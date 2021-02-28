49% украинцев обеспокоены судебным делом Стерненко, - опрос LibertyReport

Дело Сергея Стерненко - актуальная тема для Украины. Судебным преследованием активиста обеспокоены 49% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного разумной платформой для социологических и маркетинговых real time исследований LibertyReport.ai 25-26 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

Лишь 28% опрошенных украинцев ответили, что ничего не знают об этом деле, а равнодушие по этому вопросу высказали 23% респондентов.

Из результатов опроса следует, что мужчины более озабочены этим судебным делом, чем женщины: 55% и 44% соответственно. А впервые слышат о нем 37% опрошенных женщин, против 17% мужчин. Если же говорить о региональном распределении, то делом Стерненко обеспокоены в западных регионах Украины 61% респондентов против 40% на юге и 39% на востоке Украины.

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"Дело Стерненко стало неким маркером общего отношения украинцев к судебной системе. Согласно результатам исследования платформы LibertyReport.ai, у 61% украинцев за последние два года снизился уровень доверия к отечественной судебной системе. По словам социологов, тема доверия к судьям актуализировалась во время так называемой конституционного кризиса - недавнего противостояния Конституционного Суда Украины и Офиса Президента. Интересно, что уровень недоверия почти одинаков для всех групп опрошенных, независимо от пола, возраста, региона проживания и типа населенного пункта (город или село)", - говорится в релизе исследовательской платформы.

По данным опроса, 41% респондентов сталкивались с судебной системой и не давали взятки (женщин - 45%, мужчин - 36%). Однако 7% граждан давали взятки представителям судебной системы. В основном это мужчины (10%), женщин значительно меньше (4%). Стоит заметить, что чем взрослее человек, тем чаще он имел дело с судом. Среди населения в возрасте 45-59 лет 12% давали взятки. Наименьший процент тех, кто давал деньги в судах - молодежь в возрасте от 18 до 29 лет (3%). Людей в возрасте 30-44 лет - 6%.

52% опрошенных признались, что не давали взяток совсем (мужчин - 54%, женщин - 51%). Наименьший процент тех, кто не давал взяток - на востоке (47%), а самый большой - на юге (60%). Стоит обратить внимание на то, что значительных различий по регионам нет.

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Национальное репрезентативное исследование, результаты которого отражают мнение взрослых граждан Украины в возрасте 18+. Исследование проведено на real time платформе LibertyReport.ai, с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 4,26%. Результаты этого исследования были представлены 26 февраля в программе "Свобода слова Савика Шустера".

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

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Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.