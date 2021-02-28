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49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport

Справа Сергія Стерненка - актуальна тема для України. Судовим переслідуванням активіста стурбовані 49% українців.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного розумною платформою для соціологічних і маркетингових real time досліджень LibertyReport.ai 25-26 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Лише 28% опитаних українців відповіли, що нічого не знають про цю справу, а байдужість стосовно цього питання висловили лише 23% респондентів. Отже, зараз це надзвичайно актуальна тема для України. З результатів опитування випливає, що чоловіки більш стурбовані цією судовою справою, ніж жінки: 55% і 44% відповідно. А вперше чують про неї – 37% опитаних жінок, проти 17% чоловіків. Якщо ж говорити про регіональний розподіл, то справою Стерненка стурбовані у західних регіонах України 61% респондентів проти 40% на півдні та 39% на сході України.

Справа Стерненка стала таким собі маркером загального ставлення українців до судової системи. Відповідно до результатів дослідження платформи LibertyReport.ai, у 61% українців за останні два роки знизився рівень довіри до вітчизняної судової системи. За словами соціологів, тема довіри до суддів актуалізувалася під час так званої конституційної кризи – нещодавнього протистояння Конституційного Суду України та Офісу Президента. Цікаво, що рівень недовіри майже однаковий для всіх груп опитаних, незалежно від статі, віку, регіону проживання та типу населеного пункту (місто чи село).

Також читайте: Наступна акція на підтримку Стерненка відбудеться 9 березня біля Будинку профспілок, де засідатиме ВСП, - "Рух опору капітуляції"

Важливо зазначити, що 41% респондентів не стикалися з судовою системою та не давали хабарі, серед опитаних: жінок – 45%, а чоловіків – 36%. Проте 7% громадян давали хабарі представникам судової системи. Здебільшого це чоловіки, їх 10%, жінок значно менше – 4%. Варто зауважити, що чим доросліша людина, тим частіше вона мала справу з судом. Серед населення віком 45-59 років 12% давали хабарі. Найменший відсоток тих, хто давав гроші у судах – молодь віком від 18 до 29, їх 3%. Людей у віці 30-44 років – 6%.

52% опитаних зізналися, що не давали хабарів зовсім (чоловіків – 54%, жінок – 51%). Найменший відсоток тих, хто не давав хабарів – на сході (47%), а найбільший – на півдні (60%). Варто звернути увагу на те, що значних відмінностей по регіонах немає.

Національне репрезентативне дослідження, результати якого відображають думку дорослих громадян України віком 18+. Дослідження проведено на real time платформі LibertyReport.ai, із застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн.

Також читайте: Організатори акції висунули низку вимог під ОП: У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка. ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.
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Топ коментарі
+28
А мене хвилює доля Ріфа.
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27.02.2021 18:20
+25
Вот именно. Приговор Стернеку абсолютно незаконный, но он накликал его сам. И все сильно смахивает на очередное шоу для отвлечение внимания. Меня тоже больше интересует доля Марченко, Дугарь, Кузьменко и сидящего без доказательств Рифа. И находящиеся под следствием Федина, Зверобий, Чорновол и Погребинский
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27.02.2021 18:25
+19
49% украинцев обеспокоены судебным делом Стерненко, - опрос LibertyReport - Цензор.НЕТ 5836
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27.02.2021 18:30
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Так, тролі. На раз, два, три починаємо скиглити. І щоб ЖОДЕН не вимагав дострокові Зєлє.
Починаємо.
Раз, два, три - Ууууууууу..... 49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 2933
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27.02.2021 18:57 Відповісти
sulima ivan ТЮЛІ Волю!
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27.02.2021 18:59 Відповісти
"Дострокові Зєлє!"-це твоя прерогатива !!!)))
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27.02.2021 19:02 Відповісти
так ти ж постійно вимагаєш дострокові вибори. ми тут до чого?
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27.02.2021 19:04 Відповісти
Ну так. Бо тільки Ющ, хоч він і іуда, призначав Юлю прем'єркою і віце прем'єркою. А Юля вже рятувала Україну від численних катастроф. За що нерозумні діти, українці, її і карали.
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27.02.2021 19:09 Відповісти
Это когда объединялась с Овощем или сейчас с Зелей? Особенно запомнилось 2008-2009.
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27.02.2021 19:17 Відповісти
Ну і що тобі запам'яталось? Економіка працювала і росла навіть в світову кризу, соціалка не зменьшувалась, тарифи були в 10 разів меньші, а зарплатня і пенсії у 10 разів більші в доларах. Корупційні схеми закривались, а олігархи здувались на очах. Що мародерському тролю не так?
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27.02.2021 19:35 Відповісти
Ваня, у тебя все противники твоей бахини -- мародерские тролли. Так когда она спасала? Это когда бакс за считанные дни скаканул с 4.85 до 14-15? Или когда набрала рекордных кредитов? Что аж ее соратник Пинзеник на дерьмо изошелся и написал кабмину разгромное письмо? Или когда объединялась с Овощем или сейчас с Зелей? Ты уж определись, спаситель хренов. .
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27.02.2021 19:40 Відповісти
Ющ з Стельмахом спекульнули курсом(Ющ - фаховий фінансовий шахрай), Гривня обвалилась втричі, Юля вийшла на ТБ і довела, що це афера Юща, Ющ всравсь і гривня піднялась до 8ми. Лише Мародеру з Лєркою Облігацією вдалась ця афера під час Дебальцево і гривня впала втричі до 25, поки люди дивились на його "некотел".
Отак було, продажний ти мародерський троль.
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28.02.2021 08:50 Відповісти
Врешь Ваня. Причем очень тупо врешь и тупо петляешь. Там на документах подписи ее стоят. Так все-таки -- когда она спасала? Это когда бакс за считанные дни скаканул с 4.85 до 14-15? Или когда набрала рекордных кредитов? Что аж ее соратник Пинзеник на дерьмо изошелся и написал кабмину разгромное письмо? Или когда объединялась с Овощем или сейчас с Зелей? Ты уж определись, спаситель хренов. И изучи этот доклад-письмо, Ванек, может поумнеешь хоть немного. Там все четко разложено по полочкам.

