, всегда льётся всё что угодно, только не подтверждение того утверждения. В 99.99% это случается по какому-то дивному совпадению с порохоботами и любителями засрашки. Возникает просто трешовая ситуация, что люди которые обьявили себя "лицом нации, умными, впереди всех и всего, патриотами, борцами с тьмой и хрен знает кем еще" на просьбу предоставить своим слутвердениям доводы, тупо "льют воду с пустого в порожнее".
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10.02.2022 14:13 Ответить
Как раз, софистикой ты и занимаешься. Ты сам с себя постебался только что. И ты, и предыдущий чел, значит имеете аргументы и факты касательно цены себестоимости газа, в итоге, моя инфа получается отсебятина, а ваше не согласие со мной на чем базируются? У тебя есть аргументы почему, я не прав? Я уверен, раз, я не прав, значит должны быть правы вы.
Или иначе сформулировать? Назови причины факты, по которым, Украине выгодно покупать у себя газ.
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10.02.2022 14:26 Ответить
Чем бы я не занимался, это не отменяет пару фактов. Ни я , ни "чел", не утверждали что имеем информацию по "себе стоимости", и факта что ты утверждаешь "Себе стоимость добычи не выгодная". Раз ты утверждаешь, а не предполагаешь или думаешь, значит ты владешь информацией по этому вопросу. "Себе стоимость" измеряется цифрами. Поэтому возник очень простой, и вполне логичная прозьба к тебе "Ок. Себестоимость не выгодная. Огласи цифры. ". Ты же в ответ начал литьводу с пустого в порожнее, проводить курс экономики, философии и прочего прочего, но НИЧЕГО, ровно ничего в подтверждения твоих слов "Себе стоимость добычи не выгодная". Ну вот как тебя не назвать вруном, или тем кто всегда врёт - кацапом?
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10.02.2022 14:54 Ответить
А ты еще больше пишешь и все хрень хрень и хрень. Я вижу, что ты маленький и не понимаешь естественных само собой разумеющихся вещей. Делать мне больше нехрен, каждому дауну пояснять тонкости экономики. Вас слишком много. Я свое мнение сказал, а доказывать не буду, вон тебе сидит козел Гетьманцев, его и затрахивай вопросами.
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10.02.2022 15:09 Ответить
Це до тебе не доходить того факту, що тебе підловили на факті який ти "висмоктав з пальця". При чому, тебе ніхто й не ловив, ти по своїй тупості сам вляпався. Я багато разів писав що порохоботи дуже на вигадку великі майстри. Вигадку яка на самому ділі з реальністью не має нічого спільного. Покажи порохоботові рояль, він починає розмову про гру хреном на роялі. Дуже добрий лекторат для брехунів, ху..ла, кацапів, того ж пьётра.
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10.02.2022 15:32 Ответить
У тебя когда аргументы заканчиваются, ты такую херню начинаешь нести)) Ты с кого и за что спрашивать собрался? Никакой зебил с меня спрашивать ничего не будет, ты тупой двоечник, который тужится пыжится, а аргументов все нет. Мне, тебе про добычу и процесс рассказывать, все равно что свинье про ядерную физику толковать. Ну не образованный ты, уймись уже.
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10.02.2022 15:44 Ответить
Які аргументи можна запитати в брехуна? НІЯКІ. В брехуна можливо запитати щоб показати що він не дасть відповіді. Що й зробив, запитав у тебе брехла, і звісно ж відповіді не отримав.
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10.02.2022 16:45 Ответить
Молодець гетьманцев! Достойний учень кілі азірова! Але цього замало, потрібно разів в 10 підняти, тоді власного газу буде ще більше!
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10.02.2022 12:39 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27972334.html Прекрасное

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10.02.2022 12:47 Ответить
,,Зрада, зрадная"
Или нет??????????
Ответ на вопрос находим в гугле животаорящем.
Задаём гугелу простой вопрос:
СТАВКИ НАЛОГОВ В ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ В НОРВЕГИИ ?"

Ответ - СУММАРНАЯ СТАВКА НАЛОГОВ В ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ НОРВЕГИИ СОСТАВЛЯЕТ В СРЕДНЕМ 78% ".
И это без привязки к количеству добываемого газа.
И это при том что материковой добычи, добычи на суше в Норвегии почти нет.
Примерно такие же ставки налогов на газовую добычу и арабских странах.

Всё посылаем всех адептов фирташа и парашонки оседлавших газодобычу в Украине очень далеко в пешее эротическое путешествие.
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10.02.2022 12:56 Ответить
"И это без привязки к количеству добываемого газа." - чудо чюдноє і діво дівноє)) А до чого ж тоді прив'язані ті податки? А зарплати працівників, залучених безпосередньо до видобутку, можете оголосити?
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10.02.2022 13:02 Ответить
Те що чукча не читач а тільки кукурікати, те зрозуміло.
Податки у Норгів як і усюди прив'язані тільки до продаж.
На яку загальну суму продали, із тієї суми і заплатили.
Усьо. Навіть ніякої залежності од ціни за кубометр.
Тож в Україні єшче пільгові ставки податків на газовидобування.
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10.02.2022 13:33 Ответить
Дурьоха, ти хоч сама зрозуміла, що наклацала?
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10.02.2022 18:12 Ответить
А разницу между суммарной ставкой налога и рентой ты знаешь? Суммарная ставка налога у них уже включает в себя налог на прибыль. А рента там около 50%. Но самое главное то, что Норвегия не использует газ в бытовых целях и практически не использует в промышленности. А знаешь почему? Дорого! Хочешь платить за газ и товары, произведенные с его помощью, как в Норвегии - можешь посылать всех.
Пример для тех, кто хочет утеплить свое жилье минватой в этом году. В прошлом году условная пачка ваты (где-то 1.2 кв.м утепляемой площади) нашего производства стоила 300 грн. В этом году уже (а может быть даже пока) 800 грн. Я даже не знаю, что будут делать фирмы, заключившие договора в прошлом году, но не успевшие закупить материал.
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11.02.2022 12:22 Ответить
А , на марганцевую руду для Коломойши эти неучи не хотят поднять налоги ?
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10.02.2022 12:56 Ответить
А какая разница? Один фиг платит конечный потребитель.
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10.02.2022 12:58 Ответить
Угадайте на чьи плечи ляжет этот налог?
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10.02.2022 12:57 Ответить
Знову цей "швондєр" гетьманцев. Кажу ж - пристрельте краще самі, не доводьте до Коліївщини, тоді усе ваше суче плем'я під ніж піде.
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10.02.2022 13:01 Ответить
надо давно начать мочить приглуг олигархов..
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10.02.2022 13:48 Ответить
А оно случайно не родственник Азирова
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10.02.2022 13:49 Ответить
 
 