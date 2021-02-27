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Новини Політика України Вирок Стерненку
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Зеленський (17450) протест (2249) вимога (17) Стерненко (374) Офіс Президента (1750)

Організатори акції висунули низку вимог під ОП: У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Організатори акції "Справедливість Стерненку - справедливість усім", друзі Стерненка і його адвокати зачитали перед присутніми учасниками мітингу спільну заяву, в якій міститься низка вимог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вимоги учасників акції: по-перше, негайно звільнити Стерненка, по-друге, відновити судову систему і перезапустити Вищу раду правосуддя, по-третє, обрати нових членів судових органів шляхом обрання на чесному конкурсі", - йдеться у зверненні.

"У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка. Ми закликаємо всіх прийти. 7 березня оголошуємо акцію безстроковою", - заявили організатори.

Активісти також вимагають у президента Володимира Зеленського перегляду поданих ним до Верховної Ради законопроєктів про реформування судової системи та внесення до них виправлень, про необхідність яких раніше заявляли міжнародні партнери.

Дивіться також: Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Один з адвокатів, Андрій Писаренко, зачитав звернення Стерненка до присутніх: "Спроба грати за їхніми правилами судочинства - це спроба посадити нас за стіл із наперсточниками. Якщо так, то ми цю гру програємо від самого початку. Не потрібно грати за правилами влади, потрібно міняти правила гри".

