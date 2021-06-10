Судді у справі Стерненка Кадегроб і Прібилов подали у відставку

Судді Одеського апеляційного суду Альбіна Кадегроб і Вадим Прібилов, які розглядали апеляційну скаргу Стерненка і Демчука в справі про викрадення депутата Щербича, подали у відставку.

На 10 червня заплановано розгляд Вищою радою правосуддя (ВРП) матеріалів про звільнення суддів з посад за загальними обставинами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Розгляд матеріалів про звільнення суддів у зв'язку з поданням заяви про відставку:

Кадегроб Альбіни Іванівни - судді Одеського апеляційного суду;

Прібилова Вадима Михайловича - судді Одеського апеляційного суду", - йдеться в порядку денному засідання ВРП.

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Вони були в складі колегії суддів Одеського апеляційного суду, які 31 травня скасували вирок за розбій у справі проти Сергія Стерненка і Руслана Демчука за звинуваченням у викраденні і катуванні місцевого депутата Сергія Щербича навесні 2015 року. Однак Стерненко отримав умовний термін за статтею про зброю.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку та Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

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31 травня Апеляційний суд Одеси визнав активіста Сергія Стерненка винним за двома статтями - 146 (викрадення людини) та ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю). Його засудили до 1 року позбавлення волі умовно.