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Новини Вирок Стерненку
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Суд Одеси відправив Стерненка і Демчука під цілодобовий домашній арешт

Суд Одеси відправив Стерненка і Демчука під цілодобовий домашній арешт

Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку і Руслану Демчуку.

Про це повідомляє телеграм-канал Стерненка, інформує Цензор.НЕТ.

"Стерненку і Демчуку дали цілодобовий домашній арешт", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Дуже важливо знайти організаторів і замовників замахів на Стерненка, - Венедіктова

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

За версією слідства, Демчук організував зустріч із потерпілим депутатом Щербичем, який був за кермом машини, на якій його відвезли в підвал, і разом зі Стерненком він нібито завдавав потерпілому ушкоджень. Демчук та Стерненко заперечують свою причетність до злочину. Стерненко вважає справу "політично вмотивованою розправою від Труханова".

Автор: 

Стерненко Сергій (393) Демчук Сергій (4)


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Топ коментарі
+58
Небольшая , но победа над портновской-венедиктовской мафией.
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09.04.2021 14:47
+37
Хоч якесь зрушення.
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09.04.2021 14:42
+25
портнова- монтнян- бондаренуко- лукаш-мураєва та іншу наволоч у буцигарню-
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09.04.2021 15:01
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Хоч якесь зрушення.
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09.04.2021 14:42 Відповісти
Это с самого начала выглядело блефом- зачем зесрани надо было его садить,да ещё с таким зашкваром с этим судьей-сепаром,что б потом отпустить-ну не думаю,что обосцаные двери заставили ермочилу обосраться)...ну,потом станет ясно
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09.04.2021 17:11 Відповісти
их оправдали или осужденных без апелляции отпустили домой? законом подтерлись - это победа? оправдать и отпустить и просто отпустить осужденного - это огромная разница
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09.04.2021 17:45 Відповісти
Сидіти в сізо і вдома- різні речі. Це, звичайно, не перемога, проте "зрушення".
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09.04.2021 17:58 Відповісти
может есть подозрение, что его могут убить или покалечить в СИЗО ястребы Портнова и Лукашихи.
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09.04.2021 20:36 Відповісти
Йому пєтушарій цим погрожував
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09.04.2021 22:26 Відповісти
Небольшая , но победа над портновской-венедиктовской мафией.
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09.04.2021 14:47 Відповісти
Где петух-Портянка и его кукареки?
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09.04.2021 14:47 Відповісти
может дело ПОртянки в Панаме забуксовало - срочно вылетел порешать.
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09.04.2021 20:40 Відповісти
А за що арешт?
За самооборону і спротив злочинності при ментовській бездіяльності і потуранні?
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09.04.2021 14:48 Відповісти
Арешт був по справі викрадення, а не по самозахисту.
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09.04.2021 15:19 Відповісти
Так само як Семенченка по вигаданій фсб(у)шниками "ПВК", а не за вказівкою ОПи.
Або як "Торнадо" за "распятих мальчіков", а не за протидію конрабанді.
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09.04.2021 15:25 Відповісти
Торнадо не стоит защищать. Так же ка ки Семенченко... Потому что тот же Семенченко - реально говно, работающее на коломойского. По крайней мере последние лет 5 точно.
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09.04.2021 15:37 Відповісти
може і так, але Цемаха теж нібито викрали
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09.04.2021 15:44 Відповісти
Так, тому неправомірно розглядати справу без урахування надзвичайних подій.
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09.04.2021 17:08 Відповісти
По справі викрадення спливли терміни давності. Арешт був за заволодіння тримастами гривнями
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09.04.2021 16:41 Відповісти
В любому випадку, суд не повинен був розглядати справу по викраденню окремо від тієї обстановки, що була в країні. Про триста гривень зрозуміло що фігня-фігнею)
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09.04.2021 17:06 Відповісти
такі мадам Алісія Катергроб визначила більш м'яку міру запобіжного заходу..
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09.04.2021 14:51 Відповісти
Слово их трёх букв на дверях ОП сделала своё дело !
Л
О
Х
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09.04.2021 14:53 Відповісти
Вот так-то лучше ,у нас не забалуешь ...
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09.04.2021 14:56 Відповісти
Хоч трохи позитиву в п'ятницю.
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09.04.2021 15:00 Відповісти
портнова- монтнян- бондаренуко- лукаш-мураєва та іншу наволоч у буцигарню-
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09.04.2021 15:01 Відповісти
Сьогодні їх смачно товкнули пикою в лайно!
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09.04.2021 16:20 Відповісти
Рифу-Антоненко тоже "шьют" убийство, но его не отпускают под домашний арест.
