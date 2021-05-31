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Одеський апеляційний суд виправдав соратника Стерненка Демчука

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Одеський апеляційний суд виправдав соратника Стерненка Демчука

Одеський апеляційний суд визнав не доведеною вину активіста "Правого сектора" Сергія Демчука у скоєнні злочинів, за які Приморський райсуд виніс йому 23 лютого вирок про позбавлення волі строком понад 7 років з конфіскацією половини майна

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нарешті з мене знімуть браслет, згідно з рішенням апеляційного суду, і я зможу вільно пересуватись і поновитися на роботі", - зазначив Демчук, коментуючи журналістам нинішнє рішення апеляційного суду.

За словами соратника Сергія Стерненка, він не визнає вину, яку інкримінували обом прокурори, і вдячний адвокатам і небайдужим людям, що брали участь у масових акціях за справедливий суд.

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Демчук пояснив, що раніше перебував під вартою за іншим обвинуваченням прокуратури, яке теж було визнано Одеським апеляційним судом незаконним.

"Після цього Суворовський райсуд переглянув справу, і тому колегія суддів апеляційного суду 31 травня ухвалила стосовно мене рішення, не взявши до уваги рішення райсуду і попередню судимість, на чому наполягали прокурори", - додав Демчук.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку та Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

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31 травня Апеляційний суд Одеси визнав активіста Сергія Стерненка винним за двома статтями - 146 (викрадення людини) та ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю). Його засудили до 1 року позбавлення волі умовно.
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У ваты подгорает.
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31.05.2021 22:56 Відповісти
Как ни странно у некоторых порохоботов тоже...
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31.05.2021 23:48 Відповісти
Ну і що це ти мелеш? Ти що, енергетичний вампір? Якби якусь дурість, заради негативу?
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01.06.2021 08:16 Відповісти
Ніде правди діти... Як не прикро але так і є
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01.06.2021 08:36 Відповісти
Ах у него еще и соратник был!
В общем, идея похищения человека ради пары сотен гривен, оказывается еще более "правдоподобна"!
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31.05.2021 22:59 Відповісти
У Портнова разрив ануса зараз !
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01.06.2021 00:09 Відповісти
мені сподобалося---------------вони катували депутата,вимагаючи великі гроші.Але коли той дав їм 300 гр і сказав що більше немає,дали в вухо і відпустили.
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01.06.2021 06:32 Відповісти
 
 