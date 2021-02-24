При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция

В результате потасовок во вторник вечером возле здания Офиса Президента в центре Киева пострадали 27 сотрудников полиции и бойцов Нацгвардии.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"При обеспечении правопорядка на улице Банковой пострадали 27 правоохранителей. Им оказывают медицинскую помощь. Всех доставленных в управление лиц опросили и отпустили", - сказано в сообщении.

В столичном главке полиции отметили, что в акции, которая проходила у Офиса президента Украины приняли участие более 2 тыс. человек.

"Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии", - говорится в сообщении.

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В управление полиции доставили 24 активных участников акции. "У них взяли объяснения и отпустили", - рассказали в главке.

Как сообщалось, по фактам произошедших событий следователи полиции Киева начали уголовное производство.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

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Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.