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49% украинцев обеспокоены судебным делом Стерненко, - опрос LibertyReport

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

49% украинцев обеспокоены судебным делом Стерненко, - опрос LibertyReport

Дело Сергея Стерненко - актуальная тема для Украины. Судебным преследованием активиста обеспокоены 49% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного разумной платформой для социологических и маркетинговых real time исследований LibertyReport.ai 25-26 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

Лишь 28% опрошенных украинцев ответили, что ничего не знают об этом деле, а равнодушие по этому вопросу высказали 23% респондентов.

Из результатов опроса следует, что мужчины более озабочены этим судебным делом, чем женщины: 55% и 44% соответственно. А впервые слышат о нем 37% опрошенных женщин, против 17% мужчин. Если же говорить о региональном распределении, то делом Стерненко обеспокоены в западных регионах Украины 61% респондентов против 40% на юге и 39% на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующая акция в поддержку Стерненко состоится 9 марта возле Дома Профсоюзов, где будет заседать ВСП, - "Рух опору капітуляції"

"Дело Стерненко стало неким маркером общего отношения украинцев к судебной системе. Согласно результатам исследования платформы LibertyReport.ai, у 61% украинцев за последние два года снизился уровень доверия к отечественной судебной системе. По словам социологов, тема доверия к судьям актуализировалась во время так называемой конституционного кризиса - недавнего противостояния Конституционного Суда Украины и Офиса Президента. Интересно, что уровень недоверия почти одинаков для всех групп опрошенных, независимо от пола, возраста, региона проживания и типа населенного пункта (город или село)", - говорится в релизе исследовательской платформы.

По данным опроса, 41% респондентов сталкивались с судебной системой и не давали взятки (женщин - 45%, мужчин - 36%). Однако 7% граждан давали взятки представителям судебной системы. В основном это мужчины (10%), женщин значительно меньше (4%). Стоит заметить, что чем взрослее человек, тем чаще он имел дело с судом. Среди населения в возрасте 45-59 лет 12% давали взятки. Наименьший процент тех, кто давал деньги в судах - молодежь в возрасте от 18 до 29 лет (3%). Людей в возрасте 30-44 лет - 6%.

52% опрошенных признались, что не давали взяток совсем (мужчин - 54%, женщин - 51%). Наименьший процент тех, кто не давал взяток - на востоке (47%), а самый большой - на юге (60%). Стоит обратить внимание на то, что значительных различий по регионам нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Организаторы акции выдвинули ряд требований под ОП: У Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко. ВИДЕО

Национальное репрезентативное исследование, результаты которого отражают мнение взрослых граждан Украины в возрасте 18+. Исследование проведено на real time платформе LibertyReport.ai, с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 4,26%. Результаты этого исследования были представлены 26 февраля в программе "Свобода слова Савика Шустера".

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

Также смотрите: Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+28
А мене хвилює доля Ріфа.
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27.02.2021 18:20
+25
Вот именно. Приговор Стернеку абсолютно незаконный, но он накликал его сам. И все сильно смахивает на очередное шоу для отвлечение внимания. Меня тоже больше интересует доля Марченко, Дугарь, Кузьменко и сидящего без доказательств Рифа. И находящиеся под следствием Федина, Зверобий, Чорновол и Погребинский
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27.02.2021 18:25
+19
49% украинцев обеспокоены судебным делом Стерненко, - опрос LibertyReport - Цензор.НЕТ 5836
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27.02.2021 18:30
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Страница 3 из 3
Так, тролі. На раз, два, три починаємо скиглити. І щоб ЖОДЕН не вимагав дострокові Зєлє.
Починаємо.
Раз, два, три - Ууууууууу..... 49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 2933
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27.02.2021 18:57 Ответить
sulima ivan ТЮЛІ Волю!
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27.02.2021 18:59 Ответить
"Дострокові Зєлє!"-це твоя прерогатива !!!)))
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27.02.2021 19:02 Ответить
так ти ж постійно вимагаєш дострокові вибори. ми тут до чого?
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27.02.2021 19:04 Ответить
Ну так. Бо тільки Ющ, хоч він і іуда, призначав Юлю прем'єркою і віце прем'єркою. А Юля вже рятувала Україну від численних катастроф. За що нерозумні діти, українці, її і карали.
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27.02.2021 19:09 Ответить
Это когда объединялась с Овощем или сейчас с Зелей? Особенно запомнилось 2008-2009.
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27.02.2021 19:17 Ответить
Ну і що тобі запам'яталось? Економіка працювала і росла навіть в світову кризу, соціалка не зменьшувалась, тарифи були в 10 разів меньші, а зарплатня і пенсії у 10 разів більші в доларах. Корупційні схеми закривались, а олігархи здувались на очах. Що мародерському тролю не так?
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27.02.2021 19:35 Ответить
Ваня, у тебя все противники твоей бахини -- мародерские тролли. Так когда она спасала? Это когда бакс за считанные дни скаканул с 4.85 до 14-15? Или когда набрала рекордных кредитов? Что аж ее соратник Пинзеник на дерьмо изошелся и написал кабмину разгромное письмо? Или когда объединялась с Овощем или сейчас с Зелей? Ты уж определись, спаситель хренов. .
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27.02.2021 19:40 Ответить
Ющ з Стельмахом спекульнули курсом(Ющ - фаховий фінансовий шахрай), Гривня обвалилась втричі, Юля вийшла на ТБ і довела, що це афера Юща, Ющ всравсь і гривня піднялась до 8ми. Лише Мародеру з Лєркою Облігацією вдалась ця афера під час Дебальцево і гривня впала втричі до 25, поки люди дивились на його "некотел".
Отак було, продажний ти мародерський троль.
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28.02.2021 08:50 Ответить
Врешь Ваня. Причем очень тупо врешь и тупо петляешь. Там на документах подписи ее стоят. Так все-таки -- когда она спасала? Это когда бакс за считанные дни скаканул с 4.85 до 14-15? Или когда набрала рекордных кредитов? Что аж ее соратник Пинзеник на дерьмо изошелся и написал кабмину разгромное письмо? Или когда объединялась с Овощем или сейчас с Зелей? Ты уж определись, спаситель хренов. И изучи этот доклад-письмо, Ванек, может поумнеешь хоть немного. Там все четко разложено по полочкам.

