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Стерненко оспорил приговор суда по делу о похищении Щербича

Новости Цензор.НЕТ Общество

Стерненко оспорил приговор суда по делу о похищении Щербича

Одесский активист Сергей Стерненко оспаривает в кассации решение суда, которым его приговорили к 3 годам лишения свободы с заменой на 1 год условно.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Подал кассационную жалобу в Верховный суд на приговор Одесского апелляционного суда, которым мне дали 3 года лишения свободы с заменой на 1 год условно за 1 несуществующий патрон", - написал он.

Стерненко пояснил, что речь идет о деле о похищении Щербича.

Читайте: Венедиктова о деле Стерненко: Обычный уголовный процесс. Решение суда не оцениваю

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

31 мая Апелляционный суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным по двум статьям - 146 (похищение человека) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием). Его приговорили к 1 году лишения свободы условно. Вину Руслана Демчука этот же суд счел недоказанной.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Какое такое "убийство"?
За утилизацию ватной титушни награждать нужно.
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27.08.2021 16:53
+16
Стерненко + три десятка украинцев, против толпы одесской бешеной ваты:

Стерненко оспорил приговор суда по делу о похищении Щербича - Цензор.НЕТ 5582
Стерненко оспорил приговор суда по делу о похищении Щербича - Цензор.НЕТ 5074
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27.08.2021 16:50
+16
вот когда тебя будут тыкать ножом и стрелять в шею - стой и вежливо дай себя прикончить
- пускай будешь мертвым терпилой, но не убийцей
- НЕ будь как Стерненко!!!
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27.08.2021 16:53
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Очки! Энтилихент! а за убийство?
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27.08.2021 16:48 Ответить
В буквах заблудился, странник?
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27.08.2021 16:51 Ответить
вот когда тебя будут тыкать ножом и стрелять в шею - стой и вежливо дай себя прикончить
- пускай будешь мертвым терпилой, но не убийцей
- НЕ будь как Стерненко!!!
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27.08.2021 16:53 Ответить
Какое такое "убийство"?
За утилизацию ватной титушни награждать нужно.
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27.08.2021 16:53 Ответить
Он в США бы премию от полиции получил.
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27.08.2021 17:03 Ответить
Стерненко + три десятка украинцев, против толпы одесской бешеной ваты:

Стерненко оспорил приговор суда по делу о похищении Щербича - Цензор.НЕТ 5582
Стерненко оспорил приговор суда по делу о похищении Щербича - Цензор.НЕТ 5074
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27.08.2021 16:50 Ответить
Байден похитил Порошенко прямо в айропорту Борисполь....,и требует выкуп в 100 мильярдов долларов,Зеля и Кучма обещают заплатить...Ну типа Ольга *********...все кто угодно лишь бы не бандеровец Порошенко... Стерненко оспорил приговор суда по делу о похищении Щербича - Цензор.НЕТ 5677
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27.08.2021 16:52 Ответить
Стерненко оспорил приговор суда по делу о похищении Щербича - Цензор.НЕТ 3020
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27.08.2021 16:52 Ответить
Сейчас у них морды совсем не улыбчивые. Стерненко оскаржив вирок суду у справі про викрадення Щербича - Цензор.НЕТ 8970
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27.08.2021 16:55 Ответить
Вот прям ты их сейчас сфоткал. Выложишь фото?
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27.08.2021 16:59 Ответить
Один радуется, что СП2 почти достроил, второй, что Титан в Крыму продолжает получать электричество и сырье из Украины.
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27.08.2021 18:03 Ответить
Байден и Порошенко придумали совместно с Пентагоном Афган для Срани РАБссиянской и немнолжко для Китая.... Стерненко оскаржив вирок суду у справі про викрадення Щербича - Цензор.НЕТ 6301Рюссишэ бараны ФАС...Афган Талибан это ваш ЛАПТЕСТАН....Идиоты... Стерненко оскаржив вирок суду у справі про викрадення Щербича - Цензор.НЕТ 6301
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27.08.2021 16:57 Ответить
Серёга-молодец.👍
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27.08.2021 16:58 Ответить
Правильно! Авантюристы у власти, такие как Труханов ( по греческому паспорту- Анзопулос)только и ждут, когда патриоты пойдут им на уступки, благодаря тому, что на них работают корупционеры в мантиях.
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27.08.2021 17:02 Ответить
Фишка тут в другом....Порошенко обвинил Байдена в Зраде национальных интересов Германии...Судья немецкий города Дюссельдорф обосрал РАБссии и Северное ее Дермо по самые Мавзолеи...,Рюссишэ свиньи...фамилию немецкого Судьи обламавшего ГрязьПром вы запонили? Стерненко оскаржив вирок суду у справі про викрадення Щербича - Цензор.НЕТ 7599 Стерненко оскаржив вирок суду у справі про викрадення Щербича - Цензор.НЕТ 7599
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27.08.2021 17:07 Ответить
Кстати это был 28 по счету Суд который приграла РАБссия и ГрязьПром...выигран за 20 лет только 1 Суд по делу Мавзолейных Хмырей...Адвокаты бараны или Путлер с Миллером??? Стерненко оскаржив вирок суду у справі про викрадення Щербича - Цензор.НЕТ 9721 Стерненко оскаржив вирок суду у справі про викрадення Щербича - Цензор.НЕТ 9721
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27.08.2021 17:13 Ответить
А я б йому наградного Глока видав би з правом носіння.
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27.08.2021 17:35 Ответить
У нас "нагородні глоки" з передоплатою тільки для національних меншин...
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27.08.2021 18:41 Ответить
Как-то пох... У "право на владу" всі бачили це чепурадло з єхідною либою, коли Тоха Геращенко тролив Ірину Геращенко з ЄС?!?!
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27.08.2021 17:35 Ответить
То не он был,но я тоже сначала так подумала -похожи)
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27.08.2021 18:11 Ответить
Знаете ,если бы Стерненко остался бы защитником Одессы от лаптеногих "звёзд" и не лез в выборы,то уважали бы его намного больше.
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27.08.2021 18:03 Ответить
Стерненку респект! Хотів би бачити його президентом України: інтелектуальний, освічений і рішучий.
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27.08.2021 19:36 Ответить
 
 