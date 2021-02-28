49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport
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Справа Сергія Стерненка - актуальна тема для України. Судовим переслідуванням активіста стурбовані 49% українців.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного розумною платформою для соціологічних і маркетингових real time досліджень LibertyReport.ai 25-26 лютого, інформує Цензор.НЕТ.
Лише 28% опитаних українців відповіли, що нічого не знають про цю справу, а байдужість стосовно цього питання висловили лише 23% респондентів. Отже, зараз це надзвичайно актуальна тема для України. З результатів опитування випливає, що чоловіки більш стурбовані цією судовою справою, ніж жінки: 55% і 44% відповідно. А вперше чують про неї – 37% опитаних жінок, проти 17% чоловіків. Якщо ж говорити про регіональний розподіл, то справою Стерненка стурбовані у західних регіонах України 61% респондентів проти 40% на півдні та 39% на сході України.
Справа Стерненка стала таким собі маркером загального ставлення українців до судової системи. Відповідно до результатів дослідження платформи LibertyReport.ai, у 61% українців за останні два роки знизився рівень довіри до вітчизняної судової системи. За словами соціологів, тема довіри до суддів актуалізувалася під час так званої конституційної кризи – нещодавнього протистояння Конституційного Суду України та Офісу Президента. Цікаво, що рівень недовіри майже однаковий для всіх груп опитаних, незалежно від статі, віку, регіону проживання та типу населеного пункту (місто чи село).
Важливо зазначити, що 41% респондентів не стикалися з судовою системою та не давали хабарі, серед опитаних: жінок – 45%, а чоловіків – 36%. Проте 7% громадян давали хабарі представникам судової системи. Здебільшого це чоловіки, їх 10%, жінок значно менше – 4%. Варто зауважити, що чим доросліша людина, тим частіше вона мала справу з судом. Серед населення віком 45-59 років 12% давали хабарі. Найменший відсоток тих, хто давав гроші у судах – молодь віком від 18 до 29, їх 3%. Людей у віці 30-44 років – 6%.
52% опитаних зізналися, що не давали хабарів зовсім (чоловіків – 54%, жінок – 51%). Найменший відсоток тих, хто не давав хабарів – на сході (47%), а найбільший – на півдні (60%). Варто звернути увагу на те, що значних відмінностей по регіонах немає.
Національне репрезентативне дослідження, результати якого відображають думку дорослих громадян України віком 18+. Дослідження проведено на real time платформі LibertyReport.ai, із застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
Починаємо.
Раз, два, три - Ууууууууу.....
Отак було, продажний ти мародерський троль.
https://www.epravda.com.ua/publications/2009/01/27/179040/
Знаєш, що це (обведено червоним кольором)? Розкажи всім про цю не аферу.
Отак, продажний ти троль з ботоферми Пєці
Хоча б це:
____________
Мародерським тролям не позаздриш. Їм все складніше і складніше називати біле чорним і навпаки
как горит огонь;
как течёт вода;
и как рыцарь Иван защищает свою неуклонно молодеющюю лицом Прынцессу.
Це відсоток патріотичної частини населення. Решта люмпен, вата і прорашисти.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10208021880821184&id=1723549758&ref=bookmarks
Замовляти опитування,щоб дізнатись інформованість населення щодо справи Стерненка....
Хто замовник ?
Тобто , за часів Порошенка , довіра до суду була навіть вищою ніж тепер , при - вєлічайшем і мудрєйшем . !! .
Непонятно сколько из них обеспокоены тем, что Стерненко выпустят или оставят сидеть
І так "наборовся" що квартиру у Київі купив ніде не працюючи.
В конце 2013 года парень стал активным участником Революции Достоинства, в частности, участвовал в противостояниях на улице Грушевского 20 февраля 2014. Затем присоединился к одесскому "Правому сектору", а впоследствии возглавил его.
Также Стерненко был основателем и активным участником "Народной люстрации".
Кроме того Стерненко срывал концерты российских звезд и тех, которые выступали на оккупированных территориях, в частности Ани Лорак.
