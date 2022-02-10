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Приговор Стерненко по делу "об одном патроне" отменен Верховным судом

Приговор Стерненко по делу

Верховный суд отменил приговор Сергею Стерненко в части незаконного обращения с оружием.

Такое решение приняла коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

В частности, в судебном постановлении говорится:

"Кассационную жалобу осужденного Стерненко удовлетворить частично. Приговор Приморского суда города Одессы от 23 февраля 2021 года и постановление Одесского апелляционного суда от 31 мая 2021 года по Стерненко в части осуждения его по ч. 1 ст. 263 УКУ отменить и уголовное дело в этой части закрыть на основании ч. 2 ст. 11 Уголовного кодекса и п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса в связи с малозначительностью деяния. Приговор Приморского районного суда Одессы, приговор и постановление Одесского апелляционного суда оставить без изменений".

В отношении другого осужденного по этому делу - Руслана Демчука - суд оставил приговор Одесского апелляционного суда в силе:

"Кассационную жалобу защитника Воробьева в интересах осужденного Демчука оставить без удовлетворения".

Как сообщил Стерненко в своем Telegram-канале, "судимости отныне у меня нет. Половинчатая, но, однозначно, победа". Он пояснил, что в связи с обвинением его по ст. 146 Уголовного кодекса - незаконное лишение свободы или похищение человека - он будет жаловаться в ЕСПЧ.

Напомним, что Одесский апелляционный суд в мае прошлого года признал виновным Стерненко в похищении человека, однако не применил наказание, поскольку истек срок давности привлечения к ответственности, то есть де-юре по этой статье Стерненко не оправдан, к нему лишь не применено наказание. Именно этим объясняется, что Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу частично.

Автор: 

Верховный Суд (1096) приговор (1207) Стерненко (394)


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Топ комментарии
+59
наша русофобия не имеет границ.. но её всё равно недостаточно!
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10.02.2022 19:52
+45
Наша русофобія ще недостатня!!!
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10.02.2022 19:52
+23
Єдиний реформований "папірєднікамі" суд. Не усюди ще зелена та портновсько-татарівська пліснява розповзлася, хоч десь ще можна справедливості знайти...
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10.02.2022 20:03
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Правила форума Совет форумчан
наша русофобия не имеет границ.. но её всё равно недостаточно!
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10.02.2022 19:52 Ответить
Это цитата из youtube-канала Стерненко:
"Наша з вами русофобiя все ще недостатня"
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10.02.2022 20:43 Ответить
Наша русофобія ще недостатня!!!
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10.02.2022 19:52 Ответить
Фобия - это страх.

Страх - это большая боязнь.
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10.02.2022 20:49 Ответить
ти це кацапам поясни, бо вони все, що спрямоване проти кацапні називають русафобією
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10.02.2022 21:23 Ответить
якшо якесь дебілко в силу своєї розумової спадковості не розуміє різниці між насрати і помазати, то я маю покласти життя на зміну показників його спадковості ?

Це нейздісненно !!!
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10.02.2022 21:27 Ответить
антисемітизм з тої ж опери
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10.02.2022 21:31 Ответить
та ти шо ?!!!!

Тобто, якшо я проти дебільнуватості заклику кацапів "Крым наш !!", то я - антисеміт ?
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10.02.2022 22:06 Ответить
еммм, я про сам термін, типа по аналогії, жд і араби семітські народи, жд не ******* арабів, але антисемітизмом називають тільки погане відношення до жд. що термін не зовсім відповідає тому що у його розуміння вкладають.
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11.02.2022 07:21 Ответить
Єдиний реформований "папірєднікамі" суд. Не усюди ще зелена та портновсько-татарівська пліснява розповзлася, хоч десь ще можна справедливості знайти...
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10.02.2022 20:03 Ответить
Він такий реформований, як і ті, що перед ним. Наче доросла людина, а в казки вірить.
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10.02.2022 20:36 Ответить
Я спираються на факти. Оцінюю слова, дії які слідують за цими словами, та наслідки яки тягнуть за собою слова та дії.
Вірити у казки, це справа інфантильного лохторату Зеленського та інших брехунців.
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10.02.2022 20:49 Ответить
Скільки касаційних скарг подали за життя?
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10.02.2022 20:50 Ответить
А спорім, шо Партнов больше ?
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10.02.2022 20:51 Ответить
Портнов, однозначно, більше
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10.02.2022 20:53 Ответить
І шо, багато він там із "однозначно, більше" виграв ?

А ти багато касацій виграв?

Подавати касації - то робота секретарки.

Чим ти тут хизуєшся ?

