УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6214 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Вирок Стерненку
26 646 52
адвокат (888) фальсифікації (136) Стерненко (374)

Підпис Щербича в справі Стерненка може бути підробленим, - адвокати. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Підпис Щербича в справі Стерненка може бути підробленим, - адвокати. ДОКУМЕНТ

Адвокати активіста Сергія Стерненка, якого засудили на 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про нібито викрадення ексдепутата Сергія Щербича, заявляють, що підпис Щербича в протоколі проведення слідчого експерименту зроблено не потерпілим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це адвокати повідомили в Facebook.

"Перед вами – чотири різні документи з матеріалів кримінального провадження по справі нібито викрадення Сергія Щербича. На кожному стоїть підпис потерпілого. Перші три документи були подані особисто потерпілим. Четвертий – протокол слідчого експерименту за участі потерпілого. Його в матеріали справи долучив слідчий. І саме на цьому документі підпис потерпілого суттєво відрізняється від перших трьох. Ми переконані, що в протоколі проведення слідчого експерименту підпис зроблений не потерпілим", - йдеться в повідомленні.

Підпис Щербича в справі Стерненка може бути підробленим, - адвокати 01

За словами адвокатів, це - серйозна підстава вважати, що у справі Стерненка мало місце службове підроблення з боку співробітників поліції.

"Саме тому адвокати нашої компанії вже звернулись із відповідною заявою до ДБР про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Після реєстрації кримінального провадження ми ініціюємо вилучення зазначених документів з матеріалів судової справи та направлення їх на почеркознавчу експертизу. У разі підтвердження підробки підпису, відповідальні за це службові особи мають понести передбачену законом відповідальність. А суд, у свою чергу, – повинен визнати такий доказ недопустимим", - йдеться в повідомленні.

У той же час зазначається, що цей процес ніяк не вплине на терміни апеляційного оскарження вироку і запобіжного заходу у справі Стерненка, а буде розслідуватися в рамках окремого кримінального провадження.

Також читайте: Заступник голови ОП Смирнов про вирок Стерненку: Прокуратура має пояснити причинно-наслідковий зв'язок, щоб у громадян не виникало запитань

