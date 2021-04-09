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Новости Приговор Стерненко
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Суд Одессы отправил Стерненко и Демчука под круглосуточный домашний арест

Суд Одессы отправил Стерненко и Демчука под круглосуточный домашний арест

Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку.

Об этом сообщает телеграм-канал Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Стерненко и Демчуку дали круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

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По версии следствия, Демчук организовал встречу с потерпевшим депутатом Щербичем, который был за рулем машины, на которой его увезли в подвал, и вместе со Стерненко он якобы наносил потерпевшему повреждения. Демчук и Стерненко отрицают свою причастность к преступлению. Стерненко считает дело "политически мотивированной расправой от Труханова".

Автор: 

Стерненко Сергей (403) Демчук (4)


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Топ комментарии
+58
Небольшая , но победа над портновской-венедиктовской мафией.
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09.04.2021 14:47
+37
Хоч якесь зрушення.
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09.04.2021 14:42
+25
портнова- монтнян- бондаренуко- лукаш-мураєва та іншу наволоч у буцигарню-
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09.04.2021 15:01
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Хоч якесь зрушення.
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09.04.2021 14:42 Ответить
Это с самого начала выглядело блефом- зачем зесрани надо было его садить,да ещё с таким зашкваром с этим судьей-сепаром,что б потом отпустить-ну не думаю,что обосцаные двери заставили ермочилу обосраться)...ну,потом станет ясно
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09.04.2021 17:11 Ответить
их оправдали или осужденных без апелляции отпустили домой? законом подтерлись - это победа? оправдать и отпустить и просто отпустить осужденного - это огромная разница
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09.04.2021 17:45 Ответить
Сидіти в сізо і вдома- різні речі. Це, звичайно, не перемога, проте "зрушення".
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09.04.2021 17:58 Ответить
может есть подозрение, что его могут убить или покалечить в СИЗО ястребы Портнова и Лукашихи.
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09.04.2021 20:36 Ответить
Йому пєтушарій цим погрожував
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09.04.2021 22:26 Ответить
Небольшая , но победа над портновской-венедиктовской мафией.
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09.04.2021 14:47 Ответить
Где петух-Портянка и его кукареки?
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09.04.2021 14:47 Ответить
может дело ПОртянки в Панаме забуксовало - срочно вылетел порешать.
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09.04.2021 20:40 Ответить
А за що арешт?
За самооборону і спротив злочинності при ментовській бездіяльності і потуранні?
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09.04.2021 14:48 Ответить
Арешт був по справі викрадення, а не по самозахисту.
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09.04.2021 15:19 Ответить
Так само як Семенченка по вигаданій фсб(у)шниками "ПВК", а не за вказівкою ОПи.
Або як "Торнадо" за "распятих мальчіков", а не за протидію конрабанді.
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09.04.2021 15:25 Ответить
Торнадо не стоит защищать. Так же ка ки Семенченко... Потому что тот же Семенченко - реально говно, работающее на коломойского. По крайней мере последние лет 5 точно.
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09.04.2021 15:37 Ответить
може і так, але Цемаха теж нібито викрали
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09.04.2021 15:44 Ответить
Так, тому неправомірно розглядати справу без урахування надзвичайних подій.
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09.04.2021 17:08 Ответить
По справі викрадення спливли терміни давності. Арешт був за заволодіння тримастами гривнями
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09.04.2021 16:41 Ответить
В любому випадку, суд не повинен був розглядати справу по викраденню окремо від тієї обстановки, що була в країні. Про триста гривень зрозуміло що фігня-фігнею)
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09.04.2021 17:06 Ответить
такі мадам Алісія Катергроб визначила більш м'яку міру запобіжного заходу..
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09.04.2021 14:51 Ответить
Слово их трёх букв на дверях ОП сделала своё дело !
Л
О
Х
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09.04.2021 14:53 Ответить
Вот так-то лучше ,у нас не забалуешь ...
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09.04.2021 14:56 Ответить
Хоч трохи позитиву в п'ятницю.
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09.04.2021 15:00 Ответить
портнова- монтнян- бондаренуко- лукаш-мураєва та іншу наволоч у буцигарню-
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09.04.2021 15:01 Ответить
Сьогодні їх смачно товкнули пикою в лайно!
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09.04.2021 16:20 Ответить
Рифу-Антоненко тоже "шьют" убийство, но его не отпускают под домашний арест.
