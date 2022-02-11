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Новини Бурштинова мафія
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На Рівненщині в результаті зіткнення між співробітниками СБУ та копачами бурштину поранення отримали 5 місцевих і 3 правоохоронців

На Рівненщині в результаті зіткнення між співробітниками СБУ та копачами бурштину поранення отримали 5 місцевих і 3 правоохоронців

У Рівненській області на співробітників СБУ напали копачі бурштину. Правоохоронці у відповідь застосували вогнепальну зброю і поранили кількох нападників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ в Рівненській області.

"У четвер, 10 лютого, співробітники СБУ проводили слідчо-оперативні заходи із протидії незаконному видобутку бурштину на території Рівненської області. Поблизу с. Єльне Сарненського району на них напали місцеві мешканці, озброєні сокирами, холодною та травматичною зброєю.

Чоловіки не реагували на законні вимоги правоохоронців і завдали поранень декільком співробітникам Служби. Співробітники СБУ, діючи в межах Закону та зважаючи на обставини, вимушені були застосувати зброю, щоб припинити злочинні дії нападників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті було поранено п’ятьох місцевих мешканців та трьох співробітників СБУ. Небезпеки їх життю немає, після надання їм медичної допомоги четверо від госпіталізації відмовились.

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СБУ встановила місцевих мешканців, які займалися незаконним видобутком бурштину. Їх протиправні дії документуються в рамках відкритого кримінального провадження за статтями 240-1, 441 Кримінального Кодексу України.

Також Національна поліція зареєструвала кримінальні провадження за ч.2 ст.342 КК України "Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб"; за ч.1 ст.294 КК України "Масові заворушення" та за ч.2 ст.345 КК України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Наразі, в рамках вказаних кримінальних проваджень, проводяться заходи з документування злочинної діяльності причетних осіб.

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Автор: 

Правоохоронні органи (2706) СБУ (12765) силовики (2512) стрілянина (1777) бурштин (509) Рівненська область (1170)


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Топ коментарі
+24
а шо такоіе?) найвеличніший наркоман ********** вже ж побороб давним давно бурштинову мафію))) залишилось тільки насіяти в голові 1 млрд дерев і вдовільнити ***** і Єдусь і фсьо! чімпіон міра! а не, чімпіон всей галактікі!!!)))
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11.02.2022 16:21
+14
Дикий запад - эта ваша Волынь. То клоуна презеком выберут, то с топорами нападают на вооруженных сбу-шников
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11.02.2022 16:19
+12
Вот жешь Петро Олексеевич, и в суд успевает и там барыжит))

Чё, зебилы?
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11.02.2022 16:19
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Дикий запад - эта ваша Волынь. То клоуна презеком выберут, то с топорами нападают на вооруженных сбу-шников
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11.02.2022 16:19 Відповісти
Издержки демократии. Но лучше ее пока ничего не придумано. Разберутся, оценят и воздадут по заслугам. Ничего особенного не вижу.
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11.02.2022 16:28 Відповісти
Це не Волинь,а Рівненщина. Побачимо чи від кацапів так завзято відбиватися будуть сокирами
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11.02.2022 16:37 Відповісти
Эти не будут. Скажут - "Нам родини годувати треба"😁
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11.02.2022 16:42 Відповісти
Будут, потому что и в рашке и в Белоруссии так по варварски копать янтарь не получится. Особенно в Белоруссии. Там залежи янтаря буквально на поверхности, но все земли под статусом заповедника находятся. А за уничтоженную в заповеднике растительность или деревья - реальный срок и послать мента не получится. К сожалению, только в Украине есть возможность уничтожать прроду
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12.02.2022 10:47 Відповісти
Зеленський говорив, що Волинська обл - це Луцька область
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11.02.2022 17:20 Відповісти
І всі ж знають, куди данину платять ці здобувачі, кожного мента, депутата, голову знають, але покривають!
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11.02.2022 17:03 Відповісти
Вот жешь Петро Олексеевич, и в суд успевает и там барыжит))

Чё, зебилы?
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11.02.2022 16:19 Відповісти
При нем незаконная добыча как раз и расцвела
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11.02.2022 16:57 Відповісти
и что далее, "милый" зебил?

