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Новости Политика Украины
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Стерненко (384) Венедиктова (727)

Венедиктова о деле Стерненко: Обычный уголовный процесс. Решение суда не оцениваю

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова о деле Стерненко: Обычный уголовный процесс. Решение суда не оцениваю

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверяет, что не влияет на решение прокуратуры о том, оспаривать ли приговор по делу одесского активиста Сергея Стерненко в Верховном суде.

Об этом она заявила сегодня журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я уважаю решения судов. И закон запрещает мне давать им юридическую оценку... обвинительный акт еще 2016 года... я в это время еще студентов учила. Считаю, что в данном случае состоялся обычный уголовный процесс, о чем мы говорили с самого начала ", - сказала Венедиктова

Смотрите: Проект "Без цензуры": Все о приговоре Стерненко. Вата пылает! Кто выиграл, кто проиграл и что дальше? ВИДЕО

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли кассация прокуратуры на это решение, генпрокурор сказала: "Я считаю, что нам всем надо исходить из позиции, что прокурор - независимый участник уголовного процесса - как он или она решит, таки будет. Влиять мнением на конкретный процесс я не могу, этот вопрос решит прокурор по делу".

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Также читайте: Стерненко обжалует приговор

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

31 мая Апелляционный суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным по двум статьям - 146 (похищение человека) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием). Его приговорили к 1 году лишения свободы условно.https://censor.net/ru/n3268618

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
то есть обычный процесс , где судят без доказательств....и это плокулол генеральный!
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01.06.2021 22:36
+9
Ничего.
У Януковича, была команда, он сбежал но его рыги остались.
А Зеленский, это мыльный пузырь: лопнет, никто и не вспомнит.
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01.06.2021 22:47
+7
Цікаво шо вона заспіває про суд над зєлєнським.
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01.06.2021 22:44
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то есть обычный процесс , где судят без доказательств....и это плокулол генеральный!
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01.06.2021 22:36 Ответить
Где верные сторонники Медведчука?
Мнения / Общество 01-июн, 19:079 412 0

Вот, интересно получается. Стерненко хотели посадить - без партийного десанта, без бабла и профессиональных митингарей за 200 гривен - на улицу вышло приличное количество решительно настроенных людей.

По Антоненко - такая же история. Без партийных и платных - вышли.

То есть - работает схема, когда обществу делают больно и оно реагирует естественно. Без сложностей с оргопроцессами.

Идем дальше?

Медведчуку сперва отключили каналы. Просто взяли и отключили телеканалы, которые, будем честными, смотрели миллионы. Каждый день. Не телевизор, а член семьи.

Рабинович с Кацманом - родные совсем стали. И тут отключили. Под крики Рабиновича про зеленого дьявола.

Потом арест счетов и прочих активов. Потом Медведчука и Козака под домашний арест.

Есть партия, есть деньги, есть все ресурсы и понимание процессов... и ни души.

Никто не выходит с требованием к власти оставить в покое "оппозиционного политика".

Рабинович не считается, перепрошую.

Будем выстраивать научное убедительное объяснение феномена?

Или для выводов достаточно просто факта?

Кирилл Сазонов
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01.06.2021 22:44 Ответить
Канали мертвечука дивились мільйони? Не сміши. Зайди на ютуб і глянь, скільки зараз дивиться його канали. Там не те що мільйони- десять тисяч не набереться.
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02.06.2021 05:40 Ответить
Звичайно, бо оте лайно дивилася така публіка, половина з якої навіть не знає що таке ютуб. А вони звикли, щоб на кухні можна було кнопку на пульту натиснути і щось робити чи бухати далі...
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02.06.2021 07:40 Ответить
Не глупи. Куча дебилов не знает, что такое интернет. Но знает где кнопка на пульте. А смотреть им все равно что. И между сватами и голобородько можно всунуть, что угодно.
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02.06.2021 10:27 Ответить
Цікаво шо вона заспіває про суд над зєлєнським.
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01.06.2021 22:44 Ответить
Ничего.
У Януковича, была команда, он сбежал но его рыги остались.
А Зеленский, это мыльный пузырь: лопнет, никто и не вспомнит.
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01.06.2021 22:47 Ответить
цього "мыльного пузыря", пережити ще треба, а нищить він стахановськими темпами...
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02.06.2021 02:42 Ответить
Об этом она заявила сегодня журналистам.-Есть ещё журналисты, надеющиеся услышать от Венедиктовой что то новое, интересное , полезное.
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01.06.2021 22:47 Ответить
лицемерка, всегда все всё оценивают...
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01.06.2021 23:13 Ответить
Венедіктова про справу Стерненка: Звичайний кримінальний процес. Рішення суду не оцінюю - Цензор.НЕТ 9316.
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02.06.2021 01:05 Ответить
А как ты оцениваешь косяки и преступления в деле своих прокуроров? Или подделки уже не преступления?
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02.06.2021 01:18 Ответить
"...по Стерненко подозрение будет в любом случае..." - И. Венедиктова

"Влиять мнением на конкретный процесс я не могу, этот вопрос решит прокурор по делу" - И. Венедиктова
Звиздит и не краснеет... Венедіктова про справу Стерненка: Звичайний кримінальний процес. Рішення суду не оцінюю - Цензор.НЕТ 7700
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02.06.2021 01:18 Ответить
ото ж, лярва брехлива... Може переплюнути й Тимошенко: "Я вважаю, що нам усім потрібно виходити з позиції, що прокурор - незалежний учасник кримінального процесу - як він або вона вирішить, так і буде. Впливати думкою на конкретний процес я не можу, це питання вирішить прокурор у справі".Джерело: https://censor.net/ua/n3268891
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02.06.2021 02:46 Ответить
випадково почув, що суд 1 інстанції не визнав пістолет зброею, а патрони до цього пістолета визнав ************ (може неточно). Але апсуд викликав експерта по справі, і він, ясна річ з інституту МВД. І знову ці експерти з МВС. птенци гнізда татарова. А по антоненку так само -одна експертиза без інших доказів, навіть "правдивих" свідків не представили. А зараз що Гундосий що Авакян стараються забути про цю справу. гундосий навіть переписується з підсудними (уявіть,навіть без єрмака). І вроді шестиногий таракан тут не причому, хоча Шеремет був його кровним ворогом. Шеремета ще Єльцин витягував з тюрми. А говорящі голови Аваккяна зникли з ефіру. Що робиться ?
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02.06.2021 03:10 Ответить
1% крим.справ з вироком, пані оріфлейм?
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02.06.2021 07:48 Ответить
Зламали зуби на справі, то, звісно, "не камєнтує".
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02.06.2021 10:01 Ответить
 
 