Організатори акції висунули низку вимог під ОП: У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Організатори акції "Справедливість Стерненку - справедливість усім", друзі Стерненка і його адвокати зачитали перед присутніми учасниками мітингу спільну заяву, в якій міститься низка вимог.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вимоги учасників акції: по-перше, негайно звільнити Стерненка, по-друге, відновити судову систему і перезапустити Вищу раду правосуддя, по-третє, обрати нових членів судових органів шляхом обрання на чесному конкурсі", - йдеться у зверненні.
"У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка. Ми закликаємо всіх прийти. 7 березня оголошуємо акцію безстроковою", - заявили організатори.
Активісти також вимагають у президента Володимира Зеленського перегляду поданих ним до Верховної Ради законопроєктів про реформування судової системи та внесення до них виправлень, про необхідність яких раніше заявляли міжнародні партнери.
Один з адвокатів, Андрій Писаренко, зачитав звернення Стерненка до присутніх: "Спроба грати за їхніми правилами судочинства - це спроба посадити нас за стіл із наперсточниками. Якщо так, то ми цю гру програємо від самого початку. Не потрібно грати за правилами влади, потрібно міняти правила гри".
Адвокат переконаний, що "влада від самого початку політизувала справу, коли призначила Венедіктову (генпрокурором - Ред.). "Якщо пам'ятаєте, вона відразу сказала, що підозру Стерненку в будь-якому разі буде винесено. Це навіть не політична справа - це політична війна. Нас змушують говорити про процесуальну справу Стерненка, щоб не говорили про політико-правову війну", - сказав він, виступаючи перед присутніми.
Будь ласка, зачекайте...
Я допускаю, что могу ошибаться. У Зеленского последний шанс, либо идти на реформы, вплоть до внешнего управления Запада - значит он не враг Украине. Либо тупо держаться за Венедиктову и Авакова - доказывая, что он враг Украины!
О вешнем управлении. Ну нет у нас тех, кто знает, как правильно строить государство для людей. Мы всю жизнь жили не по закону, а по понятиям! Запад нам уже не верит и денег не даст! Если мы осознаем это, засунем свою гордость куда подальше, тогда, бывшие функционеры Запада смогут восстановить работу госинститутов в Украине, а потом передать власть подготовленным кадрам без опыта работы в нынешних структурах. Нет у нас силы и партии, способной объединить всех патриотов и заслуживающей доверия.
Відкритий розгляд справи по "Торнадо" !!
Й іньших Патріотів не забуваймо!
😆😅🤣😂😄🙃😜😝🤪
ТАКОВЫ РЕАЛИИ. (ХОТЬ ПО РУССКИ, ТА НАВіТЬ УКРАЇНСЬКОЮ)
ТАКОВЫ РЕАЛИИ. (ХОТЬ ПО РУССКИ, ТА НАВіТЬ УКРАЇНСЬКОЮ)
Я должен платить за высеры Венедиктовой и Зеленского ?
Во вторых, по самообороне Стерненко, там вообще всё чисто, поэтому посадили по похищению. Там есть состав преступления, НО !
Патриоты подменяли правосудие тогда когда, государство было в коллапсе, не работало СБУ, МВД и если бы не патриоты мы бы потеряли страну!
Но пока парламент не осудит бездеятельность правоохранителей во время агрессии РФ, то формально все добровольцы преступники
ПС. Кстати, этим постом про Гандзюк ты, фактически, сам и подтвердил мои слова, что кого действительно хотят убрать - уберут обязательно. А Стерненко... Скорее всего, его выпустят после апелляции или заменят срок условным, на крайняк.
Честно говоря я так и не понял, за дело его посадили или нет. Но вроде как речь там шла о похищении человека и пытках, а не о нашумевшей самообороне.
Мы с ним знакомы с 2014 года.
Вместе отстаивали Одессу весной 14 года, потом немного конфликтовали, потом два года стояли спина к спине...
Потом наши пути разошлись, он покинул маргинальный ПС и стал строить свою политическую карьеру.
Сергей не Ангел, но он точно патриот Украины и человек принципов. Он может и должен и обязан совершать ошибки в силу молодости, но "кто не без греха, пусть первый бросит в него камень".
По поводу дня сегодняшнего. Просто отскриню свои посты...
Посадить за стартовый пистолет и 300 грн на семь лет с конфискацией, это настолько безумный, несправедливый и просто правовой беспредел, что реально хочется понять , что на самом деле происходит.
при следующих вводных.
1.За последний месяц заседания по делу шли в турбо режиме.Наш Приморский суд , это дело тянул бы ещё годами..., но тут включился режим турбо...