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
Ну, так пусть представят видео. И подделка протокола является преступлением, независимо от того, был ли в действительности следственный эксперимент.
показати весь коментар
03.03.2021 11:48
+24
так може він вже запоребріком..бо його і на засіданні суду не було
показати весь коментар
03.03.2021 11:34
+16
Стерненко сів, а Татаров не сяде. Вирок Стерненку - це політичне переслідування.
Рускій развєдчік Портнов, уособлення бєспрєдєлу у правозахисній системі, зробив за два тижні двоходівочку, пише на власній сторінці у Facebook політолог Віктор Бобиренко,
Через підконтрольного суддю (з Донецька здається) - виніс вирок Стерненку.
І ось, збігає термін впровадження по його дружку Татарову. Тепер той може спокійно ходити на роботу. Для нього важкі часи скінчилися. Відмазали.
Портнов знову показав усім, хто в домі хазяїн. А ще вчора Зеленський на відкритті форуму «Україна 30. Реформа правосуддя» так добре розказував, що його команда таки зробить реформу. Ага. Вже.
Читайте також: Що не так із заявою окремих "слуг" на захист Стерненка
Відмазали Таттарова, так само як і посадили Стерненка - по бєспрєдєлу:
1) Минулого року призначили генпрокурорці Ірині Венедіктовій у зами людину Портнова - Олексія Симоненка.
2) Коли Максим Микитась пішов на співпрацю із слідством і дав покази на Татарова про афери з квартирами Нацгвардії, здавалося б, що Татарову фсьо.
3) За клопотанням адвокатів Татарова Печерський суд постановив ухвалу про передачу цієї справи від НАБУ до СБУ. ПОРУШИВШИ КПК, де чітко вказано, що такі справи веде НАБУ.
4) Офіс генпрокурора виконав це дивне рішення. Мало того, побоюючись, що САП і НАБУ через ВАКС відмінять це рішення Венедіктова оперативно організувала скаргу до Київського апеляційного суду.
5) Київський апеляційний суд у турборежимі розглянув скарги і відхилив їх ( і тепер Венедіктова скаже: "а я при чьом, нєвінаватая я") - залишивши у силі рішення Печерського суду.
6) Потім і Верховний суд підіграв Порнову-Єрмаку не прийнявши до провадження касаційні скарги. І рішення Печерського суду залишилося в силі.
7) Усі три інстанції пройшли за 10 днів!!!!! Красота. Тут роками ждуть - а тут турборежим. Бо співпрацювали три зовнішні команди: Офіс Президента, Офіс генпрокурори і адвокати татарові - і три суди: Печерський, апеляційний і Верховний. Всі грали за Татарова.
8) Після цього Венедіктова бере відгул і на один день робить порновського посіпаку Симоненка в.о. генпрокурора. Той вносить в реєстр зміну підслідності від НАБУ до СБУ
9) Потім СБУ так швидко доганяло Татарова, що поки-що не догнали. В Офісі генпрокурора заявили, що "дії по завершенню розслідування... на сьогоднішній день не відбуваються".
10) А суд виніс ухвалу закінчити всі дії до 1 березня. Після відмови суду продовжити терміни слідства - прокурор зобов'язаний протягом п'яти днів зробити одну з дій:
- закрити кримінальне провадження;
- звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
- звернутися до суду з обвинувальним актом/клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
Читайте також: Чотири аргументи, що свідчать про несправедливість вироку Стерненкові
Так що по ходу - це вже все. Народу України вкотре дали шолобана. І роблять це цинічно - проросійські сили.
Це знущання. І Зеленський у цьому бере участь. Так що наступна революція почнеться точно через неправедний суд. Готуйтеся.
показати весь коментар
03.03.2021 12:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так, а шо не можно запитати у потєрпєвшего, його це підпис чи ні? Чи потєрпєвшего вже кокнули?
показати весь коментар
03.03.2021 11:30 Відповісти
так може він вже запоребріком..бо його і на засіданні суду не було
показати весь коментар
03.03.2021 11:34 Відповісти
А за тим поребріком в свою чергу можуть вже й "кокнуть".
показати весь коментар
03.03.2021 22:08 Відповісти
он самоубилься.....Рафик ниучом нэ вынават!
показати весь коментар
03.03.2021 15:55 Відповісти
Гавновброс. Следственный эксперимент снимается на видео и видео изучается в суде. Он просто Бог этот адвокат!
показати весь коментар
03.03.2021 11:42 Відповісти
Ну, так пусть представят видео. И подделка протокола является преступлением, независимо от того, был ли в действительности следственный эксперимент.