Адвокат переконаний, що "влада від самого початку політизувала справу, коли призначила Венедіктову (генпрокурором - Ред.). "Якщо пам'ятаєте, вона відразу сказала, що підозру Стерненку в будь-якому разі буде винесено. Це навіть не політична справа - це політична війна. Нас змушують говорити про процесуальну справу Стерненка, щоб не говорили про політико-правову війну", - сказав він, виступаючи перед присутніми.
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Топ коментарі
+52
Організатори акції висунули низку вимог під ОП: У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка - Цензор.НЕТ 1515
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27.02.2021 14:34
+32
вполне справедливые требования , не то что наша неадекватная власть
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27.02.2021 14:03
+21
В Одессе акция в поддержку Стерненко проходит возле СИЗО
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27.02.2021 14:05
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Ничё-ничё! Недели как раз и хватит. ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь подошлёт митингующим эскулапов Степашку и Ляшку с охренеными шприцами и ведром воды из Ганга. Эскулапы всех завакцинируют, у митингующих за неделю отрастут хвосты и они, превратившись в бандерлогов, убегут в индийские джунгли.
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27.02.2021 17:31 Відповісти
Я шел на митинги не для того, чтобы освободили Стерненко под страхом толпы. Это не правильно и незаконно! Я требую перемен, после которых требую нормального судейства Стерненко и по делу Шеремета! В судействе, в силовых структурах, в самом принципе, что законы в нашей стране не работают, в принципе! Вся Система прогнила, а у руля стоят похоже враги Украины!
Я допускаю, что могу ошибаться. У Зеленского последний шанс, либо идти на реформы, вплоть до внешнего управления Запада - значит он не враг Украине. Либо тупо держаться за Венедиктову и Авакова - доказывая, что он враг Украины!
О вешнем управлении. Ну нет у нас тех, кто знает, как правильно строить государство для людей. Мы всю жизнь жили не по закону, а по понятиям! Запад нам уже не верит и денег не даст! Если мы осознаем это, засунем свою гордость куда подальше, тогда, бывшие функционеры Запада смогут восстановить работу госинститутов в Украине, а потом передать власть подготовленным кадрам без опыта работы в нынешних структурах. Нет у нас силы и партии, способной объединить всех патриотов и заслуживающей доверия.
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27.02.2021 17:33 Відповісти
А чому не Антоненко ? І чому "безстрокова акція" перенесена на тиждень ?
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27.02.2021 17:36 Відповісти
Сегодня вся Банкова була повною від людей, якщо так буде кожен день Стерненко звільнять.
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27.02.2021 18:03 Відповісти
Кожен день можуть собі дозволити, хто не працює і ситий.
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27.02.2021 18:59 Відповісти
Открою секрет, большинство на Майдан после работи приезжали. А если человек голодний, то беда, гололод не тетка.
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27.02.2021 20:08 Відповісти
Відчуйте різницю.. більшість людей, політиків навпаки "топили"Організатори акції висунули низку вимог під ОП: У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка - Цензор.НЕТ 7428 би Стерненка.
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27.02.2021 18:54 Відповісти
СЕРГІЯ СТЕРНЕНКА В ПРЕЗИДЕНТИ!!! Він знає, вміє та має досвід поводження з ворогами України! «Пора! - мне шепчет голос тайный, Пора губить врагов Украйны!» - Рылеев КФ.
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27.02.2021 19:56 Відповісти
Ой вей..
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28.02.2021 10:49 Відповісти
Антоненко не забуваємо!
Відкритий розгляд справи по "Торнадо" !!
Й іньших Патріотів не забуваймо!
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27.02.2021 20:04 Відповісти
пора квартальному ...андону мостити стежку до Ростова.
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27.02.2021 20:07 Відповісти
А ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ - НИ АДВОКАТЫ СТЕРНЕНКО, НИ ОН САМ, НИ ОРГАНИЗАТОРЫ МИТИНГА НИКОГДА НЕПОДАДУТ В ЕСПЧ НА ,,НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ" ПРИГОВОР. ПОТОМУ ЧТО ЗНАЮТ ЧТО ИМЕННО В ЕСПЧ ВЕСЬ ИХ МИФ О ЯКОБЫ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ ЭТОГО ПРИГОВОРА И РАЗВЕЕТСЯ В ПУХ И ПОРОХ.
😆😅🤣😂😄🙃😜😝🤪
ТАКОВЫ РЕАЛИИ. (ХОТЬ ПО РУССКИ, ТА НАВіТЬ УКРАЇНСЬКОЮ)
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27.02.2021 20:08 Відповісти
Леня-птица говорун, отличается "умом" и "сообразительностью". ПС. Любит рисовать.
ТАКОВЫ РЕАЛИИ. (ХОТЬ ПО РУССКИ, ТА НАВіТЬ УКРАЇНСЬКОЮ) Організатори акції висунули низку вимог під ОП: У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка - Цензор.НЕТ 9514
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28.02.2021 00:18 Відповісти
А Льоня має рацію: чому насправді не подати Стерненку позов в ЕСПЛ? Якщо дісно невинний - змусять звільнити, ще й за моральну шкоду можна непогану суму відсудити.
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28.02.2021 03:20 Відповісти
Спершу потрібно використати всі можливості апеляції в Україні. І лише після цього (а це може зайняти декілька років!) можна подати в ЄСПЛ. І там ще декілька років черга на розгляд. Так виходить що відсидить по повній. І по фіг що йому за це виплатять мізерну "подачку" і скажуть "вибачте" - життя пройде мимо... А в цей час ті мудаки що його засудили будуть смачно жерти, відпочивати на Карибах і встигнуть подати в відставку (прокурори) і стануть отримувати величезні пенсії (суддя - сталініст-ленінець, наприклад). А ще термін покарання за посадові злочини у нас лише три роки.. Через три роки срок давності наступить і всі учасники фальсифікації процесу будуть чисті перед Законом і притягнути їх вже буде неможливо... Ну як тут не згадати пана Лінча?
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28.02.2021 03:44 Відповісти
Повторю питання: Що буде, коли КОЖЕН засуджений (а винними себе фактично жоден з них не вважає, навіть спійманий на гарячому (прохожий сам поскользнулся и упал на мой кинжал, поднялся и опять упал, и так восэм раз)) почне організовувати мітинги та вимагати звільнення?
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28.02.2021 03:56 Відповісти
Ти дійсно дурень чи прикидаєшся?
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28.02.2021 03:58 Відповісти
Це ти прикидаєшся. По-перше, Стерненко далеко не ангел, і всі його діяння тягнуть на срок, і не маленький. По-друге: чим інші засуджені гірші за нього? Менш патріотичні? Чому Стерненка повинні відпустити, а інших ні? Та й врешті-решт, що вже таке героїчне він зробив? Скільки років воював в АТО? Є відповіді по суті?
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28.02.2021 04:21 Відповісти
Ознайомся спершу зі справою. І які ж це його "діяння" тянуть на срок в 7,5 років з конфіскацією? Це тобі так по тв зегенерати сказали чи Соловйов з Кісєльовим? Кожний хто не воював в АТО має сидіти за наклепом "бо не воював"?
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28.02.2021 05:38 Відповісти
Во первых компенсацию по решению ЕСПЛ платит бюджет страны, то есть мы.

