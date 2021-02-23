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Безстрокова акція проти вироку Стерненку розпочнеться в суботу

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Безстрокова акція проти вироку Стерненку розпочнеться в суботу

Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту із суботи.

Відповідне повідомлення розміщено на сторінці активіста Стерненка у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Влада не до кінця зрозуміла, що часи безправ‘я та свавіллля закінчуються. Тому ми не збираємось зупинятися і оголошуємо безстрокову акцію протесту, яка триватиме до того моменту, поки Сергій Стерненко не буде на волі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мітингувальники перебуватимуть на Банковій "стільки, скільки потрібно".

Суботній мітинг біля будівлі Офісу Президента розпочнеться о 12:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час сутичок біля Офісу Президента постраждали 27 правоохоронців, усіх затриманих відпустили, - поліція

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Безстрокова акція проти вироку Стерненку розпочнеться в суботу 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
русский, ты до пятнице на бутылке сможешь досидеть без пересадки?
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23.02.2021 23:36
+30
З навального такий Стерненко, як з тебе німець.
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23.02.2021 23:46
+22
Свободу Стерненку. зелю на палю.
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23.02.2021 23:35
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Там Степанов из Индии вернулся? Степанова опять надо посылать за кордон на массовую закупку, только теперь за памперсами для всего ЗЕ-шапито. А то ж бессрочная акция протеста, понимаете ли, кто ж её знает, во что она выльется? Правда на всех ЗЕ-подонков закупить готовые памперсы не получится - на Юзика придётся заказывать - там же гавнища немеряно.
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24.02.2021 08:18 Відповісти
тут проблема не в Стерненко, проблема все та же: система. все механизмы системы, созданной чучмой, успешно продолжают работать. Майдан несколько охладил пыл владельцев Украины, но прошло достаточно лет и страх прошел вместе с годами.
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24.02.2021 10:04 Відповісти
а хто керує балаганом?бо після Майдану вже цих безстрокових акцій стільки було,що і не перелічити! люди майте терпіння,ще є апеляція,а то це більш похоже на добре зрежисовану виставу! А от коли вже оскарження не пройде,ну тоді вже сам Бог велів!!!
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24.02.2021 10:41 Відповісти
ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ !!!
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24.02.2021 13:37 Відповісти
Безстрокова акція проти вироку Стерненку розпочнеться в суботу - Цензор.НЕТ 9306
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24.02.2021 19:23 Відповісти
Судью на мыло,только в самом прямом смысле слова!!!
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24.02.2021 23:07 Відповісти
Поддерживаю протестуючих!
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24.02.2021 23:28 Відповісти
Одеським ЗМІ надіслали листа з ОПУ щодо мітингів на підтримку Стерненка. Сьогодні одеські ЗМІ отримали від Офісу президента розсилку тексту щодо справи засудженого активіста Сергія Стерненка та мітингів на його підтримку (текст з-за цією ссиллю).

Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.
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25.02.2021 15:44 Відповісти
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