https://www.epravda.com.ua/publications/2009/01/27/179040/
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28.02.2021 09:36 Ответить
sulima ivan - "вдалась ця афера"

Знаєш, що це (обведено червоним кольором)? Розкажи всім про цю не аферу.

49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 5879
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28.02.2021 09:45 Ответить
Додано:
49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 1727
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28.02.2021 09:48 Ответить
49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 9406
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28.02.2021 09:55 Ответить
49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 6896
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28.02.2021 09:58 Ответить
У 2005му за сім Юліних місяців економіка вирісла відразу на 70%. За цей період в Україну зайшло більше інвестицій. ніж за 30 років Незалежності. Але Пєця в сльозах і соплях наполіг, Іуда Ющю Юлю зняв і потім Єханур з Янеком так розікрали країну, що вона в кризу 2008го зайшла ослабленою. Але Юля втримала ситуацію і на кінець 2009го зовнішній борг складав лише 30% від ВВП. А тепер Пєця-мародер з своїм поплічником Зєлєю довели цей борг до майже 100% від ВВП.
Отак, продажний ти троль з ботоферми Пєці
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28.02.2021 10:50 Ответить
тебе напомнить как жулька заправки сносила????доллар по 7 делала?? а сколько она кредитов набрала??? ваня табличку скинь по кредитам на каждое премьерство...можно по отношению к ввп
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28.02.2021 20:26 Ответить
sulima ivan - "Ну і що тобі запам'яталось? "

Хоча б це:

49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 2793
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27.02.2021 20:05 Ответить
Ти краще почитай, що сказав Ющенко на рахунок Тимошенко йулі. Він визнав, що це була його найбільша помилка.
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27.02.2021 20:12 Ответить
Який Ющенко? Іуда Ющ Руканекравший? Який привів Янека і отримав за це мільярд баксів? І росписавсь за нього в кризі ригів?

