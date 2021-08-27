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Стерненко оскаржив вирок суду у справі про викрадення Щербича

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Стерненко оскаржив вирок суду у справі про викрадення Щербича

Одеський активіст Сергій Стерненко оскаржує в касації рішення суду, яким його засудили до 3 років позбавлення волі з заміною на 1 рік умовно.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Подав касаційну скаргу до Верховного суду на вирок Одеського апеляційного суду, яким мені дали 3 роки позбавлення волі з заміною на 1 рік умовно за 1 неіснуючий патрон", - написав він.

Стерненко пояснив, що йдеться про справу щодо викрадення Щербича.

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Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку та Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

Також дивіться: Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

31 травня Апеляційний суд Одеси визнав активіста Сергія Стерненка винним за двома статтями - 146 (викрадення людини) та ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю). Його засудили до 1 року позбавлення волі умовно.  Провину Руслана Демчука цей же суд визнав недоведеною.
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Топ коментарі
+17
Какое такое "убийство"?
За утилизацию ватной титушни награждать нужно.
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27.08.2021 16:53
+16
Стерненко + три десятка украинцев, против толпы одесской бешеной ваты:

Стерненко оспорил приговор суда по делу о похищении Щербича - Цензор.НЕТ 5582
Стерненко оспорил приговор суда по делу о похищении Щербича - Цензор.НЕТ 5074
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27.08.2021 16:50
+16
вот когда тебя будут тыкать ножом и стрелять в шею - стой и вежливо дай себя прикончить
- пускай будешь мертвым терпилой, но не убийцей
- НЕ будь как Стерненко!!!
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27.08.2021 16:53
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Очки! Энтилихент! а за убийство?
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27.08.2021 16:48 Відповісти
В буквах заблудился, странник?
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27.08.2021 16:51 Відповісти
вот когда тебя будут тыкать ножом и стрелять в шею - стой и вежливо дай себя прикончить
- пускай будешь мертвым терпилой, но не убийцей
- НЕ будь как Стерненко!!!
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27.08.2021 16:53 Відповісти
Какое такое "убийство"?
За утилизацию ватной титушни награждать нужно.
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27.08.2021 16:53 Відповісти
Он в США бы премию от полиции получил.
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27.08.2021 17:03 Відповісти
Стерненко + три десятка украинцев, против толпы одесской бешеной ваты:

Стерненко оспорил приговор суда по делу о похищении Щербича - Цензор.НЕТ 5582
Стерненко оспорил приговор суда по делу о похищении Щербича - Цензор.НЕТ 5074
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27.08.2021 16:50 Відповісти
Байден похитил Порошенко прямо в айропорту Борисполь....,и требует выкуп в 100 мильярдов долларов,Зеля и Кучма обещают заплатить...Ну типа Ольга *********...все кто угодно лишь бы не бандеровец Порошенко... Стерненко оспорил приговор суда по делу о похищении Щербича - Цензор.НЕТ 5677
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27.08.2021 16:52 Відповісти
Стерненко оспорил приговор суда по делу о похищении Щербича - Цензор.НЕТ 3020
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27.08.2021 16:52 Відповісти
Сейчас у них морды совсем не улыбчивые. Стерненко оскаржив вирок суду у справі про викрадення Щербича - Цензор.НЕТ 8970
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27.08.2021 16:55 Відповісти
Вот прям ты их сейчас сфоткал. Выложишь фото?
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27.08.2021 16:59 Відповісти
Один радуется, что СП2 почти достроил, второй, что Титан в Крыму продолжает получать электричество и сырье из Украины.
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27.08.2021 18:03 Відповісти
Байден и Порошенко придумали совместно с Пентагоном Афган для Срани РАБссиянской и немнолжко для Китая.... Стерненко оскаржив вирок суду у справі про викрадення Щербича - Цензор.НЕТ 6301Рюссишэ бараны ФАС...Афган Талибан это ваш ЛАПТЕСТАН....Идиоты... Стерненко оскаржив вирок суду у справі про викрадення Щербича - Цензор.НЕТ 6301
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27.08.2021 16:57 Відповісти
Серёга-молодец.👍
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27.08.2021 16:58 Відповісти
Правильно! Авантюристы у власти, такие как Труханов ( по греческому паспорту- Анзопулос)только и ждут, когда патриоты пойдут им на уступки, благодаря тому, что на них работают корупционеры в мантиях.
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27.08.2021 17:02 Відповісти
Фишка тут в другом....Порошенко обвинил Байдена в Зраде национальных интересов Германии...Судья немецкий города Дюссельдорф обосрал РАБссии и Северное ее Дермо по самые Мавзолеи...,Рюссишэ свиньи...фамилию немецкого Судьи обламавшего ГрязьПром вы запонили? Стерненко оскаржив вирок суду у справі про викрадення Щербича - Цензор.НЕТ 7599 Стерненко оскаржив вирок суду у справі про викрадення Щербича - Цензор.НЕТ 7599
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27.08.2021 17:07 Відповісти
Кстати это был 28 по счету Суд который приграла РАБссия и ГрязьПром...выигран за 20 лет только 1 Суд по делу Мавзолейных Хмырей...Адвокаты бараны или Путлер с Миллером??? Стерненко оскаржив вирок суду у справі про викрадення Щербича - Цензор.НЕТ 9721 Стерненко оскаржив вирок суду у справі про викрадення Щербича - Цензор.НЕТ 9721
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27.08.2021 17:13 Відповісти
А я б йому наградного Глока видав би з правом носіння.
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27.08.2021 17:35 Відповісти
У нас "нагородні глоки" з передоплатою тільки для національних меншин...
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27.08.2021 18:41 Відповісти
Как-то пох... У "право на владу" всі бачили це чепурадло з єхідною либою, коли Тоха Геращенко тролив Ірину Геращенко з ЄС?!?!
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27.08.2021 17:35 Відповісти
То не он был,но я тоже сначала так подумала -похожи)
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27.08.2021 18:11 Відповісти
Знаете ,если бы Стерненко остался бы защитником Одессы от лаптеногих "звёзд" и не лез в выборы,то уважали бы его намного больше.
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27.08.2021 18:03 Відповісти
Стерненку респект! Хотів би бачити його президентом України: інтелектуальний, освічений і рішучий.
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27.08.2021 19:36 Відповісти
 
 