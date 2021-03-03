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Подпись Щербича в деле Стерненко может быть поддельной, - адвокаты. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Подпись Щербича в деле Стерненко может быть поддельной, - адвокаты. ДОКУМЕНТ

Адвокаты активиста Сергея Стерненко, которого осудили на 7 лет и 3 месяца лишения свободы по делу о якобы похищении экс-депутата Сергея Щербича, заявляют, что подпись Щербича в протоколе проведения следственного эксперимента сделана не потерпевшим.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокаты сообщили в Facebook.

"Перед вами - четыре различных документа из материалов уголовного производства по делу о якобы похищении Сергея Щербича. На каждом стоит подпись потерпевшего. Первые три документа были представлены лично пострадавшим. Четвертый - протокол следственного эксперимента с участием потерпевшего. Его в материалы дела приобщил следователь. И именно на этом документе подпись потерпевшего существенно отличается от первых трех. Мы убеждены, что в протоколе проведения следственного эксперимента подпись сделана не потерпевшим", - говорится в сообщении.

Подпись Щербича в деле Стерненко может быть поддельной, - адвокаты 01

По словам адвокатов, это - серьезное основание считать, что по делу Стерненко имел место служебный подлог со стороны сотрудников полиции.

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"Именно поэтому адвокаты нашей компании уже обратились с соответствующим заявлением в ГБР о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины. После регистрации уголовного производства мы инициируем изъятие указанных документов из материалов судебного дела и направление их на почерковедческую экспертизу. В случае подтверждения подделки подписи, ответственные за это должностные лица должны понести предусмотренную законом ответственность. А суд, в свою очередь, - должен признать такое доказательство недопустимым", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что этот процесс никак не повлияет на сроки апелляционного обжалования приговора и меры пресечения по делу Стерненко, а будет расследоваться в рамках отдельного уголовного производства.

