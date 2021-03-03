Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати

Руслана Демчука, другого фігуранта "справи Стерненка" змушували свідчити проти Стерненка співробітники поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомили адвокати активіста.

"Вчора до нашої компанії звернулась за допомогою сторона Руслана Демчука – другого засудженого по справі так званого "викрадення людини". За цією ж справою нашого клієнта, Сергія Стерненка, засудили та взяли під варту 23 лютого 2021 року.

Під час конфіденційної розмови з нашим адвокатом Руслан Демчук особисто повідомив, що 2 березня, близько 11:00, невстановлені особи, які представились співробітниками Управління Поліції, відвідали Руслана в Одеському СІЗО. Ці люди вимагали від Демчука дати показання проти Сергія Стерненка. За це обіцяли змінити запобіжний захід шляхом впливу на прокурора", - сказано в повідомленні.

Після отримання цієї інформації адвокати негайно ініціювали застосування до Руслана Демчука заходів безпеки у вигляді переведення в окрему камеру.

"Адвокати нашої компанії направили заяву про злочин, за ч. 1 ст. 373 КК України, – примушування давати показання. Окрім того, після реєстрації кримінального провадження ми направимо необхідні запити та клопотання з метою встановлення зловмисників та інших причетних до злочину осіб", - зазначили адвокати.

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Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички. Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.