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Новости Политика УкраиныОбщество Приговор Стерненко
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акция (2401) Нацполиция (15727) протест (5753) столкновения (503)

При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция

В результате потасовок во вторник вечером возле здания Офиса Президента в центре Киева пострадали 27 сотрудников полиции и бойцов Нацгвардии.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"При обеспечении правопорядка на улице Банковой пострадали 27 правоохранителей. Им оказывают медицинскую помощь. Всех доставленных в управление лиц опросили и отпустили", - сказано в сообщении.

В столичном главке полиции отметили, что в акции, которая проходила у Офиса президента Украины приняли участие более 2 тыс. человек.

"Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Столкновения на Банковой: есть пострадавшие (обновлено). ФОТО

В управление полиции доставили 24 активных участников акции. "У них взяли объяснения и отпустили", - рассказали в главке.

Как сообщалось, по фактам произошедших событий следователи полиции Киева начали уголовное производство.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Также на Цензор.НЕТ: Участники акции в поддержку Стерненко отобрали у полиции несколько шлемов и сожгли их. ФОТО

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 4474
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23.02.2021 23:28
+21
Начнем с того, что в США и в ЕС судьи не ставят у себя перед домом бюсты Сталина, декларируют свое имущество, а не прячут, не отпускают пьяных водителей за взятки, не ведут судебные процессы на языке страны агрессора.
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24.02.2021 00:50
+19
Зелень шлялась по гастролях і ще не бачила як горять шини.
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23.02.2021 23:30
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При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 2212
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23.02.2021 23:27 Ответить
Кива? При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 7585
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23.02.2021 23:29 Ответить
это робокоп ему все равноПри столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 4424
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23.02.2021 23:32 Ответить
Не "з залу," а з зали.
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24.02.2021 08:41 Ответить
Кончил...
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24.02.2021 09:38 Ответить
Главное оставаться людьми.
Только скоты радуються насилию над другими.