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Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+28
Ну, так пусть представят видео. И подделка протокола является преступлением, независимо от того, был ли в действительности следственный эксперимент.
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03.03.2021 11:48
+24
так може він вже запоребріком..бо його і на засіданні суду не було
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03.03.2021 11:34
+16
Стерненко сів, а Татаров не сяде. Вирок Стерненку - це політичне переслідування.
Рускій развєдчік Портнов, уособлення бєспрєдєлу у правозахисній системі, зробив за два тижні двоходівочку, пише на власній сторінці у Facebook політолог Віктор Бобиренко,
Через підконтрольного суддю (з Донецька здається) - виніс вирок Стерненку.
І ось, збігає термін впровадження по його дружку Татарову. Тепер той може спокійно ходити на роботу. Для нього важкі часи скінчилися. Відмазали.
Портнов знову показав усім, хто в домі хазяїн. А ще вчора Зеленський на відкритті форуму «Україна 30. Реформа правосуддя» так добре розказував, що його команда таки зробить реформу. Ага. Вже.
Читайте також: Що не так із заявою окремих "слуг" на захист Стерненка
Відмазали Таттарова, так само як і посадили Стерненка - по бєспрєдєлу:
1) Минулого року призначили генпрокурорці Ірині Венедіктовій у зами людину Портнова - Олексія Симоненка.
2) Коли Максим Микитась пішов на співпрацю із слідством і дав покази на Татарова про афери з квартирами Нацгвардії, здавалося б, що Татарову фсьо.
3) За клопотанням адвокатів Татарова Печерський суд постановив ухвалу про передачу цієї справи від НАБУ до СБУ. ПОРУШИВШИ КПК, де чітко вказано, що такі справи веде НАБУ.
4) Офіс генпрокурора виконав це дивне рішення. Мало того, побоюючись, що САП і НАБУ через ВАКС відмінять це рішення Венедіктова оперативно організувала скаргу до Київського апеляційного суду.
5) Київський апеляційний суд у турборежимі розглянув скарги і відхилив їх ( і тепер Венедіктова скаже: "а я при чьом, нєвінаватая я") - залишивши у силі рішення Печерського суду.
6) Потім і Верховний суд підіграв Порнову-Єрмаку не прийнявши до провадження касаційні скарги. І рішення Печерського суду залишилося в силі.
7) Усі три інстанції пройшли за 10 днів!!!!! Красота. Тут роками ждуть - а тут турборежим. Бо співпрацювали три зовнішні команди: Офіс Президента, Офіс генпрокурори і адвокати татарові - і три суди: Печерський, апеляційний і Верховний. Всі грали за Татарова.
8) Після цього Венедіктова бере відгул і на один день робить порновського посіпаку Симоненка в.о. генпрокурора. Той вносить в реєстр зміну підслідності від НАБУ до СБУ
9) Потім СБУ так швидко доганяло Татарова, що поки-що не догнали. В Офісі генпрокурора заявили, що "дії по завершенню розслідування... на сьогоднішній день не відбуваються".
10) А суд виніс ухвалу закінчити всі дії до 1 березня. Після відмови суду продовжити терміни слідства - прокурор зобов'язаний протягом п'яти днів зробити одну з дій:
- закрити кримінальне провадження;
- звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
- звернутися до суду з обвинувальним актом/клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
Читайте також: Чотири аргументи, що свідчать про несправедливість вироку Стерненкові
Так що по ходу - це вже все. Народу України вкотре дали шолобана. І роблять це цинічно - проросійські сили.
Це знущання. І Зеленський у цьому бере участь. Так що наступна революція почнеться точно через неправедний суд. Готуйтеся.
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03.03.2021 12:24
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Так, а шо не можно запитати у потєрпєвшего, його це підпис чи ні? Чи потєрпєвшего вже кокнули?
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03.03.2021 11:30 Ответить
так може він вже запоребріком..бо його і на засіданні суду не було
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03.03.2021 11:34 Ответить
А за тим поребріком в свою чергу можуть вже й "кокнуть".
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03.03.2021 22:08 Ответить
он самоубилься.....Рафик ниучом нэ вынават!
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03.03.2021 15:55 Ответить
Гавновброс. Следственный эксперимент снимается на видео и видео изучается в суде. Он просто Бог этот адвокат!
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03.03.2021 11:42 Ответить
Ну, так пусть представят видео. И подделка протокола является преступлением, независимо от того, был ли в действительности следственный эксперимент.