показати весь коментар
03.03.2021 11:48 Відповісти
Товарищ! Вы мне мешаете впечатляться!
показати весь коментар
03.03.2021 12:30 Відповісти
НЕтоварисч!
Ти тут взагалі заважаєш.
показати весь коментар
03.03.2021 13:47 Відповісти
Вы уходите, слава Богу, или остаётесь, не дай Бог?(с)
показати весь коментар
03.03.2021 14:16 Відповісти
говновброс, самоустраняйся с цензора
показати весь коментар
03.03.2021 17:21 Відповісти
Вата трухляновська, не палися, а то від тебе тільки сморід і залишиться.
показати весь коментар
03.03.2021 17:56 Відповісти
В очередь, сукины дети, в очередь! (с)
показати весь коментар
03.03.2021 18:09 Відповісти
Лише таким збоченцям, як ти, може подобатися власний сморід ватного лайна... або лайнової вати... Коротше - парашної каналізації, твоєї рідної домівки.
показати весь коментар
03.03.2021 18:23 Відповісти
ХОЧЕШ КІНА, ВОНО ВЖЕ ЙДЕ ДИВИСЬ.
показати весь коментар
03.03.2021 14:39 Відповісти
Стерненко сів, а Татаров не сяде. Вирок Стерненку - це політичне переслідування.
Рускій развєдчік Портнов, уособлення бєспрєдєлу у правозахисній системі, зробив за два тижні двоходівочку, пише на власній сторінці у Facebook політолог Віктор Бобиренко,
Через підконтрольного суддю (з Донецька здається) - виніс вирок Стерненку.
І ось, збігає термін впровадження по його дружку Татарову. Тепер той може спокійно ходити на роботу. Для нього важкі часи скінчилися. Відмазали.
Портнов знову показав усім, хто в домі хазяїн. А ще вчора Зеленський на відкритті форуму «Україна 30. Реформа правосуддя» так добре розказував, що його команда таки зробить реформу. Ага. Вже.
Читайте також: Що не так із заявою окремих "слуг" на захист Стерненка
Відмазали Таттарова, так само як і посадили Стерненка - по бєспрєдєлу:
1) Минулого року призначили генпрокурорці Ірині Венедіктовій у зами людину Портнова - Олексія Симоненка.
2) Коли Максим Микитась пішов на співпрацю із слідством і дав покази на Татарова про афери з квартирами Нацгвардії, здавалося б, що Татарову фсьо.
3) За клопотанням адвокатів Татарова Печерський суд постановив ухвалу про передачу цієї справи від НАБУ до СБУ. ПОРУШИВШИ КПК, де чітко вказано, що такі справи веде НАБУ.
4) Офіс генпрокурора виконав це дивне рішення. Мало того, побоюючись, що САП і НАБУ через ВАКС відмінять це рішення Венедіктова оперативно організувала скаргу до Київського апеляційного суду.
5) Київський апеляційний суд у турборежимі розглянув скарги і відхилив їх ( і тепер Венедіктова скаже: "а я при чьом, нєвінаватая я") - залишивши у силі рішення Печерського суду.
6) Потім і Верховний суд підіграв Порнову-Єрмаку не прийнявши до провадження касаційні скарги. І рішення Печерського суду залишилося в силі.
7) Усі три інстанції пройшли за 10 днів!!!!! Красота. Тут роками ждуть - а тут турборежим. Бо співпрацювали три зовнішні команди: Офіс Президента, Офіс генпрокурори і адвокати татарові - і три суди: Печерський, апеляційний і Верховний. Всі грали за Татарова.
8) Після цього Венедіктова бере відгул і на один день робить порновського посіпаку Симоненка в.о. генпрокурора. Той вносить в реєстр зміну підслідності від НАБУ до СБУ
9) Потім СБУ так швидко доганяло Татарова, що поки-що не догнали. В Офісі генпрокурора заявили, що "дії по завершенню розслідування... на сьогоднішній день не відбуваються".
10) А суд виніс ухвалу закінчити всі дії до 1 березня. Після відмови суду продовжити терміни слідства - прокурор зобов'язаний протягом п'яти днів зробити одну з дій:
- закрити кримінальне провадження;
- звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
- звернутися до суду з обвинувальним актом/клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
Читайте також: Чотири аргументи, що свідчать про несправедливість вироку Стерненкові
Так що по ходу - це вже все. Народу України вкотре дали шолобана. І роблять це цинічно - проросійські сили.
Це знущання. І Зеленський у цьому бере участь. Так що наступна революція почнеться точно через неправедний суд. Готуйтеся.
показати весь коментар
03.03.2021 12:24 Відповісти
И без экспертизы видно подделку.
показати весь коментар
03.03.2021 12:31 Відповісти
ну да, зачем те экспертизы)