https://www.epravda.com.ua/publications/2009/01/27/179040/
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28.02.2021 09:36 Відповісти
sulima ivan - "вдалась ця афера"

Знаєш, що це (обведено червоним кольором)? Розкажи всім про цю не аферу.

49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 5879
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28.02.2021 09:45 Відповісти
Додано:
49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 1727
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28.02.2021 09:48 Відповісти
49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 9406
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28.02.2021 09:55 Відповісти
49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 6896
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28.02.2021 09:58 Відповісти
У 2005му за сім Юліних місяців економіка вирісла відразу на 70%. За цей період в Україну зайшло більше інвестицій. ніж за 30 років Незалежності. Але Пєця в сльозах і соплях наполіг, Іуда Ющю Юлю зняв і потім Єханур з Янеком так розікрали країну, що вона в кризу 2008го зайшла ослабленою. Але Юля втримала ситуацію і на кінець 2009го зовнішній борг складав лише 30% від ВВП. А тепер Пєця-мародер з своїм поплічником Зєлєю довели цей борг до майже 100% від ВВП.
Отак, продажний ти троль з ботоферми Пєці
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28.02.2021 10:50 Відповісти
тебе напомнить как жулька заправки сносила????доллар по 7 делала?? а сколько она кредитов набрала??? ваня табличку скинь по кредитам на каждое премьерство...можно по отношению к ввп
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28.02.2021 20:26 Відповісти
sulima ivan - "Ну і що тобі запам'яталось? "

Хоча б це:

49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 2793
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27.02.2021 20:05 Відповісти
Ти краще почитай, що сказав Ющенко на рахунок Тимошенко йулі. Він визнав, що це була його найбільша помилка.
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27.02.2021 20:12 Відповісти
Який Ющенко? Іуда Ющ Руканекравший? Який привів Янека і отримав за це мільярд баксів? І росписавсь за нього в кризі ригів?

