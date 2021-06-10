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Новини Вирок Стерненку
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Судді у справі Стерненка Кадегроб і Прібилов подали у відставку

Судді у справі Стерненка Кадегроб і Прібилов подали у відставку

Судді Одеського апеляційного суду Альбіна Кадегроб і Вадим Прібилов, які розглядали апеляційну скаргу Стерненка і Демчука в справі про викрадення депутата Щербича, подали у відставку.

На 10 червня заплановано розгляд Вищою радою правосуддя (ВРП) матеріалів про звільнення суддів з посад за загальними обставинами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Розгляд матеріалів про звільнення суддів у зв'язку з поданням заяви про відставку:

Кадегроб Альбіни Іванівни - судді Одеського апеляційного суду;

Прібилова Вадима Михайловича - судді Одеського апеляційного суду", - йдеться в порядку денному засідання ВРП.

Також читайте: Венедіктова про справу Стерненка: Звичайний кримінальний процес. Рішення суду не оцінюю

Вони були в складі колегії суддів Одеського апеляційного суду, які 31 травня скасували вирок за розбій у справі проти Сергія Стерненка і Руслана Демчука за звинуваченням у викраденні і катуванні місцевого депутата Сергія Щербича навесні 2015 року. Однак Стерненко отримав умовний термін за статтею про зброю.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку та Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

Також дивіться: Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

31 травня Апеляційний суд Одеси визнав активіста Сергія Стерненка винним за двома статтями - 146 (викрадення людини) та ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю). Його засудили до 1 року позбавлення волі умовно.

Автор: 

суддя (1582) Стерненко Сергій (384) Вища рада правосуддя (582) звільнення суддів (66)


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Топ коментарі
+9
По ходу отказались выносить приговор, написанный в ОПе, в отличие от донецкого судьи-сталиниста-ленинца !
Если так, то у судей есть еще достоинство и честь....
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10.06.2021 12:53
+8
судей в утиль Стерненко свободу!!!
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10.06.2021 12:47
+5
Наверное местная, трухановская ватно-елита не может им простить шо пустили активиста, который их кошмарил.
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10.06.2021 13:05
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СУДЕЙ по делу стерненко под СУД,
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10.06.2021 12:44 Відповісти
Судей или донецкого судью? Пиши немчура чтоб было понятно откуда ты вещаешь!
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10.06.2021 13:49 Відповісти
Вирішила, що більше не буду підтримувати Стерненка.
Бо він ображає українців.
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10.06.2021 12:45 Відповісти
Він вирішив, що може все сам. Возгордився.
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10.06.2021 12:47 Відповісти
Нехай сам Стерненко менше смердить.
І ти разом з ним.
Набридла вже ботва..
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10.06.2021 16:29 Відповісти
А ТИ ЧИЇХ БУДЕШ.
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10.06.2021 15:25 Відповісти
Ты так пишешь, как будто они на зарплату живут
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10.06.2021 12:49 Відповісти
судей в утиль Стерненко свободу!!!
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10.06.2021 12:47 Відповісти
Скорее всего Трухано-Киваловская компания не довольна решением этих судей. Этой компании нужны более послушные судьи и поэтому они решили этих исключить из судей . Не думаете же вы на самом деле, что эти судьи просто так сами решили уйти на отдых.
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10.06.2021 13:33 Відповісти
По ходу отказались выносить приговор, написанный в ОПе, в отличие от донецкого судьи-сталиниста-ленинца !
Если так, то у судей есть еще достоинство и честь....
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10.06.2021 12:53 Відповісти
Нічого подібного. Про те, що вони збираються у відставку, Сергій повідомляв ще до розгляду справи. Тобто можуть прийняти будь-яке рішення без усілякого ризику для подальшої кар'єри. Наслідок нам відомий - 3 роки за 1 патрон. Дуже чесно і достойно
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10.06.2021 13:02 Відповісти
Наверное местная, трухановская ватно-елита не может им простить шо пустили активиста, который их кошмарил.
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10.06.2021 13:05 Відповісти
Степаненко много сделал в борьбе с ватой помогая СБУ.
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10.06.2021 13:05 Відповісти
)))Степаненко?????))))
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10.06.2021 13:07 Відповісти
Пардон, конечно Стерненко. Это все чертова автозамена сов.
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10.06.2021 13:12 Відповісти
Судді у справі Стерненка Кадегроб і Прібилов подали у відставку - Цензор.НЕТ 510
Ось чесно і відпрацював криваві кремлівські срібняки
для Іуди. Зароблені копіткою працею на благо )(уйла
кремля і его вірних слуг ЗЕбілів капітулянтів.
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10.06.2021 13:21 Відповісти
Зовсім ботяра дахом поїхав? Ти хоча б розберись, який вирок ті судді винесли, і чи на користь Стерненка. Чи платять тільки за тупе гівнометання в Зелену Жабу?
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10.06.2021 13:50 Відповісти
Итак, смотрим за руками: зебилы возбуждают уголовное дело на нелюбимого кацапам правосека.кацапские колаборанты дрыщут в радостной истерии. Потом суды заканчиваются народными волнениями и в конечном итоге уголовном наказанием - стерненко в тюрьме. А теперь начинается самое интересное: в сизо стерненко прилетает оффер из банковов, цена вопроса - его свобода. Глупо было бы стерненко отказаться от такой малины. В итоге что мы имеем: "радикал" на свободе и продолжает возбуждать проукраинский электорат правильными видосами, при этом молчек по поводу зашкваров зебила-дерьмака, и потихоньку начинает выкатывать правильные месиджи против порошенко на его электоральном поле.
Видете, как легко оказалось ******* элохторат и выкатить на арену новую гадю савченко.
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10.06.2021 13:54 Відповісти
Когда это он наезжал на порошенко ну кроме как после покушений ,организованным трухановым ещё при каденции щоколадника .При зе о сывочолом гетьмане он на моей памяти ещё вроде ничего и не говорил такого
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10.06.2021 14:49 Відповісти
Читай комент внимательно. Речь идет о июне 2021
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10.06.2021 17:03 Відповісти
ГОДІ ПІДБАРИЖНИКУ ЗА СИВОЧОЛОГО, ВІН ВЛАДУ ПРОСРАВ, ЗЕ НА ЧЕРЗІ.
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10.06.2021 15:29 Відповісти
Давай угадаю, за мертведчука или бойко голосовал на выборах
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10.06.2021 17:03 Відповісти
Чому даунєцкій пітух сталініст не подасть у відставку, а буде падло сидіти на посаді поки не здохне
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10.06.2021 18:37 Відповісти
 
 