Приговор Стерненко по делу "об одном патроне" отменен Верховным судом
Верховный суд отменил приговор Сергею Стерненко в части незаконного обращения с оружием.
Такое решение приняла коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
В частности, в судебном постановлении говорится:
"Кассационную жалобу осужденного Стерненко удовлетворить частично. Приговор Приморского суда города Одессы от 23 февраля 2021 года и постановление Одесского апелляционного суда от 31 мая 2021 года по Стерненко в части осуждения его по ч. 1 ст. 263 УКУ отменить и уголовное дело в этой части закрыть на основании ч. 2 ст. 11 Уголовного кодекса и п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса в связи с малозначительностью деяния. Приговор Приморского районного суда Одессы, приговор и постановление Одесского апелляционного суда оставить без изменений".
В отношении другого осужденного по этому делу - Руслана Демчука - суд оставил приговор Одесского апелляционного суда в силе:
"Кассационную жалобу защитника Воробьева в интересах осужденного Демчука оставить без удовлетворения".
Как сообщил Стерненко в своем Telegram-канале, "судимости отныне у меня нет. Половинчатая, но, однозначно, победа". Он пояснил, что в связи с обвинением его по ст. 146 Уголовного кодекса - незаконное лишение свободы или похищение человека - он будет жаловаться в ЕСПЧ.
Напомним, что Одесский апелляционный суд в мае прошлого года признал виновным Стерненко в похищении человека, однако не применил наказание, поскольку истек срок давности привлечения к ответственности, то есть де-юре по этой статье Стерненко не оправдан, к нему лишь не применено наказание. Именно этим объясняется, что Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу частично.
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"Наша з вами русофобiя все ще недостатня"
Страх - это большая боязнь.
Це нейздісненно !!!
Тобто, якшо я проти дебільнуватості заклику кацапів "Крым наш !!", то я - антисеміт ?
Вірити у казки, це справа інфантильного лохторату Зеленського та інших брехунців.
А ти багато касацій виграв?
Подавати касації - то робота секретарки.
Чим ти тут хизуєшся ?
Кількістю, а не якістю.
"А ти багато касацій виграв?" - а для тебе багато - це скільки?
Виграв мало, хотілося б більше. Позитивні переважно до "реформи", що дає мені підстави робити висновки. Номери проваджень кинути чи не знаєш де потім подивитися?
"Подавати касації - то робота секретарки." - ти дебіл? Я вже думку сформував. Просто вирішив перепитати.
Не намагайся виглядати обізнаним в тому, в чому ти баран - стає тільки гріше.
"Чим ти тут хизуєшся ? Кількістю, а не якістю." Це я хизуюсь? Ти б зі своїми комплексами з хати не виходив, а ти в нет лізеш. Намагаюсь встановити рівень компетенції співрозмовника, всього лиш.
Перш ніж говорити про якість, необхідно встановити кількість. Якщо кількість рівна нулю, то чи можна далі говорити про якість? З причинно-наслідковими зв'язками теж біда. Воно й не дивно. Коротше, далі мені не цікаво. Йди, звідки прийшов.
Питання було на 1-2-3 цифри виграних тобою касацій.
Достатньо було написати 30, або 2, або 1, або "жодної"
а шо ти писав про "ті, шо перед ним" - це вже питання про те, шо ти мав на увазі.
Ті, шо перед ним - це місцевий (суд першої інстанції), апеляційний (відповідно, другої). Разом складають єдину вертикаль судової влади. Що ЩЕ тут можна мати на увазі?
У ВС є свій ЄДРПОУ.
До чого тут місцеві суди, які мали бути реформовані в 2019 році ?
Ти точно не в Трускавці юридичну освіту отримав ?
"ВС - це окрема інстанція, якшо ти, юрист криворогульський, не знав." - знайди місце, де я писав протилежне.
"ВС реформований повністю на 100 %." - якщо це тролінг, то ну просто дуже жирний
Ті, шо перед ним - це місцевий (суд першої інстанції), апеляційний (відповідно, другої). Разом складають єдину вертикаль судової влади.
Бовдур, плять! Перш ніж щось тут висирати, зайди хоч на вікіпєдію і почитай до якої вертикалі належить Верховний суд, якщо для тебе в Законі "Про судоустрій і статус суддів" забагато букв.
