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Одесский апелляционный суд оправдал соратника Стерненко Демчука

Новости Цензор.НЕТ Общество

Одесский апелляционный суд оправдал соратника Стерненко Демчука

Одесский апелляционный суд признал недоказанной вину активиста "Правого сектора" Сергея Демчука в совершении преступлений, за которые Приморский райсуд вынес ему 23 февраля приговор о лишении свободы сроком более 7 лет с конфискацией половины имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наконец с меня снимут браслет, согласно решению апелляционного суда, и я смогу свободно передвигаться и восстановиться на работе", - отметил Демчук, комментируя журналистам сегодняшнее решение апелляционного суда.

По словам соратника Сергея Стерненко, он не признает вину, которую инкриминировали обоим прокуроры, и благодарен адвокатам и неравнодушным людям, которые принимали участие в массовых акциях за справедливый суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко обжалует приговор

Демчук пояснил, что ранее находился под стражей по другому обвинению прокуратуры, которое тоже было признано Одесским апелляционным судом незаконным.

"После этого Суворовский райсуд пересмотрел дело, и поэтому коллегия судей апелляционного суда 31 мая приняла в отношении меня решение, не приняв во внимание решение райсуда и предыдущую судимость, на чем настаивали прокуроры", - добавил Демчук.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

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31 мая Апелляционный суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным по двум статьям - 146 (похищение человека) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием). Его приговорили к 1 году лишения свободы условно.

Автор: Анна Судак
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У ваты подгорает.
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31.05.2021 22:56 Ответить
Как ни странно у некоторых порохоботов тоже...
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31.05.2021 23:48 Ответить
Ну і що це ти мелеш? Ти що, енергетичний вампір? Якби якусь дурість, заради негативу?
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01.06.2021 08:16 Ответить
Ніде правди діти... Як не прикро але так і є
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01.06.2021 08:36 Ответить
Ах у него еще и соратник был!
В общем, идея похищения человека ради пары сотен гривен, оказывается еще более "правдоподобна"!
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31.05.2021 22:59 Ответить
У Портнова разрив ануса зараз !
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01.06.2021 00:09 Ответить
мені сподобалося---------------вони катували депутата,вимагаючи великі гроші.Але коли той дав їм 300 гр і сказав що більше немає,дали в вухо і відпустили.
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01.06.2021 06:32 Ответить
 
 