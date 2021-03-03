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Новини Політика України Вирок Стерненку
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Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фігуранта

Руслана Демчука, другого фігуранта "справи Стерненка" змушували свідчити проти Стерненка співробітники поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомили адвокати активіста.

"Вчора до нашої компанії звернулась за допомогою сторона Руслана Демчука – другого засудженого по справі так званого "викрадення людини". За цією ж справою нашого клієнта, Сергія Стерненка, засудили та взяли під варту 23 лютого 2021 року.
Під час конфіденційної розмови з нашим адвокатом Руслан Демчук особисто повідомив, що 2 березня, близько 11:00, невстановлені особи, які представились співробітниками Управління Поліції, відвідали Руслана в Одеському СІЗО. Ці люди вимагали від Демчука дати показання проти Сергія Стерненка. За це обіцяли змінити запобіжний захід шляхом впливу на прокурора", - сказано в повідомленні.

Після отримання цієї інформації адвокати негайно ініціювали застосування до Руслана Демчука заходів безпеки у вигляді переведення в окрему камеру.

"Адвокати нашої компанії направили заяву про злочин, за ч. 1 ст. 373 КК України, – примушування давати показання. Окрім того, після реєстрації кримінального провадження ми направимо необхідні запити та клопотання з метою встановлення зловмисників та інших причетних до злочину осіб", - зазначили адвокати.

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Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички. Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.
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Топ коментарі
+20
Ватный шабаш в Одессе 30.03.2014. Бешенные Ватки просятся замуж за оккупантов Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 5325 , а с другой стороны Стерненко и три десятка "страшных правосеков"...
Вот за это его и посадили, за борьбу против "русского мира".

Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 5716

Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 606
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03.03.2021 16:57
+13
Приговор уже вынесен,так что сторона обвинения и судьи-тяните спички,кому сидеть. Фигуранта "дела Стерненко" Демчука заставляли свидетельствовать против активиста, - адвокаты - Цензор.НЕТ 8342
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03.03.2021 16:48
+11
Ініціатори цим судом раз 5 порушили законодавство України.
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03.03.2021 16:49
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Приговор уже вынесен,так что сторона обвинения и судьи-тяните спички,кому сидеть. Фигуранта "дела Стерненко" Демчука заставляли свидетельствовать против активиста, - адвокаты - Цензор.НЕТ 8342
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03.03.2021 16:48 Відповісти
с єтой системой из прокурорской судебно ментовской власти никто сидеть не будет Ві не переживайте первая посадка судьи прокурора мента на срок за такие дела будет означать конец их всевластия и тогда весь єтот домик разрушается поєтому за возможность дальнейшего грабежа и нажімі они будут стоят друг за друга до последнего хоть гора трупов хоть тісячи невиновніх в тюрьме Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 4383
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03.03.2021 17:04 Відповісти
А как вы предлагаете судью посадить? наш АнтиКонституционный суд летом отменил уголовную ответственность судей за принятие заведомо неправомерных решений. То есть - у этих мерзавцев сейчас, считай, никакой ответственности за правовой беспредел.
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03.03.2021 18:48 Відповісти
- Такой бриллиант - в таком навозе…(с)
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03.03.2021 16:49 Відповісти
- Ты к Птибурдукову уходишь от меня! (с)
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03.03.2021 16:51 Відповісти
стерненко брылиант?
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03.03.2021 17:04 Відповісти
Нет , но то что ему вменяют- прокатил в машине человека , отобрал 300 !!! гривен и отпустил - за это 7.5 лет тюрьмы.
А ту же Гандзюк облили кислотой- убили - 6 лет.
Бизнесмена ТРИ года держали в подвале , требовали 200 миллионов - гуляют на свободе ....
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03.03.2021 20:53 Відповісти
Ініціатори цим судом раз 5 порушили законодавство України.
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03.03.2021 16:49 Відповісти
Часи Яника повернулися. Демократія не для ідіотів.
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03.03.2021 16:50 Відповісти
900 євро за те що квіти носите мусорам,то ви й шлепера переплюнули виробники бульби. Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 3115
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03.03.2021 20:32 Відповісти
Не можешь оминути, щоб не висратись? Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 8063
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03.03.2021 20:41 Відповісти
Ти чого сунеш свій п"ятак в Україну? Нам з совєтами не по дорозі.Тобі у тайгу. Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 5428
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03.03.2021 21:13 Відповісти
Не тобі вказувати, що мені робити.
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03.03.2021 21:30 Відповісти
А ти що за буй що тобі вказувать не можна? Ти звичайний зрадник і *********** посіпака.
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03.03.2021 21:40 Відповісти
Не хочу опускатися на твій рівень. Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 3150
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03.03.2021 21:48 Відповісти
До мого рівня тобі далеко дертись,ти навіть не знаєш чому корова сере лепехами,а коза кульками?
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03.03.2021 21:54 Відповісти
Вражає.... Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 154
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03.03.2021 22:09 Відповісти
То чого ж ти лізеш до нас з порадами,якщо навіть в лайні не тямиш. Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 2050
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03.03.2021 22:34 Відповісти
Хтось справу фальсифікував...мда..
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03.03.2021 16:52 Відповісти
Ватный шабаш в Одессе 30.03.2014. Бешенные Ватки просятся замуж за оккупантов Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 5325 , а с другой стороны Стерненко и три десятка "страшных правосеков"...
Вот за это его и посадили, за борьбу против "русского мира".

Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 5716

Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 606
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03.03.2021 16:57 Відповісти
100% !!!
На жаль деяким патріотам це важко пояснювати...
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03.03.2021 20:39 Відповісти
они так еще 3шку выпросят
за жмура...
не всегда аппеляция дает минус
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03.03.2021 16:59 Відповісти
и учительницу тоже заставили сказать, что стерненко вор, наркоман и бандит?
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03.03.2021 17:03 Відповісти
а яким чином вчителька до справи? Вона хіба свічку тримала?
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03.03.2021 17:11 Відповісти
а учительница видела, яке гивно росло, вор, бандит , наркомани если это не правда- подайте на учительницу в суд за клевету, но село есть село и в селе все про всех знают и про стерненко знали, и откуда в 24 года дорогая квартира, машина, охрана? от крышевания наркоты, вот откуда
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03.03.2021 17:34 Відповісти
Це, не свідок від слова "взагалі". Так, позвездіти.
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03.03.2021 17:45 Відповісти
А это реальная учительница или актриса?
А даже если реальная - не любительница ли она "русскага мира", которой к тому же заплатили бабла за клевету?
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03.03.2021 18:49 Відповісти
ну раз такие "незаинтересованные" особы как адвокаты сказали это то значит 100% правда Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 3773
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03.03.2021 17:05 Відповісти
Шьем дела из материала заказчика!? "Во время конфиденциальной беседы с нашим адвокатом Руслан Демчук лично сообщил, что 2 марта, около 11:00, неустановленные лица, которые представились сотрудниками Управления полиции посетили Руслана в Одесском СИЗО. Эти люди требовали от Демчука дать показания против Сергея Стерненко. За это обещали изменить меру пресечения путем воздействия на прокурора",
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03.03.2021 17:05 Відповісти
Запам'ятайте раз і на завжди, кожен власним язиком шиє собі справу. Чим більше говориш з мусорами, тим більше видаєш своїх слабких місць і де шукати проти тебе важилі. Те, що ви вважаєте своїм виправданням завжди будуть намагатися повернути для вашого звинувачення. Якщо не по одній справі то по іншій або для зміни статусу. Тому краще, хай з ними розмовляє ваш адвокат.
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03.03.2021 17:09 Відповісти
Не зря же есть поговорка, - "язык мой - враг мой."
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03.03.2021 17:23 Відповісти
А за признание -- больше наказания.
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03.03.2021 19:45 Відповісти
Скоро до того добалакаються ,що той Щербич сам викрав Стерненка з дружками,наставив синців і пульнув в себе з травмата,щоб патріотів підставити.
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03.03.2021 17:20 Відповісти
и пальцы плоскогубцами сам себе поломал.
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03.03.2021 17:55 Відповісти
Та поплач ,півнику, за ватного виродка,який давно хробаків має годувати за зраду України,а воно ще патєрпєвший. Ти синці у нього сам бачив,бовдуре??? Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 5285
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03.03.2021 22:08 Відповісти
Йди ти,фєдя,на жердинку.
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03.03.2021 22:33 Відповісти
Оце "золоті" слова... Якби ще ті, що їх стосуються, до них дослухалися... А то раз розписав клієнту, що і як говорить, заяву офіційну йому написав, письмове пояснення, а він сказав, що не хоче робить, як я рекомендую, бо краще знає... Тепер сидить...
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03.03.2021 17:22 Відповісти
при нашей судовой чудо-системе, чтобы ни происходило - судья будет под следствием за какую-нить уголовку, прокурор окажется крышей какого-нить отморозка..., но, тот кого они упрятали за решетку по беспределу все равно будет сидеть хрен знает сколько..., поскольку система давно сгнила прям с головы...
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03.03.2021 17:30 Відповісти
Это портнов был ... в маске януковича, чтоб его не узнали...
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03.03.2021 17:36 Відповісти
Ну ніби вже є домовленість що на апеляціі Стерненко відкинеться.Зеленський,як то з ним часто буває забздів і погодився "здать взад".Його позиція в цьому плані відома.Ще коли він кандидатом пензлював на преза його спитали - а как паступєтє,када начньоца єшо одін Майдан?Він відповів щось на кшталт "ну тагда всєх вас нахрєн,жізнь дароже"...
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03.03.2021 17:39 Відповісти
Яка віра може бути до апеляції? Порожні слухи для заспокоєння бидла.
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03.03.2021 17:47 Відповісти
Нет доказательств состряпанным прокурорами заказным лжеобвинениям против Стерненко, а результаты экспертиз можно состряпать так, что
Стерненко еще и дездемону на обратном пути задушил со словами "Молилась ли ты на ночь?"
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03.03.2021 17:50 Відповісти
А доказы есть что его заставляли ?
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03.03.2021 18:58 Відповісти
ЕСЛИ в аппеляции это будет доказано, то стороны должны будут поменяться местами.
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03.03.2021 19:48 Відповісти
Конституціїя України. А там, в Статті 62. написано:
"Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь."
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03.03.2021 21:10 Відповісти
На фото прокурви на "суді" над Стерненком.
Фігуранта "справи Стерненка" Демчука змушували свідчити проти активіста, - адвокати - Цензор.НЕТ 3603
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03.03.2021 21:12 Відповісти
адвокаты немедленно инициировали применение к Руслану Демчуку мер безопасности в виде перевода в отдельную камеру.Источник: https://censor.net/ru/n3251250

А разве патриот Руслан Демчук не находится в отдельной камере повышенного комфорта в блоке для женщин и несовершеннолетних, в такой же как находится с целью безопасности патриот Сергей Стерненко? Разве Демчук хуже патриот чем Стерненко или вообще не патриот?
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04.03.2021 00:42 Відповісти
 
 