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03.03.2021 11:48 Ответить
Товарищ! Вы мне мешаете впечатляться!
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03.03.2021 12:30 Ответить
НЕтоварисч!
Ти тут взагалі заважаєш.
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03.03.2021 13:47 Ответить
Вы уходите, слава Богу, или остаётесь, не дай Бог?(с)
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03.03.2021 14:16 Ответить
говновброс, самоустраняйся с цензора
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03.03.2021 17:21 Ответить
Вата трухляновська, не палися, а то від тебе тільки сморід і залишиться.
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03.03.2021 17:56 Ответить
В очередь, сукины дети, в очередь! (с)
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03.03.2021 18:09 Ответить
Лише таким збоченцям, як ти, може подобатися власний сморід ватного лайна... або лайнової вати... Коротше - парашної каналізації, твоєї рідної домівки.
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03.03.2021 18:23 Ответить
ХОЧЕШ КІНА, ВОНО ВЖЕ ЙДЕ ДИВИСЬ.
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03.03.2021 14:39 Ответить
Стерненко сів, а Татаров не сяде. Вирок Стерненку - це політичне переслідування.
Рускій развєдчік Портнов, уособлення бєспрєдєлу у правозахисній системі, зробив за два тижні двоходівочку, пише на власній сторінці у Facebook політолог Віктор Бобиренко,
Через підконтрольного суддю (з Донецька здається) - виніс вирок Стерненку.
І ось, збігає термін впровадження по його дружку Татарову. Тепер той може спокійно ходити на роботу. Для нього важкі часи скінчилися. Відмазали.
Портнов знову показав усім, хто в домі хазяїн. А ще вчора Зеленський на відкритті форуму «Україна 30. Реформа правосуддя» так добре розказував, що його команда таки зробить реформу. Ага. Вже.
Читайте також: Що не так із заявою окремих "слуг" на захист Стерненка
Відмазали Таттарова, так само як і посадили Стерненка - по бєспрєдєлу:
1) Минулого року призначили генпрокурорці Ірині Венедіктовій у зами людину Портнова - Олексія Симоненка.
2) Коли Максим Микитась пішов на співпрацю із слідством і дав покази на Татарова про афери з квартирами Нацгвардії, здавалося б, що Татарову фсьо.
3) За клопотанням адвокатів Татарова Печерський суд постановив ухвалу про передачу цієї справи від НАБУ до СБУ. ПОРУШИВШИ КПК, де чітко вказано, що такі справи веде НАБУ.
4) Офіс генпрокурора виконав це дивне рішення. Мало того, побоюючись, що САП і НАБУ через ВАКС відмінять це рішення Венедіктова оперативно організувала скаргу до Київського апеляційного суду.
5) Київський апеляційний суд у турборежимі розглянув скарги і відхилив їх ( і тепер Венедіктова скаже: "а я при чьом, нєвінаватая я") - залишивши у силі рішення Печерського суду.
6) Потім і Верховний суд підіграв Порнову-Єрмаку не прийнявши до провадження касаційні скарги. І рішення Печерського суду залишилося в силі.
7) Усі три інстанції пройшли за 10 днів!!!!! Красота. Тут роками ждуть - а тут турборежим. Бо співпрацювали три зовнішні команди: Офіс Президента, Офіс генпрокурори і адвокати татарові - і три суди: Печерський, апеляційний і Верховний. Всі грали за Татарова.
8) Після цього Венедіктова бере відгул і на один день робить порновського посіпаку Симоненка в.о. генпрокурора. Той вносить в реєстр зміну підслідності від НАБУ до СБУ
9) Потім СБУ так швидко доганяло Татарова, що поки-що не догнали. В Офісі генпрокурора заявили, що "дії по завершенню розслідування... на сьогоднішній день не відбуваються".
10) А суд виніс ухвалу закінчити всі дії до 1 березня. Після відмови суду продовжити терміни слідства - прокурор зобов'язаний протягом п'яти днів зробити одну з дій:
- закрити кримінальне провадження;
- звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
- звернутися до суду з обвинувальним актом/клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
Читайте також: Чотири аргументи, що свідчать про несправедливість вироку Стерненкові
Так що по ходу - це вже все. Народу України вкотре дали шолобана. І роблять це цинічно - проросійські сили.
Це знущання. І Зеленський у цьому бере участь. Так що наступна революція почнеться точно через неправедний суд. Готуйтеся.
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03.03.2021 12:24 Ответить
И без экспертизы видно подделку.
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03.03.2021 12:31 Ответить
ну да, зачем те экспертизы)

