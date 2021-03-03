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Новости Политика Украины Приговор Стерненко
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Фигуранта "дела Стерненко" Демчука заставляли свидетельствовать против активиста, - адвокаты

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фигуранта

Руслана Демчука, второго фигуранта "дела Стерненко", заставляли свидетельствовать против Стерненко сотрудники полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщили адвокаты активиста.

"Вчера в нашу компанию обратилась за помощью сторона Руслана Демчука - второго осужденного по делу о так называемм "похищении человека". По этому же делу нашего Клиента, Сергей Стерненко, осудили и взяли под стражу 23 февраля 2021. Во время конфиденциальной беседы с нашим адвокатом Руслан Демчук лично сообщил, что 2 марта, около 11:00, неустановленные лица, которые представились сотрудниками Управления полиции посетили Руслана в Одесском СИЗО. Эти люди требовали от Демчука дать показания против Сергея Стерненко. За это обещали изменить меру пресечения путем воздействия на прокурора", - говорится в сообщении.

После получения этой информации адвокаты немедленно инициировали применение к Руслану Демчуку мер безопасности в виде перевода в отдельную камеру.

"Адвокаты нашей компании направили заявление о преступлении, по ч. 1 ст. 373 УК Украины, - принуждение давать показания. Кроме того, после регистрации уголовного производства мы направим необходимые запросы и ходатайства с целью установления злоумышленников и других причастных к преступлению лиц", - отметили адвокаты.

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Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+20
Ватный шабаш в Одессе 30.03.2014. Бешенные Ватки просятся замуж за оккупантов Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 5325 , а с другой стороны Стерненко и три десятка "страшных правосеков"...
Вот за это его и посадили, за борьбу против "русского мира".

Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 5716

Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 606
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03.03.2021 16:57
+13
Приговор уже вынесен,так что сторона обвинения и судьи-тяните спички,кому сидеть. Фигуранта "дела Стерненко" Демчука заставляли свидетельствовать против активиста, - адвокаты - Цензор.НЕТ 8342
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03.03.2021 16:48
+11
Ініціатори цим судом раз 5 порушили законодавство України.
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03.03.2021 16:49
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Приговор уже вынесен,так что сторона обвинения и судьи-тяните спички,кому сидеть. Фигуранта "дела Стерненко" Демчука заставляли свидетельствовать против активиста, - адвокаты - Цензор.НЕТ 8342
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03.03.2021 16:48 Ответить
с єтой системой из прокурорской судебно ментовской власти никто сидеть не будет Ві не переживайте первая посадка судьи прокурора мента на срок за такие дела будет означать конец их всевластия и тогда весь єтот домик разрушается поєтому за возможность дальнейшего грабежа и нажімі они будут стоят друг за друга до последнего хоть гора трупов хоть тісячи невиновніх в тюрьме Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 4383
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03.03.2021 17:04 Ответить
А как вы предлагаете судью посадить? наш АнтиКонституционный суд летом отменил уголовную ответственность судей за принятие заведомо неправомерных решений. То есть - у этих мерзавцев сейчас, считай, никакой ответственности за правовой беспредел.
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03.03.2021 18:48 Ответить
- Такой бриллиант - в таком навозе…(с)
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03.03.2021 16:49 Ответить
- Ты к Птибурдукову уходишь от меня! (с)
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03.03.2021 16:51 Ответить
стерненко брылиант?
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03.03.2021 17:04 Ответить
Нет , но то что ему вменяют- прокатил в машине человека , отобрал 300 !!! гривен и отпустил - за это 7.5 лет тюрьмы.
А ту же Гандзюк облили кислотой- убили - 6 лет.
Бизнесмена ТРИ года держали в подвале , требовали 200 миллионов - гуляют на свободе ....
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03.03.2021 20:53 Ответить
Ініціатори цим судом раз 5 порушили законодавство України.
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03.03.2021 16:49 Ответить
Часи Яника повернулися. Демократія не для ідіотів.
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03.03.2021 16:50 Ответить
900 євро за те що квіти носите мусорам,то ви й шлепера переплюнули виробники бульби. Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 3115
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03.03.2021 20:32 Ответить
Не можешь оминути, щоб не висратись? Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 8063
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03.03.2021 20:41 Ответить
Ти чого сунеш свій п"ятак в Україну? Нам з совєтами не по дорозі.Тобі у тайгу. Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 5428
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03.03.2021 21:13 Ответить
Не тобі вказувати, що мені робити.
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03.03.2021 21:30 Ответить
А ти що за буй що тобі вказувать не можна? Ти звичайний зрадник і *********** посіпака.
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03.03.2021 21:40 Ответить
Не хочу опускатися на твій рівень. Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 3150
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03.03.2021 21:48 Ответить
До мого рівня тобі далеко дертись,ти навіть не знаєш чому корова сере лепехами,а коза кульками?
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03.03.2021 21:54 Ответить
Вражає.... Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 154
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03.03.2021 22:09 Ответить
То чого ж ти лізеш до нас з порадами,якщо навіть в лайні не тямиш. Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 2050
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03.03.2021 22:34 Ответить
Хтось справу фальсифікував...мда..
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03.03.2021 16:52 Ответить
Ватный шабаш в Одессе 30.03.2014. Бешенные Ватки просятся замуж за оккупантов Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 5325 , а с другой стороны Стерненко и три десятка "страшных правосеков"...
Вот за это его и посадили, за борьбу против "русского мира".

Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 5716

Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 606
показать весь комментарий
03.03.2021 16:57 Ответить
100% !!!
На жаль деяким патріотам це важко пояснювати...
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03.03.2021 20:39 Ответить
они так еще 3шку выпросят
за жмура...
не всегда аппеляция дает минус
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03.03.2021 16:59 Ответить
и учительницу тоже заставили сказать, что стерненко вор, наркоман и бандит?
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03.03.2021 17:03 Ответить
а яким чином вчителька до справи? Вона хіба свічку тримала?
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03.03.2021 17:11 Ответить
а учительница видела, яке гивно росло, вор, бандит , наркомани если это не правда- подайте на учительницу в суд за клевету, но село есть село и в селе все про всех знают и про стерненко знали, и откуда в 24 года дорогая квартира, машина, охрана? от крышевания наркоты, вот откуда
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03.03.2021 17:34 Ответить
Це, не свідок від слова "взагалі". Так, позвездіти.
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03.03.2021 17:45 Ответить
А это реальная учительница или актриса?
А даже если реальная - не любительница ли она "русскага мира", которой к тому же заплатили бабла за клевету?
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03.03.2021 18:49 Ответить
ну раз такие "незаинтересованные" особы как адвокаты сказали это то значит 100% правда Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 3773
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03.03.2021 17:05 Ответить
Шьем дела из материала заказчика!? "Во время конфиденциальной беседы с нашим адвокатом Руслан Демчук лично сообщил, что 2 марта, около 11:00, неустановленные лица, которые представились сотрудниками Управления полиции посетили Руслана в Одесском СИЗО. Эти люди требовали от Демчука дать показания против Сергея Стерненко. За это обещали изменить меру пресечения путем воздействия на прокурора",
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03.03.2021 17:05 Ответить
Запам'ятайте раз і на завжди, кожен власним язиком шиє собі справу. Чим більше говориш з мусорами, тим більше видаєш своїх слабких місць і де шукати проти тебе важилі. Те, що ви вважаєте своїм виправданням завжди будуть намагатися повернути для вашого звинувачення. Якщо не по одній справі то по іншій або для зміни статусу. Тому краще, хай з ними розмовляє ваш адвокат.
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03.03.2021 17:09 Ответить
Не зря же есть поговорка, - "язык мой - враг мой."
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03.03.2021 17:23 Ответить
А за признание -- больше наказания.
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03.03.2021 19:45 Ответить
Скоро до того добалакаються ,що той Щербич сам викрав Стерненка з дружками,наставив синців і пульнув в себе з травмата,щоб патріотів підставити.
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03.03.2021 17:20 Ответить
и пальцы плоскогубцами сам себе поломал.
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03.03.2021 17:55 Ответить
Та поплач ,півнику, за ватного виродка,який давно хробаків має годувати за зраду України,а воно ще патєрпєвший. Ти синці у нього сам бачив,бовдуре??? Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 5285
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03.03.2021 22:08 Ответить
Йди ти,фєдя,на жердинку.
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03.03.2021 22:33 Ответить
Оце "золоті" слова... Якби ще ті, що їх стосуються, до них дослухалися... А то раз розписав клієнту, що і як говорить, заяву офіційну йому написав, письмове пояснення, а він сказав, що не хоче робить, як я рекомендую, бо краще знає... Тепер сидить...
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03.03.2021 17:22 Ответить
при нашей судовой чудо-системе, чтобы ни происходило - судья будет под следствием за какую-нить уголовку, прокурор окажется крышей какого-нить отморозка..., но, тот кого они упрятали за решетку по беспределу все равно будет сидеть хрен знает сколько..., поскольку система давно сгнила прям с головы...
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03.03.2021 17:30 Ответить
Это портнов был ... в маске януковича, чтоб его не узнали...
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03.03.2021 17:36 Ответить
Ну ніби вже є домовленість що на апеляціі Стерненко відкинеться.Зеленський,як то з ним часто буває забздів і погодився "здать взад".Його позиція в цьому плані відома.Ще коли він кандидатом пензлював на преза його спитали - а как паступєтє,када начньоца єшо одін Майдан?Він відповів щось на кшталт "ну тагда всєх вас нахрєн,жізнь дароже"...
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03.03.2021 17:39 Ответить
Яка віра може бути до апеляції? Порожні слухи для заспокоєння бидла.
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03.03.2021 17:47 Ответить
Нет доказательств состряпанным прокурорами заказным лжеобвинениям против Стерненко, а результаты экспертиз можно состряпать так, что
Стерненко еще и дездемону на обратном пути задушил со словами "Молилась ли ты на ночь?"
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03.03.2021 17:50 Ответить
А доказы есть что его заставляли ?
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03.03.2021 18:58 Ответить
ЕСЛИ в аппеляции это будет доказано, то стороны должны будут поменяться местами.
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03.03.2021 19:48 Ответить
Конституціїя України. А там, в Статті 62. написано:
"Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь."
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03.03.2021 21:10 Ответить
На фото прокурви на "суді" над Стерненком.
Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 3603
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03.03.2021 21:12 Ответить
адвокаты немедленно инициировали применение к Руслану Демчуку мер безопасности в виде перевода в отдельную камеру.Источник: https://censor.net/ru/n3251250

А разве патриот Руслан Демчук не находится в отдельной камере повышенного комфорта в блоке для женщин и несовершеннолетних, в такой же как находится с целью безопасности патриот Сергей Стерненко? Разве Демчук хуже патриот чем Стерненко или вообще не патриот?
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04.03.2021 00:42 Ответить
 
 