Потому, что его назначил преступником сам величайший Зе.
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09.04.2021 15:02 Відповісти
Стерненко зе особенно не слишком то и трогал ,критиковал за татарова,смирнова и назначения бывших рыгов и коммунистов типа шкарлета и гриневецкого, было дело ,но такого ,чтобы призывал свергать режим не было ,а в последнее время после закрытия ватных пропогандистских телеаналов даже хвалил
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09.04.2021 15:09 Відповісти
так для пониження градусу
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09.04.2021 15:11 Відповісти
Певно, що так.
Але людині вдома краще, ніж на нарах.
Особливо безвинному.
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09.04.2021 15:22 Відповісти
Стерненко карманная оппозиция. Так что всё правильно.
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09.04.2021 15:13 Відповісти
Стерненко карманный.. Ты с головой дружишь?
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09.04.2021 15:22 Відповісти
Типа, Навального в России. Он как бы оппозиция, но на самом деле его курируют какие-то башни Кремля.
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09.04.2021 15:44 Відповісти
Бред. Даже комментировать лень.
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09.04.2021 16:05 Відповісти
У тебя в голове верхняя башня пережала кровоснабжение нижней башни,
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09.04.2021 16:10 Відповісти
Не карманная, а криминальная.
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09.04.2021 15:29 Відповісти
Мы должны прослезиться от умиления и услать путь зели розами?
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09.04.2021 15:19 Відповісти
Зрозуміти, що силовий вплив на владу працює. Не було б демонстрації сили під ОП, не було б і такого рішення по апеляції. Треба продовжувати у тому ж дусі
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09.04.2021 15:40 Відповісти
Чекаю нове відео від Сергія на ютубі.
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09.04.2021 15:25 Відповісти
Хорошая новость!
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09.04.2021 15:30 Відповісти
Зараз почнеться... Суд прогнувся, нациста відпустили додому, Стерненко вбивця і має сидіти у в'язниці і т.д. і т.п.
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09.04.2021 15:33 Відповісти
Он реально убийца. Если честно я его побаиваюсь немного. Стерненко страшный человек.
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09.04.2021 15:45 Відповісти
Правильно,козлорылый-бойся его.
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09.04.2021 15:47 Відповісти
Тебе бы тоже не помешало его бояться. Человек который так легко убивает людей проблематичная личность.
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09.04.2021 15:50 Відповісти
він вбив не людину, а нападника.
а от ті нападники хотіли вбивством заробити бабла.
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09.04.2021 15:55 Відповісти
Ну завтра он нападником тебя назовет и убьет. Я к тому что может он не виноват и вообще его судить нельзя, но вот давать ему какие-то преференции я не собираюсь.
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09.04.2021 15:58 Відповісти
Навіщо це йому ???
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09.04.2021 16:00 Відповісти
Я не знаю что у него в голове.
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09.04.2021 16:02 Відповісти
А я знаю, що у вашій голові.
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09.04.2021 16:14 Відповісти
тирса?
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09.04.2021 18:16 Відповісти
може і вапно )
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09.04.2021 19:06 Відповісти
Будь ласка, нічого не пояснюйте цій людині. Він неадекват, достатньо подивитися пару його коментів, щоб це зрозуміти.
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09.04.2021 16:10 Відповісти
это наверно замаскированная Лукаш или Бандаренка.
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09.04.2021 20:52 Відповісти
Він не вбивав людину, він вбив москаля
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09.04.2021 17:49 Відповісти
Это была месть за покушение и даже возможное убийство.Есть такой фильм американский : "Время убивать". Там Девочку-негритянку изнасиловали и чуть не убили, бросили в канаву умирать двое белых бандюков-наркоманов. Их арестовали. Их уже готовили под залог освобождать. Отец девочки прямо в суде убил этих бандюков, не веря в правосудие. Город гудел - и черные, и белые. Его схватили тут же, судили - и хоть это была месть - суд признал месть оправданной и оправдал отца полностью. Адвокатом был белый.
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09.04.2021 20:50 Відповісти
А еще в США отпустили О Джей Симпсона, хотя все знают что он убил свою жену с любовником. Просто потому что он черные и боялись расовых бунтов.
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09.04.2021 20:58 Відповісти
Белых в этом городе было намного больше - и никаких бунтов не было бы.
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09.04.2021 21:28 Відповісти
Вот реальность в США выглядит вот так, а не как в фильме.
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09.04.2021 21:33 Відповісти
в разных городах США по-разному, а преступление было вопиющее, с моральным издевательством и физическим насилием- невинная ! девочка осталась инвалидом, хоть выжила.