2.19 го числа должен был быть оглашён мягкий приговор , типа условки, но его за четыре дня переписали на максимально жесткий и тупой.
Что случилось ?
3. Безусловно и абсолютно понятно, что на судью было оказано политическое давление.
Есть ещё вариант финансового давления со стороны группы портнова, но это мало вероятно , но возможно.
4.Возникший кипишь от такого безумного приговора, был понятен и отсюда масса вопросов.
Это тест патриотических сил ?
Это попытка раскола патриотических сил ?
Это комбинирует ОП ? Заигрывая с ватным избирателем...
Это комбинирует Портнов и ОПЗЖ доказывая свою ценность и полезность спонсорам и ватным избирателям ?
Это глубинная спец.операция СБУ и зелёных, по созданию нового лидера правых радикалов ?
Ещё нюансик, по некоторым данным судья тяжело болен и ему похрен...
Вообщем версий много и к сожалению, именно в этом деле, они базируются на абсолютном правовом беспределе.
Судья, который вынес этот тупой приговор, говорят что болен и очень безнадежно , на последней стадии...
Поэтому ему все побоку...
Типа имидж такой...
Все или не все ?
Больше всего от решения по Стерненко, выиграли два человека.
Первый, это Сергей.
Апелляция его должна оправдать.
Он становится политическим заложником как Антоненко .
Узнаваемость его теперь на уровне 90 процентов по стране.
Очень знаковые и серьезные люди Украины, за него вписались, тем самым перетаскивают его на уровень выше или на свой.
Он становится субъектным на политическом и гражданском поле страны.
Следующие суды будут жестко скомпроментированы.
Второй , это Портнов.
Он сейчас мощно монетизирует эту посадку, присвоив себе все лавры.
Он своим спонсорам , кураторам и резиденту рисует новые сметы, облизываясь от удовольствия.
А где тут Зеленский ?
В жопе...
Дебилы из ОП.
Под ОП , в основном молодежь и студенты.
Вы правильной дорогой идёте , дорогой Януковича и Александра второго...
Дегенераты...
Портнов зря празднует пиррову победу...
Господи, спасибо, что отнимаешь разум ...
Одиннадцать детей - студентов уже задержали...
Тренд прекрасный.
markgordienko1968
Марк Гордиенко
Во-вторых. Все это результат судебной реформы имени Пороха. Нормальная реформа, это когда генпрокуратура пытается давить на судью, а он в ответ либо посылает ее на 3 буквы, либо обращается в Высший совет правосудия с заявлением о давлении ( только такой совет должен быть абсолютно независимым ни от кого и таким, к которому есть доверие в обществе), либо совершает 2 описанных действия одновременно.
Ось коли чергова генеральна прокурорка запропонує черговому судді когось закрити
непойнятно за шо, а він їй скаже:
- Ти бачила як ті монстри хапнули того суддю, затягли його силою до тюрми і тамзакрили? Бачила? Ти хочеш щоб вони мене так закрили? Йди ти на *** така мудра... Щеможе мене зі Стерненком в одну камеру посади, куриця, ***...Ось тільки тоді мітинги будуть мати свій видимий результат.
Без цього - суддя буде «бізнесменом»... А в Іспанії відреставрують ще декілька міст.. за твої гроші...
***
PS
Ну шо - не хоче влада вакцинуватися - нє? Це вони тоді всі «перехворіли» щоб зараз відмазку мати? Будуть казати - я готовий навіть на стадіоні, але я вже хворів то мені не можна... Чи стадіон - то стадіон..?)))
https://site.ua/mike.fire.wind/33956-krisonish/
Обычный разбойник, бандит и проходимец получил заслуженный срок, но только потому что он член праворадикального движения - его нужно отпустить.
На площади - правосеки и "небезразличные" за 250 грн в день.
Я фигею с этой страны. Похищение человека, пытки и издевательства, крышевание наркоторговли в Одессе, по мнению праворадикалов, должны оставаться безнаказаннымы для членов этой организации.
Вообще очень удобно бандитам прятаться под маской патриотизма. Равно как и предателям. Не зря почти все праворадикальные организации по миру финансируются спецслужбами других стран.
,Бубочка додав до того списку 7 ватників і йон вже герой,
пам`ять треба тренувати бо наші 74% манкурти й так.... !!
ВИБРАЛИ НА СВОЮ ГОЛОВУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНОФОБА.
ВОНО Ж І ЛАЙНО СТАНЕ ІСТИ АБИ ПРИ ВЛАДІ ЗАЛИШИТИСЬ -
У НЬОГО САМОПОВАГИ МЕНШЕ НІЖ У ЯНУКОВОЩА У 20 РАЗІВ
Не людина а хробак зелений.