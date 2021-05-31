Одесский апелляционный суд оправдал соратника Стерненко Демчука

Одесский апелляционный суд признал недоказанной вину активиста "Правого сектора" Сергея Демчука в совершении преступлений, за которые Приморский райсуд вынес ему 23 февраля приговор о лишении свободы сроком более 7 лет с конфискацией половины имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наконец с меня снимут браслет, согласно решению апелляционного суда, и я смогу свободно передвигаться и восстановиться на работе", - отметил Демчук, комментируя журналистам сегодняшнее решение апелляционного суда.

По словам соратника Сергея Стерненко, он не признает вину, которую инкриминировали обоим прокуроры, и благодарен адвокатам и неравнодушным людям, которые принимали участие в массовых акциях за справедливый суд.

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Демчук пояснил, что ранее находился под стражей по другому обвинению прокуратуры, которое тоже было признано Одесским апелляционным судом незаконным.

"После этого Суворовский райсуд пересмотрел дело, и поэтому коллегия судей апелляционного суда 31 мая приняла в отношении меня решение, не приняв во внимание решение райсуда и предыдущую судимость, на чем настаивали прокуроры", - добавил Демчук.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

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31 мая Апелляционный суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным по двум статьям - 146 (похищение человека) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием). Его приговорили к 1 году лишения свободы условно.