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Стерненко виграв позов проти СБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стерненко виграв позов проти СБУ

Суд зобов’язав СБУ видалити видалити інформацію про "умисне вбивство" одеським активістом Сергієм Стерненком чоловіка, який на нього напав.

Про це Стерненко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Позов стосувався інфографіки, оприлюдненої СБУ в червні 2020 року. Тоді відомство порівняло позиції Стерненка та слідства щодо справи, в якій активіста звинувачують у вбивстві одного з учасників нападу на нього. Колонки з позицією слідства мали заголовок "Як було насправді".

Стерненко звинуватив СБУ в порушенні принципу презумпції невинуватості. Він твердить, що інфографіку опублікували ще навіть раніше, ніж йому було повідомили про підозру.

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"Тепер СБУ зобов‘язана на своєму сайті викласти інформацію, що їхня брехня "ЯК НАСПРАВДІ" це було припущення, а не доведений факт. Ще чекаємо на повний текст постанови", - написав Стерненко.

"Радіо Свобода" з посиланням на "співрозмовника в СБУ" повідомляє, що у спецслужбі вивчають рішення суду у справі за позовом Стерненка.

За словами співрозмовника, в інфографіці, яка стала приводом позову, "викладена у правій колонці інформація відповідає дійсності з формулюванням "за версією слідства".

"Щодо подальших дій – вивчаємо повний текст постанови, будемо реагувати відповідно", – додали в СБУ.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+43
Красава !
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02.12.2021 22:09
+34
Стернеко -герой,сражался и с бандотой, и с полицией, и с прокурорами. И ,главное,-выстоял! Далеко не каждый на такое способен. Крепкий орешек.
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02.12.2021 22:19
+18
який Жах
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02.12.2021 22:14
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А чим же мало б ще займатись наше героічне СБУ, як не розповсюджувати брехню ? от зараз в них появилась серйозна справа - вивчати рішення суду і реагувати. Роботи на цілий рік.
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03.12.2021 06:55 Відповісти
баканова - на мыло!
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03.12.2021 08:42 Відповісти
единоразовое торжество справедливости и законности в нашей стране воспринимается как необычайный прорыв, как нечто невозможное, как покорение труднодоступной вершины..., жесть просто..., мы точно строим правовое государство или мы его разрушаем...
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03.12.2021 09:38 Відповісти
Тупоголові фсбушики вчергове облажалися.
Причому зловили їх не просто на брехні, до чого усі уже звикли, а на брехні в темі "як було НАСПРАВДІ".
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03.12.2021 10:39 Відповісти
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