____________
Мародерським тролям не позаздриш. Їм все складніше і складніше називати біле чорним і навпаки
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27.02.2021 20:40 Ответить
Ні, я просто проти іуд бурятських, як твоя йуля-******* . 49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 3266
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27.02.2021 20:41 Ответить
Бесконечно можно смотреть на три вещи:
как горит огонь;
как течёт вода;
и как рыцарь Иван защищает свою неуклонно молодеющюю лицом Прынцессу.
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27.02.2021 21:08 Ответить
Та ні... У "ванька" це - "прикриття". Насправді він ніякий не "лицар Принцеси". Надто тупо і безпардонно він себе ним позиціонує... Ні один ідіот так не буде себе вести. "Ванько" - "лахтинець", у якого завдання - сіять розгубленість. Про Пороха - тупо довбе ідіотизм і брехні, наче лобом у стіну, ВАНУ так само тупо "захищає", не зважаючи на те, що цим "захистом" показує її "брудний зад", а на "Блазня" "бочку котить", бо треба від нього "лохторат відірвать" - він надто бздикливий, щоб, як Лука, "рулить"... Саме така політика призводить до того, що основна маса "лохторату", коли прийде час, опиниться перед "спокусливою морквинкою" - "хай буде хоч якийсь порядок!...". А "морквина" буде московського виготовлення... Сидить ця **** десь у "ФСБшному заповіднику" - наприклад, у Глухові, на найманій квартирі, і "строчить", прикидаючись "туповатим жулькоботом"...
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28.02.2021 06:26 Ответить
иван дурак..жулька хватит ваньку использовать
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28.02.2021 20:24 Ответить
а ще про Жульку говорив: Вона сама криза.
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27.02.2021 22:16 Ответить
Дійсно криза - заважала Іуді Ющу з Пєцєю-мародером красти
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28.02.2021 10:52 Ответить
Вкотре нагадую, сЮЛІма, що це САМЕ ТИ ПРИВІВ ЦЕ ЗБІГОВИСЬКО ДО ВЛАДИ, отже, ЖЕРИ МОВЧКИ ТЕ, ЩО САМ ЗАМОВИВ. АЖ ПОКИ ОЧІ НА ЛОБА ВИЛІЗУТЬ.
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27.02.2021 19:53 Ответить
49% в цілому по Україні. Захід - 61%, Центр - 55%, Південь - 40%, Схід - 39%.
Це відсоток патріотичної частини населення. Решта люмпен, вата і прорашисти.
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27.02.2021 19:11 Ответить
Невже серед них немає жодного зєбіла? Чи не всі що голосували за Зє Зєбіли?
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27.02.2021 19:25 Ответить
Думаю, що більшість зебілів не в 49%, а в 51% для яких "какая разніца".
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27.02.2021 19:40 Ответить
И где же эти 40% были в Одессе 23 февраля?
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27.02.2021 19:35 Ответить
Стерненко в Одесе 2014-го:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10208021880821184&id=1723549758&ref=bookmarks
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27.02.2021 19:19 Ответить
А не уточнювали,часом,:стурбовані несправедливим вироком,чи тим,що звинувачений уникне відповідальності ?
Замовляти опитування,щоб дізнатись інформованість населення щодо справи Стерненка....
Хто замовник ?
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27.02.2021 19:21 Ответить
у 61% украинцев за последние два года снизился уровень доверия к отечественной судебной системе Источник: https://censor.net/ru/n3250515
Тобто , за часів Порошенка , довіра до суду була навіть вищою ніж тепер , при - вєлічайшем і мудрєйшем . !! 49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 7417 .
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27.02.2021 19:32 Ответить
В цифры недоверия к судебной системе - верю: но эти цифры всегда были очень низкими. А в 49%, которые поддерживают Стерненко, особенно на востоке - не смешите мои яйца. В Черкассах (а это, на минуточку, центр Украины) на митинг в его поддержку вышли аж 10 человек. Кто не верит - гугл в помощь, там фото есть. В Киеве сегодня (выходной день) на митинг по заявлениям организаторов пришло 2 тысячи. Подписчиков на его канале - 242 тыс. Подписчиков на канале "страна юа" - 440 тысяч. Ну, реально, либо цифры абсолютно под заказчика, либо - опрос проводился на каком-нибудь тематическом сайте. Это, примерно, как проводить опрос о доверии к Зе на сайте 95-го квартала: там тоже процентов 50 поддержат Зе.
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27.02.2021 19:33 Ответить
А шо там беспокоиться. Если имело место быть уголовное преступление, то должен сидеть. В буцьiгарных активисты тоже нужны. Или не нужны.
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27.02.2021 19:40 Ответить
Краще мати справу з диким звіром або троєщинським гопником, ніж з нашою суддівською гількою влади.
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27.02.2021 19:57 Ответить
ви, 73/435зебіли, 21,04.19 зупинили реформи суддівської системи
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27.02.2021 20:58 Ответить
стерня з тих, хто "лишбинепорошенко", я з тих 27% якому "самі теперь жріте" 🤠
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27.02.2021 20:06 Ответить
49% украинцев обеспокоены делом СтерненкоИсточник: https://censor.net/ru/n3250515
Непонятно сколько из них обеспокоены тем, что Стерненко выпустят или оставят сидеть
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27.02.2021 20:07 Ответить
Стерненку тупо відімстили за активну боротьбу. Як і всім іншим, які зараз сидять. У клоуна якісь плани - варіантів декілька, але лише не той, що логічний, бо від дурня логіки ви не дочекаєтесь. А значить може поперти й голою груддю, чисто по жидовськи, бо Коломойському, наприклад, завжди то сходило з рук. Вкрав, заплатив і все Ок.
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27.02.2021 20:20 Ответить
Точно "боровся" з забудовниками і наркоторгівцями.
І так "наборовся" що квартиру у Київі купив ніде не працюючи.
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28.02.2021 09:46 Ответить
що це за контора LibertyReport, яка не задала основного запитання в такому опитуванні "Наскільки тривожить зупинка реформ судової системи"?
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27.02.2021 20:22 Ответить
Треба, взагалі-то не Стерненком бєс покоїться, а Вовою дуралєєм з товаріщамі по піанінє. Тому що рєбята нєцьівілізованньіе, і ніхто їх носом в парашу не товк.
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27.02.2021 20:23 Ответить
Кто такой Сергей Стерненко: что известно об активисте, которого поддерживают во многих городах Украины.