Я должен платить за высеры Венедиктовой и Зеленского ?

Во вторых, по самообороне Стерненко, там вообще всё чисто, поэтому посадили по похищению. Там есть состав преступления, НО !
Патриоты подменяли правосудие тогда когда, государство было в коллапсе, не работало СБУ, МВД и если бы не патриоты мы бы потеряли страну!
Но пока парламент не осудит бездеятельность правоохранителей во время агрессии РФ, то формально все добровольцы преступники
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28.02.2021 07:58 Відповісти
абрам . а говорят что жиды умные . мабуть брешуть . таки да в еспч можно подать когда пройдеш все апелляции в УКРАИНЕ --- там в еспч хай почитают как в машине с расстояния 30 см выстрелить три раза в упор травматом и не сломать ни одного ребра или не убить . а еще спросят почему .. потерпевший.. не был в суде ... и где записи видеокамеры с той заправки где ..потерпевшего.. ..выкрали.. на глазах сотрудников . а еще можеш провести эксперимент --- хай тебе с 1 метра всадят три пули из травмата и выплатят за моральну шкоду
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28.02.2021 06:32 Відповісти
Жиды таки умные. А не жиды думать совсем не хотят. Верят, что этот Стерненко реально кому-то нужен или кому-то мешает. Или ты действительно веришь, что к "покушению" на него были причастны менты и у этих ментов нет на крючке серьезного матерого уголовника, который бы убрал его моментально и по-тихому? Сподобились только на двух алкашей с ножами, которые и ножами этими владеть не умеют. Не смеши. Да и с этим похищением всё туманно. Уверен, что с этим Стерненко разыгрывается запланированный спектакль и всё совсем не так, как лохторату впаривают. Пока только непонятно, что это и зачем. Увидим.
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28.02.2021 23:26 Відповісти
абрам тебе из америки может и виднее --- но там явно торчат рога и копыта портнова . бенядиктовой и боса одесской семьи труханова . которому стерненко мешал продавать жирные дилянки у черного моря --- вот и вся конспирология ----а жидов я поважаю --- особенно умных
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01.03.2021 07:01 Відповісти
Стерненко им мешал? Чем? Пустым балабольством? Не смеши. Не тот у него уровень, чтоб мешать таким людям.
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01.03.2021 20:58 Відповісти
абрам скажи . а гандзюк это тоже не тот уровень что стерненко --- молодую женщину облили кислотой и она умирала в страшных мучениях --- у нас ***** хуже итальяшек --- те убивают а потом в серной кислоте растворяют и тот выродок что облил кислотой получил меньший срок чем стерненко . так что это не простое балабольство когда идет дерибан земли на лимоны баксов а кто то пытается помешать и дело даже не в стерненко . а в том что при зеленых повылазили портновы . лукаши . кивы . медведчуки . шуфричи и прочая нечисть
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02.03.2021 06:38 Відповісти
Гандзюк облили точно при Зеленском? А Кузьма и Шеремет тоже при нём погибли? А Окуева? В-общем, думай сам, какая нечисть страшнее, та, что сейчас повылазила, или та, что вылезла раньше.
ПС. Кстати, этим постом про Гандзюк ты, фактически, сам и подтвердил мои слова, что кого действительно хотят убрать - уберут обязательно. А Стерненко... Скорее всего, его выпустят после апелляции или заменят срок условным, на крайняк.
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02.03.2021 20:19 Відповісти
Хотел дать тебе ответ, но пан НБ опередил. Согласен каждым его словом.
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28.02.2021 07:32 Відповісти
Молодцы! Всё же украинцы не рабы!
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27.02.2021 20:58 Відповісти
Знайомий з Дніпра повідомив що йому пропонували 250 гр. за участь в цій акції. Це виняток, чи расповсюджене явище?
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27.02.2021 22:00 Відповісти
Если освободят, то это будет прецедент на безнаказанное совершение уголовных преступлений активистами, включая убийство. Под предлогом - "руссофил, сепаратист!"
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27.02.2021 23:03 Відповісти
прям неделю дали. а что потом будет?
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27.02.2021 23:18 Відповісти
А потом ещё неделя ))

