Судді у справі Стерненка Кадегроб і Прібилов подали у відставку
Судді Одеського апеляційного суду Альбіна Кадегроб і Вадим Прібилов, які розглядали апеляційну скаргу Стерненка і Демчука в справі про викрадення депутата Щербича, подали у відставку.
На 10 червня заплановано розгляд Вищою радою правосуддя (ВРП) матеріалів про звільнення суддів з посад за загальними обставинами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Розгляд матеріалів про звільнення суддів у зв'язку з поданням заяви про відставку:
Кадегроб Альбіни Іванівни - судді Одеського апеляційного суду;
Прібилова Вадима Михайловича - судді Одеського апеляційного суду", - йдеться в порядку денному засідання ВРП.
Вони були в складі колегії суддів Одеського апеляційного суду, які 31 травня скасували вирок за розбій у справі проти Сергія Стерненка і Руслана Демчука за звинуваченням у викраденні і катуванні місцевого депутата Сергія Щербича навесні 2015 року. Однак Стерненко отримав умовний термін за статтею про зброю.
Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку та Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.
31 травня Апеляційний суд Одеси визнав активіста Сергія Стерненка винним за двома статтями - 146 (викрадення людини) та ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю). Його засудили до 1 року позбавлення волі умовно.
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Бо він ображає українців.
І ти разом з ним.
Набридла вже ботва..
Если так, то у судей есть еще достоинство и честь....
Ось чесно і відпрацював криваві кремлівські срібняки
для Іуди. Зароблені копіткою працею на благо )(уйла
кремля і его вірних слуг ЗЕбілів капітулянтів.
Видете, как легко оказалось ******* элохторат и выкатить на арену новую гадю савченко.