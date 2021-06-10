Судьи по делу Стерненко Кадегроб и Прибылов подали в отставку
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Судьи Одесского апелляционного суда Альбина Кадегроб и Вадим Прибилов, которые рассматривали апелляционную жалобу Стерненко и Демчука в деле о похищении депутата Щербича, подали в отставку.
На 10 июня запланировано рассмотрение Высшим советом правосудия (ВСП) материалов об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Рассмотрение материалов об увольнении судей в связи с подачей заявления об отставке:
- Кадегроб Альбины Ивановны – судьи Одесского апелляционного суда;
- Прибылова Вадима Михайловича – судьи Одесского апелляционного суда", - говорится в повестки дня заседания ВСП.
Они были в составе коллегии судей Одесского апелляционного суда, которые 31 мая отменили приговор за разбой по делу против Сергея Стерненка и Руслана Демчука по обвинению в похищении и истязании местного депутата Сергея Щербича весной 2015 года. Однако Стерненко получил условный срок по статье об оружии.
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.
31 мая Апелляционный суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным по двум статьям - 146 (похищение человека) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием). Его приговорили к 1 году лишения свободы условно.
Пожалуйста, подождите...
Бо він ображає українців.
І ти разом з ним.
Набридла вже ботва..
Если так, то у судей есть еще достоинство и честь....
Ось чесно і відпрацював криваві кремлівські срібняки
для Іуди. Зароблені копіткою працею на благо )(уйла
кремля і его вірних слуг ЗЕбілів капітулянтів.
Видете, как легко оказалось ******* элохторат и выкатить на арену новую гадю савченко.