Честно говоря я так и не понял, за дело его посадили или нет. Но вроде как речь там шла о похищении человека и пытках, а не о нашумевшей самообороне.
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28.02.2021 01:57 Відповісти
Про Сергея Стерненко, спою вам одесскую песню.



Мы с ним знакомы с 2014 года.
Вместе отстаивали Одессу весной 14 года, потом немного конфликтовали, потом два года стояли спина к спине...
Потом наши пути разошлись, он покинул маргинальный ПС и стал строить свою политическую карьеру.
Сергей не Ангел, но он точно патриот Украины и человек принципов. Он может и должен и обязан совершать ошибки в силу молодости, но "кто не без греха, пусть первый бросит в него камень".
По поводу дня сегодняшнего. Просто отскриню свои посты...
Посадить за стартовый пистолет и 300 грн на семь лет с конфискацией, это настолько безумный, несправедливый и просто правовой беспредел, что реально хочется понять , что на самом деле происходит.
при следующих вводных.
1.За последний месяц заседания по делу шли в турбо режиме.Наш Приморский суд , это дело тянул бы ещё годами..., но тут включился режим турбо...
2.19 го числа должен был быть оглашён мягкий приговор , типа условки, но его за четыре дня переписали на максимально жесткий и тупой.
Что случилось ?
3. Безусловно и абсолютно понятно, что на судью было оказано политическое давление.
Есть ещё вариант финансового давления со стороны группы портнова, но это мало вероятно , но возможно.
4.Возникший кипишь от такого безумного приговора, был понятен и отсюда масса вопросов.
Это тест патриотических сил ?
Это попытка раскола патриотических сил ?
Это комбинирует ОП ? Заигрывая с ватным избирателем...
Это комбинирует Портнов и ОПЗЖ доказывая свою ценность и полезность спонсорам и ватным избирателям ?
Это глубинная спец.операция СБУ и зелёных, по созданию нового лидера правых радикалов ?
Ещё нюансик, по некоторым данным судья тяжело болен и ему похрен...
Вообщем версий много и к сожалению, именно в этом деле, они базируются на абсолютном правовом беспределе.
Судья, который вынес этот тупой приговор, говорят что болен и очень безнадежно , на последней стадии...
Поэтому ему все побоку...
Типа имидж такой...
Все или не все ?
Больше всего от решения по Стерненко, выиграли два человека.
Первый, это Сергей.
Апелляция его должна оправдать.
Он становится политическим заложником как Антоненко .
Узнаваемость его теперь на уровне 90 процентов по стране.
Очень знаковые и серьезные люди Украины, за него вписались, тем самым перетаскивают его на уровень выше или на свой.
Он становится субъектным на политическом и гражданском поле страны.
Следующие суды будут жестко скомпроментированы.
Второй , это Портнов.
Он сейчас мощно монетизирует эту посадку, присвоив себе все лавры.
Он своим спонсорам , кураторам и резиденту рисует новые сметы, облизываясь от удовольствия.
А где тут Зеленский ?
В жопе...
Дебилы из ОП.
Под ОП , в основном молодежь и студенты.
Вы правильной дорогой идёте , дорогой Януковича и Александра второго...
Дегенераты...
Портнов зря празднует пиррову победу...
Господи, спасибо, что отнимаешь разум ...
Одиннадцать детей - студентов уже задержали...
Тренд прекрасный.