все элементы подписи на месте и подписывая на весу или на мягком предмете, подпись так бы и "смазалась".
а следственный эксперимент проводился на проселке, там кстати нет столов.
показати весь коментар
03.03.2021 17:05 Відповісти
Ну так, справді... Вони же всі разом зі слідчим та понятими діставалися місця експерименту на попутках та пішим турпоходом. І саме тому кращої поверхні, ніж "колінка", не було...
А сам протокол слідчий Благарчук привіз, мабуть, не в папці для паперів, а в задній кишені... І як це він його лише під кушиками не використав за прямим призначенням?
Гадаєте, все ось так просто пояснили?
А дзюськи!Коли майже прямі лінії на 3-х см довжини мають до 20 зубців, то це не можна пояснити ані колінкою (лінія просто піде вбік), ані їздою в машині по вибоїнах на дорозі (знову ж таки нерівностей буде значно менше).
Я можу дати лише 3 пояснення:
- "Щербіч" ставив підпис, сидячі верхи на віброукладчику під час його роботи;
- "Щербіч" ставив підпис, підклавши під протокол крупнозернистий наждачний папір або такого ж розміру напилок;
- підпис ставив не Щербіч, а стороння особа, обводячи тремтячою рукою реальний підпис Щербича з іншого документа.
показати весь коментар
03.03.2021 17:50 Відповісти
С такими адвокатами сидеть сереже долго и долго.
показати весь коментар
03.03.2021 12:38 Відповісти
ЄСПЛ за такі "докази" компенсацію нефігову йому назначить!
показати весь коментар
03.03.2021 12:49 Відповісти
С такими "доказами" сереже лишь подтвердят срок. По делу адвокат ничего не предъявляет, что может доказать не виновность своего заказчика и просто разводит его на деньги рисуя перспективы на мертвых идеях.

