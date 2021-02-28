49% украинцев обеспокоены судебным делом Стерненко, - опрос LibertyReport
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Дело Сергея Стерненко - актуальная тема для Украины. Судебным преследованием активиста обеспокоены 49% украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного разумной платформой для социологических и маркетинговых real time исследований LibertyReport.ai 25-26 февраля, информирует Цензор.НЕТ.
Лишь 28% опрошенных украинцев ответили, что ничего не знают об этом деле, а равнодушие по этому вопросу высказали 23% респондентов.
Из результатов опроса следует, что мужчины более озабочены этим судебным делом, чем женщины: 55% и 44% соответственно. А впервые слышат о нем 37% опрошенных женщин, против 17% мужчин. Если же говорить о региональном распределении, то делом Стерненко обеспокоены в западных регионах Украины 61% респондентов против 40% на юге и 39% на востоке Украины.
"Дело Стерненко стало неким маркером общего отношения украинцев к судебной системе. Согласно результатам исследования платформы LibertyReport.ai, у 61% украинцев за последние два года снизился уровень доверия к отечественной судебной системе. По словам социологов, тема доверия к судьям актуализировалась во время так называемой конституционного кризиса - недавнего противостояния Конституционного Суда Украины и Офиса Президента. Интересно, что уровень недоверия почти одинаков для всех групп опрошенных, независимо от пола, возраста, региона проживания и типа населенного пункта (город или село)", - говорится в релизе исследовательской платформы.
По данным опроса, 41% респондентов сталкивались с судебной системой и не давали взятки (женщин - 45%, мужчин - 36%). Однако 7% граждан давали взятки представителям судебной системы. В основном это мужчины (10%), женщин значительно меньше (4%). Стоит заметить, что чем взрослее человек, тем чаще он имел дело с судом. Среди населения в возрасте 45-59 лет 12% давали взятки. Наименьший процент тех, кто давал деньги в судах - молодежь в возрасте от 18 до 29 лет (3%). Людей в возрасте 30-44 лет - 6%.
52% опрошенных признались, что не давали взяток совсем (мужчин - 54%, женщин - 51%). Наименьший процент тех, кто не давал взяток - на востоке (47%), а самый большой - на юге (60%). Стоит обратить внимание на то, что значительных различий по регионам нет.
Национальное репрезентативное исследование, результаты которого отражают мнение взрослых граждан Украины в возрасте 18+. Исследование проведено на real time платформе LibertyReport.ai, с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 4,26%. Результаты этого исследования были представлены 26 февраля в программе "Свобода слова Савика Шустера".
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.
Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.
Пожалуйста, подождите...
Починаємо.
Раз, два, три - Ууууууууу.....
Отак було, продажний ти мародерський троль.
https://www.epravda.com.ua/publications/2009/01/27/179040/
Знаєш, що це (обведено червоним кольором)? Розкажи всім про цю не аферу.
Отак, продажний ти троль з ботоферми Пєці
Хоча б це:
____________
Мародерським тролям не позаздриш. Їм все складніше і складніше називати біле чорним і навпаки
как горит огонь;
как течёт вода;
и как рыцарь Иван защищает свою неуклонно молодеющюю лицом Прынцессу.
Це відсоток патріотичної частини населення. Решта люмпен, вата і прорашисти.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10208021880821184&id=1723549758&ref=bookmarks
Замовляти опитування,щоб дізнатись інформованість населення щодо справи Стерненка....
Хто замовник ?
Тобто , за часів Порошенка , довіра до суду була навіть вищою ніж тепер , при - вєлічайшем і мудрєйшем . !! .
Непонятно сколько из них обеспокоены тем, что Стерненко выпустят или оставят сидеть
І так "наборовся" що квартиру у Київі купив ніде не працюючи.
В конце 2013 года парень стал активным участником Революции Достоинства, в частности, участвовал в противостояниях на улице Грушевского 20 февраля 2014. Затем присоединился к одесскому "Правому сектору", а впоследствии возглавил его.
Также Стерненко был основателем и активным участником "Народной люстрации".