Потому, что его назначил преступником сам величайший Зе.
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09.04.2021 15:02 Ответить
Стерненко зе особенно не слишком то и трогал ,критиковал за татарова,смирнова и назначения бывших рыгов и коммунистов типа шкарлета и гриневецкого, было дело ,но такого ,чтобы призывал свергать режим не было ,а в последнее время после закрытия ватных пропогандистских телеаналов даже хвалил
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09.04.2021 15:09 Ответить
так для пониження градусу
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09.04.2021 15:11 Ответить
Певно, що так.
Але людині вдома краще, ніж на нарах.
Особливо безвинному.
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09.04.2021 15:22 Ответить
Стерненко карманная оппозиция. Так что всё правильно.
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09.04.2021 15:13 Ответить
Стерненко карманный.. Ты с головой дружишь?
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09.04.2021 15:22 Ответить
Типа, Навального в России. Он как бы оппозиция, но на самом деле его курируют какие-то башни Кремля.
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09.04.2021 15:44 Ответить
Бред. Даже комментировать лень.
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09.04.2021 16:05 Ответить
У тебя в голове верхняя башня пережала кровоснабжение нижней башни,
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09.04.2021 16:10 Ответить
Не карманная, а криминальная.
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09.04.2021 15:29 Ответить
Мы должны прослезиться от умиления и услать путь зели розами?
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09.04.2021 15:19 Ответить
Зрозуміти, що силовий вплив на владу працює. Не було б демонстрації сили під ОП, не було б і такого рішення по апеляції. Треба продовжувати у тому ж дусі
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09.04.2021 15:40 Ответить
Чекаю нове відео від Сергія на ютубі.
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09.04.2021 15:25 Ответить
Хорошая новость!
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09.04.2021 15:30 Ответить
Зараз почнеться... Суд прогнувся, нациста відпустили додому, Стерненко вбивця і має сидіти у в'язниці і т.д. і т.п.
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09.04.2021 15:33 Ответить
Он реально убийца. Если честно я его побаиваюсь немного. Стерненко страшный человек.
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09.04.2021 15:45 Ответить
Правильно,козлорылый-бойся его.
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09.04.2021 15:47 Ответить
Тебе бы тоже не помешало его бояться. Человек который так легко убивает людей проблематичная личность.
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09.04.2021 15:50 Ответить
він вбив не людину, а нападника.
а от ті нападники хотіли вбивством заробити бабла.
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09.04.2021 15:55 Ответить
Ну завтра он нападником тебя назовет и убьет. Я к тому что может он не виноват и вообще его судить нельзя, но вот давать ему какие-то преференции я не собираюсь.
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09.04.2021 15:58 Ответить
Навіщо це йому ???
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09.04.2021 16:00 Ответить
Я не знаю что у него в голове.
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09.04.2021 16:02 Ответить
А я знаю, що у вашій голові.
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09.04.2021 16:14 Ответить
тирса?
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09.04.2021 18:16 Ответить
може і вапно )
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09.04.2021 19:06 Ответить
Будь ласка, нічого не пояснюйте цій людині. Він неадекват, достатньо подивитися пару його коментів, щоб це зрозуміти.
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09.04.2021 16:10 Ответить
это наверно замаскированная Лукаш или Бандаренка.
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09.04.2021 20:52 Ответить
Він не вбивав людину, він вбив москаля
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09.04.2021 17:49 Ответить
Это была месть за покушение и даже возможное убийство.Есть такой фильм американский : "Время убивать". Там Девочку-негритянку изнасиловали и чуть не убили, бросили в канаву умирать двое белых бандюков-наркоманов. Их арестовали. Их уже готовили под залог освобождать. Отец девочки прямо в суде убил этих бандюков, не веря в правосудие. Город гудел - и черные, и белые. Его схватили тут же, судили - и хоть это была месть - суд признал месть оправданной и оправдал отца полностью. Адвокатом был белый.
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09.04.2021 20:50 Ответить
А еще в США отпустили О Джей Симпсона, хотя все знают что он убил свою жену с любовником. Просто потому что он черные и боялись расовых бунтов.
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09.04.2021 20:58 Ответить
Белых в этом городе было намного больше - и никаких бунтов не было бы.
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09.04.2021 21:28 Ответить
Вот реальность в США выглядит вот так, а не как в фильме.
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09.04.2021 21:33 Ответить
в разных городах США по-разному, а преступление было вопиющее, с моральным издевательством и физическим насилием- невинная ! девочка осталась инвалидом, хоть выжила.

