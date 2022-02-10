Вирок Стерненку у справі "про один патрон" скасовано Верховним судом

Верховний суд скасував вирок Сергію Стерненку в частині незаконного поводження зі зброєю.

Таке рішення ухвалила колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

Зокрема, в судовій ухвалі йдеться:

"Касаційну скаргу засудженого Стерненка задовольнити частково. Вирок Приморського суду міста Одеси від 23 лютого 2021 року та ухвалу Одеського апеляційного суду від 31 травня 2021 року щодо Стерненка в частині засудження його за ч. 1 ст. 263 ККУ скасувати та кримінальне провадження в цій частині закрити на підставі ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу та п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу у зв’язку з малозначністю діяння. Врешті вирок Приморського районного суду Одеси, вирок та ухвалу Одеського апеляційного суду залишити без змін".

Читайте: Стерненко виграв позов проти СБУ

Стосовно іншого засудженого по цій справі - Руслана Демчука - суд залишив вирок Одеського апеляційного суду в силі:

"Касаційну скаргу захисника Воробйова в інтересах засудженого Демчука залишити без задоволення".

Як повідомив Стерненко у своєму Telegram-каналі, "судимості відтепер у мене немає. Половинчаста, але, однозначно, перемога". Він пояснив, що через обвинувачення його за ст. 146 Кримінального кодексу - незаконне позбавлення волі або викрадення людини - він буде скаржитися до ЄСПЛ.

Також читайте: До "справи Стерненка" долучили інтерв'ю Венедіктової, Трепака і Рябошапки

Нагадаємо, що Одеський апеляційний суд у травні минулого року визнав винним Стерненка у викраденні людини, проте не застосував покарання, оскільки минув термін давності притягнення до відповідальності, тобто де-юре за цією статтею Стерненка не виправдано, а лише не застосовано до нього покарання. Саме цим пояснюється, що Верховний суд задовольнив касаційну скаргу частково.