Стерненко обжалует приговор
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Активист Сергей Стерненко обжалует решение Одесского апелляционного суда, согласно которому он осужден на 1 год условно, в Верховном суде.
Об этом он написал в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы будем обжаловать сегодняшний приговор в Верховном суде", - отметил Стерненко.
"Думаю, прокуроры Венедиктовой подадут жалобу тоже, и будут настаивать на 7,3 годах лишения свободы с конфискацией", - добавил он.
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.
31 мая Апелляционный суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным по двум статьям - 146 (похищение человека) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием). Его приговорили к 1 году лишения свободы условно.
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При Зелі вата отримала змогу мститися патріотам.
Мусарня.прокуратура .суди ..*однв в*язка *.
Бо зебіл у нас президент - твоїми стараннями...
Не хочу собі уявляти цю оргію сміття, прокуратури і судів...
Там суцільна тупа сєпарня.