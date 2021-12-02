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СБУ (18674) Стерненко (384)

Стерненко выиграл иск против СБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стерненко выиграл иск против СБУ

Суд обязал СБУ удалить информацию о "преднамеренном убийстве" одесским активистом Сергеем Стерненко напавшего на него мужчину.

Об этом Стерненко сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Иск касался инфографики, обнародованной СБУ в июне 2020 года. Тогда ведомство сравнило позиции Стерненко и следствия по делу, в котором активист обвиняется в убийстве одного из участников нападения на него. Колонки с позицией следствия имели название "Как было на самом деле".

Стерненко обвинил СБУ в нарушении принципа презумпции невиновности. Он утверждает, что инфографику опубликовали еще даже раньше, чем ему было сообщено о подозрении.

"Теперь СБУ обязана на своем сайте выложить информацию, что их ложь "Как на самом деле" это было предположение, а не доказанный факт. Еще ждем полного текста постановления", - написал Стерненко.

"Радио Свобода" со ссылкой на собеседника в СБУ сообщает, что в спецслужбе изучают решение суда по делу по иску Стерненко.

По словам собеседника, в ставшей поводом для иска инфографике "изложенная в правой колонке информация соответствует действительности с формулировкой "по версии следствия".

"По дальнейшим действиям - изучаем полный текст постановления, будем реагировать соответственно", - добавили в СБУ.
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Топ комментарии
+43
Красава !
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02.12.2021 22:09
+34
Стернеко -герой,сражался и с бандотой, и с полицией, и с прокурорами. И ,главное,-выстоял! Далеко не каждый на такое способен. Крепкий орешек.
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02.12.2021 22:19
+18
який Жах
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02.12.2021 22:14
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А чим же мало б ще займатись наше героічне СБУ, як не розповсюджувати брехню ? от зараз в них появилась серйозна справа - вивчати рішення суду і реагувати. Роботи на цілий рік.
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03.12.2021 06:55 Ответить
баканова - на мыло!
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03.12.2021 08:42 Ответить
единоразовое торжество справедливости и законности в нашей стране воспринимается как необычайный прорыв, как нечто невозможное, как покорение труднодоступной вершины..., жесть просто..., мы точно строим правовое государство или мы его разрушаем...
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03.12.2021 09:38 Ответить
Тупоголові фсбушики вчергове облажалися.
Причому зловили їх не просто на брехні, до чого усі уже звикли, а на брехні в темі "як було НАСПРАВДІ".
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03.12.2021 10:39 Ответить
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