Кількістю, а не якістю.
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10.02.2022 21:31 Ответить
"І шо, багато він там із "однозначно, більше" виграв ?" - ХЗ. За життям Портнова не слідкую. Маю інших кумирів.

"А ти багато касацій виграв?" - а для тебе багато - це скільки?
Виграв мало, хотілося б більше. Позитивні переважно до "реформи", що дає мені підстави робити висновки. Номери проваджень кинути чи не знаєш де потім подивитися?

"Подавати касації - то робота секретарки." - ти дебіл? Я вже думку сформував. Просто вирішив перепитати.
Не намагайся виглядати обізнаним в тому, в чому ти баран - стає тільки гріше.

"Чим ти тут хизуєшся ? Кількістю, а не якістю." Це я хизуюсь? Ти б зі своїми комплексами з хати не виходив, а ти в нет лізеш. Намагаюсь встановити рівень компетенції співрозмовника, всього лиш.
Перш ніж говорити про якість, необхідно встановити кількість. Якщо кількість рівна нулю, то чи можна далі говорити про якість? З причинно-наслідковими зв'язками теж біда. Воно й не дивно. Коротше, далі мені не цікаво. Йди, звідки прийшов.
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10.02.2022 21:56 Ответить
Нахіра ти мені шість кілограмів букв написав ?

Питання було на 1-2-3 цифри виграних тобою касацій.

Достатньо було написати 30, або 2, або 1, або "жодної"
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10.02.2022 22:10 Ответить
а чого ти за все життя питаєш,якщо Верховний суд ледь п'ять років як реформований?
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10.02.2022 21:07 Ответить
А я звідки знаю скільки йому років? Може сидить з горшка пише
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10.02.2022 21:12 Ответить
та який тоді з тебе юрист, якшо ти не знаєш про реформу ВС ?
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10.02.2022 21:32 Ответить
Якби ти перестав в очі іпатись, краще б бачив що написано. Якось спробуй.
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10.02.2022 21:59 Ответить
Судячи з твого досвіду, ти не перестав
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10.02.2022 22:11 Ответить
Не рахував.
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10.02.2022 23:13 Ответить
так і ти такий же, як Чікатіло. На 99,99 відсотка
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10.02.2022 20:51 Ответить
Якщо цієї аналогією Ви намагаєтесь сказати, що ВС реформований на 0, 01%, то навіть не стану заперечувати.
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10.02.2022 20:55 Ответить
ВС реформований повністю на 100 %.

а шо ти писав про "ті, шо перед ним" - це вже питання про те, шо ти мав на увазі.

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10.02.2022 21:14 Ответить
"ВС реформований повністю на 100 %." - якщо це тролінг, то ну просто дуже жирний
Ті, шо перед ним - це місцевий (суд першої інстанції), апеляційний (відповідно, другої). Разом складають єдину вертикаль судової влади. Що ЩЕ тут можна мати на увазі?
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10.02.2022 21:20 Ответить
ВС - це окрема інстанція, якшо ти, юрист криворогульський, не знав.

У ВС є свій ЄДРПОУ.

До чого тут місцеві суди, які мали бути реформовані в 2019 році ?

Ти точно не в Трускавці юридичну освіту отримав ?
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10.02.2022 21:35 Ответить
Дядя, ти там бухаєш чи по життю притрушений? Ти точно на мої повідомлення відписуєш, бо складається враження, що читаєш ти щось інше.

"ВС - це окрема інстанція, якшо ти, юрист криворогульський, не знав." - знайди місце, де я писав протилежне.
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10.02.2022 22:08 Ответить
так ось твої слова, що не відокремлюють ВС від іншої судової вертикалі :

"ВС реформований повністю на 100 %." - якщо це тролінг, то ну просто дуже жирний
Ті, шо перед ним - це місцевий (суд першої інстанції), апеляційний (відповідно, другої). Разом складають єдину вертикаль судової влади.
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10.02.2022 22:14 Ответить
"так ось твої слова, що не відокремлюють ВС від іншої судової вертикалі"
Бовдур, плять! Перш ніж щось тут висирати, зайди хоч на вікіпєдію і почитай до якої вертикалі належить Верховний суд, якщо для тебе в Законі "Про судоустрій і статус суддів" забагато букв.
Може там же ж і знайдеш що в КОЖНОГО суду є свій ЄДРПОУ, спеціаліст сраний.
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10.02.2022 22:27 Ответить
Зайди в тлумачний словник української мови і прочитай, що таке вертикаль і чим вся вертикаль відрізняється від окремої ланки цієї вертикалі.