все элементы подписи на месте и подписывая на весу или на мягком предмете, подпись так бы и "смазалась".
а следственный эксперимент проводился на проселке, там кстати нет столов.
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03.03.2021 17:05 Ответить
Ну так, справді... Вони же всі разом зі слідчим та понятими діставалися місця експерименту на попутках та пішим турпоходом. І саме тому кращої поверхні, ніж "колінка", не було...
А сам протокол слідчий Благарчук привіз, мабуть, не в папці для паперів, а в задній кишені... І як це він його лише під кушиками не використав за прямим призначенням?
Гадаєте, все ось так просто пояснили?
А дзюськи!Коли майже прямі лінії на 3-х см довжини мають до 20 зубців, то це не можна пояснити ані колінкою (лінія просто піде вбік), ані їздою в машині по вибоїнах на дорозі (знову ж таки нерівностей буде значно менше).
Я можу дати лише 3 пояснення:
- "Щербіч" ставив підпис, сидячі верхи на віброукладчику під час його роботи;
- "Щербіч" ставив підпис, підклавши під протокол крупнозернистий наждачний папір або такого ж розміру напилок;
- підпис ставив не Щербіч, а стороння особа, обводячи тремтячою рукою реальний підпис Щербича з іншого документа.
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03.03.2021 17:50 Ответить
С такими адвокатами сидеть сереже долго и долго.
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03.03.2021 12:38 Ответить
ЄСПЛ за такі "докази" компенсацію нефігову йому назначить!
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03.03.2021 12:49 Ответить
С такими "доказами" сереже лишь подтвердят срок. По делу адвокат ничего не предъявляет, что может доказать не виновность своего заказчика и просто разводит его на деньги рисуя перспективы на мертвых идеях.

Уже не говорю про то что подпись может быть и одного и того человека и как видно сделаны в разных условиях и разные дни. Можешь сам сделать свою подпись на бумажке и открыть паспорт, а следом еще пару документов. А если адвокат подозреваемого уж так переживает, что кто то подделал подпись заявителя, он должен получить заявление заявителя и пойти открыть уголовное дело по его заявлению.
Но учитывая, что он пытается рассказать в следственном эксперименте подделана подпись это крайне смешно.

