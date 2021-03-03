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Нацполиция (15749) Стерненко (384) Демчук (4)

Нацполиция отрицает давление на второго осужденного по "делу Стерненко" Демчука

Новости Цензор.НЕТ Общество

Нацполиция отрицает давление на второго осужденного по

С Русланом Демчуком, который находится в одесском СИЗО, не проводили никаких следственных действий.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Национальной полиции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никаких следственных действий с мужчиной, который находится в Одесском следственном изоляторе, полицейские не проводили", - сказано в сообщении.

"Официально заявляем: информация адвокатов о давлении полицейских на осужденного Руслана Демчука не соответствует действительности, ведь полицейские не проводили никаких следственных действий в Одесском СИЗО", - подчеркнули в полиции.

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Ранее адвокаты Демчука сообщили, что накануне к нему в СИЗО приходили неустановленные лица, которые представились сотрудниками Управления полиции. Они, по словам Демчука, требовали дать от него показания против Стерненко, обещая за это изменить ему меру пресечения.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

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Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Автор: Ольга Лузан
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Конечно, ****, отрицает! Или вы ожидали что они признаются?
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03.03.2021 23:11 Ответить
Справа " Шеремета". Дубль 2.
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03.03.2021 23:12 Ответить
Оксюморрон: більше довіри у більшості людей викликають слова "злочинця", ніж слва "правоохоронців". Чому ці слова взяті в лапки? Бо немає впевненості, що їх не потрібно поміняти місцями стосовно осіб, до яких вони відносяться в цьому випадку.
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03.03.2021 23:13 Ответить
И все сразу же поверили Нацполиции Рюкзакова.
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03.03.2021 23:15 Ответить
Рюкзакяна.
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03.03.2021 23:17 Ответить
+++
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04.03.2021 00:21 Ответить
А хіба вони казали про слідчі дії?Казали ж про тиск на нього,нє?!
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03.03.2021 23:31 Ответить
підіраси, треба їх мочити
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05.03.2021 19:32 Ответить
 
 