Стерненко виграв позов проти СБУ

Суд зобов’язав СБУ видалити видалити інформацію про "умисне вбивство" одеським активістом Сергієм Стерненком чоловіка, який на нього напав.

Про це Стерненко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Позов стосувався інфографіки, оприлюдненої СБУ в червні 2020 року. Тоді відомство порівняло позиції Стерненка та слідства щодо справи, в якій активіста звинувачують у вбивстві одного з учасників нападу на нього. Колонки з позицією слідства мали заголовок "Як було насправді".

Стерненко звинуватив СБУ в порушенні принципу презумпції невинуватості. Він твердить, що інфографіку опублікували ще навіть раніше, ніж йому було повідомили про підозру.

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"Тепер СБУ зобов‘язана на своєму сайті викласти інформацію, що їхня брехня "ЯК НАСПРАВДІ" це було припущення, а не доведений факт. Ще чекаємо на повний текст постанови", - написав Стерненко.

"Радіо Свобода" з посиланням на "співрозмовника в СБУ" повідомляє, що у спецслужбі вивчають рішення суду у справі за позовом Стерненка.

За словами співрозмовника, в інфографіці, яка стала приводом позову, "викладена у правій колонці інформація відповідає дійсності з формулюванням "за версією слідства".

"Щодо подальших дій – вивчаємо повний текст постанови, будемо реагувати відповідно", – додали в СБУ.

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