Може там же ж і знайдеш що в КОЖНОГО суду є свій ЄДРПОУ, спеціаліст сраний.
А потім скажеш, чим реформа на 100 % однієї ланки відрізняється від реформи на 100 % всієї вертикалі
я знаю право.
Другіх мєтадав нє асталась ?
Я на форумі з 8 серпня 2008 року.
Мої політичні вподобання тут кожен старовір знає.
А ти хто таке ?
Ти по запису засідання суду бачив скріни документів експертиз ?
Ти по запису засідання суду бачив скріни документів експертиз ?
А некоторые уверены, что достаточно одеть очки, чтобы из гопника стать великомучеником режима Порошенко
"висновки експертизи - це невід'ємний правовий документ для розгляду справи." А хто заперечував?
Ти різницю між висновком експертизи як правовим документом та змістом того ж висновку відчуваєш?
"не важливо шо було"
Це премія Дарвіна !
З.І.: До чого тут премія Дарвіна. Шо, слово красіве, понравилось? От якби ти ще почитав що воно означає, ціни тобі не було б.
тобто ти - повний дебіл
скріни документів там в відеофіксації були ?
Не було.
Я не звертаюсь зо лікарів, шо лікують по відео без висновків експертиз
"для заохочення уваги громадської думки." І яким же дивом аудіозапис на диску заохочує увагу громадської думки? Що за плять "увага громадської думки"? Ти хоч вкурюєш що пишеш? Може проспись і продовжимо завтра?
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96._%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96
І спробуй все ж дати відповідь на попереднє запитання "яким же дивом аудіозапис на диску заохочує увагу громадської думки?"
Розкажи мені тепер про такий етап, як дослідження судом доказів. Для чого він і що на ньому відбувається? Бачив на власні очі хоч раз?
Ти бачив своїми очами висновки експертів ?
То про які докази ти тут триндиш ?
"для заохочення уваги громадської думки." як ти вже, сподіваюсь, зрозумів - не канає.
Я тебе зараз не тролю. В цьому питанні "прямо лежить і просить" відповідь на твоє. Давай, папитка номєр пять. Ти зможеш. Ні, то я йду спати.
Якшо ні, то про що мова ?
я сам хочу своїми очами юриста їх побачити.
ти їх своїми очами юриста їх бачив ?
чи тобі достатньо чужих слів ?
Ти де здобув диплом про юридичну освіту ?
У него большая половина роликов с жесткой критикой зели и его цирковых обезьянок.
Ролик подчистили
Я его канал почти с самого появления смотрю и ни "тонны помоев" на Пороха, ни "вылизывания" Зели не припоминаю. Только вполне здравую критику обоих, когда было за что критиковать или одобрение, если было за что хвалить.
https://tydyvy.com/video/DylHN08
я ж не про тонны писал, а про ориентиры :
Порошенко - чёрт
Зеленский - не чёрт.
Чувак схитрожопил в надежде получать зарплату СерЛеща.
Чувак обламался и теперь терпила.
Но тот факт, что чувак для себя решил, что при ЗЕ ему будет комфортнее, чем при ПАП - это факт.
В чем проблема? У тебя горит, что он Пороха не вылизывал и Зелю заочно в черты не записал в начале его "правления", до того как тот начал эпично обсираться? Ну так смирись, у всех свое мнение и далеко не все Петю боготворят, плюясь желчью в любого кто против него посмеет, что-то сказать или косо взглянет, а предпочитают судить по делам и только потом свое мнение высказывать. Вселенная вокруг Пороха не вращается.
пусть наслаждается, что не Порох
Вот цена этим реформам. И на сегодняшнее решение посмотрите. Не оправдан, а просто не покаран. А Воробьеву вообще по полной.
Таким судьям только одна реформа поможет - под зад коленом.
Самое интересное то, что вооруженного народа боится не только власть, но и оппозиция.
Слава Нації !
Добре,що відбили Сергія !
Тільки разом і до кінця !
Дай Бог не наделают глупостей на свою голову за оставшиеся два года!
Яке може бути НЕЗАКОННЕ поводження зі зброєю, якщо немає ЗАКОНУ?
Досі "рукавоцвуюца саціаліссічіскім правасазнанієм".
А два патрони 5.45? А один патрон 7.62? А один патрон 9? А 12.7?
А мисливський 5.56?
Де визначено скільки і яких патронів - малозначно, а скільки і яких достатньо?