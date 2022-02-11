В Ривненской области в результате столкновения между сотрудниками СБУ и копателями янтаря ранения получили 5 местных и 3 правоохранителей

В Ривненской области на сотрудников СБУ напали копатели янтаря. Правоохранители в ответ применили огнестрельное оружие и ранили нескольких нападавших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Ривненской области.

"В четверг, 10 февраля, сотрудники СБУ проводили следственно-оперативные мероприятия по противодействию незаконной добыче янтаря на территории Ривненской области. Вблизи с. Ельне Сарненского района на них напали местные жители, вооруженные топорами, холодным и травматическим оружием.

Мужчины не реагировали на законные требования правоохранителей и нанесли ранения нескольким сотрудникам Службы. Сотрудники СБУ, действуя в рамках Закона и ввиду обстоятельств, вынуждены были применить оружие, чтобы прекратить преступные действия нападающих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате были ранены пять местных жителей и три сотрудника СБУ. Опасности их жизни нет, после оказания им медицинской помощи четверо от госпитализации отказались.

СБУ установила местных жителей, занимавшихся незаконной добычей янтаря. Их противоправные действия документируются в рамках открытого уголовного производства по статьям 240-1, 441 Уголовного Кодекса.

Также Национальная полиция зарегистрировала уголовные производства по ч.2 ст.342 УК Украины "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц "; по ч.1 ст.294 УК Украины "Массовые беспорядки" и по ч.2 ст.345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

В рамках указанных уголовных производств проводятся мероприятия по документированию преступной деятельности причастных лиц.