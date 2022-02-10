"Слуга народа" хочет повысить налог на добычу газа в три раза
Последнее повышение ренты на газ в 2014 году привело к падению добычи газа и росту импорта.
Депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект по повышению налога на добычу украинского природного газа (ренты) в три раза - с 14-29% до 54-69% в зависимости от скважины.
Об этом говорится в проекте закона №7038, зарегистрированном в парламенте 9 февраля.
Повышение ренты мотивировано введением "диверсифицированных ставок ренты в зависимости от цены на газ".
Предлагается ввести 5 разных режима ставок ренты в зависимости от цены на газ – до $200/тыс. м3, до $400, до $600, до $800 и более $800. Максимальную ставку планируется установить на уровне 69% со скважины глубиной до 5 км и 54% со скважин глубиной более 5 км.
Такие ставки ренты 54-69% предлагается установить к текущей цене на газ (более $800 за тыс. м3).
Напомним, что на данный момент ставки ренты вне зависимости от цены составляют 29% (на скважины до 5 км) и 14% (глубиной более 5 км). Их предлагается сохранить только для цены ниже $200 за тыс. м3.
Ниже $200 цена в Украине за последние 7 лет опускалась лишь несколько раз, в 2019 году.
Также Гетманцев предложил кратно повысит ставки ренты и на новый скважины, за счет которых ранее планировалось наращивать добычу газа.
Напомним, последнее повышение ренты на газ в 2014 году привело к падению добычи газа и росту импорта.
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когда оно уже остановится со своими налогами?
весь мир стремится чтобы небыло бедных и только вы зеленые уроды стремитесь к тому чтобы небыло богатых
ровно на тот процент на какой им поднимут ренты у тебя дебила поднимется газ.
налог должен быть оправдан. он не должен быть слишком большим - это уводит бизнес в тень
во всем мире стараются налоги привести к балансу.
на пальцах для дебила. есть себестоимость продукта. и есть акциз (рента) на этот продукт. изменение налога вызывает изменение цены для потребителя вне зависимости от того изменилась себестоимость продукта или нет. т.е. увеличение налога вызывает увеличение цены без изменения себестоимости.
б) безпосередньо хазяїну слуг Коломойському через різноманітні судові рішення, в тому числі і по Приватбанку. в) пенсіонерам, сірим, убогим, військовим і б'юджетникам.(уе я фантазую). На думку читачів, який варіант найбільш реалістичний?
налоги нужны но они нужны с умом а не по принципу "чтобы корова больше давала молока и меньше ела надо ее больше доить и меньше кормить"
чем тебе зеленожопому барану будут платить "в армии" если бизнес закроется или уйдет в тень? говном как в 90-ых?
"нищии" газодобытчики пусть платят..меньше майбахов купят..ПыСы..а зеленую обезьяну я ненавижу больше, чем шоколадного упыря)) надеюсь это тебя утешит)))
газодобытчики купят себе три новых майбаха а ты говно будешь платить за газ не 40000 а 100000
есть товары без которых ты не обойдешься. и давить производителей товаров - стрелять себе в голову. газовики закачают газ в хранилища и не будут его продавать. а что будешь делать ты? на костре готовить?
"пятая ротация" расскажешь своим тупым друзякам под пиво
у тебя на морде написано образование 3 класса и общая дебилизация.
ты думаешь я срефлексирую? ха ха ха. в отличии от тебя я не звезжу на форуме... и мне абсолютно пох, но приятно что ты конспектируешь мои сообщения.
а ты со своей пролетарской ненавистью готов камня на камне от экономики не оставить, лишь бы не было богатых.
ты знаешь, что рента платится в момент добычи, а не в момент реализации добытого газа ?
Будь ты собственником газовой вышки, стал бы ты летом закачивать газ в хранилища ?
Для чого ти лізеш на політичний форум, якщо не здатен навіть взнати повноваження президента ?
В залежності від того, відповідає цей закон нормам Конституції чи не відповідає,
І тільки на цій підставі, а аж ніяк від розміру ставки ренти.
Це називається "Гарант Конституції".
или только взять и все поделить среди закоманды?
**********%, вам все еще смешно?
А вообще, если очень хочется, сядь да посчитай:
Амортизацию предприятия
Налоги.
Стоимость рабочей силы.
Химические реагенты (Метанол, который к стати закупают у кацапов)
Ты, как и все на свете, можешь иметь своё мнение, и даже отлично что имеешь. Твоё мнение может быть верным, ошибочным и всяким разным. И ты его можешь высказать, в этом нет ничего плохого, даже хорошо, ибо истина часто рождается в обсуждении. Когда, к примеру я вижу что ты ли ктото другой пишет, что (я так думаю, я так гадаю, предполагаю, ну или как-то иначе в фоме которая указывает на мнение) могу подискутировать, спросить почему такае мнение, или же сказать что оно ошибочное и привести свои аргументы. Это нормально и очень хорошо. Но когда ты или же кто-то делает утверждение, то я вправе спросить о "документах" , на которых это утверждение базируется. Но в ответ таких баранов-врунов как ты, всегда льётся всё что угодно, только не подтверждение того утверждения. В 99.99% это случается по какому-то дивному совпадению с порохоботами и любителями засрашки. Возникает просто трешовая ситуация, что люди которые обьявили себя "лицом нации, умными, впереди всех и всего, патриотами, борцами с тьмой и хрен знает кем еще" на просьбу предоставить своим слутвердениям доводы, тупо "льют воду с пустого в порожнее".
Или иначе сформулировать? Назови причины факты, по которым, Украине выгодно покупать у себя газ.
Или нет??????????
Ответ на вопрос находим в гугле животаорящем.
Задаём гугелу простой вопрос:
СТАВКИ НАЛОГОВ В ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ В НОРВЕГИИ ?"
Ответ - СУММАРНАЯ СТАВКА НАЛОГОВ В ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ НОРВЕГИИ СОСТАВЛЯЕТ В СРЕДНЕМ 78% ".
И это без привязки к количеству добываемого газа.
И это при том что материковой добычи, добычи на суше в Норвегии почти нет.
Примерно такие же ставки налогов на газовую добычу и арабских странах.
Всё посылаем всех адептов фирташа и парашонки оседлавших газодобычу в Украине очень далеко в пешее эротическое путешествие.
Податки у Норгів як і усюди прив'язані тільки до продаж.
На яку загальну суму продали, із тієї суми і заплатили.
Усьо. Навіть ніякої залежності од ціни за кубометр.
Тож в Україні єшче пільгові ставки податків на газовидобування.
Пример для тех, кто хочет утеплить свое жилье минватой в этом году. В прошлом году условная пачка ваты (где-то 1.2 кв.м утепляемой площади) нашего производства стоила 300 грн. В этом году уже (а может быть даже пока) 800 грн. Я даже не знаю, что будут делать фирмы, заключившие договора в прошлом году, но не успевшие закупить материал.