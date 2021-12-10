УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12272 відвідувача онлайн
Новини Політика України
5 692 16
Стерненко (374) Трепак (85) Рябошапка Руслан (405) Венедіктова (756)

До "справи Стерненка" долучили інтерв'ю Венедіктової, Трепака і Рябошапки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До

За клопотанням адвокатів активіста Сергія Стерненка до справи про вбивство долучили відрізки з інтерв’ю генеральної прокурорки Ірина Венедіктової, ексзаступника генерального прокурора Віктора Трепака і ексгенепрокурора Руслана Рябошапки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Також адвокати надали суддям лист колишнього очільника групи прокурорів у справі Стерненка Андрія Родіонова. Той відмовився погоджувати активісту підозру у навмисному вбивстві, після чого був відсторонений від провадження.

На судовому засіданні 10 грудня адвокати Сергія Стерненка продовжили надавати суду докази "політизації справи" про напад на активіста та загибель одного з нападників під час сутички – Стерненко каже про самооборону, а державне обвинувачення – про навмисне вбивство.

Першим до справи долучили інтерв’ю генеральної прокурорки Венедіктової, яка говорить, що підозра Стерненку буде в будь-якому разі, питання тільки у кваліфікації – навмисне чи ненавмисне вбивство. На думку обвинуваченого, прокурорка не могла робити такі заяви, не будучи прокурором у справі, зокрема, за два місяці до того, як активісту висунули підозру.

"Це був тиск Венедіктової на прокурора у справі. І прокурор про це заявляв потім. І це ще раз доводить політичний характер цієї справи", – заявив обвинувачений.

На думку захисту, ці та інші заяви високопосадовців доводять, що слідство велось упереджено. Також адвокати Андрій Писаренко і Масі Найєм нагадали, що одним з критеріїв політично вмотивованих справ, згідно із рішеннями Європейського суду з прав людини, є публічні поспішні заяви чиновників

Читайте: Стерненко виграв позов проти СБУ

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
10.12.2021 17:12
+9
ми можем по різному ставитись до цього Персонажу ....- але не може бути збігом обставин що 2 рази поспіль його намагались - можливо не вбити , а передати " привіт"....- але те що він знищив - не вбив !!!, нападника ..., заслуговуе на Повагу .... так як не він перший починав ...тут Респект !!!
показати весь коментар
10.12.2021 18:33
+7
Венедикта и пропутинское ОП - это все кодло комуняки зе, они все пойдут на нары по одной сиатье, за предптельство.
показати весь коментар
10.12.2021 17:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.12.2021 17:12 Відповісти
Дави Бєнєдіктову!
показати весь коментар
10.12.2021 17:18 Відповісти
Венедикта и пропутинское ОП - это все кодло комуняки зе, они все пойдут на нары по одной сиатье, за предптельство.
показати весь коментар
10.12.2021 17:19 Відповісти
Це так санкції накладені США на Портнова подіяли? Судді до тями починають приходити?
показати весь коментар
10.12.2021 17:22 Відповісти
А где, вы, услышали о судьях? Адвокаты делают свою работу. Прав был Стерненко или нет уже вопрос третий. Дело адвокатами ведется грамотно. Защита пошла в нападение, заставляя оправдываться прокуратуру и следствие, которые забыли, что надо доказать вину, а не непричастность (презумпция невиновности).
показати весь коментар
10.12.2021 19:00 Відповісти
Це називається - логіка.
До справи долучили докази.
Хто долучив?
- Судді.
А далі знову читаєте мій попередній допис.
показати весь коментар
10.12.2021 19:06 Відповісти
А най долучать до справи ще й випуски телешоу з кремлівських пропагандон-ТВ, неспростовні докази від "союзмультфілму" і авторитетні експертні висновки від найвеличнішого завхоза...

Доведіть маразм до апогею!
показати весь коментар
10.12.2021 18:22 Відповісти
Стерненко каже про самооборону, а державне обвинувачення - про навмисне вбивство.

Джерело: https://censor.net/ua/n3304572

надо фотки этих прокуроров печатать - пусть признаются кто им даёт указания
показати весь коментар
10.12.2021 18:24 Відповісти
ми можем по різному ставитись до цього Персонажу ....- але не може бути збігом обставин що 2 рази поспіль його намагались - можливо не вбити , а передати " привіт"....- але те що він знищив - не вбив !!!, нападника ..., заслуговуе на Повагу .... так як не він перший починав ...тут Респект !!!
показати весь коментар
10.12.2021 18:33 Відповісти
Сьогодні день у Портнова та його прихильників явно не задався....
показати весь коментар
10.12.2021 18:49 Відповісти
п.Стерненко доклав усіх можливих зусиль, щоб генеральною прокуроркою стала "вєнєдіктова"
показати весь коментар
10.12.2021 19:39 Відповісти
Звиздонув подумавши? Чи так партія наказала?
показати весь коментар
11.12.2021 08:47 Відповісти
У венедиктовой кумир сталинский палач-руденко, и муж мусор-мошенник, который украл у украинцев более 750 000 гривен, https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo чего от нее еще хотеть? Надеюсь Сергей, когда-нибудь станет ген. прокурором Украины и выжжет эту прокурорско-судейскую мафию каленным железом.
показати весь коментар
10.12.2021 23:39 Відповісти
Чому в статті Цензор слова "політизації справи" взяв лапки? Неозброєним оком це видно, а Цензор не згодний?
показати весь коментар
11.12.2021 08:39 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2021 08:45 Відповісти
 
 