____________
Мародерським тролям не позаздриш. Їм все складніше і складніше називати біле чорним і навпаки
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27.02.2021 20:40 Відповісти
Ні, я просто проти іуд бурятських, як твоя йуля-******* . 49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 3266
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27.02.2021 20:41 Відповісти
Бесконечно можно смотреть на три вещи:
как горит огонь;
как течёт вода;
и как рыцарь Иван защищает свою неуклонно молодеющюю лицом Прынцессу.
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27.02.2021 21:08 Відповісти
Та ні... У "ванька" це - "прикриття". Насправді він ніякий не "лицар Принцеси". Надто тупо і безпардонно він себе ним позиціонує... Ні один ідіот так не буде себе вести. "Ванько" - "лахтинець", у якого завдання - сіять розгубленість. Про Пороха - тупо довбе ідіотизм і брехні, наче лобом у стіну, ВАНУ так само тупо "захищає", не зважаючи на те, що цим "захистом" показує її "брудний зад", а на "Блазня" "бочку котить", бо треба від нього "лохторат відірвать" - він надто бздикливий, щоб, як Лука, "рулить"... Саме така політика призводить до того, що основна маса "лохторату", коли прийде час, опиниться перед "спокусливою морквинкою" - "хай буде хоч якийсь порядок!...". А "морквина" буде московського виготовлення... Сидить ця **** десь у "ФСБшному заповіднику" - наприклад, у Глухові, на найманій квартирі, і "строчить", прикидаючись "туповатим жулькоботом"...
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28.02.2021 06:26 Відповісти
иван дурак..жулька хватит ваньку использовать
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28.02.2021 20:24 Відповісти
а ще про Жульку говорив: Вона сама криза.
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27.02.2021 22:16 Відповісти
Дійсно криза - заважала Іуді Ющу з Пєцєю-мародером красти
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28.02.2021 10:52 Відповісти
Вкотре нагадую, сЮЛІма, що це САМЕ ТИ ПРИВІВ ЦЕ ЗБІГОВИСЬКО ДО ВЛАДИ, отже, ЖЕРИ МОВЧКИ ТЕ, ЩО САМ ЗАМОВИВ. АЖ ПОКИ ОЧІ НА ЛОБА ВИЛІЗУТЬ.
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27.02.2021 19:53 Відповісти
49% в цілому по Україні. Захід - 61%, Центр - 55%, Південь - 40%, Схід - 39%.
Це відсоток патріотичної частини населення. Решта люмпен, вата і прорашисти.
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27.02.2021 19:11 Відповісти
Невже серед них немає жодного зєбіла? Чи не всі що голосували за Зє Зєбіли?
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27.02.2021 19:25 Відповісти
Думаю, що більшість зебілів не в 49%, а в 51% для яких "какая разніца".
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27.02.2021 19:40 Відповісти
И где же эти 40% были в Одессе 23 февраля?
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27.02.2021 19:35 Відповісти
Стерненко в Одесе 2014-го:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10208021880821184&id=1723549758&ref=bookmarks
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27.02.2021 19:19 Відповісти
А не уточнювали,часом,:стурбовані несправедливим вироком,чи тим,що звинувачений уникне відповідальності ?
Замовляти опитування,щоб дізнатись інформованість населення щодо справи Стерненка....
Хто замовник ?
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27.02.2021 19:21 Відповісти
у 61% украинцев за последние два года снизился уровень доверия к отечественной судебной системе Источник: https://censor.net/ru/n3250515
Тобто , за часів Порошенка , довіра до суду була навіть вищою ніж тепер , при - вєлічайшем і мудрєйшем . !! 49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 7417 .
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27.02.2021 19:32 Відповісти
В цифры недоверия к судебной системе - верю: но эти цифры всегда были очень низкими. А в 49%, которые поддерживают Стерненко, особенно на востоке - не смешите мои яйца. В Черкассах (а это, на минуточку, центр Украины) на митинг в его поддержку вышли аж 10 человек. Кто не верит - гугл в помощь, там фото есть. В Киеве сегодня (выходной день) на митинг по заявлениям организаторов пришло 2 тысячи. Подписчиков на его канале - 242 тыс. Подписчиков на канале "страна юа" - 440 тысяч. Ну, реально, либо цифры абсолютно под заказчика, либо - опрос проводился на каком-нибудь тематическом сайте. Это, примерно, как проводить опрос о доверии к Зе на сайте 95-го квартала: там тоже процентов 50 поддержат Зе.
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27.02.2021 19:33 Відповісти
А шо там беспокоиться. Если имело место быть уголовное преступление, то должен сидеть. В буцьiгарных активисты тоже нужны. Или не нужны.
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27.02.2021 19:40 Відповісти
Краще мати справу з диким звіром або троєщинським гопником, ніж з нашою суддівською гількою влади.
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27.02.2021 19:57 Відповісти
ви, 73/435зебіли, 21,04.19 зупинили реформи суддівської системи
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27.02.2021 20:58 Відповісти
стерня з тих, хто "лишбинепорошенко", я з тих 27% якому "самі теперь жріте" 🤠
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27.02.2021 20:06 Відповісти
49% украинцев обеспокоены делом СтерненкоИсточник: https://censor.net/ru/n3250515
Непонятно сколько из них обеспокоены тем, что Стерненко выпустят или оставят сидеть
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27.02.2021 20:07 Відповісти
Стерненку тупо відімстили за активну боротьбу. Як і всім іншим, які зараз сидять. У клоуна якісь плани - варіантів декілька, але лише не той, що логічний, бо від дурня логіки ви не дочекаєтесь. А значить може поперти й голою груддю, чисто по жидовськи, бо Коломойському, наприклад, завжди то сходило з рук. Вкрав, заплатив і все Ок.
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27.02.2021 20:20 Відповісти
Точно "боровся" з забудовниками і наркоторгівцями.
І так "наборовся" що квартиру у Київі купив ніде не працюючи.
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28.02.2021 09:46 Відповісти
що це за контора LibertyReport, яка не задала основного запитання в такому опитуванні "Наскільки тривожить зупинка реформ судової системи"?
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27.02.2021 20:22 Відповісти
Треба, взагалі-то не Стерненком бєс покоїться, а Вовою дуралєєм з товаріщамі по піанінє. Тому що рєбята нєцьівілізованньіе, і ніхто їх носом в парашу не товк.
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27.02.2021 20:23 Відповісти
Кто такой Сергей Стерненко: что известно об активисте, которого поддерживают во многих городах Украины.

