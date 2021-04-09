Суд Одессы отправил Стерненко и Демчука под круглосуточный домашний арест

Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку.

Об этом сообщает телеграм-канал Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Стерненко и Демчуку дали круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

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По версии следствия, Демчук организовал встречу с потерпевшим депутатом Щербичем, который был за рулем машины, на которой его увезли в подвал, и вместе со Стерненко он якобы наносил потерпевшему повреждения. Демчук и Стерненко отрицают свою причастность к преступлению. Стерненко считает дело "политически мотивированной расправой от Труханова".