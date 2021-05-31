Стерненко оскаржить вирок

Активіст Сергій Стерненко оскаржить рішення Одеського апеляційного суду, згідно з яким його засуджено на 1 рік умовно, у Верховному суді.

Про це він написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми будемо оскаржувати сьогоднішній вирок у Верховному суді", - зазначив Стерненко.

"Думаю, прокурори Венедіктової подадуть скаргу теж, і наполягатимуть на 7,3 роках позбавлення волі з конфіскацією", - додав він.

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Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку та Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

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31 травня Апеляційний суд Одеси визнав активіста Сергія Стерненка винним за двома статтями - 146 (викрадення людини) та ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю). Його засудили до 1 року позбавлення волі умовно.