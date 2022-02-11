На Рівненщині в результаті зіткнення між співробітниками СБУ та копачами бурштину поранення отримали 5 місцевих і 3 правоохоронців
У Рівненській області на співробітників СБУ напали копачі бурштину. Правоохоронці у відповідь застосували вогнепальну зброю і поранили кількох нападників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ в Рівненській області.
"У четвер, 10 лютого, співробітники СБУ проводили слідчо-оперативні заходи із протидії незаконному видобутку бурштину на території Рівненської області. Поблизу с. Єльне Сарненського району на них напали місцеві мешканці, озброєні сокирами, холодною та травматичною зброєю.
Чоловіки не реагували на законні вимоги правоохоронців і завдали поранень декільком співробітникам Служби. Співробітники СБУ, діючи в межах Закону та зважаючи на обставини, вимушені були застосувати зброю, щоб припинити злочинні дії нападників", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в результаті було поранено п’ятьох місцевих мешканців та трьох співробітників СБУ. Небезпеки їх життю немає, після надання їм медичної допомоги четверо від госпіталізації відмовились.
СБУ встановила місцевих мешканців, які займалися незаконним видобутком бурштину. Їх протиправні дії документуються в рамках відкритого кримінального провадження за статтями 240-1, 441 Кримінального Кодексу України.
Також Національна поліція зареєструвала кримінальні провадження за ч.2 ст.342 КК України "Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб"; за ч.1 ст.294 КК України "Масові заворушення" та за ч.2 ст.345 КК України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".
Наразі, в рамках вказаних кримінальних проваджень, проводяться заходи з документування злочинної діяльності причетних осіб.
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Чё, зебилы?
спрос-предложение-спрос
в подкорке ничего не шевелится? а, нету? "абырвалг"?
в подъезде лампочки при барыге воровать не начали?
а может зеля, уволив главного лесника Жит. области, прекратил борьбу?)))
Щоб не було місячних кратерів, я вам ШАНОВНИЙ в третій раз пояснюю : цей бізнес повинен бути легалізований і ліцензований !
И, да, СБУ борется с контрабандой, а весь добытый янтарь уходит в Польшу, Китай. Так что, работают они, как раз, по теме.
А шо там таке - видобуток бурштину вже став загрозою безпеки України?
Чи це знову непідкупні силовики ділять з бандюками при владі копалини та видобуток?
Во6 лять життя яке веселе!