Уже не говорю про то что подпись может быть и одного и того человека и как видно сделаны в разных условиях и разные дни. Можешь сам сделать свою подпись на бумажке и открыть паспорт, а следом еще пару документов. А если адвокат подозреваемого уж так переживает, что кто то подделал подпись заявителя, он должен получить заявление заявителя и пойти открыть уголовное дело по его заявлению.
Но учитывая, что он пытается рассказать в следственном эксперименте подделана подпись это крайне смешно.

Лучше Сергею сменить адвоката, если он действительно не имеет вины.
показати весь коментар
03.03.2021 13:32 Відповісти
У трьох перших документах підпис починається с характерної літери "С" з однозначно виразною петлею. В останньому документі підпис починається з незрозумілою палки із зазубринами, немов би рука шахрая тремтіла, вагаючись, куди рухатися далі. Не треба бути графологом, щоб це побачити, і лише упереджений троль буде це заперечувати.
А стосовно "не такого адвоката", то по-перше, у Стерненка адвокатів по цій справі зараз щонайменше 3, а по-друге, доведення фальсифікації доказів вини - це один зі способів доведення невинуватості.
показати весь коментар
03.03.2021 13:46 Відповісти
Возьми 2 разные ручки сделай подпись стоя и сидя, внезапно получишь разные подписи и о нет ты подделал свою подпись.
Учитывая что эксперимент проводится в присутствии 3их лиц и будь там такое нарушение, то следовало заявлять еще во время дела, а не кидать на публику пшык расчитаный на диванных зевак далеких от документооборота.

