Приговор Стерненко по делу "об одном патроне" отменен Верховным судом

Верховный суд отменил приговор Сергею Стерненко в части незаконного обращения с оружием.

Такое решение приняла коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

В частности, в судебном постановлении говорится:

"Кассационную жалобу осужденного Стерненко удовлетворить частично. Приговор Приморского суда города Одессы от 23 февраля 2021 года и постановление Одесского апелляционного суда от 31 мая 2021 года по Стерненко в части осуждения его по ч. 1 ст. 263 УКУ отменить и уголовное дело в этой части закрыть на основании ч. 2 ст. 11 Уголовного кодекса и п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса в связи с малозначительностью деяния. Приговор Приморского районного суда Одессы, приговор и постановление Одесского апелляционного суда оставить без изменений".

В отношении другого осужденного по этому делу - Руслана Демчука - суд оставил приговор Одесского апелляционного суда в силе:

"Кассационную жалобу защитника Воробьева в интересах осужденного Демчука оставить без удовлетворения".

Как сообщил Стерненко в своем Telegram-канале, "судимости отныне у меня нет. Половинчатая, но, однозначно, победа". Он пояснил, что в связи с обвинением его по ст. 146 Уголовного кодекса - незаконное лишение свободы или похищение человека - он будет жаловаться в ЕСПЧ.

Напомним, что Одесский апелляционный суд в мае прошлого года признал виновным Стерненко в похищении человека, однако не применил наказание, поскольку истек срок давности привлечения к ответственности, то есть де-юре по этой статье Стерненко не оправдан, к нему лишь не применено наказание. Именно этим объясняется, что Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу частично.