Суд Одеси відправив Стерненка і Демчука під цілодобовий домашній арешт

Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку і Руслану Демчуку.

Про це повідомляє телеграм-канал Стерненка, інформує Цензор.НЕТ.

"Стерненку і Демчуку дали цілодобовий домашній арешт", - йдеться в повідомленні.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

За версією слідства, Демчук організував зустріч із потерпілим депутатом Щербичем, який був за кермом машини, на якій його відвезли в підвал, і разом зі Стерненком він нібито завдавав потерпілому ушкоджень. Демчук та Стерненко заперечують свою причетність до злочину. Стерненко вважає справу "політично вмотивованою розправою від Труханова".