В конце 2013 года парень стал активным участником Революции Достоинства, в частности, участвовал в противостояниях на улице Грушевского 20 февраля 2014. Затем присоединился к одесскому "Правому сектору", а впоследствии возглавил его.

Также Стерненко был основателем и активным участником "Народной люстрации".
Кроме того Стерненко срывал концерты российских звезд и тех, которые выступали на оккупированных территориях, в частности Ани Лорак.

31 августа 2016 активист Стерненко проткнул колеса автомобиля, потому что владелец повесил на авто флаг Российской империи.

В декабре 2016 года Сергей устроил конфликт с бывшим офицером "Беркута" Олегом Ефимовым. Тот пришел к российскому консульству в Одессе, чтобы возложить цветы в память о погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи. Впоследствии беркутовца эвакуировали в Россию.

17 ноября 2017 стал одним из организаторов срыва концерта Константина Райкина.

18 ноября 2017 вместе с активистами других организаций протестовал против застройки Летнего театра в Городском саду. Тогда руководителю областной полиции Дмитрию Головину кто-то попал в голову камнем. Стерненко сам пришел в полицию, когда узнал, что его подозревают в этом.

В апреле 2018 создал в Одессе ОО "Небайдужи". Всего в 2018 году активист пережил три нападения на него. В последний раз инцидент закончился смертью одного из нападавших.

Также Сергей Стерненко был одним из организаторов акций в поддержку Екатерины Гандзюк.
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27.02.2021 21:22 Відповісти
а працювати він пробував?
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27.02.2021 21:37 Відповісти
В июне 2016 году окончил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по специальности "Правоведение", стал младшим специалистом по праву. Был студентом Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, занимался дзюдо.

Позже, в том же 2018 году, активист вместе со своей девушкой переехал в столицу, где занялся блогерством. Работает юрист-консультантом в компании "Оскар-Т", юристом SMM-менеджером в "Речевом докази". Изучает международное право в Институте международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко.
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27.02.2021 21:48 Відповісти
коли він усе встигає - постійно викриває агентів Кремля
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27.02.2021 21:56 Відповісти
Сам то ти працюєш, чи постійно в гібридній війні проти України зайнятий?
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28.02.2021 00:08 Відповісти
Rino Onix, а о боевом пути Руслана Демчука, подельника Стерненко, есть такая же подробная информация? Ну как он воевал, к примеру, с сепаратисткой Ани Лорак или кому-то на украинско-российском фронте проколол шины?
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27.02.2021 23:08 Відповісти
усі на захист "Лаврентія Беріі"!
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27.02.2021 21:36 Відповісти
Это уже много. Практически каждый второй
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27.02.2021 22:04 Відповісти



