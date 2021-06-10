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Новости Политика Украины Приговор Стерненко
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Судьи по делу Стерненко Кадегроб и Прибылов подали в отставку

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Судьи по делу Стерненко Кадегроб и Прибылов подали в отставку

Судьи Одесского апелляционного суда Альбина Кадегроб и Вадим Прибилов, которые рассматривали апелляционную жалобу Стерненко и Демчука в деле о похищении депутата Щербича, подали в отставку.

На 10 июня запланировано рассмотрение Высшим советом правосудия (ВСП) материалов об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Рассмотрение материалов об увольнении судей в связи с подачей заявления об отставке:

  • Кадегроб Альбины Ивановны – судьи Одесского апелляционного суда;
  • Прибылова Вадима Михайловича – судьи Одесского апелляционного суда", - говорится в повестки дня заседания ВСП.

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Они были в составе коллегии судей Одесского апелляционного суда, которые 31 мая отменили приговор за разбой по делу против Сергея Стерненка и Руслана Демчука по обвинению в похищении и истязании местного депутата Сергея Щербича весной 2015 года. Однако Стерненко получил условный срок по статье об оружии.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

31 мая Апелляционный суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным по двум статьям - 146 (похищение человека) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием). Его приговорили к 1 году лишения свободы условно.
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Топ комментарии
+9
По ходу отказались выносить приговор, написанный в ОПе, в отличие от донецкого судьи-сталиниста-ленинца !
Если так, то у судей есть еще достоинство и честь....
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10.06.2021 12:53
+8
судей в утиль Стерненко свободу!!!
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10.06.2021 12:47
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СУДЕЙ по делу стерненко под СУД,
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10.06.2021 12:44 Ответить
Судей или донецкого судью? Пиши немчура чтоб было понятно откуда ты вещаешь!
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10.06.2021 13:49 Ответить
Вирішила, що більше не буду підтримувати Стерненка.
Бо він ображає українців.
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10.06.2021 12:45 Ответить
Він вирішив, що може все сам. Возгордився.
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10.06.2021 12:47 Ответить
Нехай сам Стерненко менше смердить.
І ти разом з ним.
Набридла вже ботва..
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10.06.2021 16:29 Ответить
А ТИ ЧИЇХ БУДЕШ.
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10.06.2021 15:25 Ответить
Ты так пишешь, как будто они на зарплату живут Судьи по делу Стерненко Кадегроб и Прибылов подали в отставку - Цензор.НЕТ 7662
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10.06.2021 12:49 Ответить
судей в утиль Стерненко свободу!!!
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10.06.2021 12:47 Ответить
Скорее всего Трухано-Киваловская компания не довольна решением этих судей. Этой компании нужны более послушные судьи и поэтому они решили этих исключить из судей . Не думаете же вы на самом деле, что эти судьи просто так сами решили уйти на отдых.
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10.06.2021 13:33 Ответить
По ходу отказались выносить приговор, написанный в ОПе, в отличие от донецкого судьи-сталиниста-ленинца !
Если так, то у судей есть еще достоинство и честь....
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10.06.2021 12:53 Ответить
Нічого подібного. Про те, що вони збираються у відставку, Сергій повідомляв ще до розгляду справи. Тобто можуть прийняти будь-яке рішення без усілякого ризику для подальшої кар'єри. Наслідок нам відомий - 3 роки за 1 патрон. Дуже чесно і достойно
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10.06.2021 13:02 Ответить
Наверное местная, трухановская ватно-елита не может им простить шо пустили активиста, который их кошмарил.
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10.06.2021 13:05 Ответить
Степаненко много сделал в борьбе с ватой помогая СБУ.
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10.06.2021 13:05 Ответить
)))Степаненко?????))))
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10.06.2021 13:07 Ответить
Пардон, конечно Стерненко. Это все чертова автозамена сов.
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10.06.2021 13:12 Ответить
Судді у справі Стерненка Кадегроб і Прібилов подали у відставку - Цензор.НЕТ 510
Ось чесно і відпрацював криваві кремлівські срібняки
для Іуди. Зароблені копіткою працею на благо )(уйла
кремля і его вірних слуг ЗЕбілів капітулянтів.
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10.06.2021 13:21 Ответить
Зовсім ботяра дахом поїхав? Ти хоча б розберись, який вирок ті судді винесли, і чи на користь Стерненка. Чи платять тільки за тупе гівнометання в Зелену Жабу?
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10.06.2021 13:50 Ответить
Итак, смотрим за руками: зебилы возбуждают уголовное дело на нелюбимого кацапам правосека.кацапские колаборанты дрыщут в радостной истерии. Потом суды заканчиваются народными волнениями и в конечном итоге уголовном наказанием - стерненко в тюрьме. А теперь начинается самое интересное: в сизо стерненко прилетает оффер из банковов, цена вопроса - его свобода. Глупо было бы стерненко отказаться от такой малины. В итоге что мы имеем: "радикал" на свободе и продолжает возбуждать проукраинский электорат правильными видосами, при этом молчек по поводу зашкваров зебила-дерьмака, и потихоньку начинает выкатывать правильные месиджи против порошенко на его электоральном поле.
Видете, как легко оказалось ******* элохторат и выкатить на арену новую гадю савченко.
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10.06.2021 13:54 Ответить
Когда это он наезжал на порошенко ну кроме как после покушений ,организованным трухановым ещё при каденции щоколадника .При зе о сывочолом гетьмане он на моей памяти ещё вроде ничего и не говорил такого
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10.06.2021 14:49 Ответить
Читай комент внимательно. Речь идет о июне 2021
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10.06.2021 17:03 Ответить
ГОДІ ПІДБАРИЖНИКУ ЗА СИВОЧОЛОГО, ВІН ВЛАДУ ПРОСРАВ, ЗЕ НА ЧЕРЗІ.
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10.06.2021 15:29 Ответить
Давай угадаю, за мертведчука или бойко голосовал на выборах
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10.06.2021 17:03 Ответить
Чому даунєцкій пітух сталініст не подасть у відставку, а буде падло сидіти на посаді поки не здохне
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10.06.2021 18:37 Ответить
 
 