а убил жену с любовником - это взрослые люди, это в состоянии аффекта,эмоции через край. раса и цвет кожи здесь не при чем.
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10.04.2021 00:46 Відповісти
Но его оправдали потому что он черный. При этом будь он простым негром, то уехал бы на долгий срок и всем было бы плевать так как по статистике в США негров сажают дольше, чем белых за одинаковые преступления.
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10.04.2021 03:34 Відповісти
Серись і далі ущербне!
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09.04.2021 16:22 Відповісти
ще б Стерненка так би боялись медведчуки, шуфричі, ківи, розенбауми, партнови, татарови, вінідіктава, лукаш, шарії...та інша ригіАнальна Срань і адепти руSSкого міра...тоді б було трохи спокійніше в Україні....
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09.04.2021 19:00 Відповісти
а как исходила желчью Лукаш на Ньюс Уан, когда посадили Стерненко! говорила о Стерненко, что он пытал похищеного и щипцами ему ногти вырывал ! Откуда эта фашистка знает такие подробности и главное методы - сочинять она умеет свои мозгишком. придумала ведь 10 лет назад историю с Тереховым и Уколовым, будто они педофилы. Терехов после этой клеветы исчез и полностью сломался - неизвестно где сейчас.
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09.04.2021 20:34 Відповісти
Так виглядає страх перед народом
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09.04.2021 15:36 Відповісти
Розраховують спустити трохи пару перед вагнергейтом...
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09.04.2021 16:27 Відповісти
Поганий розрахунок, тому що той же Стерненко розпалить куди більше будучі на волі
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09.04.2021 17:47 Відповісти
Вітаю їх та свідомих громадян у цією невеличкою перемогою!
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09.04.2021 16:21 Відповісти
Это ещё не победа ,аппеляция по делу будет 16 числа .Стерененку просто изменили меру пресечения до этого времени
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09.04.2021 16:49 Відповісти
Вкурсі. Те що він вже вдома, рве сраки ватанам і то є невеличка але перемога.
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09.04.2021 16:57 Відповісти
То что изменили меру пресечения -90% победы...
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09.04.2021 17:03 Відповісти
какие честные и справедливые суды в Украине , любо дорого посмотреть ! весь мир должен пример с таких судов брать! всякие проклятые американцы , шведы, немцы, и прочие зимбабвийцы с японцами и рядом не валялись!
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09.04.2021 16:58 Відповісти
Вот даже не сомневалась,что так будет...и поэтому меня судьба Антоненко интересует ,а не Стерненко
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09.04.2021 17:02 Відповісти
Очко государеве Бенедиктова то есть тварь редкосная подстилка Портнова и Труханова ,Украиной правят оборотни 90 годов и московские ********.Все на что заслужил народ Украины засрали вам мозги Голобородька из фильма козломордого.Теперь ешьте не обляпайтесь.Уже 28 лет выбираем одних идиотов.
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09.04.2021 17:48 Відповісти
Последнее китайское от оманского осла в стиле "твои яйки в наших жменях, еще раз против меня вякнешь - присядешь надолго". Хотя от цугундера подальше и то уже кроха сладости.
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09.04.2021 18:05 Відповісти
Позорище. Конченного бандоса-уголовника выпускают потому, что кто-там недовлен и скачет под окнами.
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09.04.2021 18:37 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.04.2021 19:03 Відповісти
А кажуть не треба ОП розмальовувати й шибки бити!
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09.04.2021 19:30 Відповісти
Вітаю всіх нас (і Стерненка теж) з перемогою. Недарма штурмували ОП!. Слава Україні!
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09.04.2021 20:07 Відповісти
Вдома і стіни допомогають....
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09.04.2021 20:23 Відповісти
Справжніх тобі ПЕРЕМОГ Сергію ! Перемог всім ПОЛІТВ"ЯЗНЯМ !!!
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09.04.2021 21:14 Відповісти
Та ну нет же! не за похищение! Сколько раз повторять? В 2020 году прошел пятилетний срок давности привлечения к ответственности по статье о похищении человека, поэтому приговорил Стерненко за разбой, незаконное лишение свободы и незаконное ношение огнестрельного оружия. Отягчающим обстоятельством суд признал то, что нападение на потерпевшего было связано с его "служебным и общественным долгом". Указал суд и на "негативное отношение Стерненко к идеологии и партийной принадлежности Щербича".
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09.04.2021 21:27 Відповісти
С самого начала было ясно, что апелляцию они выиграют---приговор отфонарный, доказательств нет, все со слов ватного "потерпевшего".
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09.04.2021 21:55 Відповісти
ну, так так и предусматривалось, а вы чево хотели?? хотя, послабление мп - однозначно хороший обещающий шаг....
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09.04.2021 22:01 Відповісти
Наконецто дошло до сепарских, продажных, одесских судей!....)))
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09.04.2021 22:29 Відповісти
Это уже легче... Вода камень точит.
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10.04.2021 04:56 Відповісти
 
 