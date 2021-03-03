Фигуранта "дела Стерненко" Демчука заставляли свидетельствовать против активиста, - адвокаты
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Руслана Демчука, второго фигуранта "дела Стерненко", заставляли свидетельствовать против Стерненко сотрудники полиции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщили адвокаты активиста.
"Вчера в нашу компанию обратилась за помощью сторона Руслана Демчука - второго осужденного по делу о так называемм "похищении человека". По этому же делу нашего Клиента, Сергей Стерненко, осудили и взяли под стражу 23 февраля 2021. Во время конфиденциальной беседы с нашим адвокатом Руслан Демчук лично сообщил, что 2 марта, около 11:00, неустановленные лица, которые представились сотрудниками Управления полиции посетили Руслана в Одесском СИЗО. Эти люди требовали от Демчука дать показания против Сергея Стерненко. За это обещали изменить меру пресечения путем воздействия на прокурора", - говорится в сообщении.
После получения этой информации адвокаты немедленно инициировали применение к Руслану Демчуку мер безопасности в виде перевода в отдельную камеру.
"Адвокаты нашей компании направили заявление о преступлении, по ч. 1 ст. 373 УК Украины, - принуждение давать показания. Кроме того, после регистрации уголовного производства мы направим необходимые запросы и ходатайства с целью установления злоумышленников и других причастных к преступлению лиц", - отметили адвокаты.
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.
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А ту же Гандзюк облили кислотой- убили - 6 лет.
Бизнесмена ТРИ года держали в подвале , требовали 200 миллионов - гуляют на свободе ....
Вот за это его и посадили, за борьбу против "русского мира".
На жаль деяким патріотам це важко пояснювати...
за жмура...
не всегда аппеляция дает минус
А даже если реальная - не любительница ли она "русскага мира", которой к тому же заплатили бабла за клевету?
Стерненко еще и дездемону на обратном пути задушил со словами "Молилась ли ты на ночь?"
"Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь."
А разве патриот Руслан Демчук не находится в отдельной камере повышенного комфорта в блоке для женщин и несовершеннолетних, в такой же как находится с целью безопасности патриот Сергей Стерненко? Разве Демчук хуже патриот чем Стерненко или вообще не патриот?