А потім скажеш, чим реформа на 100 % однієї ланки відрізняється від реформи на 100 % всієї вертикалі
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10.02.2022 22:33 Ответить
Ти вже вікіпєдію почитав шо прийшов?
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10.02.2022 22:37 Ответить
та я ж юридичну і економічну освіту не по вікіпедії в Трускавці отримав, як ти.

я знаю право.
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10.02.2022 22:45 Ответить
Тоді в мене для тебе погані новини.
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10.02.2022 22:52 Ответить
у мене від вас, тварі, погані новини з весни 2019 року
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10.02.2022 22:58 Ответить
Шо ж ти за зєлєбобу голосував.
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10.02.2022 23:02 Ответить
пєрєходім в састаяніє полнага брєда ?

Другіх мєтадав нє асталась ?

Я на форумі з 8 серпня 2008 року.

Мої політичні вподобання тут кожен старовір знає.

А ти хто таке ?
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10.02.2022 23:07 Ответить
А я з листопада 2013, читаю щодня. В упор тебе не бачив. Не знаю які там в тебе з старовєрами вподобання, але по когнітивним здібностям ти, навіть не виборець, куди там - просто ідеальний кандидат в провладну фракцію.
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10.02.2022 23:18 Ответить
Ну давай спочатку, ніби ми й не сперечались ?

Ти по запису засідання суду бачив скріни документів експертиз ?
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10.02.2022 23:23 Ответить
Нижче відповів. Не тут нижче! Знов не доженеш. В іншій гілці нижче.
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10.02.2022 23:28 Ответить
мені не треба вище-нижче.

Ти по запису засідання суду бачив скріни документів експертиз ?
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10.02.2022 23:35 Ответить
Хех. Воно думає, що скріни експертиз в даному випадку залізобетонний аргумент)) Пляять, звідки сюди ці срані знатоки прибігають?
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10.02.2022 23:41 Ответить
Воно, як юрист, впевнене, що висновки експертизи - це невід'ємний правовий документ для розгляду справи.

А некоторые уверены, что достаточно одеть очки, чтобы из гопника стать великомучеником режима Порошенко
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10.02.2022 23:47 Ответить
Тобі очки от повір, ніхєра не допоможуть. При любих раскладах твоїх старовєрів.

"висновки експертизи - це невід'ємний правовий документ для розгляду справи." А хто заперечував?

Ти різницю між висновком експертизи як правовим документом та змістом того ж висновку відчуваєш?
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11.02.2022 00:00 Ответить
Тобто те, що "реформований "папєрєдніками"" суд залишив в силі вирок в частині викрадення (сказати людини не повертається язик ), тебе цілком влаштовує? Що ж. Бажаю тобі регулярно знаходити таку справедливість по життю.
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10.02.2022 21:11 Ответить
так викрадення не було ?
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10.02.2022 21:15 Ответить
Не важливо що було. Якщо раптом не знав, в процесі важливо лише те, що можна довести. Особисто я в стрімі переконливих доказів вини не побачив. Додай сюди систематичні грубі порушення процесуального законодавства з боку слідства та прокуратури, відверту фальсифікацію доказів і матимеш в дійсно реформованому суді свої 99,9% виправдувального вироку. ЄСПЛ розставить крапки.
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10.02.2022 21:27 Ответить
Та ти юрист від Бога )))

"не важливо шо було"

Це премія Дарвіна !
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10.02.2022 21:38 Ответить
Ти просто тупий. Що тут ще сказати.

З.І.: До чого тут премія Дарвіна. Шо, слово красіве, понравилось? От якби ти ще почитав що воно означає, ціни тобі не було б.
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10.02.2022 22:35 Ответить
Премія Дарвіна тут до того, що юрист, на кшталт тебе, намагається довести, що бачив всё по скріну і "не важливо, що було".

тобто ти - повний дебіл
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10.02.2022 22:43 Ответить
Я тобі вже писав - харе в очі іпатись! Стрім і скрін не одне і те ж саме. Мова йшла про онлайн-трансляцію судових засідань по справі Стерненка. Хто з нас дебіл я і без твоєї, так для мене важливої думки розібрався.
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10.02.2022 22:51 Ответить
Та тут ясно, шо дебіл саме той, хто по стріму бачить документи, скрін яких там не показують )))
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10.02.2022 22:57 Ответить
Ой, баран плять. Питання. Раз в тебе є юросвіта, і не з Трускавця, ти мав би знати про обов'язкову аудіо та/або відеофіксацію судових засідань. Так от, питання - як думаєш, для чого?
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10.02.2022 23:00 Ответить
для заохочення уваги громадської думки.

