"Слуга Народу" хоче підвищити податок на видобуток газу втричі

Останнє підвищення ренти на газ у 2014 році призвело до падіння видобутку газу та зростання імпорту

Депутат "Слуги Народу" Данило Гетманцев зареєстрував законопроєкт щодо підвищення податку на видобуток українського природного газу (ренти) утричі – з 14-29% до 54-69% залежно від свердловини.

Про це йдеться у проєкті закону №7038, зареєстрованому у парламенті 9 лютого.

Підвищення ренти мотивоване запровадженням "диверсифікованих ставок ренти залежно від ціни на газ".

Пропонується ввести 5 різних режимів ставок ренти залежно від ціни на газ – до $200/тис. м3, до $400, до $600, до $800 та більше $800. Максимальну ставку планується встановити на рівні 69% зі свердловини завглибшки до 5 км та 54% зі свердловин завглибшки понад 5 км.

Такі ставки ренти 54-69% пропонується встановити до поточної ціни на газ (понад $800 за тис. м3).

Нагадаємо, що на даний момент ставки ренти незалежно від ціни становлять 29% (на свердловини до 5 км) та 14% (глибиною понад 5 км). Їх пропонується зберегти лише для ціни нижче за $200 за тис. м3.

Нижче за $200 ціна в Україні за останні 7 років опускалася лише кілька разів, у 2019 році.

Також Гетманцев запропонував кратно підвищити ставки ренти і на нову свердловину, за рахунок яких раніше планувалося нарощувати видобуток газу.

Нагадаємо, останнє підвищення ренти на газ у 2014 році призвело до падіння видобутку газу та зростання імпорту.