спрос-предложение-спрос

в подкорке ничего не шевелится? а, нету? "абырвалг"?

в подъезде лампочки при барыге воровать не начали?

а может зеля, уволив главного лесника Жит. области, прекратил борьбу?)))
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11.02.2022 17:21 Відповісти
А до чого тут СБУ?
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11.02.2022 16:20 Відповісти
напевно шпіонів шукала там
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11.02.2022 16:26 Відповісти
...проводили слідчо-оперативні заходи із протидії незаконному видобутку бурштину ....
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11.02.2022 16:38 Відповісти
а сбу пришло за своей копеечкой
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11.02.2022 17:07 Відповісти
Потому что полиция банально боится применять оружие и готова увольняться или ехать на Донбасс, лишь бы не туда. Когда эти войны начались, ио туда кинули добробат МВД "Днепр-1". В результате старатели сбили 2 их беспилотника из... ПЗРК. Потом "днепровцы" пару раз стральнули в нападавших на них местных. Кончилось тем, что потом "Днепр" оттуда выводили под защитой местных ментов, задеянных в этом бизнесе. Только потому они и остались живы. Де-факто, власть Киева держится только в облцентре, и чем дальше от Ровно - тем ее меньше.
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12.02.2022 10:53 Відповісти
Чому СБУ лізе в економічну діяльність людей а не виконує свою роботу(зокрема контрозвідувальну) ! ЛЕГАЛІЗУЙТЕ ЦЮ ДІЯЛЬНІСТЬ !!! СКОТИ!!! Скільки можна над людьми знущатись ????????????????
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11.02.2022 16:20 Відповісти
а патамушо 3,14 дараси
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11.02.2022 16:28 Відповісти
Як , як це ти назвав??? Незаконна добич, це економічна діяльність людей??? Ха ха ха ! Клава, я куєю! Я багато знаю такої економічної діяльності людей - охота (бракоьерство), незаконний під час нересту вилов риби, добича піску, граніту і т.п Хіба ви люди? Вам же ж дай дозвіл ви всю Україну розбір сните та продасте. Я бачив шо після вошої добичі у лісі залишається…Добре хоч СБУ вас трошки п и з дяче…
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11.02.2022 17:21 Відповісти
У всьому цивілізованому світі така діяльність дозволена за умови отримання ліцензії(що передбачає упорядкування території і т.д... ) Але в Україні ментовсько-прокуроська мафія все це кришує, а на непов'язаних з ними натравлює чомусь СБУ(яким вона тут боком?). Замість того щоб прийняти закон і легалізувати добичу(щоб люди могли законно працювати і платити податки) наші царьки спеціально цей бізнес загнали в тінь...
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11.02.2022 17:33 Відповісти
Ви самі собі відповіли шановний. Інші силовики на прикормі у «людей які ведуть економічну діяльність» (знов гірко посміхаюсь з вашої термінології) ось і вирішили надіслати тих хто не на прикормі… А якщо наступного разу спецзагін військової розвідки надішлють? А шо робити? Ви ж пірати! Ви ж нищите усе живе шо у тому бідному лісі залишилось… і слова ви не розумієте тільки силу. Таке враження шо ви з Марсу прилетіли і на користь власної наживи псуєте все живе навкруги.
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11.02.2022 17:43 Відповісти
Кого ти називаєш піратом ? Я взагалі до янтаря не маю ніяких справ ! Я намагаюсь Вам пояснити як такий бізнес працює у всьому світі, а ви несете "бред сивої кобили" ... боюсь ви зацікавлене лице чи просто "користний ідіот"... Почитайте, наприклад, як добувають янтарь в Литві, США чи Канаді...
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11.02.2022 17:49 Відповісти
Шановний, збавьтеходу, я з вами Шампань на брудершафт не пив! Я те ж до бурштина не маю ні якого відношення, але рік тому побував у лісі де раніш «вели економічну діяльність люди» (мля досі посміхаюсь). Ви бачили що після такої діяльності залишається? Ні? Ну то поїдьте та подивиться! Оце мене і ображає. Як свині… Так я дивлюсь по Волі на ТВ як в Австралії любителі копають золото, так в них якщо таку гидоту після видобування залишиш будеш далі те саме золото на зоні копати тільки вже у державну казну і безкоштовно. Я це і мав на увазі, а ви шо???
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11.02.2022 18:02 Відповісти
Так я про що !??????????
