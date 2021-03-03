Подпись Щербича в деле Стерненко может быть поддельной, - адвокаты. ДОКУМЕНТ
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Адвокаты активиста Сергея Стерненко, которого осудили на 7 лет и 3 месяца лишения свободы по делу о якобы похищении экс-депутата Сергея Щербича, заявляют, что подпись Щербича в протоколе проведения следственного эксперимента сделана не потерпевшим.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокаты сообщили в Facebook.
"Перед вами - четыре различных документа из материалов уголовного производства по делу о якобы похищении Сергея Щербича. На каждом стоит подпись потерпевшего. Первые три документа были представлены лично пострадавшим. Четвертый - протокол следственного эксперимента с участием потерпевшего. Его в материалы дела приобщил следователь. И именно на этом документе подпись потерпевшего существенно отличается от первых трех. Мы убеждены, что в протоколе проведения следственного эксперимента подпись сделана не потерпевшим", - говорится в сообщении.
По словам адвокатов, это - серьезное основание считать, что по делу Стерненко имел место служебный подлог со стороны сотрудников полиции.
"Именно поэтому адвокаты нашей компании уже обратились с соответствующим заявлением в ГБР о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины. После регистрации уголовного производства мы инициируем изъятие указанных документов из материалов судебного дела и направление их на почерковедческую экспертизу. В случае подтверждения подделки подписи, ответственные за это должностные лица должны понести предусмотренную законом ответственность. А суд, в свою очередь, - должен признать такое доказательство недопустимым", - говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что этот процесс никак не повлияет на сроки апелляционного обжалования приговора и меры пресечения по делу Стерненко, а будет расследоваться в рамках отдельного уголовного производства.
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.
Пожалуйста, подождите...
Ти тут взагалі заважаєш.
Рускій развєдчік Портнов, уособлення бєспрєдєлу у правозахисній системі, зробив за два тижні двоходівочку, пише на власній сторінці у Facebook політолог Віктор Бобиренко,
Через підконтрольного суддю (з Донецька здається) - виніс вирок Стерненку.
І ось, збігає термін впровадження по його дружку Татарову. Тепер той може спокійно ходити на роботу. Для нього важкі часи скінчилися. Відмазали.
Портнов знову показав усім, хто в домі хазяїн. А ще вчора Зеленський на відкритті форуму «Україна 30. Реформа правосуддя» так добре розказував, що його команда таки зробить реформу. Ага. Вже.
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Відмазали Таттарова, так само як і посадили Стерненка - по бєспрєдєлу:
1) Минулого року призначили генпрокурорці Ірині Венедіктовій у зами людину Портнова - Олексія Симоненка.
2) Коли Максим Микитась пішов на співпрацю із слідством і дав покази на Татарова про афери з квартирами Нацгвардії, здавалося б, що Татарову фсьо.
3) За клопотанням адвокатів Татарова Печерський суд постановив ухвалу про передачу цієї справи від НАБУ до СБУ. ПОРУШИВШИ КПК, де чітко вказано, що такі справи веде НАБУ.
4) Офіс генпрокурора виконав це дивне рішення. Мало того, побоюючись, що САП і НАБУ через ВАКС відмінять це рішення Венедіктова оперативно організувала скаргу до Київського апеляційного суду.
5) Київський апеляційний суд у турборежимі розглянув скарги і відхилив їх ( і тепер Венедіктова скаже: "а я при чьом, нєвінаватая я") - залишивши у силі рішення Печерського суду.
6) Потім і Верховний суд підіграв Порнову-Єрмаку не прийнявши до провадження касаційні скарги. І рішення Печерського суду залишилося в силі.
7) Усі три інстанції пройшли за 10 днів!!!!! Красота. Тут роками ждуть - а тут турборежим. Бо співпрацювали три зовнішні команди: Офіс Президента, Офіс генпрокурори і адвокати татарові - і три суди: Печерський, апеляційний і Верховний. Всі грали за Татарова.
8) Після цього Венедіктова бере відгул і на один день робить порновського посіпаку Симоненка в.о. генпрокурора. Той вносить в реєстр зміну підслідності від НАБУ до СБУ
9) Потім СБУ так швидко доганяло Татарова, що поки-що не догнали. В Офісі генпрокурора заявили, що "дії по завершенню розслідування... на сьогоднішній день не відбуваються".
10) А суд виніс ухвалу закінчити всі дії до 1 березня. Після відмови суду продовжити терміни слідства - прокурор зобов'язаний протягом п'яти днів зробити одну з дій:
- закрити кримінальне провадження;
- звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
- звернутися до суду з обвинувальним актом/клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
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Так що по ходу - це вже все. Народу України вкотре дали шолобана. І роблять це цинічно - проросійські сили.
Це знущання. І Зеленський у цьому бере участь. Так що наступна революція почнеться точно через неправедний суд. Готуйтеся.
все элементы подписи на месте и подписывая на весу или на мягком предмете, подпись так бы и "смазалась".
а следственный эксперимент проводился на проселке, там кстати нет столов.