В конце 2013 года парень стал активным участником Революции Достоинства, в частности, участвовал в противостояниях на улице Грушевского 20 февраля 2014. Затем присоединился к одесскому "Правому сектору", а впоследствии возглавил его.

Также Стерненко был основателем и активным участником "Народной люстрации".
Кроме того Стерненко срывал концерты российских звезд и тех, которые выступали на оккупированных территориях, в частности Ани Лорак.

31 августа 2016 активист Стерненко проткнул колеса автомобиля, потому что владелец повесил на авто флаг Российской империи.

В декабре 2016 года Сергей устроил конфликт с бывшим офицером "Беркута" Олегом Ефимовым. Тот пришел к российскому консульству в Одессе, чтобы возложить цветы в память о погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи. Впоследствии беркутовца эвакуировали в Россию.

17 ноября 2017 стал одним из организаторов срыва концерта Константина Райкина.

18 ноября 2017 вместе с активистами других организаций протестовал против застройки Летнего театра в Городском саду. Тогда руководителю областной полиции Дмитрию Головину кто-то попал в голову камнем. Стерненко сам пришел в полицию, когда узнал, что его подозревают в этом.

В апреле 2018 создал в Одессе ОО "Небайдужи". Всего в 2018 году активист пережил три нападения на него. В последний раз инцидент закончился смертью одного из нападавших.

Также Сергей Стерненко был одним из организаторов акций в поддержку Екатерины Гандзюк.
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27.02.2021 21:22 Ответить
а працювати він пробував?
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27.02.2021 21:37 Ответить
В июне 2016 году окончил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по специальности "Правоведение", стал младшим специалистом по праву. Был студентом Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, занимался дзюдо.

Позже, в том же 2018 году, активист вместе со своей девушкой переехал в столицу, где занялся блогерством. Работает юрист-консультантом в компании "Оскар-Т", юристом SMM-менеджером в "Речевом докази". Изучает международное право в Институте международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко.
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27.02.2021 21:48 Ответить
коли він усе встигає - постійно викриває агентів Кремля
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27.02.2021 21:56 Ответить
Сам то ти працюєш, чи постійно в гібридній війні проти України зайнятий?
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28.02.2021 00:08 Ответить
Rino Onix, а о боевом пути Руслана Демчука, подельника Стерненко, есть такая же подробная информация? Ну как он воевал, к примеру, с сепаратисткой Ани Лорак или кому-то на украинско-российском фронте проколол шины?
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27.02.2021 23:08 Ответить
усі на захист "Лаврентія Беріі"!
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27.02.2021 21:36 Ответить
Это уже много. Практически каждый второй
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27.02.2021 22:04 Ответить