Щоб не було місячних кратерів, я вам ШАНОВНИЙ в третій раз пояснюю : цей бізнес повинен бути легалізований і ліцензований !
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11.02.2022 18:07 Відповісти
Не смеши. Чтоб у вас была вода для помп, вы роете нелегально каналы от речек. При условии законности - никто не даст вам разрешения такого делать, потому что уже на этом этапе наносится непоправимый вред экологии. Мне хватило месяца, чтоб увидеть, насколько вы готовы ради бабок в кармане уничтожить Украину. Так что, правильно делают, что вас щимят, надеюсь, что скоро армию против вас, скотов, введут.
И, да, СБУ борется с контрабандой, а весь добытый янтарь уходит в Польшу, Китай. Так что, работают они, как раз, по теме.
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12.02.2022 10:58 Відповісти
Це ви називаєте економічною діяльністю? Одні ліси вирізають дотла, інші сітками всю рибу вичерпують, ці з лісу роблять місячну поверхню, що вони своїм нащадкам залишать? Чи ті вже намилились за кордон?
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11.02.2022 20:06 Відповісти
Коли до тебе до хати придуть бандити забрати все цінне - не викликай поліцію, адже це буде втручання в їх економічну діяльність
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11.02.2022 20:57 Відповісти
а шо такоіе?) найвеличніший наркоман ********** вже ж побороб давним давно бурштинову мафію))) залишилось тільки насіяти в голові 1 млрд дерев і вдовільнити ***** і Єдусь і фсьо! чімпіон міра! а не, чімпіон всей галактікі!!!)))
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11.02.2022 16:21 Відповісти
Та у вас з пам'ятю зовсім торба - її ще ПОП бобідив і подолав, а зеторч то вже так - обмилок галімий.
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11.02.2022 16:27 Відповісти
з копачів треба сформувати батальйон смертників на випадок війни. Бо при путіні їх пов'яжуть, не спитавши навіть імення
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11.02.2022 16:22 Відповісти
да они при первых признаках войны в Польше будут всем составом.
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11.02.2022 16:30 Відповісти
Не сумніваюся. Перетворити свою рідну землю на винищену територію можуть лише виродки. Alas.
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11.02.2022 16:34 Відповісти
Бурштинова Мафіозна Республіка завдає удару у відповідь!
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11.02.2022 16:23 Відповісти
а вы говорите не хватает народа в теробороне...
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11.02.2022 16:23 Відповісти
Тю а шо так слабо?
А шо там таке - видобуток бурштину вже став загрозою безпеки України?
Чи це знову непідкупні силовики ділять з бандюками при владі копалини та видобуток?
Во6 лять життя яке веселе!
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11.02.2022 16:24 Відповісти
Між іншим, покінчити із незаконним видобутком бурштину була однією із обіцянок президента Зеленського.
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11.02.2022 16:24 Відповісти
Він передумав. Копачі йому звільняють місце під мільярд (1000000000) дерев...
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11.02.2022 16:27 Відповісти
він давно забув
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11.02.2022 16:28 Відповісти
Незаконно всякі піаністи керують країною, чого їх не хапає ніхто.
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11.02.2022 16:24 Відповісти
він не всякий,а членограй.
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11.02.2022 16:40 Відповісти
Влада повинна взяти цю справу під жорсткий контроль але не робить цього. Цікаво чому?
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11.02.2022 16:25 Відповісти
Пормнится это та отрасль, где Зеленский порядок навел.
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11.02.2022 16:32 Відповісти
СБУ унесло ноги? Странно, видать шайку левых брали которые не вооружены автоматами и мешали тем кто платит в общак.
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11.02.2022 16:39 Відповісти
От тудою Раша точно не пройде - там "бурштиновий спіцназ" ще й танки позабирають кататися
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11.02.2022 16:40 Відповісти
Жарти жартами, але в Колки на машині чужим людям краще не їздити.
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11.02.2022 16:51 Відповісти
