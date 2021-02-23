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Бессрочная акция против приговора Стерненко начнется в субботу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Бессрочная акция против приговора Стерненко начнется в субботу

Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с субботы.

Соответствующее сообщение размещено на странице активиста Стерненко в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Власть не до конца поняла, что времена бесправия и произвола заканчиваются. Поэтому мы не собираемся останавливаться и объявляем бессрочную акцию протеста, которая продлится до того момента, пока Сергей Стерненко будет не на свободе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что митингующие будут находиться на Банковой "столько, сколько нужно".

Субботний митинг у здания Офиса Президента начнется в 12:00.

Читайте на Цензор.НЕТ: При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Также на Цензор.НЕТ: Участники акции в поддержку Стерненко отобрали у полиции несколько шлемов и сожгли их. ФОТО

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.

Бессрочная акция против приговора Стерненко начнется в субботу 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+32
русский, ты до пятнице на бутылке сможешь досидеть без пересадки?
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23.02.2021 23:36
+30
З навального такий Стерненко, як з тебе німець.
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23.02.2021 23:46
+22
Свободу Стерненку. зелю на палю.
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23.02.2021 23:35
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Там Степанов из Индии вернулся? Степанова опять надо посылать за кордон на массовую закупку, только теперь за памперсами для всего ЗЕ-шапито. А то ж бессрочная акция протеста, понимаете ли, кто ж её знает, во что она выльется? Правда на всех ЗЕ-подонков закупить готовые памперсы не получится - на Юзика придётся заказывать - там же гавнища немеряно.
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24.02.2021 08:18 Ответить
тут проблема не в Стерненко, проблема все та же: система. все механизмы системы, созданной чучмой, успешно продолжают работать. Майдан несколько охладил пыл владельцев Украины, но прошло достаточно лет и страх прошел вместе с годами.
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24.02.2021 10:04 Ответить
а хто керує балаганом?бо після Майдану вже цих безстрокових акцій стільки було,що і не перелічити! люди майте терпіння,ще є апеляція,а то це більш похоже на добре зрежисовану виставу! А от коли вже оскарження не пройде,ну тоді вже сам Бог велів!!!
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24.02.2021 10:41 Ответить
ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ !!!
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24.02.2021 13:37 Ответить
Безстрокова акція проти вироку Стерненку розпочнеться в суботу - Цензор.НЕТ 9306
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24.02.2021 19:23 Ответить
Судью на мыло,только в самом прямом смысле слова!!!
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24.02.2021 23:07 Ответить
Поддерживаю протестуючих!
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24.02.2021 23:28 Ответить
Одеським ЗМІ надіслали листа з ОПУ щодо мітингів на підтримку Стерненка. Сьогодні одеські ЗМІ отримали від Офісу президента розсилку тексту щодо справи засудженого активіста Сергія Стерненка та мітингів на його підтримку (текст з-за цією ссиллю).

Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.
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25.02.2021 15:44 Ответить
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