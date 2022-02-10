"Слуга народа" хочет повысить налог на добычу газа в три раза

Последнее повышение ренты на газ в 2014 году привело к падению добычи газа и росту импорта.

Депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект по повышению налога на добычу украинского природного газа (ренты) в три раза - с 14-29% до 54-69% в зависимости от скважины.

Об этом говорится в проекте закона №7038, зарегистрированном в парламенте 9 февраля.

Повышение ренты мотивировано введением "диверсифицированных ставок ренты в зависимости от цены на газ".



Предлагается ввести 5 разных режима ставок ренты в зависимости от цены на газ – до $200/тыс. м3, до $400, до $600, до $800 и более $800. Максимальную ставку планируется установить на уровне 69% со скважины глубиной до 5 км и 54% со скважин глубиной более 5 км.

Такие ставки ренты 54-69% предлагается установить к текущей цене на газ (более $800 за тыс. м3).



Напомним, что на данный момент ставки ренты вне зависимости от цены составляют 29% (на скважины до 5 км) и 14% (глубиной более 5 км). Их предлагается сохранить только для цены ниже $200 за тыс. м3.

Ниже $200 цена в Украине за последние 7 лет опускалась лишь несколько раз, в 2019 году.



Также Гетманцев предложил кратно повысит ставки ренты и на новый скважины, за счет которых ранее планировалось наращивать добычу газа.



Напомним, последнее повышение ренты на газ в 2014 году привело к падению добычи газа и росту импорта.