А шо, ще копають? Епоха бідності не закінчилась? Чи в долю війшли зелені бариги?
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11.02.2022 16:44 Відповісти
Місцеві т.зв. правоохоронці...в долі
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11.02.2022 16:44 Відповісти
Гарна підготовка у копачів.
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11.02.2022 16:54 Відповісти
мужиков надо в тероборону, ишь какие суровые..., неужто будут терпеть когда кацапы полезут на ваши копальни..., они точно с вами делиться не будут, это не наше сбу, там ребята серьезные - вам ногой под зад, а наш янтарь - в казну рашке пойдет...
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11.02.2022 16:58 Відповісти
Нужно было этих копателей человек 10-15 застрелить насмерть, тогда в следующий раз бы подумали.
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11.02.2022 17:08 Відповісти
А при Авакове как бы и не боролисьно кровь не лилась. Просто зебленские решили прибрать янтарный бизнес к рукам. В рамках какого уголовного дела проводились следственные действия ? От этом СБУ умалчивает
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11.02.2022 17:17 Відповісти
Просто вы копачи, уже всех задрали, все у вас на прикорме , всё схвачено, поэтому и решили послать неприкормленых сбушников. Особенно обидно что вы после своей деятельности в лесу оставляете! Это же даже не лунный ландшафт и не пустыня… как будто прилетели с другой планеты инопланетянеи у украинских землян все взяли и отсосали… и как это назвать? Сбушники сбушники… да при чем тут сбушники? Это вы свиньи за бабло готовы все в гавно превратить! Тем более что у себя же на Батькивщине!
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11.02.2022 18:11 Відповісти
адвокат с тебе такое ге. как и с твоего юриста
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12.02.2022 07:34 Відповісти
Я не адвокат и не юрист. Я инженер мобильной связи. А тебе что адвокат нужен? Это не ко мне, никогда на юрфаке не учился….
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12.02.2022 09:56 Відповісти
Еще один раздаватель ярлыков. "вы копатели...". Хочешь я тебе ярлык прицелю? И волнуйся лучше о себе и своем деле
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13.02.2022 10:37 Відповісти
прицепи мне ярлык прицепи, если сможешь подобрать подходящий. По крайней мере я вреда лесам Украины не наношу. А как надо вас называть? Старатели? Янтарщики? Предприниматели? Вредители или просто пофигисты? За кусок смолы готовые черта продать… Знаешь, я бы вас никак не называл (и бурштина мне того совсем не жалко) если бы вы в лесу за собой порядок оставляли. Ну ты понял о чем я ….
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13.02.2022 11:22 Відповісти
Ты онанист или болван? Продолжаешь нести "пургу" про копателей, леса, болота. Ты еще раз мой комент перечитай, авось поймешь смысл изложенного
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13.02.2022 16:58 Відповісти
На йух пошёл! На этом и поставим точку!
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13.02.2022 21:02 Відповісти
на й = твоя жопа хороша. Усек *******? А точку поставишь, когда я тебе это позволю, глист ипаный. выполз из параши, нагородил херни и "в домике"? Тварь нулевая из себя что-то корчит
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14.02.2022 06:56 Відповісти
Ну чего ты так обиделся? Ну иди на йух ещё раз без разрешения
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14.02.2022 08:30 Відповісти
Ясно что дань платить отказались.
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11.02.2022 17:13 Відповісти
Копачі бурштину не хочуть садити дерева?
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11.02.2022 17:22 Відповісти
Не ма часу гратися з тими копачами, не та ситуація.
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11.02.2022 17:23 Відповісти
Не можуть справитись з групою селюків.
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11.02.2022 17:24 Відповісти
А нам вішали лапшу на вуха про шалені надходження в бюджет після легалізації видобутку бурштину.Де вони?
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11.02.2022 19:36 Відповісти
Треба ділитись, СБУ теж хоче копати бурштин.
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11.02.2022 22:05 Відповісти
 
 