31 августа 2016 активист Стерненко проткнул колеса автомобиля, потому что владелец повесил на авто флаг Российской империи.
В декабре 2016 года Сергей устроил конфликт с бывшим офицером "Беркута" Олегом Ефимовым. Тот пришел к российскому консульству в Одессе, чтобы возложить цветы в память о погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи. Впоследствии беркутовца эвакуировали в Россию.
17 ноября 2017 стал одним из организаторов срыва концерта Константина Райкина.
18 ноября 2017 вместе с активистами других организаций протестовал против застройки Летнего театра в Городском саду. Тогда руководителю областной полиции Дмитрию Головину кто-то попал в голову камнем. Стерненко сам пришел в полицию, когда узнал, что его подозревают в этом.
В апреле 2018 создал в Одессе ОО "Небайдужи". Всего в 2018 году активист пережил три нападения на него. В последний раз инцидент закончился смертью одного из нападавших.
Также Сергей Стерненко был одним из организаторов акций в поддержку Екатерины Гандзюк.
Позже, в том же 2018 году, активист вместе со своей девушкой переехал в столицу, где занялся блогерством. Работает юрист-консультантом в компании "Оскар-Т", юристом SMM-менеджером в "Речевом докази". Изучает международное право в Институте международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко.
Янина
@Yanina_63
·2 ч
Після приходу до влади "Сцени Майдану" в Україні в першу чергу були знищені лідери національного опору-Лісник і Сашко Білий...Юрий Касьянов:нет украинского лидера! Есть менеджеры олигархов,«решающие вопросы» в интересах своих хозяев за фасадом псевдодемократии,построенном из лжи
Кто представлял гос обвинение в суде по Стерненко?
Это прокуратура Венедиктовой и Зеленского. Незаконные решения судов были бы не возможны без обвинительных заключений прокуратуры
Кто уводит стрелки с Зеленского на судебную систему ?
за эпизоды по похищению, пытки и издевательства вообще умерщвлять надо.
получается если ты прячешься под маской патриотизма, ты можешь грабить, пытать, убивать безнаказанно.
страшно это всё, если честно.
Я тоже вхожу в эти 49%.
А среди 49% есть и "те" и "другие".
из 4 дел с которых 3 являются 100% судья выбирает почему то четвертое..которое шито белыми нитками..и любой даже малограмотный адвокат разнесет прокуроро за минуту...но нет..судья дает ему по максимуму..а зачем зелени недовольство?? ща фофик с жабой портянкой порешают и выпустят героя(надю напомнить медведчука??) ну и шо??? а порох потеряет 2-3 %..Д У М А Й Т Е
Bacсеpмaн Жeлезный@26_55847_314159
Спецы по социальной инженерии снова показали, что не зря едят свой хлеб.
Молодежь, волосы на письке у которой начали расти не задолго до 14-го, о начале войны, о Майдане, о заслугах Пороха, узнала из интернета. Своими глазами они этого не видели, ибо было не до этого - выпускные классы, начало учёбы в институте, первая любовь, каникулы в Европе и прочее.
Но вот они достаточно созрели, чтобы захотеть поучаствовать в политике, почувствовать себя членами общества. Куда бежать? Имя Пороха для них токсично, благодаря стараниям ольгинских и местных спецов. ОПЗЖ и прочие Свободы - слишком стары. Что остаётся? Правильно - белопольтовые кекунцы вроде Рока и Демсокир. Они не замазаны с Порохом, они вроде как против роиси. Они тоже молоды и говорят на понятном языке. Как собрать в кучу мальчиков/девочек и объединить? Очень просто. Нужна сакральная жертва из их круга и общий враг. Дальше вы знаете.
Результат? Жирный кусок активного электората оторван от потенциальных конкурентов и только ждёт, чтобы его подобрали те, кто сможет оплатить расходы. Очередная красивая, разыгранная как по нотам, не очень дешевая, но и не очень дорогая операция против Украины. Это вам не чат-рулетка, да.