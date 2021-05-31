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Стерненко оскаржить вирок

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стерненко оскаржить вирок

Активіст Сергій Стерненко оскаржить рішення Одеського апеляційного суду, згідно з яким його засуджено на 1 рік умовно, у Верховному суді.

Про це він написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми будемо оскаржувати сьогоднішній вирок у Верховному суді", - зазначив Стерненко.

"Думаю, прокурори Венедіктової подадуть скаргу теж, і наполягатимуть на 7,3 роках позбавлення волі з конфіскацією", - додав він.

Читайте також: Апеляційний суд визнав Стерненка винним за статтями про викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю та призначив умовне покарання

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку та Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

Також дивіться: Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

31 травня Апеляційний суд Одеси визнав активіста Сергія Стерненка винним за двома статтями - 146 (викрадення людини) та ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю). Його засудили до 1 року позбавлення волі умовно.
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Топ коментарі
+25
От скажіть, а за викрадення майданівців когось судили ?
При Зелі вата отримала змогу мститися патріотам.
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31.05.2021 18:01
+17
Сергея Стерненко не только омвободить, а и выплатить компенсацию за моральный ущерб ! А лже свидейтелей на крупные сроки !!!
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31.05.2021 18:05
+13
Хер бы там была условка, если б неравнодушные и не освещение в СМИ.
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31.05.2021 18:10
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От скажіть, а за викрадення майданівців когось судили ?
При Зелі вата отримала змогу мститися патріотам.
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31.05.2021 18:01 Відповісти
а ещё получила большие бюджеты для создания "оппозиционных" борцунов и засерания мозгов нарида
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31.05.2021 18:09 Відповісти
У Югіка пгокугора ..спитай .!
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31.05.2021 18:24 Відповісти
Він за Зебіла голосував ? Стерненко обжалует приговор - Цензор.НЕТ 1527
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31.05.2021 18:25 Відповісти
Звісно судили, вас в гуглі забанили чи шо?
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31.05.2021 18:35 Відповісти
Стерненко обжалует приговор - Цензор.НЕТ 7791
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31.05.2021 18:01 Відповісти
ЮрЫст из техникума гостиничного хозяйства) Стерненко обжалует приговор - Цензор.НЕТ 2827
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31.05.2021 18:03 Відповісти
Сергея Стерненко не только омвободить, а и выплатить компенсацию за моральный ущерб ! А лже свидейтелей на крупные сроки !!!
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31.05.2021 18:05 Відповісти
И дайте ему ещё селёдки))) Стерненко обжалует приговор - Цензор.НЕТ 8525
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31.05.2021 18:09 Відповісти
Кельнере! Оселедця "коту бегемоту" раз!
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31.05.2021 18:23 Відповісти
на пляшку кота Стерненко обжалует приговор - Цензор.НЕТ 8290Стерненко обжалует приговор - Цензор.НЕТ 6065
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31.05.2021 18:26 Відповісти
Когда я "ванговал" что весь этот цирк для лохов закончится условным типа "осуждением" Стерненка, то некоторые поднимали тут дикий вой. Ну и? Цирком довольны или хотите еще серий?
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31.05.2021 18:07 Відповісти
Это многосерийный водевиль)) Стерненко обжалует приговор - Цензор.НЕТ 3000
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31.05.2021 18:10 Відповісти
Хер бы там была условка, если б неравнодушные и не освещение в СМИ.
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31.05.2021 18:10 Відповісти
Т.е. я оказался неправ? И Стерненко все-таки сидит? Сколько Риф просидел или Лиса по более смехотворному поводу?
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31.05.2021 18:15 Відповісти
Срок сидения прямо пропорционален значимости фигур засветившихся в "раскрытии" дела и обратно пропорционален освещению в СМИ и реакции неравнодушных.
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31.05.2021 18:24 Відповісти
Т.е. я тогда оказался не прав? Что ты такое куришь? За Рифа с Лисой подписывались люди не чета Стерненку, и дипломаты и видные люди, и шествия были намного покруче, ну и что? Это никак не помешало ему отсидеть более 500 дней.
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31.05.2021 18:31 Відповісти
Попробуй ещё раз перечитать внимательно, что я написал выше.
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31.05.2021 18:41 Відповісти
Аналогично. Так я тогда оказался неправ?
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31.05.2021 18:44 Відповісти
Для тебя это слишком сложно...
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31.05.2021 18:48 Відповісти
Да неужели? Стерненко оскаржить вирок - Цензор.НЕТ 8450 Так сколько дней отсидел Стерненко с приговора пока его не выпустили под домашний арест? Стерненко оскаржить вирок - Цензор.НЕТ 1422
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31.05.2021 18:50 Відповісти
Не считал.
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31.05.2021 18:53 Відповісти
А зря. Подсчитай и сравни с 509.
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31.05.2021 18:58 Відповісти
До сих пор не понял, что там сам Нелох засветился на прессухе этому посвящённой?
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31.05.2021 19:03 Відповісти
А он типа не засветился по "делу" Стерненка? Даже лично встретился и даже трубку "соизволил" взять. Стерненко оскаржить вирок - Цензор.НЕТ 3647
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31.05.2021 19:05 Відповісти
У тебя реально не хватает мозгов понять, что ты Х с пальцем равняешь.
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31.05.2021 19:07 Відповісти
Ну тут ты впервые прав на все 100% Х Стерненка и сержанта-героя ССО Рифи даже сравнивать нельзя.
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31.05.2021 19:09 Відповісти
Ну в этом ты хоть спец Стерненко оскаржить вирок - Цензор.НЕТ 7459
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31.05.2021 19:14 Відповісти
Стерненко оскаржить вирок - Цензор.НЕТ 550
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31.05.2021 19:17 Відповісти
100%.Повезло,пусть сидит тихо ,это ему не при Порохе изменников выискивать. Маланцы ,один раз предупредили, следующий лай в их сторону ,получит ,десятку.
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31.05.2021 18:18 Відповісти
Он не из тех кто тихо сидит, при этом критикует он сейчас на 90% действующий режим.
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31.05.2021 18:27 Відповісти
Да ,да критикует! Переписываясь с не лохом,причем очень мило. Вы думаете ,это честный Одесский суд ему условно выписал? Будет в ближайшее время вместе с бигусами на порохе отрабатывать.
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31.05.2021 18:56 Відповісти
Будем посмотреть.
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31.05.2021 19:04 Відповісти
При любой нормальной власти єго реабилитируют.
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31.05.2021 18:23 Відповісти
А Мертвечук, который является реальной угрозой украинской государственности, и года условно не получит, а еще отобьет потраченные бабки на украинцах.
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31.05.2021 18:28 Відповісти
*Система* ПРацює ..
Мусарня.прокуратура .суди ..*однв в*язка *.
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31.05.2021 18:30 Відповісти
А чому вони в'язка ?
Бо зебіл у нас президент - твоїми стараннями...
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31.05.2021 18:41 Відповісти
В'язка - це коли собак або котів зводять, щоб вони сексом потрахалися.
Не хочу собі уявляти цю оргію сміття, прокуратури і судів...
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31.05.2021 19:28 Відповісти
Тепер Семену треба волю, а потім звільнення Зєлє(за власним бажанням)
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31.05.2021 19:34 Відповісти
На ВС сподівання марні.
Там суцільна тупа сєпарня.
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01.06.2021 09:47 Відповісти
 
 