Організатори акції висунули низку вимог під ОП: У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка - Цензор.НЕТ 275

markgordienko1968
Марк Гордиенко
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28.02.2021 02:04 Відповісти
Во-первых. Если человек не виноват - не может быть вообще никакого приговора. "....должен был быть оглашён мягкий приговор..." в данном случае очень похож на договорняк. И такой договорняк ничем не лучше договорняка генпрокуратуры с судьей, если такой договорняк имел место. В обоих случаях - это ДОГОВОРНЯК. Если человек не виновен - ОН ПРОСТО НЕВИНОВЕН!!! БЕЗ ВСЯКИХ ДОГОВОРНЯКОВ.
Во-вторых. Все это результат судебной реформы имени Пороха. Нормальная реформа, это когда генпрокуратура пытается давить на судью, а он в ответ либо посылает ее на 3 буквы, либо обращается в Высший совет правосудия с заявлением о давлении ( только такой совет должен быть абсолютно независимым ни от кого и таким, к которому есть доверие в обществе), либо совершает 2 описанных действия одновременно.
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28.02.2021 10:05 Відповісти
Волю - Стерненку? Без сумніву. Мітинги? Однозначно. Але є одне але. Поки мітинг не прийде додому до судді і не запропонує йому піти добровільно в СІЗО і відсидіти там за цинічне нехтування законодавством - чиновники будуть робити вигляд, що Стерненко цвітна капуста.
Ось коли чергова генеральна прокурорка запропонує черговому судді когось закрити
непойнятно за шо, а він їй скаже:
- Ти бачила як ті монстри хапнули того суддю, затягли його силою до тюрми і тамзакрили? Бачила? Ти хочеш щоб вони мене так закрили? Йди ти на *** така мудра... Щеможе мене зі Стерненком в одну камеру посади, куриця, ***...Ось тільки тоді мітинги будуть мати свій видимий результат.
Без цього - суддя буде «бізнесменом»... А в Іспанії відреставрують ще декілька міст.. за твої гроші...
***
PS
Ну шо - не хоче влада вакцинуватися - нє? Це вони тоді всі «перехворіли» щоб зараз відмазку мати? Будуть казати - я готовий навіть на стадіоні, але я вже хворів то мені не можна... Чи стадіон - то стадіон..?)))