А сам протокол слідчий Благарчук привіз, мабуть, не в папці для паперів, а в задній кишені... І як це він його лише під кушиками не використав за прямим призначенням?
Гадаєте, все ось так просто пояснили?
А дзюськи!Коли майже прямі лінії на 3-х см довжини мають до 20 зубців, то це не можна пояснити ані колінкою (лінія просто піде вбік), ані їздою в машині по вибоїнах на дорозі (знову ж таки нерівностей буде значно менше).
Я можу дати лише 3 пояснення:
- "Щербіч" ставив підпис, сидячі верхи на віброукладчику під час його роботи;
- "Щербіч" ставив підпис, підклавши під протокол крупнозернистий наждачний папір або такого ж розміру напилок;
- підпис ставив не Щербіч, а стороння особа, обводячи тремтячою рукою реальний підпис Щербича з іншого документа.
Уже не говорю про то что подпись может быть и одного и того человека и как видно сделаны в разных условиях и разные дни. Можешь сам сделать свою подпись на бумажке и открыть паспорт, а следом еще пару документов. А если адвокат подозреваемого уж так переживает, что кто то подделал подпись заявителя, он должен получить заявление заявителя и пойти открыть уголовное дело по его заявлению.
Но учитывая, что он пытается рассказать в следственном эксперименте подделана подпись это крайне смешно.
Лучше Сергею сменить адвоката, если он действительно не имеет вины.
А стосовно "не такого адвоката", то по-перше, у Стерненка адвокатів по цій справі зараз щонайменше 3, а по-друге, доведення фальсифікації доказів вини - це один зі способів доведення невинуватості.
Учитывая что эксперимент проводится в присутствии 3их лиц и будь там такое нарушение, то следовало заявлять еще во время дела, а не кидать на публику пшык расчитаный на диванных зевак далеких от документооборота.
Ну тогда поздравляю сергея у него 3 идиота в адвокатах, которые сосут деньги. Уж лучше бы сразу Медведчука адвокаты брать, чем таких.
А четвертий підпис має декілька ознак грубої підробки. Перша - відсутність характерної літери "С". Друга - числені зубці на майже прямих лініях. Інші перелічувати не буду, залишу хліб адвокатам. Але навіть переліченого досить, щоби будь-який експерт, та навіть звичайна людина угледіли в четвертому підписі підробку.
І не має принципового значення, чи був Щербіч на експерименті, чи ні. Сам факт підробки підписа на протоколі свідчить про а) недоброчесність слідчих/прокурорів; б) упереженість та поспіх у підготовці до суду.
А отже і довіри до вироку бути не може.
что вполне вероятно именно для следственного эксперимента на природе.
и сравни свою подпись.
впрочем, обозвать собеседника "упередженим тролем" всегда вернее
А сам протокол слідчий Благарчук привіз, мабуть, не в папці для паперів, а в задній кишені... І як це він його лише під кушиками не використав за прямим призначенням?
Гадаєте, все ось так просто пояснили?
А дзюськи!Коли майже прямі лінії на 3-х см довжини мають до 20 зубців, то це не можна пояснити ані колінкою (лінія просто піде вбік), ані їздою в машині по вибоїнах на дорозі (знову ж таки нерівностей буде значно менше).
Я можу дати лише 3 пояснення:
- "Щербіч" ставив підпис, сидячі верхи на віброукладчику під час його роботи;
- "Щербіч" ставив підпис, підклавши під протокол крупнозернистий наждачний папір або такого ж розміру напилок;
- підпис ставив не Щербіч, а стороння особа, обводячи тремтячою рукою реальний підпис Щербича з іншого документа.
П.С. Просто подписывал лёжа на потолке.....
Тільки взялися вивчати матеріали справи, з метою "потужного захисту"?
Ні судді дати відвід, ні "мішка вчасно на голову потерпілому одягнути", ні надати суду сякого-такого алібі. Промукали, що потерпілий, бачите, за Ялинковича агітував, ідіоти. Наче це пом'якшуюча обставина, чи клеймо. Он Льоха Ганчарєнка, у ті ж такі часи, теж активно за зека впрягався - тепер "уважаємий чєлавєк і адін із лідєрав ЄС"...
Варто було б Сірьожі найняти в адвокати Портнова, мав би шанс))).
Чи він як адвокат, більше українських патріотів вже не захищає!?
Йолопи, ви читати вмієте, чи у вас дислексія, як у Оззі Осборна?
"...отмечается, что этот процесс никак не повлияет на сроки апелляционного обжалования приговора и меры пресечения по делу Стерненко, а будет расследоваться в рамках отдельного уголовного производства. Источник: https://censor.net/ru/n3251157".
Это все надо было когда шло дело, сейчас это полная бессмыслица и попытки заработать на "ой тут заседания будут надо деньги".
Тем более на следственный эксперимент глупо смотрится, так как правило все зафиксировано, кто был живьем и что подписывал.
Тобто, якщо слідчий підписав протокол самостійно, то потрібно від нього заяву про "согласіє", що це підпис його, тобто слідчого, а не потерпілого?!