скріни документів там в відеофіксації були ?

Не було.

Я не звертаюсь зо лікарів, шо лікують по відео без висновків експертиз
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10.02.2022 23:04 Ответить
Я, чесно кажучи, вже не зовсім впевнений, що проблема в очах. Однозначно, треба десь вище шукати. Ти питання прочитав? Спробуй ще рази зо три. Тільки постарайся. Мова про запис, а не трансляцію!

"для заохочення уваги громадської думки." І яким же дивом аудіозапис на диску заохочує увагу громадської думки? Що за плять "увага громадської думки"? Ти хоч вкурюєш що пишеш? Може проспись і продовжимо завтра?
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10.02.2022 23:10 Ответить
Пояснюю випускникам Трускавецької юридичної школи на єдиній зрозумілій їм мові :

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96._%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96
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10.02.2022 23:16 Ответить
Якщо прочитав тричі, спробуй ще стільки ж, бо щось знову міма.
І спробуй все ж дати відповідь на попереднє запитання "яким же дивом аудіозапис на диску заохочує увагу громадської думки?"

Розкажи мені тепер про такий етап, як дослідження судом доказів. Для чого він і що на ньому відбувається? Бачив на власні очі хоч раз?
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10.02.2022 23:24 Ответить
Хто ти таке, шоб мені тут іспити класти ?

Ти бачив своїми очами висновки експертів ?

То про які докази ти тут триндиш ?
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10.02.2022 23:33 Ответить
Може тобі ще не дійшло, але ти мені наXєр не всрався щоб я тебе ще тут чогось вчив, а тим більше іспити приймав. Маю лише хоч малу, та все ж надію, що відповіді на мої запитання колись пошукаєш і наступного разу не будеш виглядати таким дебілом, а тим більше з юросвітою.
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10.02.2022 23:39 Ответить
тобто ті па тілівізару увідєл, шо рафік ні у чьом нє вінават ?
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10.02.2022 23:42 Ответить
Ще раз і останній: для чого проводиться обов'язкова аудіо та/або відеофіксація судових засідань?

"для заохочення уваги громадської думки." як ти вже, сподіваюсь, зрозумів - не канає.

Я тебе зараз не тролю. В цьому питанні "прямо лежить і просить" відповідь на твоє. Давай, папитка номєр пять. Ти зможеш. Ні, то я йду спати.
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10.02.2022 23:49 Ответить
ти скріни експертиз у цьому записі бачило чи ні ?

Якшо ні, то про що мова ?
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10.02.2022 23:17 Ответить
Я тобі, бовдуру, тонко натякаю, що висновки експертиз неодноразово зачитувались як стороною обвинувачення, так і захисту, а ще окремо досліджувались судом під запис! Роздуплись вже нарешті!
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10.02.2022 23:27 Ответить
мені не треба твоє дурнувате "неодноразово".

я сам хочу своїми очами юриста їх побачити.

ти їх своїми очами юриста їх бачив ?

чи тобі достатньо чужих слів ?

Ти де здобув диплом про юридичну освіту ?
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10.02.2022 23:30 Ответить
Боже, яке кончане.(с)
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11.02.2022 00:45 Ответить
Стерненко, который выливал тонны помоев на Порошенко и продолжает вылизывать задницу зеленому клоуну, смог добиться правосудия в реформированном при Порошенко суде.
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10.02.2022 20:04 Ответить
"реформований суд" - це коли судді на корпоративі співають "наколі мнє купала"?
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10.02.2022 20:11 Ответить
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10.02.2022 20:13 Ответить
Тут речь про Верховный суд, понимаешь разницу между Верховным судом и запорожским?
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10.02.2022 20:18 Ответить
Думаю, що разніци немає. Просто запис з іспалненієм суддів Верховного ще не виклали.
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11.02.2022 00:32 Ответить
Приведешь хоть один пример с "вылизыванием" клоуна?
У него большая половина роликов с жесткой критикой зели и его цирковых обезьянок.
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10.02.2022 20:15 Ответить
не далее, чем в ноябре 2019 года Стерненко заявлял, что Зеленский - не чёрт, а Порошенко - чёрт.

Ролик подчистили
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10.02.2022 20:22 Ответить
Сомнительный "пруф".
Я его канал почти с самого появления смотрю и ни "тонны помоев" на Пороха, ни "вылизывания" Зели не припоминаю. Только вполне здравую критику обоих, когда было за что критиковать или одобрение, если было за что хвалить.
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10.02.2022 21:49 Ответить
та на тебе этот "сомнительный" пруф )))

https://tydyvy.com/video/DylHN08

я ж не про тонны писал, а про ориентиры :

Порошенко - чёрт

Зеленский - не чёрт.