Янина

@Yanina_63

·2 ч

Після приходу до влади "Сцени Майдану" в Україні в першу чергу були знищені лідери національного опору-Лісник і Сашко Білий...Юрий Касьянов:нет украинского лидера! Есть менеджеры олигархов,«решающие вопросы» в интересах своих хозяев за фасадом псевдодемократии,построенном из лжи
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27.02.2021 23:00 Ответить
Интересно зебили платят ботам с бюджета или беня спонсирует? После 23 февраля со всех щелей посипались как таракани после дихлофоса.
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28.02.2021 00:30 Ответить
Сегодняшний протест это результат того, что Зеленский пошел по пути ублюдка Порошенко. Раньше ручную судебную систему курировал Грановский, а теперь Татаров, Портнов и Смринов. Портнов и Татаров ненавидят все, что связано с майданом, поэтому они и посадили Стерненко.(с)
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28.02.2021 01:02 Ответить
Ну якщо ,хто мерзотник,то це ти.
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28.02.2021 12:12 Ответить
А процент міг би бути більшим, якби раніше почали розжовувати справи людям. а то лише ось почали.
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28.02.2021 01:18 Ответить
Сижу и очень беспокоюсь,смотрю ролики про Непал и про Индию...
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28.02.2021 01:41 Ответить
Смещение акцента на судебную систему манипулятивно
Кто представлял гос обвинение в суде по Стерненко?
Это прокуратура Венедиктовой и Зеленского. Незаконные решения судов были бы не возможны без обвинительных заключений прокуратуры
Кто уводит стрелки с Зеленского на судебную систему ?
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28.02.2021 06:36 Ответить
ПОСЛЕ ТРЕХ ПОКУШЕНИЙ НА ЧЕЛОВЕКА ПОСАДИТЬ ЕГО В ТЮРЬМУ ТОЛЬКО СКОТЫ МОГУТ !!!
49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 9034
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28.02.2021 12:03 Ответить
68% - украинцев обеспокоены судебным делом Стерненко
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28.02.2021 12:15 Ответить
Самолайк приравнивается к самоотсосу. 49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 2810
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28.02.2021 12:56 Ответить
очень обеспокоен этим всем делом. потому что большая часть нашего общества считает нормальными пытки, похищение, крышевание наркоторговли и убийство. и выходят за три копейки на площадь чтобы помочь отмазать бандита от в общем-то мягкого наказания.
за эпизоды по похищению, пытки и издевательства вообще умерщвлять надо.
получается если ты прячешься под маской патриотизма, ты можешь грабить, пытать, убивать безнаказанно.
страшно это всё, если честно.
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28.02.2021 12:22 Ответить
Согласен.
Я тоже вхожу в эти 49%.
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28.02.2021 12:55 Ответить
51% вообще не озабочены.
А среди 49% есть и "те" и "другие". 49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 3151
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28.02.2021 12:54 Ответить
не ем не пью, за стерненку думаю
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28.02.2021 14:46 Ответить
Сиди на бутилкє ровно,козломордая падаль.
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28.02.2021 15:19 Ответить
Не обеспокоены, а возмущены!!!
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28.02.2021 16:25 Ответить
От цікаво: пенсії з гулькин ніс, зарплати низькі -діти тікають за кордон, тарифи на газ -заоблачні...і ніхно не виходить під кабмін...що тут не так?!!
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28.02.2021 17:29 Ответить
49% !!! То есть лубянские - положив большой рояль на зеленских - успешно раскалывают страну...
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28.02.2021 18:02 Ответить
а я не обеспокоен..кто такой Стерненко(дальше он)???Савченко на гадати???что он говорил в марте 19??забыли?? что делал он до 14 года??
из 4 дел с которых 3 являются 100% судья выбирает почему то четвертое..которое шито белыми нитками..и любой даже малограмотный адвокат разнесет прокуроро за минуту...но нет..судья дает ему по максимуму..а зачем зелени недовольство?? ща фофик с жабой портянкой порешают и выпустят героя(надю напомнить медведчука??) ну и шо??? а порох потеряет 2-3 %..Д У М А Й Т Е
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28.02.2021 19:52 Ответить





Bacсеpмaн Жeлезный@26_55847_314159



Спецы по социальной инженерии снова показали, что не зря едят свой хлеб.
Молодежь, волосы на письке у которой начали расти не задолго до 14-го, о начале войны, о Майдане, о заслугах Пороха, узнала из интернета. Своими глазами они этого не видели, ибо было не до этого - выпускные классы, начало учёбы в институте, первая любовь, каникулы в Европе и прочее.
Но вот они достаточно созрели, чтобы захотеть поучаствовать в политике, почувствовать себя членами общества. Куда бежать? Имя Пороха для них токсично, благодаря стараниям ольгинских и местных спецов. ОПЗЖ и прочие Свободы - слишком стары. Что остаётся? Правильно - белопольтовые кекунцы вроде Рока и Демсокир. Они не замазаны с Порохом, они вроде как против роиси. Они тоже молоды и говорят на понятном языке. Как собрать в кучу мальчиков/девочек и объединить? Очень просто. Нужна сакральная жертва из их круга и общий враг. Дальше вы знаете.
Результат? Жирный кусок активного электората оторван от потенциальных конкурентов и только ждёт, чтобы его подобрали те, кто сможет оплатить расходы. Очередная красивая, разыгранная как по нотам, не очень дешевая, но и не очень дорогая операция против Украины. Это вам не чат-рулетка, да.
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28.02.2021 21:15 Ответить
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