Ну тогда поздравляю сергея у него 3 идиота в адвокатах, которые сосут деньги. Уж лучше бы сразу Медведчука адвокаты брать, чем таких.
показати весь коментар
03.03.2021 14:54 Відповісти
Це перші 3 підписи - різні, і не має значення, стоячи вони робилися чи сидячи.
А четвертий підпис має декілька ознак грубої підробки. Перша - відсутність характерної літери "С". Друга - числені зубці на майже прямих лініях. Інші перелічувати не буду, залишу хліб адвокатам. Але навіть переліченого досить, щоби будь-який експерт, та навіть звичайна людина угледіли в четвертому підписі підробку.
І не має принципового значення, чи був Щербіч на експерименті, чи ні. Сам факт підробки підписа на протоколі свідчить про а) недоброчесність слідчих/прокурорів; б) упереженість та поспіх у підготовці до суду.
А отже і довіри до вироку бути не може.
показати весь коментар
03.03.2021 18:05 Відповісти
Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь (с) Хватит позорится юрЫст иди домой в абщагу.
показати весь коментар
03.03.2021 18:15 Відповісти
Якщо інших аргументів, окрім хамства, в тебе вже немає, то просто йди на х...
показати весь коментар
03.03.2021 18:20 Відповісти
Тебя много, поц. Засрал всю ленту тупостью. Тебе учиться надо...
показати весь коментар
03.03.2021 18:30 Відповісти
Ти тут взагалі ніхто і звуть тебе ніяк. Спивло, як лайно в ополонці.
показати весь коментар
03.03.2021 22:09 Відповісти
попробуй расписаться на колене или на на бумажнике,
что вполне вероятно именно для следственного эксперимента на природе.
и сравни свою подпись.
впрочем, обозвать собеседника "упередженим тролем" всегда вернее
показати весь коментар
03.03.2021 17:07 Відповісти
Ну так, справді... Вони же всі разом зі слідчим та понятими діставалися місця експерименту на попутках та пішим турпоходом. І саме тому кращої поверхні, ніж "колінка", не було...
А сам протокол слідчий Благарчук привіз, мабуть, не в папці для паперів, а в задній кишені... І як це він його лише під кушиками не використав за прямим призначенням?
Гадаєте, все ось так просто пояснили?
А дзюськи!Коли майже прямі лінії на 3-х см довжини мають до 20 зубців, то це не можна пояснити ані колінкою (лінія просто піде вбік), ані їздою в машині по вибоїнах на дорозі (знову ж таки нерівностей буде значно менше).
Я можу дати лише 3 пояснення:
- "Щербіч" ставив підпис, сидячі верхи на віброукладчику під час його роботи;
- "Щербіч" ставив підпис, підклавши під протокол крупнозернистий наждачний папір або такого ж розміру напилок;
- підпис ставив не Щербіч, а стороння особа, обводячи тремтячою рукою реальний підпис Щербича з іншого документа.
показати весь коментар
03.03.2021 17:49 Відповісти
Так. ЄСПЛ компенсацію призначить. Але виплачувати ту компенсацію буде держава Україна, тобто всі ми, хто Стерненка не саджав, і хто взагалі проти ментівсько-прокурорсько-суддівського безпрєдєлу.
показати весь коментар
03.03.2021 13:35 Відповісти
его уже там ласково Серунькой называют))
показати весь коментар
03.03.2021 15:59 Відповісти
При условии, что "зелень" сумеет продержаться во власти до 24-го года.
показати весь коментар
03.03.2021 22:10 Відповісти
Щас полиция привлечёт эксперта по походке Бирча (тот, что в деле Шеремета) и он поклянётся на Авакова, шо то подпись Щербича!
П.С. Просто подписывал лёжа на потолке.....
показати весь коментар
03.03.2021 12:55 Відповісти
Кто за этим стоит? Не поверю в такую поддержку просто так. Или решили зубы показать?
показати весь коментар
03.03.2021 13:23 Відповісти
Якісь недолугі адвокати у Сергія. То плямкають, мукають, йорзають, не в змозі висловити якусь осмислену думку, то через ...надцять днів після вироку, виколупують із носа "не такий підпис".
Тільки взялися вивчати матеріали справи, з метою "потужного захисту"?
Ні судді дати відвід, ні "мішка вчасно на голову потерпілому одягнути", ні надати суду сякого-такого алібі. Промукали, що потерпілий, бачите, за Ялинковича агітував, ідіоти. Наче це пом'якшуюча обставина, чи клеймо. Он Льоха Ганчарєнка, у ті ж такі часи, теж активно за зека впрягався - тепер "уважаємий чєлавєк і адін із лідєрав ЄС"...
Варто було б Сірьожі найняти в адвокати Портнова, мав би шанс))).
показати весь коментар
03.03.2021 13:24 Відповісти
За то с какими модными блокнотами
показати весь коментар
03.03.2021 13:38 Відповісти
Може сразу до Медведчука?!
Чи він як адвокат, більше українських патріотів вже не захищає!?
показати весь коментар
03.03.2021 15:54 Відповісти
...) саме, тому, що "він як адвокат, більше українських патріотів вже не захищає!" - думаю годиться і Мертвеччук.
показати весь коментар
03.03.2021 16:27 Відповісти
Слідчі такі боки запорюють інколи. Допитати понятих і все стане на місце.
показати весь коментар
03.03.2021 13:32 Відповісти
Українські патріоти в тюрьмах, а посібники російських вбивць і самі вбивці на волі, ще й мають мільйонні прибутки... І це вигідно президенту з Кривого Рогу...
показати весь коментар
03.03.2021 14:01 Відповісти
не тільки підпис. там вся справа підробна
показати весь коментар
03.03.2021 14:27 Відповісти
А може йому під час слідчого експеримента пальці плоскогубцями затискали і в дупу з гумостріла стріляли? Підпис Щербича в справі Стерненка може бути підробленим, - адвокати - Цензор.НЕТ 9309
показати весь коментар
03.03.2021 14:31 Відповісти
Не факт, що і перші три підписи Шербича.
показати весь коментар
03.03.2021 14:34 Відповісти
Йолоп hawk hawk почав, а інші підхопили "Якісь недолугі адвокати у Сергія.".
Йолопи, ви читати вмієте, чи у вас дислексія, як у Оззі Осборна? Підпис Щербича в справі Стерненка може бути підробленим, - адвокати - Цензор.НЕТ 925
"...отмечается, что этот процесс никак не повлияет на сроки апелляционного обжалования приговора и меры пресечения по делу Стерненко, а будет расследоваться в рамках отдельного уголовного производства. Источник: https://censor.net/ru/n3251157".
показати весь коментар
03.03.2021 14:43 Відповісти
Почти любой адекватный юрист скажет, что это лажа полная. Так как тебе надо "согласие" заявителя, что это не его подпись. И это надо было делать еще в 2017ом(или когда там был этот приобщен эксперимент), что бы хоть более какую то адекватную видимость защиты. Сейчас это просто высасывание денег из клиента, когда уже получили решение суда.
показати весь коментар
03.03.2021 15:01 Відповісти
якщо нема підтвердження потерпілого що слідчі дії були проведені з його слів та за його участю - то це не доказ. напевно підправляли протокол а потерпілий передпідписати не пришов. Ви не слідкували за процесом - до 23 він вважався нікчемним, тому Стерненко захищався особисто. А це - нові адвокати, виявлені обставини.
показати весь коментар
03.03.2021 15:56 Відповісти
там дело уже не первый год, но конечно новые адвокаты получив вердикт "ух тут подписи не в 1 в 1".
Это все надо было когда шло дело, сейчас это полная бессмыслица и попытки заработать на "ой тут заседания будут надо деньги".
Тем более на следственный эксперимент глупо смотрится, так как правило все зафиксировано, кто был живьем и что подписывал.
показати весь коментар
03.03.2021 16:24 Відповісти
Щось ти тут нам у вуха вкладаєш не те!

Тобто, якщо слідчий підписав протокол самостійно, то потрібно від нього заяву про "согласіє", що це підпис його, тобто слідчого, а не потерпілого?!
показати весь коментар
03.03.2021 15:59 Відповісти
Ты доказываешь что подпись потерпевшего поддельная, надо его согласие иначе он просто скажет это его подпись и все, такое перспективное дело развалилось.
показати весь коментар
03.03.2021 16:26 Відповісти
 
 