Кроме того Стерненко срывал концерты российских звезд и тех, которые выступали на оккупированных территориях, в частности Ани Лорак.
31 августа 2016 активист Стерненко проткнул колеса автомобиля, потому что владелец повесил на авто флаг Российской империи.
В декабре 2016 года Сергей устроил конфликт с бывшим офицером "Беркута" Олегом Ефимовым. Тот пришел к российскому консульству в Одессе, чтобы возложить цветы в память о погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи. Впоследствии беркутовца эвакуировали в Россию.
17 ноября 2017 стал одним из организаторов срыва концерта Константина Райкина.
18 ноября 2017 вместе с активистами других организаций протестовал против застройки Летнего театра в Городском саду. Тогда руководителю областной полиции Дмитрию Головину кто-то попал в голову камнем. Стерненко сам пришел в полицию, когда узнал, что его подозревают в этом.
В апреле 2018 создал в Одессе ОО "Небайдужи". Всего в 2018 году активист пережил три нападения на него. В последний раз инцидент закончился смертью одного из нападавших.
Также Сергей Стерненко был одним из организаторов акций в поддержку Екатерины Гандзюк.
Позже, в том же 2018 году, активист вместе со своей девушкой переехал в столицу, где занялся блогерством. Работает юрист-консультантом в компании "Оскар-Т", юристом SMM-менеджером в "Речевом докази". Изучает международное право в Институте международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко.
Янина
@Yanina_63
·2 ч
Після приходу до влади "Сцени Майдану" в Україні в першу чергу були знищені лідери національного опору-Лісник і Сашко Білий...Юрий Касьянов:нет украинского лидера! Есть менеджеры олигархов,«решающие вопросы» в интересах своих хозяев за фасадом псевдодемократии,построенном из лжи
Кто представлял гос обвинение в суде по Стерненко?
Это прокуратура Венедиктовой и Зеленского. Незаконные решения судов были бы не возможны без обвинительных заключений прокуратуры
Кто уводит стрелки с Зеленского на судебную систему ?
за эпизоды по похищению, пытки и издевательства вообще умерщвлять надо.
получается если ты прячешься под маской патриотизма, ты можешь грабить, пытать, убивать безнаказанно.
страшно это всё, если честно.
Я тоже вхожу в эти 49%.
А среди 49% есть и "те" и "другие".
из 4 дел с которых 3 являются 100% судья выбирает почему то четвертое..которое шито белыми нитками..и любой даже малограмотный адвокат разнесет прокуроро за минуту...но нет..судья дает ему по максимуму..а зачем зелени недовольство?? ща фофик с жабой портянкой порешают и выпустят героя(надю напомнить медведчука??) ну и шо??? а порох потеряет 2-3 %..Д У М А Й Т Е
Bacсеpмaн Жeлезный@26_55847_314159
Спецы по социальной инженерии снова показали, что не зря едят свой хлеб.
Молодежь, волосы на письке у которой начали расти не задолго до 14-го, о начале войны, о Майдане, о заслугах Пороха, узнала из интернета. Своими глазами они этого не видели, ибо было не до этого - выпускные классы, начало учёбы в институте, первая любовь, каникулы в Европе и прочее.
Но вот они достаточно созрели, чтобы захотеть поучаствовать в политике, почувствовать себя членами общества. Куда бежать? Имя Пороха для них токсично, благодаря стараниям ольгинских и местных спецов. ОПЗЖ и прочие Свободы - слишком стары. Что остаётся? Правильно - белопольтовые кекунцы вроде Рока и Демсокир. Они не замазаны с Порохом, они вроде как против роиси. Они тоже молоды и говорят на понятном языке. Как собрать в кучу мальчиков/девочек и объединить? Очень просто. Нужна сакральная жертва из их круга и общий враг. Дальше вы знаете.
Результат? Жирный кусок активного электората оторван от потенциальных конкурентов и только ждёт, чтобы его подобрали те, кто сможет оплатить расходы. Очередная красивая, разыгранная как по нотам, не очень дешевая, но и не очень дорогая операция против Украины. Это вам не чат-рулетка, да.