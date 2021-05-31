Стерненко оскаржить вирок
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Активіст Сергій Стерненко оскаржить рішення Одеського апеляційного суду, згідно з яким його засуджено на 1 рік умовно, у Верховному суді.
Про це він написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми будемо оскаржувати сьогоднішній вирок у Верховному суді", - зазначив Стерненко.
"Думаю, прокурори Венедіктової подадуть скаргу теж, і наполягатимуть на 7,3 роках позбавлення волі з конфіскацією", - додав він.
Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку та Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.
31 травня Апеляційний суд Одеси визнав активіста Сергія Стерненка винним за двома статтями - 146 (викрадення людини) та ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю). Його засудили до 1 року позбавлення волі умовно.
Будь ласка, зачекайте...
При Зелі вата отримала змогу мститися патріотам.
Мусарня.прокуратура .суди ..*однв в*язка *.
Бо зебіл у нас президент - твоїми стараннями...
Не хочу собі уявляти цю оргію сміття, прокуратури і судів...
Там суцільна тупа сєпарня.