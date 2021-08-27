Стерненко оскаржив вирок суду у справі про викрадення Щербича

Одеський активіст Сергій Стерненко оскаржує в касації рішення суду, яким його засудили до 3 років позбавлення волі з заміною на 1 рік умовно.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Подав касаційну скаргу до Верховного суду на вирок Одеського апеляційного суду, яким мені дали 3 роки позбавлення волі з заміною на 1 рік умовно за 1 неіснуючий патрон", - написав він.

Стерненко пояснив, що йдеться про справу щодо викрадення Щербича.

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Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку та Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

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31 травня Апеляційний суд Одеси визнав активіста Сергія Стерненка винним за двома статтями - 146 (викрадення людини) та ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю). Його засудили до 1 року позбавлення волі умовно. Провину Руслана Демчука цей же суд визнав недоведеною.