а убил жену с любовником - это взрослые люди, это в состоянии аффекта,эмоции через край. раса и цвет кожи здесь не при чем.
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10.04.2021 00:46 Ответить
Но его оправдали потому что он черный. При этом будь он простым негром, то уехал бы на долгий срок и всем было бы плевать так как по статистике в США негров сажают дольше, чем белых за одинаковые преступления.
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10.04.2021 03:34 Ответить
Серись і далі ущербне!
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09.04.2021 16:22 Ответить
ще б Стерненка так би боялись медведчуки, шуфричі, ківи, розенбауми, партнови, татарови, вінідіктава, лукаш, шарії...та інша ригіАнальна Срань і адепти руSSкого міра...тоді б було трохи спокійніше в Україні....
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09.04.2021 19:00 Ответить
а как исходила желчью Лукаш на Ньюс Уан, когда посадили Стерненко! говорила о Стерненко, что он пытал похищеного и щипцами ему ногти вырывал ! Откуда эта фашистка знает такие подробности и главное методы - сочинять она умеет свои мозгишком. придумала ведь 10 лет назад историю с Тереховым и Уколовым, будто они педофилы. Терехов после этой клеветы исчез и полностью сломался - неизвестно где сейчас.
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09.04.2021 20:34 Ответить
Так виглядає страх перед народом
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09.04.2021 15:36 Ответить
Розраховують спустити трохи пару перед вагнергейтом...
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09.04.2021 16:27 Ответить
Поганий розрахунок, тому що той же Стерненко розпалить куди більше будучі на волі
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09.04.2021 17:47 Ответить
Вітаю їх та свідомих громадян у цією невеличкою перемогою!
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09.04.2021 16:21 Ответить
Это ещё не победа ,аппеляция по делу будет 16 числа .Стерененку просто изменили меру пресечения до этого времени
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09.04.2021 16:49 Ответить
Вкурсі. Те що він вже вдома, рве сраки ватанам і то є невеличка але перемога.
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09.04.2021 16:57 Ответить
То что изменили меру пресечения -90% победы...
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09.04.2021 17:03 Ответить
какие честные и справедливые суды в Украине , любо дорого посмотреть ! весь мир должен пример с таких судов брать! всякие проклятые американцы , шведы, немцы, и прочие зимбабвийцы с японцами и рядом не валялись!
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09.04.2021 16:58 Ответить
Вот даже не сомневалась,что так будет...и поэтому меня судьба Антоненко интересует ,а не Стерненко
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09.04.2021 17:02 Ответить
Очко государеве Бенедиктова то есть тварь редкосная подстилка Портнова и Труханова ,Украиной правят оборотни 90 годов и московские ********.Все на что заслужил народ Украины засрали вам мозги Голобородька из фильма козломордого.Теперь ешьте не обляпайтесь.Уже 28 лет выбираем одних идиотов.
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09.04.2021 17:48 Ответить
Последнее китайское от оманского осла в стиле "твои яйки в наших жменях, еще раз против меня вякнешь - присядешь надолго". Хотя от цугундера подальше и то уже кроха сладости.
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09.04.2021 18:05 Ответить
Позорище. Конченного бандоса-уголовника выпускают потому, что кто-там недовлен и скачет под окнами.
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09.04.2021 18:37 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.04.2021 19:03 Ответить
А кажуть не треба ОП розмальовувати й шибки бити!
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09.04.2021 19:30 Ответить
Вітаю всіх нас (і Стерненка теж) з перемогою. Недарма штурмували ОП!. Слава Україні!
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09.04.2021 20:07 Ответить
Вдома і стіни допомогають....
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09.04.2021 20:23 Ответить
Справжніх тобі ПЕРЕМОГ Сергію ! Перемог всім ПОЛІТВ"ЯЗНЯМ !!!
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09.04.2021 21:14 Ответить
Та ну нет же! не за похищение! Сколько раз повторять? В 2020 году прошел пятилетний срок давности привлечения к ответственности по статье о похищении человека, поэтому приговорил Стерненко за разбой, незаконное лишение свободы и незаконное ношение огнестрельного оружия. Отягчающим обстоятельством суд признал то, что нападение на потерпевшего было связано с его "служебным и общественным долгом". Указал суд и на "негативное отношение Стерненко к идеологии и партийной принадлежности Щербича".
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09.04.2021 21:27 Ответить
С самого начала было ясно, что апелляцию они выиграют---приговор отфонарный, доказательств нет, все со слов ватного "потерпевшего".
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09.04.2021 21:55 Ответить
ну, так так и предусматривалось, а вы чево хотели?? хотя, послабление мп - однозначно хороший обещающий шаг....
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09.04.2021 22:01 Ответить
Наконецто дошло до сепарских, продажных, одесских судей!....)))
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09.04.2021 22:29 Ответить
Это уже легче... Вода камень точит.
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10.04.2021 04:56 Ответить
 
 