Что посеешь, то и пожнешь.
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24.02.2021 09:57 Ответить
При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 6345
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23.02.2021 23:27 Ответить
учитесь навальнята При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 6022
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23.02.2021 23:31 Ответить
Пахнет подставой.
Странное совпадеие, после закрытия сепарских каналов.
Не будьте стадом !
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24.02.2021 10:02 Ответить
Всё.
Расходятся.
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23.02.2021 23:27 Ответить
А ты хотел чтобы офис штурмовали?
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23.02.2021 23:29 Ответить
А что это было? При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 743
Погреться приходили?
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23.02.2021 23:30 Ответить
дарить цветы...
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23.02.2021 23:31 Ответить
смєтуни
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23.02.2021 23:30 Ответить
до субботы все только начинается
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23.02.2021 23:34 Ответить
Снежком в шлем кацманавтам попали? Как там на русне приговоры штампуют - причинили полицейским нестерпимые страдания При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 8986
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23.02.2021 23:28 Ответить
ЦІКАВО ЧОМУ МЕНТИ ВЕСЬ ЧАС ПРОТИ ВЛАСНОГО НАРОДУ, І ЗА БАНДИТІВ ПРИ ВЛЛАДІ.
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24.02.2021 08:46 Ответить
При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 4474
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23.02.2021 23:28 Ответить
При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 9759При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 3242
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23.02.2021 23:35 Ответить
Зелень шлялась по гастролях і ще не бачила як горять шини.
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23.02.2021 23:30 Ответить
Татаров дуже добре бачив
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23.02.2021 23:38 Ответить
Нанюхались из своих балончиков?
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23.02.2021 23:31 Ответить
Всем спокойной ночи.
Шоу закончилось.
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23.02.2021 23:32 Ответить
И пусть тебе Робеспьер приснится.
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23.02.2021 23:35 Ответить
27 мусоров из клана маклаудов....ну,блеать,им так мерещится..,
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23.02.2021 23:32 Ответить
Полиция готовится разворачиваться на 180 градусов? Кто же будет реализховывать решения Судов и Генпрокуратуры?
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23.02.2021 23:33 Ответить
Козломордые из-за паребрика и белорусы, смотрите как оно у нас, это вам не с фонариками и цветочками выходить...
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23.02.2021 23:37 Ответить
но мало и рано останавливаются...
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23.02.2021 23:42 Ответить
... і з йоршиками в жо-пі..
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23.02.2021 23:44 Ответить
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=8a_8O-K5zSQ
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23.02.2021 23:44 Ответить
Мы рады за вас.
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23.02.2021 23:57 Ответить
Щось мусора такі скляні стали,що постійно страждають. Навіть,коли іншим голови розбивають. Мабуть від мук сумління. Якої тонкої душевної організації люди... Під час сутичок біля Офісу Президента постраждали 27 правоохоронців, усіх затриманих відпустили, - поліція - Цензор.НЕТ 5083
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23.02.2021 23:44 Ответить
"При обеспечении правопорядка на улице Банковой пострадали 27 правоохранителей.- Полиция уже определилась,что правопорядок в Украине , был нарушен несправедливым приговором прорашистского суда в Украине ,которое украинский народ взялся исправлять .Ибо если суд не может гарантировать в стране справедливость .то исправлением несправедливости суда в стране будет заниматся народ,как это было в 2014 году
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23.02.2021 23:45 Ответить
В связи с жестким обращением с правоохранителями, правительство Беларуси выразило решительное осуждение протестующим! Під час сутичок біля Офісу Президента постраждали 27 правоохоронців, усіх затриманих відпустили, - поліція - Цензор.НЕТ 9825
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23.02.2021 23:49 Ответить
Слабые правоохранители, потому и огребают.
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23.02.2021 23:58 Ответить
А ти приїдь-спробуєш,слабкі мусора в Україні,чи може протестувальники в Бєларусі -сцикуни.
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24.02.2021 00:02 Ответить
Ты сам сначала разберись за кого ты.
Или ты тупо за кипишь?
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24.02.2021 00:06 Ответить
Я за все те,що погано для тебе.
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24.02.2021 00:18 Ответить
Бульбаши оправдывают свою трусость. Сашко не трать свои нервы на них.
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24.02.2021 01:51 Ответить
Так они ж правоохранители, а не каратели, как у вас.
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24.02.2021 00:24 Ответить
Вот бы в США или ЕС пострадало 27 правоохранителей, думаю там бы уже лежала гора неудачно оказавшихся не в том месте не в то время.
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23.02.2021 23:52 Ответить
НАБУТИЛКУ! БЄГОМ!
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24.02.2021 00:00 Ответить
Начнем с того, что в США и в ЕС судьи не ставят у себя перед домом бюсты Сталина, декларируют свое имущество, а не прячут, не отпускают пьяных водителей за взятки, не ведут судебные процессы на языке страны агрессора.
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24.02.2021 00:50 Ответить
И как всегда в таких случаях сразу же бедненькие менты пострадали в большом количестве.
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24.02.2021 00:49 Ответить
мусора - не люди. чем больше сдохнет, тем воздух будет чище.
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24.02.2021 01:30 Ответить
Мне как-то похер на это быдло с пагонами и сколько его там пострадало из-за собственной тупости. Когда у тушки нет мозгов, чтобы выучится и получить профессию, оно надевает каску и идет защищать подонков и убийц. Поэтому от того, что мусарня "пострадала", мне даже становится тепло на душе. Ведь мусора - не люди!
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24.02.2021 06:30 Ответить
Як влада боїться спілкування з народом. Але не боїться садити за грати патріотів. Зате сепаратистів влада спонукає йти до ВР, на посади мерів і депутатів різних рівнів. Влада наша є близькою для сепаратистів та корупціонерів.
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24.02.2021 07:17 Ответить
Аваков есть в списках пострадавших?
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24.02.2021 08:39 Ответить
Оно в списках есть, НО на чуть более позднюю дату...
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24.02.2021 10:25 Ответить
А каток не пострадал?
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24.02.2021 09:47 Ответить
Чому поліціянти не перейшли на бік потестувальників?
Ніхто б не постраждав, адже їм не обов'язково виконувати злочинні накази -
зокрема, захищати лохдауна.
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24.02.2021 10:30 Ответить
Ну звільнять такого з органів, куди він піде далі працювати? Думайте їхнею логікою. Тут не робота, а шара, зарплата, премії, рання і солідна пенсія... Якщо ПРИЙДЕ час, ці оборотні в погонах дуже швидко прейдуть на "сторону народу", а наказ їм дасть сам авакян! Мусору все рівно кому служити, а жити хочеться, щей щоб на хліб з маслом хватало.
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24.02.2021 12:00 Ответить
Реально у "швидку" сідали двоє мусорів (один із них "косар", той, якого на фотці несуть).
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24.02.2021 10:31 Ответить
пока нічого не розумію,якщо стерненко з пс ,чого не видко яроша?
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24.02.2021 10:33 Ответить
пока нічого не розумію,якщо стерненко з пс ,чого не видко яроша? і чи не сивочолий з мертвим воду мутять?
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24.02.2021 10:35 Ответить
мусора мрази из аваковского опг мвд
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24.02.2021 10:36 Ответить
ФОТО ПОСТРАДАВШИХ С ИХ ТРАВМАМИ В СТУДИЮ !)
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24.02.2021 13:38 Ответить
 
 