https://site.ua/mike.fire.wind/33956-krisonish/
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28.02.2021 02:17 Відповісти
Дійсно, тут є одне але: коли за кожного засудженого злочинця будуть збиратись мітинги (а вони реально можуть зібратись в достатній чисельності, родичів, друзів засуджених та зацікавлених, в тому числі матеріально, знайдеться достатньо) та затягати силою суддів до тюрми, що з цього вийде? Висновок: перш ніж пропонувати подібну дурню, слід би подумати, якщо є чим.
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28.02.2021 03:33 Відповісти
Не даремно американці шуткують "Хочеш справедливості? - йди в бордель. Хочеш щоб тебе "трахнули" іди в суд"...
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28.02.2021 03:50 Відповісти
Ультиматум! Если выполнить, то активисты в будущем будут иметь право на совершение уголовных преступлений при обвинении кого либо в "пророссийскости, "сепаратизме" или критике тех кто их финансирует
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28.02.2021 04:29 Відповісти
В Грузии Майдан,В Армении военный Майдан,Кавказский пожар разгорается...
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28.02.2021 06:23 Відповісти
Припускаю, що справи т Антоненка та Стерненка для нинішньої влади стануть аналогами справ Павлюченків та Завацького для влади Януковича. Людей випустять тільки після зміни влади
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28.02.2021 08:54 Відповісти
Все прелести судебной реформы, не буду говорить чьего имени - в действии! Митинг не там надо было устраивать, а в пос. Козин, под имением автора этой гнилой судебной реформы!!!
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28.02.2021 09:50 Відповісти
Пане Антон Геращенко, в післямайданний період я вважав вас розумною людиною, патріотом України. Я помилявся. Разом з Аваковим і Зеленським ви, Геращенко вчинили злочин, звинувативши трьох людей: Кузьменко, Антоненко і Дугарь у вбивстві Шеремета. В цих людей не було жодного, ну ніякого мотива, абсолютно ніякої причини, щоб скоїти вбивство російського журналіста. Вам, пан Геращенко, а особливо Авакову кортіло підняти рейтінг Зеленського. Слідчі. прокурори - ваші холуї. Я знаю, ви будете скиглити: це не ми, не ми, це експерти! Облиште! Це саме ви! Ані ви, Герашенко, ані Аваков, ані Зеленський ніколи не відмиєтесь від чорної плями злочину.
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28.02.2021 10:31 Відповісти
А чому серед вимог нема відставки А-ффак-оффа? Він уже... виправився?
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28.02.2021 11:15 Відповісти
а через неделю что, в ладоши начнут хлопать?
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28.02.2021 11:49 Відповісти
Может Стерненко объявит голодовку?Если через неделю не выпустят? Очень сомневаюсь.
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28.02.2021 12:30 Відповісти
Жесть, конечно.
Обычный разбойник, бандит и проходимец получил заслуженный срок, но только потому что он член праворадикального движения - его нужно отпустить.
На площади - правосеки и "небезразличные" за 250 грн в день.
Я фигею с этой страны. Похищение человека, пытки и издевательства, крышевание наркоторговли в Одессе, по мнению праворадикалов, должны оставаться безнаказаннымы для членов этой организации.
Вообще очень удобно бандитам прятаться под маской патриотизма. Равно как и предателям. Не зря почти все праворадикальные организации по миру финансируются спецслужбами других стран.
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28.02.2021 11:56 Відповісти
так вроде выключили каналы, транслирующие это мракобесие. ты еще не остыл?
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28.02.2021 12:26 Відповісти
Когда Хряк посадил Надю Савченко,как раз к выборам,никто не пикнул и ультиматумов не выдвигал.Кстати,Стерненко не объявил голодовку? У обплёваной порохоботами Нади это проблем не вызывало никогда. Как поступит этот славный козарлюга?
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28.02.2021 12:29 Відповісти
Пішов ти зі своєю кремлівською мертвечуковською консервою савченко у каналізацію - там вам і місце ватники Організатори акції висунули низку вимог під ОП: У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка - Цензор.НЕТ 3672
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28.02.2021 13:40 Відповісти
Кацап змийся в унітаз Організатори акції висунули низку вимог під ОП: У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка - Цензор.НЕТ 8379
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28.02.2021 13:41 Відповісти
А ти "нє фігєй" а "чемодан, вокзал, Россия" - буде тобі кацапське щастя і жодного "правосєка" навколо.
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01.03.2021 00:09 Відповісти
в 15-му році Порох своїм указом наклав санкції на 400 осіб причетних до окупації Криму та на 90 юрлиц
,Бубочка додав до того списку 7 ватників і йон вже герой,
пам`ять треба тренувати бо наші 74% манкурти й так.... !!
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28.02.2021 12:43 Відповісти
По этому приговору срок получили два человека. Что делать со вторым осуждённым - Демчуком ? Ему тоже свободу или свободу только Стерненко? Из требований организаторов я так понял что второе.
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28.02.2021 13:30 Відповісти
Таки да. Второй что, заслуженно осуждён? Так похищение было или нет? Кто может внятно ответить?
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01.03.2021 00:16 Відповісти
"У Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко. Мы призываем всех прийти. 7 марта объявляем акцию бессрочной", - заявили организаторы. Источник: https://censor.net/ru/n3250492

ВИБРАЛИ НА СВОЮ ГОЛОВУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНОФОБА.
ВОНО Ж І ЛАЙНО СТАНЕ ІСТИ АБИ ПРИ ВЛАДІ ЗАЛИШИТИСЬ -
У НЬОГО САМОПОВАГИ МЕНШЕ НІЖ У ЯНУКОВОЩА У 20 РАЗІВ Організатори акції висунули низку вимог під ОП: У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка - Цензор.НЕТ 1894
Не людина а хробак зелений.
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28.02.2021 13:39 Відповісти
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