Янина

@Yanina_63

·2 ч

Після приходу до влади "Сцени Майдану" в Україні в першу чергу були знищені лідери національного опору-Лісник і Сашко Білий...Юрий Касьянов:нет украинского лидера! Есть менеджеры олигархов,«решающие вопросы» в интересах своих хозяев за фасадом псевдодемократии,построенном из лжи
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27.02.2021 23:00 Відповісти
Интересно зебили платят ботам с бюджета или беня спонсирует? После 23 февраля со всех щелей посипались как таракани после дихлофоса.
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28.02.2021 00:30 Відповісти
Сегодняшний протест это результат того, что Зеленский пошел по пути ублюдка Порошенко. Раньше ручную судебную систему курировал Грановский, а теперь Татаров, Портнов и Смринов. Портнов и Татаров ненавидят все, что связано с майданом, поэтому они и посадили Стерненко.(с)
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28.02.2021 01:02 Відповісти
Ну якщо ,хто мерзотник,то це ти.
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28.02.2021 12:12 Відповісти
А процент міг би бути більшим, якби раніше почали розжовувати справи людям. а то лише ось почали.
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28.02.2021 01:18 Відповісти
Сижу и очень беспокоюсь,смотрю ролики про Непал и про Индию...
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28.02.2021 01:41 Відповісти
Смещение акцента на судебную систему манипулятивно
Кто представлял гос обвинение в суде по Стерненко?
Это прокуратура Венедиктовой и Зеленского. Незаконные решения судов были бы не возможны без обвинительных заключений прокуратуры
Кто уводит стрелки с Зеленского на судебную систему ?
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28.02.2021 06:36 Відповісти
ПОСЛЕ ТРЕХ ПОКУШЕНИЙ НА ЧЕЛОВЕКА ПОСАДИТЬ ЕГО В ТЮРЬМУ ТОЛЬКО СКОТЫ МОГУТ !!!
49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 9034
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28.02.2021 12:03 Відповісти
68% - украинцев обеспокоены судебным делом Стерненко
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28.02.2021 12:15 Відповісти
Самолайк приравнивается к самоотсосу. 49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 2810
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28.02.2021 12:56 Відповісти
очень обеспокоен этим всем делом. потому что большая часть нашего общества считает нормальными пытки, похищение, крышевание наркоторговли и убийство. и выходят за три копейки на площадь чтобы помочь отмазать бандита от в общем-то мягкого наказания.
за эпизоды по похищению, пытки и издевательства вообще умерщвлять надо.
получается если ты прячешься под маской патриотизма, ты можешь грабить, пытать, убивать безнаказанно.
страшно это всё, если честно.
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28.02.2021 12:22 Відповісти
Согласен.
Я тоже вхожу в эти 49%.
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28.02.2021 12:55 Відповісти
51% вообще не озабочены.
А среди 49% есть и "те" и "другие". 49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport - Цензор.НЕТ 3151
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28.02.2021 12:54 Відповісти
не ем не пью, за стерненку думаю
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28.02.2021 14:46 Відповісти
Сиди на бутилкє ровно,козломордая падаль.
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28.02.2021 15:19 Відповісти
Не обеспокоены, а возмущены!!!
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28.02.2021 16:25 Відповісти
От цікаво: пенсії з гулькин ніс, зарплати низькі -діти тікають за кордон, тарифи на газ -заоблачні...і ніхно не виходить під кабмін...що тут не так?!!
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28.02.2021 17:29 Відповісти
49% !!! То есть лубянские - положив большой рояль на зеленских - успешно раскалывают страну...
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28.02.2021 18:02 Відповісти
а я не обеспокоен..кто такой Стерненко(дальше он)???Савченко на гадати???что он говорил в марте 19??забыли?? что делал он до 14 года??
из 4 дел с которых 3 являются 100% судья выбирает почему то четвертое..которое шито белыми нитками..и любой даже малограмотный адвокат разнесет прокуроро за минуту...но нет..судья дает ему по максимуму..а зачем зелени недовольство?? ща фофик с жабой портянкой порешают и выпустят героя(надю напомнить медведчука??) ну и шо??? а порох потеряет 2-3 %..Д У М А Й Т Е
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28.02.2021 19:52 Відповісти





Bacсеpмaн Жeлезный@26_55847_314159



Спецы по социальной инженерии снова показали, что не зря едят свой хлеб.
Молодежь, волосы на письке у которой начали расти не задолго до 14-го, о начале войны, о Майдане, о заслугах Пороха, узнала из интернета. Своими глазами они этого не видели, ибо было не до этого - выпускные классы, начало учёбы в институте, первая любовь, каникулы в Европе и прочее.
Но вот они достаточно созрели, чтобы захотеть поучаствовать в политике, почувствовать себя членами общества. Куда бежать? Имя Пороха для них токсично, благодаря стараниям ольгинских и местных спецов. ОПЗЖ и прочие Свободы - слишком стары. Что остаётся? Правильно - белопольтовые кекунцы вроде Рока и Демсокир. Они не замазаны с Порохом, они вроде как против роиси. Они тоже молоды и говорят на понятном языке. Как собрать в кучу мальчиков/девочек и объединить? Очень просто. Нужна сакральная жертва из их круга и общий враг. Дальше вы знаете.
Результат? Жирный кусок активного электората оторван от потенциальных конкурентов и только ждёт, чтобы его подобрали те, кто сможет оплатить расходы. Очередная красивая, разыгранная как по нотам, не очень дешевая, но и не очень дорогая операция против Украины. Это вам не чат-рулетка, да.
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28.02.2021 21:15 Відповісти
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