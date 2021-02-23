Бессрочная акция против приговора Стерненко начнется в субботу
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Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с субботы.
Соответствующее сообщение размещено на странице активиста Стерненко в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Власть не до конца поняла, что времена бесправия и произвола заканчиваются. Поэтому мы не собираемся останавливаться и объявляем бессрочную акцию протеста, которая продлится до того момента, пока Сергей Стерненко будет не на свободе", - сказано в сообщении.
Отмечается, что митингующие будут находиться на Банковой "столько, сколько нужно".
Субботний митинг у здания Офиса Президента начнется в 12:00.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
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Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.
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Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.