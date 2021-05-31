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Новости Политика Украины
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Стерненко обжалует приговор

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стерненко обжалует приговор

Активист Сергей Стерненко обжалует решение Одесского апелляционного суда, согласно которому он осужден на 1 год условно, в Верховном суде.

Об этом он написал в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы будем обжаловать сегодняшний приговор в Верховном суде", - отметил Стерненко.

"Думаю, прокуроры Венедиктовой подадут жалобу тоже, и будут настаивать на 7,3 годах лишения свободы с конфискацией", - добавил он.

Читайте: Апелляционный суд признал Стерненко виновным по статьям о похищении человека и незаконном обращении с оружием и назначил условное наказание

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

31 мая Апелляционный суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным по двум статьям - 146 (похищение человека) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием). Его приговорили к 1 году лишения свободы условно.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+25
От скажіть, а за викрадення майданівців когось судили ?
При Зелі вата отримала змогу мститися патріотам.
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31.05.2021 18:01
+17
Сергея Стерненко не только омвободить, а и выплатить компенсацию за моральный ущерб ! А лже свидейтелей на крупные сроки !!!
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31.05.2021 18:05
+13
Хер бы там была условка, если б неравнодушные и не освещение в СМИ.
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31.05.2021 18:10
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От скажіть, а за викрадення майданівців когось судили ?
При Зелі вата отримала змогу мститися патріотам.
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31.05.2021 18:01 Ответить
а ещё получила большие бюджеты для создания "оппозиционных" борцунов и засерания мозгов нарида
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31.05.2021 18:09 Ответить
У Югіка пгокугора ..спитай .!
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31.05.2021 18:24 Ответить
Він за Зебіла голосував ? Стерненко обжалует приговор - Цензор.НЕТ 1527
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31.05.2021 18:25 Ответить
Звісно судили, вас в гуглі забанили чи шо?
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31.05.2021 18:35 Ответить
Стерненко обжалует приговор - Цензор.НЕТ 7791
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31.05.2021 18:01 Ответить
ЮрЫст из техникума гостиничного хозяйства) Стерненко обжалует приговор - Цензор.НЕТ 2827
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31.05.2021 18:03 Ответить
Сергея Стерненко не только омвободить, а и выплатить компенсацию за моральный ущерб ! А лже свидейтелей на крупные сроки !!!
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31.05.2021 18:05 Ответить
И дайте ему ещё селёдки))) Стерненко обжалует приговор - Цензор.НЕТ 8525
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31.05.2021 18:09 Ответить
Кельнере! Оселедця "коту бегемоту" раз!
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31.05.2021 18:23 Ответить
на пляшку кота Стерненко обжалует приговор - Цензор.НЕТ 8290Стерненко обжалует приговор - Цензор.НЕТ 6065
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31.05.2021 18:26 Ответить
Когда я "ванговал" что весь этот цирк для лохов закончится условным типа "осуждением" Стерненка, то некоторые поднимали тут дикий вой. Ну и? Цирком довольны или хотите еще серий?
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31.05.2021 18:07 Ответить
Это многосерийный водевиль)) Стерненко обжалует приговор - Цензор.НЕТ 3000
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31.05.2021 18:10 Ответить
Хер бы там была условка, если б неравнодушные и не освещение в СМИ.
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31.05.2021 18:10 Ответить
Т.е. я оказался неправ? И Стерненко все-таки сидит? Сколько Риф просидел или Лиса по более смехотворному поводу?
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31.05.2021 18:15 Ответить
Срок сидения прямо пропорционален значимости фигур засветившихся в "раскрытии" дела и обратно пропорционален освещению в СМИ и реакции неравнодушных.
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31.05.2021 18:24 Ответить
Т.е. я тогда оказался не прав? Что ты такое куришь? За Рифа с Лисой подписывались люди не чета Стерненку, и дипломаты и видные люди, и шествия были намного покруче, ну и что? Это никак не помешало ему отсидеть более 500 дней.
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31.05.2021 18:31 Ответить
Попробуй ещё раз перечитать внимательно, что я написал выше.
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31.05.2021 18:41 Ответить
Аналогично. Так я тогда оказался неправ?
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31.05.2021 18:44 Ответить
Для тебя это слишком сложно...
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31.05.2021 18:48 Ответить
Да неужели? Стерненко оскаржить вирок - Цензор.НЕТ 8450 Так сколько дней отсидел Стерненко с приговора пока его не выпустили под домашний арест? Стерненко оскаржить вирок - Цензор.НЕТ 1422
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31.05.2021 18:50 Ответить
Не считал.
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31.05.2021 18:53 Ответить
А зря. Подсчитай и сравни с 509.
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31.05.2021 18:58 Ответить
До сих пор не понял, что там сам Нелох засветился на прессухе этому посвящённой?
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31.05.2021 19:03 Ответить
А он типа не засветился по "делу" Стерненка? Даже лично встретился и даже трубку "соизволил" взять. Стерненко оскаржить вирок - Цензор.НЕТ 3647
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31.05.2021 19:05 Ответить
У тебя реально не хватает мозгов понять, что ты Х с пальцем равняешь.
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31.05.2021 19:07 Ответить
Ну тут ты впервые прав на все 100% Х Стерненка и сержанта-героя ССО Рифи даже сравнивать нельзя.
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31.05.2021 19:09 Ответить
Ну в этом ты хоть спец Стерненко оскаржить вирок - Цензор.НЕТ 7459
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31.05.2021 19:14 Ответить
Стерненко оскаржить вирок - Цензор.НЕТ 550
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31.05.2021 19:17 Ответить
100%.Повезло,пусть сидит тихо ,это ему не при Порохе изменников выискивать. Маланцы ,один раз предупредили, следующий лай в их сторону ,получит ,десятку.
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31.05.2021 18:18 Ответить
Он не из тех кто тихо сидит, при этом критикует он сейчас на 90% действующий режим.
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31.05.2021 18:27 Ответить
Да ,да критикует! Переписываясь с не лохом,причем очень мило. Вы думаете ,это честный Одесский суд ему условно выписал? Будет в ближайшее время вместе с бигусами на порохе отрабатывать.
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31.05.2021 18:56 Ответить
Будем посмотреть.
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31.05.2021 19:04 Ответить
При любой нормальной власти єго реабилитируют.
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31.05.2021 18:23 Ответить
А Мертвечук, который является реальной угрозой украинской государственности, и года условно не получит, а еще отобьет потраченные бабки на украинцах.
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31.05.2021 18:28 Ответить
*Система* ПРацює ..
Мусарня.прокуратура .суди ..*однв в*язка *.
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31.05.2021 18:30 Ответить
А чому вони в'язка ?
Бо зебіл у нас президент - твоїми стараннями...
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31.05.2021 18:41 Ответить
В'язка - це коли собак або котів зводять, щоб вони сексом потрахалися.
Не хочу собі уявляти цю оргію сміття, прокуратури і судів...
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31.05.2021 19:28 Ответить
Тепер Семену треба волю, а потім звільнення Зєлє(за власним бажанням)
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31.05.2021 19:34 Ответить
На ВС сподівання марні.
Там суцільна тупа сєпарня.
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01.06.2021 09:47 Ответить
 
 