Чувак схитрожопил в надежде получать зарплату СерЛеща.

Чувак обламался и теперь терпила.

Но тот факт, что чувак для себя решил, что при ЗЕ ему будет комфортнее, чем при ПАП - это факт.
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10.02.2022 22:00 Ответить
Чувак назвал топ 3 чертей украинской политики, на его взгляд - Медведчук, Аваков, Порох. И вполне аргументировано объяснил почему так считает. Насчет Зели, цитата "Ні, Зеленський я не можу сказати, що він чорт, бо він лише почав. Чи буде він чортом ми побачимо згодом".
В чем проблема? У тебя горит, что он Пороха не вылизывал и Зелю заочно в черты не записал в начале его "правления", до того как тот начал эпично обсираться? Ну так смирись, у всех свое мнение и далеко не все Петю боготворят, плюясь желчью в любого кто против него посмеет, что-то сказать или косо взглянет, а предпочитают судить по делам и только потом свое мнение высказывать. Вселенная вокруг Пороха не вращается.
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11.02.2022 00:06 Ответить
так Вселенная и вокруг Стерненко не вращается.

пусть наслаждается, что не Порох
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11.02.2022 09:31 Ответить
Ну, судя по последним рейтингам, на помойке как раз уже твои зеленые клоуны Окончательно они будут туда направлены на ближайших выборах, запомни это
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10.02.2022 20:29 Ответить
Именно https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/82/2015#Text судья, утвержденный подписью Порошенко, посадил Стерненко .
Вот цена этим реформам. И на сегодняшнее решение посмотрите. Не оправдан, а просто не покаран. А Воробьеву вообще по полной.
Таким судьям только одна реформа поможет - под зад коленом.
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10.02.2022 23:10 Ответить
в связи с малозначительностью деяния
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10.02.2022 20:08 Ответить
Да ладно) Шо ся в лісі здохло?) А, я им уже нажелал всего самого
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10.02.2022 20:12 Ответить
Не так все погано в Україні
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10.02.2022 20:17 Ответить
Мдя. Власть боится вооруженных граждан, потому что придётся блюсти Конституцию и законы Украины, уважать права граждан Украины. А мусора вообще плакать крокодильими слезами начнут, как же потом безнаказанно стричь водителей на дорогах и как потом насиловать женщин в участках?
Самое интересное то, что вооруженного народа боится не только власть, но и оппозиция.
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10.02.2022 20:18 Ответить
Щіро вітаю пана Сергія!
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10.02.2022 20:19 Ответить
Знаєте хлопці, що таке один набій, це ж знущання на Верховним Судом. А якби Верховному Суду дали на розгляд справу на держчиновників, можливо військових, яки продавали за кордон під виглядом металобрухту ракети, військове радіо-техничне обладнання, БК реактивних установок і самі установки в країни, які знаходяться під санкціями ООН? І все , це в нагоду кремлядських імперців? Питання ріторічне.
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10.02.2022 20:27 Ответить
Стерненків багато ! Їх не подолати !
Слава Нації !
Добре,що відбили Сергія !
Тільки разом і до кінця !
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10.02.2022 20:34 Ответить
суддів і прокурорів які фальшували справу потрібно наказати
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10.02.2022 20:58 Ответить
Жах, який жах )) молодець Стерненко, дави гнид.
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10.02.2022 20:59 Ответить
А шо не жах? Борітеся - поборете!
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10.02.2022 22:04 Ответить
Судьи, менты и прокуроры носом по ветру уже чувствуют что дурко-Зеленько ужу ВСЕ !
Дай Бог не наделают глупостей на свою голову за оставшиеся два года!
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10.02.2022 22:59 Ответить
Полную свободу Сергею Стерненко!!!
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11.02.2022 00:33 Ответить
У верховному суді засіли такі ж совконуті дегенерати, як і в нижчих інстанціях.
Яке може бути НЕЗАКОННЕ поводження зі зброєю, якщо немає ЗАКОНУ?
Досі "рукавоцвуюца саціаліссічіскім правасазнанієм".
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11.02.2022 11:29 Ответить
І знову ж таки, один військовий патрон 5.45 - малозначне.
А два патрони 5.45? А один патрон 7.62? А один патрон 9? А 12.7?
А мисливський 5.56?
Де визначено скільки і яких патронів - малозначно, а скільки і яких достатньо?
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11.02.2022 11:38 Ответить
 
 