Венедиктова о деле Стерненко: Обычный уголовный процесс. Решение суда не оцениваю
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверяет, что не влияет на решение прокуратуры о том, оспаривать ли приговор по делу одесского активиста Сергея Стерненко в Верховном суде.
Об этом она заявила сегодня журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я уважаю решения судов. И закон запрещает мне давать им юридическую оценку... обвинительный акт еще 2016 года... я в это время еще студентов учила. Считаю, что в данном случае состоялся обычный уголовный процесс, о чем мы говорили с самого начала ", - сказала Венедиктова
Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли кассация прокуратуры на это решение, генпрокурор сказала: "Я считаю, что нам всем надо исходить из позиции, что прокурор - независимый участник уголовного процесса - как он или она решит, таки будет. Влиять мнением на конкретный процесс я не могу, этот вопрос решит прокурор по делу".
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.
31 мая Апелляционный суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным по двум статьям - 146 (похищение человека) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием). Его приговорили к 1 году лишения свободы условно.https://censor.net/ru/n3268618
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Мнения / Общество 01-июн, 19:079 412 0
Вот, интересно получается. Стерненко хотели посадить - без партийного десанта, без бабла и профессиональных митингарей за 200 гривен - на улицу вышло приличное количество решительно настроенных людей.
По Антоненко - такая же история. Без партийных и платных - вышли.
То есть - работает схема, когда обществу делают больно и оно реагирует естественно. Без сложностей с оргопроцессами.
Идем дальше?
Медведчуку сперва отключили каналы. Просто взяли и отключили телеканалы, которые, будем честными, смотрели миллионы. Каждый день. Не телевизор, а член семьи.
Рабинович с Кацманом - родные совсем стали. И тут отключили. Под крики Рабиновича про зеленого дьявола.
Потом арест счетов и прочих активов. Потом Медведчука и Козака под домашний арест.
Есть партия, есть деньги, есть все ресурсы и понимание процессов... и ни души.
Никто не выходит с требованием к власти оставить в покое "оппозиционного политика".
Рабинович не считается, перепрошую.
Будем выстраивать научное убедительное объяснение феномена?
Или для выводов достаточно просто факта?
Кирилл Сазонов
У Януковича, была команда, он сбежал но его рыги остались.
А Зеленский, это мыльный пузырь: лопнет, никто и не вспомнит.
"Влиять мнением на конкретный процесс я не могу, этот вопрос решит прокурор по делу" - И. Венедиктова
Звиздит и не краснеет...