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Новости Политика Украины
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Стерненко (384) Трепак (102) Рябошапка Руслан (409) Венедиктова (727)

К "делу Стерненко" приобщили интервью Венедиктовой, Трепака и Рябошапки

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

К

По ходатайству адвокатов активиста Сергея Стерненко к делу об убийстве приобщили цитаты из интервью генерального прокурора Ирины Венедиктовой, экс-заместителя генерального прокурора Виктора Трепака и экс-генпрокурора Руслана Рябошапки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Также адвокаты предоставили судьям письмо бывшего главы группы прокуроров по делу Стерненко Андрея Родионова. Тот отказался согласовать активисту подозрение в умышленном убийстве, после чего был отстранен от производства.

На судебном заседании 10 декабря адвокаты Сергея Стерненко продолжили предоставлять суду доказательства "политизации дела" о нападении на активиста и гибели одного из нападавших во время столкновения – Стерненко говорит о самообороне, а государственное обвинение – об умышленном убийстве.

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Первым в дело приобщили интервью генерального прокурора Венедиктовой, которая говорит, что подозрение Стерненко будет в любом случае, вопрос только в квалификации – умышленное или неумышленное убийство. По мнению обвиняемого, прокурор не могла делать такие заявления, не будучи прокурором по делу, в частности, за два месяца до того, как активисту выдвинули подозрение.

"Это было давление Венедиктовой на прокурора по делу. И прокурор об этом заявлял потом. И это еще раз доказывает политический характер этого дела", – заявил обвиняемый.

По мнению защиты, эти и другие заявления чиновников доказывают, что следствие велось предвзято. Также адвокаты Андрей Писаренко и Маси Найем напомнили, что одним из критериев политически мотивированных дел согласно решениям Европейского суда по правам человека являются публичные поспешные заявления чиновников.
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Топ комментарии
+11
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10.12.2021 17:12
+9
ми можем по різному ставитись до цього Персонажу ....- але не може бути збігом обставин що 2 рази поспіль його намагались - можливо не вбити , а передати " привіт"....- але те що він знищив - не вбив !!!, нападника ..., заслуговуе на Повагу .... так як не він перший починав ...тут Респект !!!
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10.12.2021 18:33
+7
Венедикта и пропутинское ОП - это все кодло комуняки зе, они все пойдут на нары по одной сиатье, за предптельство.
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10.12.2021 17:19
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10.12.2021 17:12 Ответить
Дави Бєнєдіктову!
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10.12.2021 17:18 Ответить
Венедикта и пропутинское ОП - это все кодло комуняки зе, они все пойдут на нары по одной сиатье, за предптельство.
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10.12.2021 17:19 Ответить
Це так санкції накладені США на Портнова подіяли? Судді до тями починають приходити?
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10.12.2021 17:22 Ответить
А где, вы, услышали о судьях? Адвокаты делают свою работу. Прав был Стерненко или нет уже вопрос третий. Дело адвокатами ведется грамотно. Защита пошла в нападение, заставляя оправдываться прокуратуру и следствие, которые забыли, что надо доказать вину, а не непричастность (презумпция невиновности).
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10.12.2021 19:00 Ответить
Це називається - логіка.
До справи долучили докази.
Хто долучив?
- Судді.
А далі знову читаєте мій попередній допис.
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10.12.2021 19:06 Ответить
А най долучать до справи ще й випуски телешоу з кремлівських пропагандон-ТВ, неспростовні докази від "союзмультфілму" і авторитетні експертні висновки від найвеличнішого завхоза...

Доведіть маразм до апогею!
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10.12.2021 18:22 Ответить
Стерненко каже про самооборону, а державне обвинувачення - про навмисне вбивство.

Джерело: https://censor.net/ua/n3304572

надо фотки этих прокуроров печатать - пусть признаются кто им даёт указания
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10.12.2021 18:24 Ответить
ми можем по різному ставитись до цього Персонажу ....- але не може бути збігом обставин що 2 рази поспіль його намагались - можливо не вбити , а передати " привіт"....- але те що він знищив - не вбив !!!, нападника ..., заслуговуе на Повагу .... так як не він перший починав ...тут Респект !!!
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10.12.2021 18:33 Ответить
Сьогодні день у Портнова та його прихильників явно не задався....
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10.12.2021 18:49 Ответить
п.Стерненко доклав усіх можливих зусиль, щоб генеральною прокуроркою стала "вєнєдіктова"
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10.12.2021 19:39 Ответить
Звиздонув подумавши? Чи так партія наказала?
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11.12.2021 08:47 Ответить
У венедиктовой кумир сталинский палач-руденко, и муж мусор-мошенник, который украл у украинцев более 750 000 гривен, https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo чего от нее еще хотеть? Надеюсь Сергей, когда-нибудь станет ген. прокурором Украины и выжжет эту прокурорско-судейскую мафию каленным железом.
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10.12.2021 23:39 Ответить
Чому в статті Цензор слова "політизації справи" взяв лапки? Неозброєним оком це видно, а Цензор не згодний?
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11.12.2021 08:39 Ответить
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11.12.2021 08:45 Ответить
 
 