Лучше Сергею сменить адвоката, если он действительно не имеет вины.
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03.03.2021 13:32 Ответить
У трьох перших документах підпис починається с характерної літери "С" з однозначно виразною петлею. В останньому документі підпис починається з незрозумілою палки із зазубринами, немов би рука шахрая тремтіла, вагаючись, куди рухатися далі. Не треба бути графологом, щоб це побачити, і лише упереджений троль буде це заперечувати.
А стосовно "не такого адвоката", то по-перше, у Стерненка адвокатів по цій справі зараз щонайменше 3, а по-друге, доведення фальсифікації доказів вини - це один зі способів доведення невинуватості.
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03.03.2021 13:46 Ответить
Возьми 2 разные ручки сделай подпись стоя и сидя, внезапно получишь разные подписи и о нет ты подделал свою подпись.
Учитывая что эксперимент проводится в присутствии 3их лиц и будь там такое нарушение, то следовало заявлять еще во время дела, а не кидать на публику пшык расчитаный на диванных зевак далеких от документооборота.

Ну тогда поздравляю сергея у него 3 идиота в адвокатах, которые сосут деньги. Уж лучше бы сразу Медведчука адвокаты брать, чем таких.
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03.03.2021 14:54 Ответить
Це перші 3 підписи - різні, і не має значення, стоячи вони робилися чи сидячи.
А четвертий підпис має декілька ознак грубої підробки. Перша - відсутність характерної літери "С". Друга - числені зубці на майже прямих лініях. Інші перелічувати не буду, залишу хліб адвокатам. Але навіть переліченого досить, щоби будь-який експерт, та навіть звичайна людина угледіли в четвертому підписі підробку.
І не має принципового значення, чи був Щербіч на експерименті, чи ні. Сам факт підробки підписа на протоколі свідчить про а) недоброчесність слідчих/прокурорів; б) упереженість та поспіх у підготовці до суду.
А отже і довіри до вироку бути не може.
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03.03.2021 18:05 Ответить
Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь (с) Хватит позорится юрЫст иди домой в абщагу.
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03.03.2021 18:15 Ответить
Якщо інших аргументів, окрім хамства, в тебе вже немає, то просто йди на х...
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03.03.2021 18:20 Ответить
Тебя много, поц. Засрал всю ленту тупостью. Тебе учиться надо...
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03.03.2021 18:30 Ответить
Ти тут взагалі ніхто і звуть тебе ніяк. Спивло, як лайно в ополонці.
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03.03.2021 22:09 Ответить
попробуй расписаться на колене или на на бумажнике,
что вполне вероятно именно для следственного эксперимента на природе.
и сравни свою подпись.
впрочем, обозвать собеседника "упередженим тролем" всегда вернее
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03.03.2021 17:07 Ответить
Ну так, справді... Вони же всі разом зі слідчим та понятими діставалися місця експерименту на попутках та пішим турпоходом. І саме тому кращої поверхні, ніж "колінка", не було...
А сам протокол слідчий Благарчук привіз, мабуть, не в папці для паперів, а в задній кишені... І як це він його лише під кушиками не використав за прямим призначенням?
Гадаєте, все ось так просто пояснили?
А дзюськи!Коли майже прямі лінії на 3-х см довжини мають до 20 зубців, то це не можна пояснити ані колінкою (лінія просто піде вбік), ані їздою в машині по вибоїнах на дорозі (знову ж таки нерівностей буде значно менше).
Я можу дати лише 3 пояснення:
- "Щербіч" ставив підпис, сидячі верхи на віброукладчику під час його роботи;
- "Щербіч" ставив підпис, підклавши під протокол крупнозернистий наждачний папір або такого ж розміру напилок;
- підпис ставив не Щербіч, а стороння особа, обводячи тремтячою рукою реальний підпис Щербича з іншого документа.
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03.03.2021 17:49 Ответить
Так. ЄСПЛ компенсацію призначить. Але виплачувати ту компенсацію буде держава Україна, тобто всі ми, хто Стерненка не саджав, і хто взагалі проти ментівсько-прокурорсько-суддівського безпрєдєлу.
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03.03.2021 13:35 Ответить
его уже там ласково Серунькой называют))
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03.03.2021 15:59 Ответить
При условии, что "зелень" сумеет продержаться во власти до 24-го года.
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03.03.2021 22:10 Ответить
Щас полиция привлечёт эксперта по походке Бирча (тот, что в деле Шеремета) и он поклянётся на Авакова, шо то подпись Щербича!
П.С. Просто подписывал лёжа на потолке.....
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03.03.2021 12:55 Ответить
Кто за этим стоит? Не поверю в такую поддержку просто так. Или решили зубы показать?
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03.03.2021 13:23 Ответить
Якісь недолугі адвокати у Сергія. То плямкають, мукають, йорзають, не в змозі висловити якусь осмислену думку, то через ...надцять днів після вироку, виколупують із носа "не такий підпис".
Тільки взялися вивчати матеріали справи, з метою "потужного захисту"?
Ні судді дати відвід, ні "мішка вчасно на голову потерпілому одягнути", ні надати суду сякого-такого алібі. Промукали, що потерпілий, бачите, за Ялинковича агітував, ідіоти. Наче це пом'якшуюча обставина, чи клеймо. Он Льоха Ганчарєнка, у ті ж такі часи, теж активно за зека впрягався - тепер "уважаємий чєлавєк і адін із лідєрав ЄС"...
Варто було б Сірьожі найняти в адвокати Портнова, мав би шанс))).
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03.03.2021 13:24 Ответить
За то с какими модными блокнотами
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03.03.2021 13:38 Ответить
Може сразу до Медведчука?!
Чи він як адвокат, більше українських патріотів вже не захищає!?
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03.03.2021 15:54 Ответить
...) саме, тому, що "він як адвокат, більше українських патріотів вже не захищає!" - думаю годиться і Мертвеччук.
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03.03.2021 16:27 Ответить
Слідчі такі боки запорюють інколи. Допитати понятих і все стане на місце.
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03.03.2021 13:32 Ответить
Українські патріоти в тюрьмах, а посібники російських вбивць і самі вбивці на волі, ще й мають мільйонні прибутки... І це вигідно президенту з Кривого Рогу...
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03.03.2021 14:01 Ответить
не тільки підпис. там вся справа підробна
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03.03.2021 14:27 Ответить
А може йому під час слідчого експеримента пальці плоскогубцями затискали і в дупу з гумостріла стріляли? Підпис Щербича в справі Стерненка може бути підробленим, - адвокати - Цензор.НЕТ 9309
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03.03.2021 14:31 Ответить
Не факт, що і перші три підписи Шербича.
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03.03.2021 14:34 Ответить
Йолоп hawk hawk почав, а інші підхопили "Якісь недолугі адвокати у Сергія.".
Йолопи, ви читати вмієте, чи у вас дислексія, як у Оззі Осборна? Підпис Щербича в справі Стерненка може бути підробленим, - адвокати - Цензор.НЕТ 925
"...отмечается, что этот процесс никак не повлияет на сроки апелляционного обжалования приговора и меры пресечения по делу Стерненко, а будет расследоваться в рамках отдельного уголовного производства. Источник: https://censor.net/ru/n3251157".
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03.03.2021 14:43 Ответить
Почти любой адекватный юрист скажет, что это лажа полная. Так как тебе надо "согласие" заявителя, что это не его подпись. И это надо было делать еще в 2017ом(или когда там был этот приобщен эксперимент), что бы хоть более какую то адекватную видимость защиты. Сейчас это просто высасывание денег из клиента, когда уже получили решение суда.
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03.03.2021 15:01 Ответить
якщо нема підтвердження потерпілого що слідчі дії були проведені з його слів та за його участю - то це не доказ. напевно підправляли протокол а потерпілий передпідписати не пришов. Ви не слідкували за процесом - до 23 він вважався нікчемним, тому Стерненко захищався особисто. А це - нові адвокати, виявлені обставини.
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03.03.2021 15:56 Ответить
там дело уже не первый год, но конечно новые адвокаты получив вердикт "ух тут подписи не в 1 в 1".
Это все надо было когда шло дело, сейчас это полная бессмыслица и попытки заработать на "ой тут заседания будут надо деньги".
Тем более на следственный эксперимент глупо смотрится, так как правило все зафиксировано, кто был живьем и что подписывал.
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03.03.2021 16:24 Ответить
Щось ти тут нам у вуха вкладаєш не те!

Тобто, якщо слідчий підписав протокол самостійно, то потрібно від нього заяву про "согласіє", що це підпис його, тобто слідчого, а не потерпілого?!
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03.03.2021 15:59 Ответить
Ты доказываешь что подпись потерпевшего поддельная, надо его согласие иначе он просто скажет это его подпись и все, такое перспективное дело развалилось.
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03.03.2021 16:26 Ответить
 
 